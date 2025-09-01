Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba 1

"O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem"

de Lula, defendendo a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais

GIBA UM

GIBA UM

01/09/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um super jato Falcon 2000, capaz de atravessar oceanos, permaneceu dias em Brasília, gerando disse-me-disse na cidade: o prefixo adesivado PS-LRM não corresponde ao registro na Anac, a agência reguladora de aviação civil.

Mais: o avião aguardava registro definitivo. Antes de Brasília, o Falcon decolou de Genebra e fez um pit-stop em Cabo Verde. A aeronave pertencia a empresa americana, sob prefixo N152SM à uma austríaca sob prefixo OE-HER.

De paz com a estranheza

 Antes de se entregar de vez para a música, como cantora e compositora, Lara, filha do apresentador Faustão e da artista plástica Magda Colares, trabalhou com audiovisual, fotografia e direção criativa. Lançando seu primeiro álbum  “Mundo da Lua” conta que sempre sonhou em ser cantora, mas adiou muito o sonho por medo, achava que sua personalidade reservada não condizia com a carreira.

“Não foi uma questão de um momento, foi um processo que se acumulou. Um acúmulo de certeza. Eu fui tentando traçar outra carreira, achei que faria outra coisa nesse meio criativo. Fui percebendo que não era nisso que estava meu propósito, e que esse medo que eu tinha de me expor como cantora estava apontando o que realmente importa. Tomei coragem e nunca mais olhei para trás, e foi um alívio”.

E completa “O título vem muito dessa memória minha, porque sempre ouvi isso, que vivo no mundo da lua, criticando, às vezes brincando, obviamente. Mas assumir que vivo no mundo da lua foi a base de criação. Hoje, sinto que fiz as pazes com essa estranheza que me acompanha desde cedo, de não sentir que faço parte dessa casa, desse ambiente ou desse grupo. Assumir isso foi importante, assumir com compaixão, sem a crítica”.

Lara conta que sempre teve apoio dos pais e por eles serem pessoas públicas sabe que a pressão e a crítica serão maiores, mas que está pronta para enfrentar. “Sinto que estou numa fase muito segura comigo, me sinto mais confiante para me desafiar, experimentar, errar. Houve uma evolução muito grande como vocalista, compositora, artista mesmo. Espero que as pessoas consigam sentir isso, porque é muito importante estar melhorando, estudando a cada projeto novo. Estou numa fase muito mais madura, me vejo como uma pessoa completamente cheia de falhas, que sou, mas, mesmo assim, consigo me carregar com respeito, admiração”.

Farra de emendas na CPMI do INSS

Foi só ser instalada a CPMI para investigar a roubalheira contra idosos do INSS para que o governo Lula pagasse a parlamentares titulares na comissão. Só no mês de agosto, quando a investigação começou, teve parlamentar que viu o pagamento das emendas passar dos R$ 17 milhões, caso do senador Izalci Lucas (PL-DF). Lula também fez a felicidade de outros quatro senadores, dos partidos PT, PDT, MDB e Republicanos e liberou mais de R$ 10 milhões para cada um.

O governo também pagou dois senadores que quase emplacaram no comando da CPMI: Omar Aziz (PSD-AM), R$ 5 milhões, e Ricardo Ayres (Republicanos-TO), mais R$ 1 milhão. Dos 32 titulares, o governo não pagou nada a sete e um dos tratados a pão e água foi Marcel van Hattem (Novo-RS), ferrenho opositor. Lula liberou pagar mais de R$ 200 milhões em emendas, só este mês. O total pago em emendas este ano disparou para R$ 9,22 bilhões. Há uma semana, a conta era de R$ 8,1 bilhões.

Cotado

Em um jantar com prefeitos e outras autoridades, na semana passada, o ex-presidente Michel Temer  elogiou o prefeito Ricardo Nunes, dizendo que "um dia, ele governará o estado de São Paulo". Nas entrelinhas, Temer avisa que, em 2026, Nunes, que anda cotado para disputar o governo paulista, caso Tarcísio de Freitas corra atrás do Planalto (nas pesquisas, ele vai mal), poderá falhar. Mais: se Tarcísio sai para a Presidência, Gilberto Kassab também quer disputar o governo de São Paulo e tem um superesquema pronto em todo o interior do estado.

