Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"O Trump é a única coisa que temos. Não temos outra. Quando o Judiciário se comporta...

...dessa maneira, você não tem para quem recorrer. E a maioria apoia Alexandre de Moraes", de Valdemar Costa Neto (PL), sem detalhar o que espera de Trump

Giba Um

Giba Um

27/08/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas de oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

Mais: Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados do Exército, com equipamentos modestíssimos e sucateados. A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. A Guiana tem dois mil soldados e compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.

Um renascimento

Em maio deste ano, a cantora e atriz Miley Cyrus lançou seu nono trabalho musical, o “Something Beautiful”, mas já está pensando em seu próximo CD, que já tem 12 faixas praticamente prontas. Miley revela que no próximo trabalho ela quer se distanciar um pouco do que já apresentou. “Esse é realmente meu foco: usar este ano para acabar com aquela ideia que eu tinha de mim mesma. Há uma música no álbum lançado recentemente chamada ‘Reborn’ e é mais ou menos sobre isso. Sinto que o próximo ano, para mim, será uma espécie de renascimento de como faço as coisas e como encaro minha carreira”. Aliás, o ano que vem será um ano muito movimentado para Cyrus ela quer fazer algo especial para comemorar os 20 anos de sua personagem Hannah Montana. “Quero criar algo realmente muito especial, porque foi realmente o começo de tudo isso que está aqui hoje. Sem Hannah, realmente não existiria esse tipo de... esse eu". Mais: ela estaria negociando com a emissora NBC para ter o seu próprio talk-show, e o contrato é estimado em US$ 60 milhões. Neste mês, Miley posou para a capa e recheio da Perfect Magazine e, em uma das capas, ela aparece nua, cobrindo somente partes estratégicas, e fala da relação que tem com o nu. “Mesmo que eu não esteja usando nada, ainda sinto um certo poder nisso". Mais: a atriz também é o rosto da Gucci que marca o lançamento de uma nova fragrância da grife, a  Flora Gorgeous Gardenia Intense Eau de Parfum.

Bebida favorita dos americanos

O café é a bebida favorita dos americanos - mais que chá, suco, refrigerante e água engarrafada. Dois terços dos adultos americanos (cerca de 67%) bebem café todos os dias e o consumidor médio consome aproximadamente três xícaras por dia. Só esses dados da National Coffee Association, sem falar em quanto os Estados Unidos ganham com o produto, já seriam suficientes para garantir que a decisão de Trump de impor tarifa adicional de 40% (além dos 10% que vigoram desde abril) deverá atropelar o próprio interesse econômico americano. Mais: desde 2020, o consumo do café cresceu 7% com um aumento notável entre consumidores com mais de 25 anos de idade. Documento da entidade revela que o segmento contribui com US$ 343 bilhões para os EUA por meio de investimento, distribuição, varejo e atividades de merchandising. Quase sem um pé de café (há uma colheita simbólica no Havaí e em Porto Rico), os EUA conseguem gerar US$ 43 para cada US$ 1 de café que importam. É um valor agregado de nada menos do que 4.200%.

Maior fornecedor

O Brasil é o maior fornecedor do grão aos americanos. De todo café verde que entra nos EUA, 32% saem de lavouras brasileiras. Na sequência, figuram Colômbia (20%), Vietnã (8%) e Honduras (7%). O volume das exportações brasileiras é maior do que o dos outros quatro maiores exportadores somados. A interrupção nas importações coloca em risco todo o processo de alto valor para os Estados Unidos. A tarifa de 40% ameaça desviar o grão a outros mercados e prejudicar "severamente" torrefadores dos EUA e o valor que o produto agrega para a economia do país, diz a entidade.

Mudança de ritmo

A influenciadora e empresária Carol Peixinho, que ficou conhecida após terminar em terceiro lugar no Big Brother Brasil 19. Agora grávida de oito meses do cantor Thiaguinho, garante que teve que desacelerar um pouco e fala da mudança de seu corpo na reta final da gravidez. “Nossa, foram muitas transformações. Sempre fui muito agitada e, na gestação, desacelerei de verdade. Estou super dorminhoca pela manhã e descobri um novo prazer em banhos quentinhos, sendo que antes eu só amava banho geladíssimo! Também tenho estado mais emotiva do que o habitual. No corpo, as principais mudanças foram no peito e na barriga. O ganho de peso está dentro do esperado e sigo cuidando de mim para me amar ainda mais nessa fase tão especial”.  Para depois da chegada de Bento, já tem planos profissionais: “Ter meu canal e meu e-book de receitas, em que quero dar ainda mais vida às criações saudáveis que já fazem sucesso nas minhas redes sociais. Esse é um sonho que ainda vou concretizar!”. Vale lembrar que Carol já é dona marca de roupas fitness, a Pisci.
 

Produto essencial

O documento da National Coffee Association aposta que o Brasil, provavelmente, exportará cada vez mais para outros mercados, como China, União Europeia, Suíça, Canadá e México, em vez dos EUA. Recentemente, a China autorizou 183 novas empresas brasileiras de café a exportar para o mercado chinês. A NCA afirma aindaque as taxas elevadas sobre o café verde do Brasil podem criar uma "inversão tarifária" em que a tarifa de importação que incide sobre a matéria-prima supera a alíquota do produto final. E conclui que o café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas essencial que impulsiona a economia dos EUA e sustenta quase 2,2 milhões de empregos no país.

 



"Abraço de afogados"

Silas Malafaia começou com Lula e depois passou para Leonel Brizola. Rompeu com o PT antes de Lula encerrar o segundo mandato. Foi ele que casou Bolsonaro com Michelle que, por sinal, já foi fiel de sua empresa. Hoje, Malafaia enfrenta líderes evangélicos que calculam se valeria a pena adotar o tom bélico dele na defesa de Bolsonaro. Não querem problemas com Alexandre de Moraes. Nas últimas semanas, diz que o mesmo Moraes "mexeu com o cara errado" e que "não tem medo de ser preso". Muitos apostam que sua insistência em peitar o ministro do STF "o levará a afundar com Bolsonaro, num abraço de afogados".

Pérola

"O Trump é a única coisa que temos. Não temos outra. Quando o Judiciário se comporta dessa maneira, você não tem para quem recorrer. E a maioria apoia Alexandre de Moraes",

 de Valdemar Costa Neto (PL), sem detalhar o que espera de Trump.

Farra de viagens

O governo Lula se distancia cada vez mais da mesa de negociações com os EUA, a cada ataque de Trump, mas já conseguiu torrar quase R$ 1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até dia 15 de agosto, R$ 960 milhões. Considerando diárias pagas a servidores petistas, foram R$ 590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos contribuintes. "Outros gastos" não especificados significam mais R$ 5,2 milhões apenas este ano. O total de meio mês já com diárias já supera as despesas com passagens em todo o ano de 2022.

Solução especial

Não tem nem mesmo um dia que o ex-presidente Michel Temer não seja procurado por um ou mais representante da mídia atrás de informações e opiniões sobre a crise Brasil-Estados Unidos, ou Lula-Trump. Temer é considerado um político ponderado, experiente e nem por isso dono de estratégias especiais, se é que se pode chamá-las dessa forma. Uma delas: nesses dias, o ex-presidente falou o que faria para acabar com a dúvida de Lula ligar ou não para Trump. Colocaria tda a imprena na sala ao lado e ligaria. Aí é só aviar se atendeu ou não.

Jeito de candidata 1

Enquanto Bolsonaro se descabela contando os dias para o julgamento final que poderá levá-lo à prisão, sua mulher Michelle foi a grande estrela da Festa do Peão de Boiadeiro, sábado passado (23), em Barretos. A ex-primeira-dama teve sua permanência aplaudida pela massa humana que estava no super evento, andou no meio da multidão (ela não gosta muito de posar para fotos com fãs) e - e nem poderia ser diferente - foi muito lembrada para se candidatar ao Planalto.

Jeito de candidata 2

Aliados de Bolsonaro chegaram a considerar a ida de Michelle à festa de Barretos inoportuna. Muitos achavam que ela estava lá por proveito político, só não sabiam se em causa própria ou conseguiam imaginar quem seria o beneficiado (ela disfarça, mas sabe que o Capitão será condenado). Os mais radicais acham que a alegria demonstrada por Michelle influencia o bloco bolsonarista. E "com jeito de candidata" tinha a seu lado um esquadrão de seguranças, própria e da festa.