 Longe da aposentadoria

Aos 92 anos a atriz e escritora Joan Collins, mostra que  idade é uma questão de número, porque quem está sempre em movimento não envelhece. Com mais de 71 filmes para o cinema, 59 participações em TV, entre filmes e seriados e 19 livros, a atriz que ganhou fama por interpretar Alexis Carrington Colby na série de televisão americana Dynasty, não tem  pretensão nenhuma de parar.

E mostra sua plena forma ainda atuando no seu 72º filme A Murder Between Friends (Um Assassinato Entre Amigos) está sendo finalizado e está filmando o seu 73º longa para o cinema, The Bitter End  (O Amargo Fim). E não para por aí, já está com outros trabalhos em vista.

"O produtor está pensando em fazer uma sequência de Murder Between Friends. Eu interpretei Francesca Carlyle, que é uma estrela de TV e também detetive particular. Enquanto isso, estou relaxando no sul da França, sob 90° de calor, pensando no meu próximo passo ou filme!". Mais:  Joan foi casada 5 vezes. Seu quinto casamento já dura  23 anos  com produtor e ator, Percy Gibson, que é 32 anos mais novo.

Substituta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está sendo cotado para disputar uma cadeira no Senado em 2026 (se Lula não disputasse seu quarto mandato, Haddad poderia concorrer em seu lugar para o Planalto), não está muito convencido de que seria eleito  facilmente. Mas esse é o plano de Lula e ele terá de entrar no páreo. O partido vem procurando nomes competitivos para São Paulo no ano que vem. No lugar de Haddad, para o Senado, o nome alternativo seria o de Marina Silva (Meio Ambiente).

Porta fechada

Na semana passada, emissários de Sidney  Oliveira (Ultrafarma) tentaram falar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e encontraram a porta fechada. A preocupação de Nunes em evitar qualquer aproximação levou até o cancelamento de sua participação em um evento de varejo farmacêutico, há duas semanas em São Paulo. No ano passado, Oliveira manifestou publicamente seu apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, gravando um vídeo para a campanha. Agora, tornou-se um personagem "radioativo" após denúncias de seu envolvimento em esquema de sonegação de impostos em conluio com auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

 

PÉROLA

"O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Durante oito anos, ele não pagou nenhuma dívida. Minas merecia um governador melhor",

de Lula, defendendo a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais.

Carlucho, candidato

Jair Bolsonaro quer que seu filho Carlos, o "Zero dois", saia candidato pelo PL ao Senado, por Santa Catarina. Há resistências no partido e seu presidente, Valdemar Costa Neto, preferia lançá-lo por Roraima ou até São Paulo, diante da expectativa de que Eduardo, seu irmão, permaneça nos Estados Unidos. Carlucho quer sair pelo Rio de Janeiro, mas Valdemar tem outros planos. Agora, Bolsonaro tratou de enquadrá-lo: avisou Valdemar que quer o filho disputando o Senado por Santa Catarina – e não "se fala mais nisso" (Carlucho vai se mudar para lá).

Marido e mulher

Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato a presidente, confirma que sua mulher, Gracinha, será candidata ao Senado em 2026. Ele diz que "ela é uma candidata muito forte, será eleita com toda certeza e por mérito próprio". A primeira-dama de Goiás é considerada favorita dada à alta aprovação da gestão do marido. Os mais irônicos  endossam que Gracinha deverá ser eleita. Já Caiado, conforme as pesquisas, há dúvidas.

Anistia disfarçada

O anunciado projeto de afrouxamento da Lei da Ficha Limpa acena com a possibilidade de anistiar políticos condenados por crimes de corrupção. Já deveria ter sido votado, mas foi adiado pelo relator senador Weveryon (PDT-MA), que tenta "eliminar resistências". E não por acaso, o projeto é de autoria de Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, também punido pela Ficha Limpa. Os próprios defensores do afrouxamento da lei, dizem que a medida contém "anistia disfarçada".