Caindo fora

O empresário João Carlos Camargo está deixando o cargo de chairman do Conselho Executivo da CNN Brasil, por decisão própria. Estava lá desde 2022, melhorou o estado financeiro da emissora e agora quer se dedicar mais ao Grupo Esfera Brasil, a Casa Parlamento e a Agência Infra, além de outros negócios da família. Um desses negócios era o relançamento da rádio Transamérica (ele comprou com um irmão) ainda neste ano. Queria mesmo era criar uma rádio chamada CNN Transamérica - e Rubens Menin não topou. Ele tinha discordâncias com Camargo. Agora, a Transamérica está meio à deriva.

Sacando das contas

De um lado, Alexandre de Moraes também não poderá ficar com o cartão (nacional) Elo, oferecido pelo Banco do Brasil, onde recebe seu salário. Há problemas que dirigentes do cartão não querem assumir; de outro, por conta de sanções que o ministro do STF vem sofrendo do governo Trump por meio da Lei Magnitsky, está crescendo uma onda de falsas informações com incitações para que clientes de bancos (especialmente BB) saquem o dinheiro depositado nas suas contas. É muito perigosa uma possível "corrida": provocar pânico no sistema bancário é crime, com multa e prisão de dois a seis anos.

Mistura Fina

Lula já disputou seis eleições presidenciais, perdeu três vezes (1989, 1994 e 1998) e venceu outras três (2002, 2006 e 2022). Agora, expõe abertamente seu plano de concorrer pela sétima vez. Só admite desistir "por questões de saúde". Ficou entusiasmado com a última pesquisa Genial/Quaest que, em simulações para o segundo turno, apresenta Lula derrotando todos os pré-presidenciais e nada de "empate técnico". No dia do segundo turno, terá 81 anos de idade.

Apesar de ter desconversado na última campanha, Lula tem direito a concorrer pela sétima vez ao Planalto no ano que vem. Não pode é usar a máquina do governo em solenidades oficiais como palanque. O cargo já dá uma vantagem natural ao candidato que tenta reeleição. Desde que a emenda da reeleição foi aprovada, todos os inquilinos do Alvorada tentaram prorrogar a estadia no palácio. FHC, Lula e Dilma conseguiram e Bolsonaro foi o único barrado nas urnas.

Para quem gosta de números e contas: o teto do INSS no Brasil é de R$8.157,41. Para receber esse valor por mês durante 40 anos, se você for homem ou 35 anos, se você for mulher. Se você investir R$ 951,63 por mês durante 49 anos, você também terá R$ 3.065.275,74 de patrimônio e uma renda mensal de R$ 19.722,08. Esse cálculo foi baseado somente em 8% ao ano. É o Brasil!

Na semana passada, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, ameaçado de expulsão do PL, visitou Lula no Alvorada e levou de presente ao Chefe do Governo meias esportivas e coloridas. O presidente havia visto o parlamentar usando esse tipo de meia, quis saber onde comprar e Antônio Carlos preferiu presentear. Há alguns dias, o mesmo Lula inaugurava um sapatênis da etiqueta Zegna, no valor de R$ 8.000. Alguém pagou no cartão.

Desde seu primeiro mandato com ternos e camisas confeccionadas sob medida, Lula nunca escondeu que "gostava de andar de terno e gravata". Também no primeiro mandato, gostou das meias de cano alto, quase transparentes de seda, usadas pelo então ministro Márcio Thomaz Bastos que, na primeira viagem que fez para a Europa, tratou de dar muitas caixas de meias para Lula.

In – Exercício para braço: rosca martelo
Out – Exercício para braço: rosca direta

Giba Um

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula...

e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior", de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho

25/08/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A startup brasileira AutoAgroMachines está preparando o terreno para ampliar suas operações na América do Sul. A empresa, que desenvolve máquinas agrícolas inteligentes para silvicultura, tem planos para entrar no país, na Argentina e no Uruguai. Fundada no ano passado por Marcello Guimarães.

Mais: a AutoAgroMachines também está levantando recursos no mercado para a construção de uma fábrica e a implantação de um centro de pesquisas no Brasil. Um dos programas desenvolvidos pela startup, o Forest.Bot, opera uma máquina capaz de plantar até 1.800, árvores por hora, ou seja, sete vezes mais do que um trabalhador.

Giba Um

Mais uma vez Izabel

Enquanto o Brasil se prepara para receber a primavera e o verão, os países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá, estão voltando sua atenção para as estações frias, o outono e o inverno. E no mundo da moda, as grandes grifes já começam a revelar suas apostas para os meses gelados. Um exemplo marcante é a nova coleção da marca nova-iorquina LaQuan Smith, que mergulha em uma estética inspirada nos filmes de gângster americanos e no icônico power dressing dos anos 1980. Unindo alfaiataria impecável, tecidos luxuosos e um glamour inconfundivelmente ousado, a coleção traduz a essência arrojada da casa. Representando essa nova fase, a brasileira Izabel Goulart assume o papel de garota-propaganda, reforçando seu reconhecimento global como uma das principais modelos de sua geração. A proposta da coleção não se contenta com o trivial: apresenta peças que exalam impacto e personalidade. Ombros estruturados, cinturas acentuadas se entrelaçam com precisão, criando um universo visual que transmite rebeldia, sedução e autoridade. Essa colaboração marca mais um capítulo na relação de longa data entre Izabel e a grife. A modelo já desfilou várias vezes para a marca em importantes semanas de moda, consolidando uma parceria que combina o talento da brasileira com o estilo arrojado da LaQuan Smith. Embora seja uma marca relativamente jovem,  fundada em 2013 , LaQuan Smith já conquistou um seleto grupo de clientes de peso, incluindo Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian. Para o lançamento da coleção, Izabel foi fotografada por Greg Swales em um cenário que remete ao ambiente de um ateliê, destacando a construção artesanal das peças e enaltecendo a moda como forma de arte.

Carne bovina: maior parceiro é o Japão

Governo e grandes grupos frigoríficos do país estão montando um plano de ataque no comércio exterior na tentativa de mitigar o impacto do tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras de carne bovina. O vice Geraldo Alckmin, à frente do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deverão se reunir com empresas nesta semana para definir um arco de ações a serem executadas com apoio do Itamaraty. A prioridade é a abertura de novos mercados como forma de compensar a queda dos embarques para os Estados Unidos. É o caso do Japão. O governo articula a vinda de uma missão técnica da Animal Health Division, órgão do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca japonês responsável pelo controle sanitário, para inspecionar frigoríficos brasileiros, condição ‘sine qua non’ para a retomada das exportações ao país asiático. O Japão anunciou recentemente a reabertura de seu mercado de carne bovina brasileira após a Organização Mundial de Saúde Animal reconhecer o Brasil como território livre de febre aftosa sem vacinação.

Principal comprador

Ainda carne bovina: o mesmo acontece em relação à Coreia do Sul e Vietnã. O ministro Carlos Fávaro deverá liderar uma comitiva aos dois países para acelerar o restabelecimento do comércio de carne bovina. Qualquer plano de contenção do estrago imposto por Trump passa pela China, principal comprador de carne bovina do Brasil. O trabalho conjunto do governo e players do setor é aumentar o número de frigoríficos habilitados ao país asiático. Mais de 50 planos brasileiros já atenderam requisitos impostos e, desde o início da gestão Lula, 48 novas unidades de abate já receberam autorização de Pequim - e foram suspensas habilitações de mais de 400 frigoríficos norte-americanos.