Malafaia ameaça

O pastor Silas Malafaia garante que tem negócios inadiáveis na Arabia Saudita e ameaça Alexandre de Moraes (STF) por ter aprendido seu passaporte. Malafaia diz não ter medo do ministro do Supremo e grita: "Devolva meu passaporte, senão vou fazer uma desgraça. começo uma greve de fome feroz. E não adianta insistir, eu não vou comer nada até morrer". Nem seus mais chegados acreditam e lembram que, em outras tantas vezes, Malafaia sempre garante que fará "uma greve de fome até morrer" - o que nunca acontece.

Diagnóstico demorado

Segundo dados da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia o tempo médio para receber o diagnóstico de um linfoma no Brasil pode chegar a 149 dias e a demora afeta diretamente às chances de sucesso no tratamento e qualidade de vida dos pacientes com esse tipo de câncer que aparece no sangue, mais especificamente no sistema linfático. Existem mais de 40 tipos diferentes de linfoma. Os mais comuns são Linfoma não-Hodgkin e linfoma de Hodgkin. Neste ano, no Brasil, são esperados 12 mil casos do primeiro tipo e cerca de 3 mil do segundo. Na rede pública, o tratamento começa em 70 dias em média.

Novos contratados

A Globo está trazendo de volta através de contratos de longo prazo conhecidas figuras das novelas, afastadas nos últimos dois anos - e até  contratando novos, considerados talentosos. É o caso de Bella Campos, a vilã Maria de Fátima da novela "Vale tudo", que se prepara para assinar seu contrato. Também Paola Oliveira (Heleninha Roitman) será novamente contratada e o ator Renato Góes (Ivan) já assinou o dele por três anos. Com referência a Bella Campos, o público anda dividido.

Mistura Fina

O governo federal iniciou processo que pode levar à aplicação da Lei da Reciprocidade  Econômica contra os Estados Unidos pela aplicação de tarifaço contra produtos brasileiros exportados para os americanos. A Câmara de Comércio Exterior foi avisada que o Brasil iniciou consultas e medidas para aplicar a legislação e a Camex tem 30 dias para avaliar se é possível a aplicação da lei. Diplomatas acreditam na medida como forma de abrir um caminho de diálogo com os americanos.

Lula já havia solicitado avaliações sobre possíveis medidas nos setores de óleo e gás, farmacêutico e agrícola. Entre as alternativas discutidas por especialistas nesses setores está a suspensão de direito de propriedade intelectual - o que poderia incluir a quebra de patentes de medicamentos e defensivos agrícolas. No mês passado, o governo anunciou um pacote de medidas para socorrer setores afetados pelo tarifaço, incluindo prorrogação de prazos para pagamento de impostos.

Por conta da pressão da cúpula da federação União Progressistas pelo desembarque do governo Lula, integrantes do União Brasil avisam que o partido só entregará seus ministérios "quando o PP deixar o comando da Caixa". O banco é presidido por Carlos Vieira, indicado por Arthur Lira (PP-AL) e ele não tem a menor intenção de deixar sua cadeira na instituição. Aí, a União mantém titulares do Turismo, Desenvolvimento Regional e Comunicações.

Jair Bolsonaro, que continua acometido de soluços, quer assistir os primeiros passos de seu julgamento, que começa amanhã. Seus mais chegados, inclusive Michelle e filhos, acreditam que ele não  suportaria por muito tempo. A nova edição da revista britânica The Economist traz uma foto dele na capa, de terno e cara pintada, mais um arranjo de cabeça feito à base de pelo de búfalo e no topo, dois chifres do mesmo animal. A chamada é direta: "O que o Brasil pode ensinar aos EUA (ou "America)".

O ex-presidente não gostou de vários trechos da matéria publicada. A revista levantou mais dados sobre a trajetória de  Bolsonaro em torno da chance de se manter na Presidência através de um golpe de Estado. Outro trecho: "Bolsonaro e seus aliados provavelmente serão considerados culpados. Isso faz do Brasil um exemplo para a recuperação dos países afetados pela febre populista".