Giba Um

Chegou o dia

Após adiar a comemoração de um marco importante em sua trajetória profissional devido à saúde de seu pai, Fausto Silva, que já se recupera no Hospital Albert Einstein, João Silva finalmente reuniu amigos na última quinta-feira (21) para celebrar sua estreia no SBT com o “Programa do João”. Conhecido pelo espírito festeiro, João está determinado a transformar esse tipo de evento em uma tradição anual, seguindo os passos de seu pai com a emblemática noite de pizzas, mas com um toque próprio. "Eu sempre adorei reunir pessoas. Faço festas em casa com meus amigos há tempos e, com esse evento, acho que podemos criar uma nova tradição. Essa seria a minha versão da ‘pizza líquida’, porque agora não sou mais apegado ao ambiente noturno. Gosto mesmo é de festa! Meu pai sempre promoveu encontros com amigos, família e colegas da classe artística em casa, e quero levar isso adiante. Mas do meu jeito: algo descontraído, longe daquele formato social engessado. Vai ser uma festa para a galera se divertir de verdade!". A lista de convidados deixou claro o tom intimista e especial da celebração. Entre os presentes estavam sua mãe, Luciana Cardoso, sua irmã Lara Silva acompanhada do noivo Julinho Casares, sua namorada Isabella Kherlakian, além de nomes conhecidos como João Augusto Liberato, Naiara Azevedo, Leda Nagle, Cristina Rocha e Sonia Abraão, entre outros.

Giba Um

Convite recusado

Chico Buarque e Seu Jorge recusaram o convite para assinar a criação do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no desfile de carnaval de 2026. Será a estreia da escola no Grupo Especial. Chico, amigo de Lula, foi procurado por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também foi sondado para a tarefa. Os dois justificaram a recusa com o argumento de que é importante manter a autoria do samba-enredo nas mãos dos compositores da própria comunidade. Ou seja: nada contra Lula, muito pelo contrário. Mais: Janja deverá ser atração em um carro alegórico.

 

 


Saindo de toca

Vice-prefeito de São Paulo, o coronel Mello Araújo (PL) tem aproveitado suas incursões diárias pelo Metrô para gravar vídeos com opiniões sobre política nacional e temas da gestão para divulgá-los nas redes sociais: "Bom dia! Estou indo para a Prefeitura acompanhando as denúncias gravíssimas que estão surgindo em Brasília!", disse sobre o motim bolsonarista no Congresso, na semana passada, enquanto viajava de pé num vagão: Se Ricardo Nunes, prefeito que engoliu Mello por conta de Bolsonaro e vai disputar o governo, o coronel assume o lugar e lá na frente, tenta a reeleição (sem chance, por enquanto).

Pérola

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior",

de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho.

Aumenta a fritura 1

Os maus resultados do Banco do Brasil têm atiçado os partidos da base aliada. De olho no cargo, o PP de Arthur Lira pressiona o Planalto pela demissão da presidente do BB, Tarciana Medeiros. Um dos nomes que circulam no grupo político de Lira é o do presidente da Caixa e da Brasilcap, Nelson de Souza, hoje vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da bandeira de cartões Elo. O PP não está sozinho na fritura de Taciana Medeiros.

Aumenta a fritura 2

Ainda a fritura de Tarciana: há alguns meses, a cadeira da executiva (e funcionária de carreira) é cobiçada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP). Na tentativa de saciar seu apetite, o governo chegou a oferecer a Alcolumbre cinco vice-presidências do BD, proposta recusada pelo parlamentar. Fora isso, o Planalto vai toureando as investidas para derrubar Tarciana do comando, ainda que os recentes resultados não joguem a seu favor.

Ainda a fritura 3

Para quem gosta de números - e esse circula pelos corredores do Banco do Brasil: no segundo semestre deste ano, o lucro da instituição financeira caiu 60% em relação a igual período de 2024. Muitos funcionários acham que os esforços feitos pela diversidade dos clientes poderiam ter algo a ver com essas quedas.

Violação de direitos

Há dias, durante o lançamento da pré-candidatura do governador mineiro Romeu Zema a Presidência em 2026, em São Paulo, a música tocada e especialmente para servir de tema era "Que país é este?", de Renato Russo. O filho do cantor, Giuliano Manfredini, através da Legião Urbana Produções, que detém os direitos da marca, denunciou que houve violação dos direitos autorais e exigiu que Zema e o partido se abstenham do uso da música em manifestações políticas, nas redes ou qualquer outra plataforma. Zema - quem diria - achava que poderia usar "Que país é este?" livremente.

"Em nome dos pais"

Sonia Braga foi convidada por Bruno Barreto para interpretar Miriam Leitão em seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida por seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, durante o governo de Garratazu Medici, o mais linha dura.

FHC: obras completas

A Fundação Fernando Henrique Cardoso está se preparando para lançar um superprojeto nos próximos meses: publicar obras completas de FHC, em versões comentadas e anotadas. Os livros serão disponibilizados gratuitamente na internet e em formato físico distribuídos em bibliotecas públicas. O responsável pela empreitada foi escolhido pelo próprio Fernando Henrique: será Jorge Caldeira, imortal da Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro terá discursos de FHC em seus tempos de senador (1987 e 1993) e está previsto para 2026.

Mistura Fina

O impacto causado pelos maus resultados do segundo trimestre deixou uma certeza no empresário Guilherme Paulus, principal acionista da CVC: a agência de viagens precisa dar um choque de expectativa no mercado de forma a recuperar a confiança dos investidores. Entre as medidas em discussão estão o alongamento do passivo de forma a reduzir a pressão sobre cursos financeiros, calcanhar de Aquiles da companhia. Na área operacional, a CVC deverá intensificar alianças estratégicas internacionais.
 
Na semana passada, a ação da empresa despencou 12% em um único pregão. A queda foi um reflexo do aumento de prejuízos da CVC no segundo trimestre: R$ 46 milhões, mais do que o dobro das perdas registradas entre abril e junho do ano passado (R$ 22 milhões). No segundo trimestre, o resultado financeiro negativo chegou a R$ 75 milhões, bem acima dos R$ 16 milhões observados em igual período de 2024.

Fechado há oito anos por conta de uma disputa societária, o Hotel Ipanema Plaza, na Zona Sul do Rio, vai reabrir dedicado a receber o público LGBTQIA+. O projeto é da rede de hotéis de luxo Trust Hospitality. A Prefeitura vai revogar decreto declarando o hotel de interesse público. Será a primeira marca de hotéis de luxo gay do mundo. A rede foi criada pela comunidade gay para a comunidade gay.
  
Em 2017, um grupo de artistas que incluía Fernanda Lima lançou um movimento para derrubar o então presidente Michel Temer. Atacaram injustamente o deputado André Amaral, confundido por eles com André Amaral, líder de Temer naqueles tempos. A atriz foi condenada a indenizar Amaral em pouco mais de R$ 10 mil. O parlamentar paraibano não se reelegeu depois disso.

A Record decidiu voltar com novelas turcas ao horário nobre, o que deve acontecer em outubro. Os folhetins produzidos no Brasil substituirão uma temporada de séries bíblicas que ocupam a faixa noturna desde junho. A estreia coincide com a semana final de "Vale Tudo", atual trama das nove da Globo. O objetivo ainda é maior: atrapalhar a vida de "Três Graças", trama que sucederá o remake de Manuela Dias e marca o retorno de Aguinaldo Silva à emissora.


In – Calça pantalona
Out – Calça envelope

Cláudio Humberto

"O bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo"

Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, durante o encontro da Lide

24/08/2025 07h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Impeachment de Moraes gera dúvida e divergência

O eventual processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado provoca dúvidas entre parlamentares e divergências entre especialistas. Nunca um ministro do Supremo Tribunal Federal passou por esse tipo de processo. Ainda há incertezas sobre formatos e etapas de votações, além da liturgia a ser observada, segundo destacou o senador Dr. Hiran (PP-RR), em entrevista ao podcast Diário do Poder. Entre especialistas, a situação é a mesma: dúvidas e discordâncias.

 

Sempre diferente

O impeachment de Dilma contou com novidades em relação ao de Fernando Collor, como votar a perda de direitos políticos em separado.

 

O que diz a Lei

A Lei do Impeachment prevê afastamento do réu durante o julgamento e requer maioria qualificada para ser aprovado: 54 dos 81 senadores.

 

Como presidente

Adriano Soares da Costa, presidente da IBDPub, entende que a Lei prevê afastamento do STF do ministro que responde ao processo.

 

Diferente de presidente

Para Guilherme Barcelos, especialista em Direito Eleitoral, não há saída “prévia, temporária ou cautelar”. Ocorreria após julgar o mérito.