In – Segundo furo: brincos pontos de luzOut – Segundo furo: brincos Ear Bling

CLAÚDIO HUMBERTO

"Confirma o que todos já sabemos"

Carlos Jordy (PL-RJ) após defensora falar que governo Lula sabia das fraudes do INSS

29/08/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Tracking indica fim da marolinha positiva de Lula

A Secretaria de Comunicação de Lula (PT) trabalha em clima de guerra para não deixar a CPMI da bandalheira do INSS afundar o que resta de avaliação não negativa do governo. Tracking de pesquisa diária interna, ferramenta que monitora temas de interesse do Planalto, já indica uma virada de mesa na gordurinha “positiva” que Lula faturou subindo no palanque após arrumar o “inimigo externo” Donald Trump, mesmo sacrificando milhares empregos com o tarifaço dos Estados Unidos.

Das tripas coração

O governo teme o desgaste da convocação de Frei Chico, irmão de Lula, cujo sindicato embolsou mais de R$240 milhões dos velhinhos.

Projeções pessimistas

Outro com grande potencial de alavancar a onda negativa do governo é Carlos Lupi, ex-ministro de Lula suspeito no mínimo de omissão.

Besteirol lulista

Já como estratégia para não deixar notícias negativas vingarem, a Secom tratou de antecipar o novo slogan do governo federal.

Só pensa naquilo

Hoje, o maior pavor de Lula é que as investigações, consequentemente o escândalo, se arrastem até perto da campanha eleitoral.

Oposição nega acordão na CPMI, mas não testa

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) lembrou a “Velhinha de Taubaté”, personagem de Chico Anysio, aceitando o papel de negar notícias sobre o acordão na CPMI para não convocar a depor Frei Chico, irmão de Lula (PT) cujo sindicato foi um dos mais beneficiados pelos bilhões surrupiados no INSS. Girão nem sequer participou do conchavo, a portas fechadas, mas se prestou a chamar de “fake news” o vazamento do acordão. Deveria, antes, ter feito um teste simples para conferir.

Prova dos nove

Para conferir o acordão, Girão deveria apresentar requerimentos de convocação de Frei Chico e dos demais 41 sindicalistas suspeitos.

Blindagem geral

O conchavo para blindar Frei Chico não especificou o pelegão, irmão de Lula, mas “delimitou” a convocação de sindicalistas suspeitos.

Camisa de força

O acordão com o Planalto prevê que requerimentos serão aprovados “em bloco”, após “filtro” dos líderes, e sob aprovação “consensual”.

Blindagem

O assunto mais comentado do X foi a hashtag de inspiração petista “Congresso contra o povo”, contra a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que dificulta investidas do STF contra parlamentares.

A quem interessa

Parlamentares do PT et caterva são contra a “PEC da Blindagem” porque, na prática, já se sentem blindados de ações do STF, cujas decisões só dão alegrias ao Palácio do Planalto.

Ataque armado

A mais recente denúncia no Conselho de Ética da Câmara é contra Célia Xakriabá (Psol-MG), que atacou com uma caneta, como se fosse arma branca, Coronel Meira (PL-PE). Perfurou a mão do deputado.

Nem um?

Presidente da CPMI que investiga o roubo no INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) garante que “ninguém será blindado na CPMI a qual eu presido. Faremos justiça e os culpados serão responsabilizados”.

E o INSS?

Ao tentar faturar algum nas redes sociais com a operação contra o PCC, que quase a transformou em factóide, Lula só não contava que a publicação ia ser inundada com a pergunta “E o INSS?”.

São Tomé

São poucos no PL os que levam fé no papo de Valdemar Costa Neto, cacique dos liberais, sobre a filiação de Tarcísio de Freitas ao partido. No Republicanos, sigla do governador de São Paulo, menos ainda.

Não-pretendido

Possível ramificação do projeto da “Lei Felca,” é a proibição no Brasil do sistema operacional gratuito Linux. O projeto obriga sistemas (como Windows, MacOS etc.) a criar mecanismos de verificação de idade, com controle centralizado, o que é impossível no código aberto Linux.

Sextou

É sexta-feira e a agenda do Congresso Nacional reflete o ritmo: na Câmara, o plenário realiza sessão solene para comemorar os cinco canos da Lei de Transação Tributária. No Senado, nada a deliberar.

Pensando bem...

...o valor total do megaesquema financeiro do PCC é só metade do rombo nas contas do governo Lula (este ano).

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fome de patrimônio

Numa roda, a então senadora Heloísa Helena (Psol-AL) pediu um chocolate ao líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), rei das guloseimas, e brincou: “Agora, quero só 99% da sua fortuna.” Suassuna reagiu: “Está vendo, Gabeira, como é essa esquerda?”. O então deputado sugeriu uma solução: “Dê 75% a ela, que está bom...”

José Sarney observou a silhueta arredondada de Suassuna e tascou, exercitando seu conhecido senso de humor: “Sem dinheiro, Ney, você vai ficar tão leve...”

Giba Um

"A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas...

...e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha

29/08/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Esta semana, o presidente Javier Milei, da Argentina, e sua irmã Karina Milei, ao lado de outras autoridades, saíram às ruas de Buenos Aires em carreata,  em meio a protestos e até arremesso de objetos e pedras. Devido à chuva de pedras, o presidente e a irmã deixaram o local.

Mais: nas redes sociais, em seis dias, menções sobre denúncias de corrupção supostamente cometidas pela irmã de Milei, totalizaram 1,7 milhão. . Detalhe: alvo de investigação judicial, Karina em meio às denúncias,  virou protagonista  de un "Karinagate" expressão favorita dos jornais.

Giba Um

Gigi não para

DA modelo e apresentadora Gigi Haddid está trabalhando em pleno vapor. Depois de pequena pausa  na carreira para se dedicar a maternidade  de Khai, de 4 anos, e para enfrentar a crise do fim do seu relacionamento com o cantor Zayn Malik, Gigi parece que quer recuperar o tempo e volta a estrelar várias campanhas publicitárias como por exemplo da Miu Miu e das Havaianas onde virou até embaixadora (e assinou uma coleção) e também estampar capas de revistas. Neste mês ela pode ser vista na V Magazine  e é garota-propaganda da Rabanne e tornou-se também embaixadora para sua icônica linha Million Gold For Her, além de estampar também a nova campanha  de outono de sua grife Guest In Residence junto com outros modelos.  Mais: em sua vida pessoal tudo parece fluir muito bem. Ela e o ator Bradley Cooper, juntos a cerca de dois anos tem  demonstrado um crescente alinhamento quanto ao futuro, e tudo indica que eles estariam discutindo a possibilidade de uma maior integração de suas rotinas, mas tudo sem pressão, deixando o processo seguir de maneira gradual e natural. Gigi e Bradley também estão aos poucos fazendo uma aproximação de seus filhos. Bradley é  pai de Lea, de 8 anos, de seu relacionamento com a modelo Irina Shayk. Apesarem de estarem praticamente juntos há algum tempo eles só assumiram o namoro publicamente em maio deste ano.

Radar da Embraer: fábrica na China

A Embraer está diante do desafio de encontrar uma posição no mercado internacional razoavelmente equidistante dos Estados Unidos e da China. É um equilíbrio que requer movimentos cuidadosos. De um lado, a companhia acena com investimentos de US$ 500 milhões na Flórida na tentativa de reverter a sobretaxa de 10% das importações de aviões imposta pelo governo Trump; de outro, matura a ideia de voltar a ter uma fábrica em território chinês. A Embraer tem mantido canais de interlocução junto a Pequim com o intuito de retomar a produção de aviões executivos no país asiático. O projeto aconteceria ao lado de um parceiro local. Foi assim entre 2002 e 2016, quando a companhia manteve a Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), uma joint venture com a chinesa Avic para a fabricação dos jatos Legacy. É sintomático que, em abril, a empresa tenha criado o cargo de  diretor-geral e vice-presidente Senior de Vendas e Marketing de Aviação Comercial na China e contratado um executivo nativo para ocupá-lo, o ex-Airbus Patrick Peng.