 

Lula tenta usar CPMI viabilizar Pacheco em MG

Lula (PT) quer mesmo mandar Rodrigo Pacheco (PSD) para o sacrifício e lançar o senador em fim de mandato para disputar o governo de Minas Gerais. O problema é que o político anda meio borocoxô, após ser proibido de entrar nos Estados Unidos, que cancelaram seu visto. Pacheco prefere tentar a reeleição ou uma vaga no Olimpo, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. Lula acha que os holofotes devem pavimentar a reeleição de Carlos Viana (Pode), presidente da CPMI.

 

Balão de ensaio

Diante da recondução tranquila de Viana, poucos creem que Romeu Zema (Novo), o bem avaliado governador, tente mesmo a Presidência.

 

Vale nada

E aí, fechando as contas, uma vez que Viana e Zema estejam eleitos, Pacheco fica de fora e com pouca coisa para oferecer a Lula.

 

Corte e costura

Lula imagina Pacheco candidato a governador e o deputado Reginaldo Lopes (PT) a vice. Fica parecendo que Lula quer se livrar dos dois.

 

Nem pensar

Para evitar o mico do esvaziamento na Cop30 em razão dos elevados preços de hospedagem, a ONU deu uma de esperta e tentou que o Brasil bancasse a despesa. A ideia foi vetada pela Casa Civil, até porque, para isso, Rui Costa teria de falar com Haddad, e se detestam.

 

Cadê?

Omar Aziz (PSD-AM) tinha até voltado com mais frequência ao X após “virar”, sem nunca ter sido, presidente da CPMI do INSS. Derrotado pela oposição na eleição, deu um tempo nas publicações. Escafedeu.

 

Mais uma jogada

O suposto convite de Lula para Trump vir a Cop30 é jogada esperta de Lula para sugerir que não recusa encontrar o americano. Isso é falso, seus ataques diários ao americano mostram que ele quer é distância.

 

Saudade do ex

Mesmo alvejado pela Polícia Federal, o ex-presidente ainda rende muito assunto nas redes sociais. Na sexta (22), um dos assuntos mais comentados no X era “Volta Bolsonaro”.

 

Nada a dizer

Sobrou para o secretário-executivo (nº2 de Haddad), Dario Durigan, alertar em seminário do Ministério da Fazenda que a “desinformação” é o grande desafio do acesso à informação. De dívida pública, nada.

 

Independência

Nos oito estados da última pesquisa Genial/Quaest (SP, MG, RJ, BA, PR, RS, PE e GO), a maioria dos entrevistados quer que o próximo governador seja independente, sem aliança com Lula ou Bolsonaro.

 

Instrumento político

Nova investida da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro foi criticada pelo líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS), pra quem o inquérito é ilegal e precisa ser estancado: “Está na hora de colocar um freio”.

 

É bíblico

Na Bíblia, até o filho mais velho na parábola do filho pródigo entende a importância da misericórdia e a necessidade de superar a rigidez para aceitar o perdão, tanto para si quanto para outros. Nada com política...

 

Pensando bem...

...diferente o ‘escândalo’ com dinheiro lícito.

 

PODER SEM PUDOR

Visita de uma raposa

José Maria Alkimin entrou na Câmara dos Deputados com a mulher e encontra um assustado correligionário do PSD: “O Lacerda vai fazer um discurso e promete derrubar o Juscelino. Você, líder da maioria, precisa se preparar para responder!” Alkimin pensa um pouquinho e diz: “Tem razão.” Continua andando e encontra Lacerda, ameaçador: “É bom você se preparar: tenho tantas denúncias de corrupção contra o Juscelino que depois do meu discurso não ficará pedra sobre pedra!” Alkimin responde, sério: “Carlos, você não deixa de ter razão”. Mais adiante, a mulher de Alkimin lhe dá um puxão no braço: “Zé Maria! Vem o deputado governista e você concorda com ele, vem o Lacerda, um incendiário, e você também concorda com ele. Qual é a sua posição, afinal?” E Alkimin, impávido: “E não é que você tem toda razão?”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 23 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"