1.500 unidades

Mais Embraer: chama a atenção que, neste ano, pela primeira vez, o país asiático tenha merecido uma análise individual no Marketing Outlook, relatório anual da Embraer com projeções para a demanda global por aeronaves comerciais no horizonte de 20 anos. Segundo o documento, as encomendas chinesas de jatos regionais nas próximas duas décadas devem chegar a 1.500 unidades. Outro dado: a estimativa é que, em 20 anos, a China será responsável por 39% do tráfego global de passageiros de até 150 lugares, superando EUA e Europa.

Giba Um

Natural aos 71 anos

A atriz e humorista Regina Casé, pode se orgulhar da sua boa forma, aos 71 anos. E é ainda melhor chegou à idade sem fazer nenhum procedimento que vive em moda e é usado por muitas mulheres quando chegam a uma certa idade. Em entrevista Regina revelou que dá preferência a produtos naturais, sem ter sido manuseado industrialmente. “ Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom". Fã de breu branco,  óleo de andiroba e priprioca e outros produtos garante que seu segredo é combinação de vários fatores, como o cuidado com a alimentação e o emocional. “Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho". Mais: revelou que Dezoito anos depois da cesárea da Benedita, resolveu  amenizar  a cicatriz com uma abdominoplastia, mas ficou pior, e por isso ficou traumatizada e por enquanto procura evitar qualquer outra intervenção cirúrgica por estética.

Giba Um

Dinheiro vivo

Segundo relatório da polícia Federal que aponta Jair e Eduardo Bolsonaro, além de Silas  Malafaia, como suspeitos de coação na ação penal do golpe, chama a atenção a grande  movimentação de dinheiro feita recentemente pelo ex-presidente. Entre janeiro e julho, Bolsonaro fez 40 saques em caixas eletrônicos  guichês, totalizando R$ 130,8 mil. Foi o equivalente a R$ 3.270 por dia em sete meses (mais de dois salários-mínimos).

Reclamações

No interior do condomínio Solar de Brasília  no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde Bolsonaro está sendo monitorado, muitos vizinhos estão reclamando da movimentação protagonizada por agentes à paisana. Policiais penais se revezam em frente à casa  onde o ex-presidente mora. Três policiais permanecem numa viatura descaracterizada em frente ao imóvel. A rua não foi interditada pela equipe de segurança do residencial. Quem entra no condomínio tem que se identificar. Já houve manifestação de apoiadores, logo dissolvida. Sempre há congestionamento de carros à entrada do condomínio, para residentes e visitantes.

Pérola

“A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", 

de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha.

Flávio na vice

Depois de dizer, num evento no começo da semana, em São Paulo, promovido pelo grupo Esfera, que "Trump é a única saída que temos", Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acompanha, com certo desespero, a recuperação de Lula nas pesquisas. Como Eduardo Bolsonaro está fora do jogo e Michelle corre por conta própria, Valdemar também  vê crescer o lobby pelo senador  Flávio Bolsonaro ser o vice na chapa de Tarcísio de Freitas ao Planalto. Valdemar aproveitou para exibir dado de uma pesquisa mostrando que o apoio de Bolsonaro valeria 30% dos votos: "Levaria qualquer um para o segundo turno".

Até Churchill

Ainda no evento da Esfera, o governador Tarcísio de Freitas adotou ares de pré-candidato à Presidência, driblou a cobrança de se afastar de Bolsonaro, citando outros personagens a seu  discurso: Javier Milei, Getúlio Vargas JK e até Churchill. No caso do britânico, foi direto "Quando o. O Reino Unido estava imerso na Segunda Guerra, Churchill perguntou "O que eles pensam de nós?" E o que nós pensamos de nós mesmos?". O discurso ao qual se  referia era o famoso "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas". Quem estava lá, considerou "uma postura presidencial".

Só com R$ 11 bilhões

O BNDES deve mudar seu estatuto e permitir que emissoras de TV tomem crédito para a compra de equipamentos necessários à TV 3.0, a chamada + DTV. E cogita bloquear anúncios de estatais na radiodifusão caso atrasem pagamentos ou deem calote ( caso de Correios, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, só para começo de conversa). Lula intercedeu pelas redes, que terão de levantar nada menos do que R$ 11 bilhões para modernizar seu parque industrial. As emissoras, do seu lado, já estão avisando que, sem esse crédito, a nova tecnologia fica só na conversa. Desde a implantação da TV digital, em 2007, a radiodifusão não pode tomar crédito no BNDES.

Olho na Ficha Limpa

O ex-governador do DF, José Roberto Arruda,  está  envolvido em uma manobra que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal e garantiu ao PSD de Gilberto Kassab disputar pelo partido o Palácio do Buriti. As promessas têm o objetivo de engajar o PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa na qual está enquadrado. No Senado, há projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar, E acena com a possibilidade de anistiar  políticos condenados da Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Fortaleza vende SAP

Mudança de rota no Fortaleza: nos últimos dias, em conversas reservadas com fundos de investimento, Marcelo Paz, o todo-poderoso CEO do clube cearense, colocou sobre a mesa a possibilidade de vender até 70% da SAF. Desde o fim de 2023, quando da criação da empresa, Paz sempre bateu na tecla de que a oferta ao mercado se restringia a uma participação no capital de até 49%. No entanto, a realidade se impôs. Nenhum dos investidores sondados até o momento demonstrou interesse em colocar dinheiro na SAF para ser minoritário e consequentemente subordinado à diretoria do clube associativo. Ao mesmo tempo, Paz tem a pressão que vem dos gramados: o Fortaleza está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Muitos donos

O SBT está tentando comprar os direitos de transmissão de "Xica da Silva", última novela de sucesso produzida pela extinta Rede  Manchete em 1996 e 1997. A emissora da família Abravanel já reprisou a novela, há duas décadas, levando Taís Araújo ao estrelato. O objetivo agora é disponibilizar a trama, de forma legal, no + SBT, sua plataforma de streaming. outra ideia é deixar a novela disponível para nova reprise na TV aberta. Problema maior: são muitos os donos dos direitos de "Xica da Silva". É necessário muito cuidado na compra.

Mistura Fina

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$ 200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a roubalheira do INSS. O dinheiro foi liberado quando a investigação foi instalada pelo Congresso. O levantamento considera que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro ou valor da emenda tido como "empenhado".

Ainda as emendas para titulares da CPI Mista: o empenho  equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para  políticos terem o que mostrar aos aliados da base eleitoral. Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, passam de R$ 113,7 milhões. As empenhadas superam R$ 90,8 milhões. Coronel Fernanda (PI-MT), preponente da CPMI, não recebeu nada e nada foi empenhado e o governo pagou R$ 18,1 milhões para a tropa do PDT de Carlos Lupi (caiu quando o escândalo estourou), com três parlamentares na CPI Mista.

O ministro Alexandre de Moraes (STF) cogita em mandar Bolsonaro, se for condenado ainda em setembro, pelo Supremo, para Tremembé, também conhecido como "presídio dos famosos" porque recebe muitas celebridades nas celas. A propósito, na segunda-feira próxima, 1º de setembro, será lançado
o livro "Tremembé - Presídio de Famosos", do jornalista Ulisses Campbell, que reúne o  comportamento de figuras conhecidas que cumprem pena lá.

Algumas histórias coletadas por Campbell: Robinho aumentou o número de visitantes, faz tarefas  domésticas e se rivaliza com o empresário Thiago Brennand, que diz já ter servido nas Forças Armadas da Rússia (não é verdade); Elize Matsunada, que matou o marido, está em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo; e Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes, fez amizade com Pimenta  Neves e o ex-senador Luiz Estevão. O trio recebeu os apelidos de "viúvas de elite" e "tias do chá".

In – Cabeceira de cama com enfeites pequenos
Out - Cabeceira de cama com enfeites pesados

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

2

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 1 dia

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

3

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio

5

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor