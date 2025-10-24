Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Onde o PT põe a mão, dá ruim"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) citando os rolos nos Correios, INSS etc etc

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

24/10/2025 - 07h00
Governo recorre a Lira para destravar votações

Para tentar recompor o caixa da União para 2026, o governo Lula resolveu recorrer a Arthur Lira (PP-AL) para tentar salvar alguma coisa da proposta fiscal, que deve ser votada na próxima semana e, no melhor dos mundos, levanta R$30 bilhões. Em reunião com dois aliados próximos a Lira na noite de quarta (22), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentou desanuviar a relação com o ex-presidente da Câmara, irritado após ameaça de demissão de Carlos Vieira, da Caixa.

Jogo de cena

O governo apelou para ciumeira, sugerindo passar para Hugo Motta os cargos no banco. Mas o atual presidente da Câmara não entrega votos.

Não passa

A relação entre Motta e o Planalto não é lá essas coisas. A equipe econômica insiste em aumentar impostos. Motta diz que não há clima.

Cercando

A guinada do governo rumo a Lira, que procurou Dr. Luizinho e André Fufuca, foi no mesmo dia em que Motta criticou a articulação governista.

Canto da sereia

Para tentar seduzir Lira, Lula acena com apoio, ou ao menos não atrapalhar, a candidatura do alagoano ao Senado, no próximo ano.

Cartão do Bradesco cobra juros de 311% ao ano

O bancão Bradesco se recupera da “crise Americanas”, mas esfola seus clientes: cobra quase 311% de juros nominais ao ano, 12,5% ao mês, para parcelar a fatura do cartão de crédito Visa Infinite. Dividindo a fatura de R$23,3 mil em 12 vezes, o cliente precisa desembolsar R$23.486 só para os juros, o que representa mais que o dobro da dívida. O total pago, um ano mais tarde, seria de R$47,4 mil, incluindo impostos. A taxa anual cobrada pelo Bradesco é mais de 20 vezes superior a taxa Selic.

Nem agiota

O custo efetivo total do parcelamento é ainda maior, incluindo R$559,23 de IOF sobre a operação: juros mensais de 13,01% e anual de 334,13%.

IOF dobrado

No caso específico de leitor da coluna, o Bradesco cobrou R$559,23 de IOF e o mesmo valor, sem maiores explicações, a título de “despesas”.

Não faz sentido

Após 12 meses, o valor original da dívida parcelada equivale a menos da metade do total cobrado pelo Bradesco. Só trouxa cai na cilada.

O País que se exploda

Lula (PT) aposta no impasse hostilizando ou provocando diariamente os EUA, às vésperas de eventual encontro na Malásia com o presidente Donald Trump. Um acordo com os EUA desmontaria seu palanque contra o “inimigo externo” e “em defesa da soberania”. O País que se exploda.

Jogo aberto

A plataforma Polymarket já registra mais de US$9 (R$48,5) milhões em apostas em torno de um conflito militar entre os EUA e a Venezuela de Nicolás Maduro. As chances de queda do ditador se mantêm em 21%.

Tem de sobra

Antes mesmo de o PT protocolar o recurso contra a decisão que melou o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o PL já tinha uma sondagem do cenário no plenário. Sobram votos pró-Eduardo.

Boquinha generosa

Flagrado pela coluna em loja de luxo espiando canetas Mont Blanc, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, faturou alto em julho. Salário e penduricalhos garantiram ao ministro de Lula mais de R$64 mil no mês.

Senado na pauta

No encontro entre o governador Jorginho Mello e Jair Bolsonaro, alguns nomes foram citados na disputa pelo Senado por Santa Catarina, como Carlos Bolsonaro (PL), Caroline de Toni (PL) e Espiridião Amin (PP).

Pano pra manga

Com visita a Jair Bolsonaro autorizada para a próxima semana, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), explicou o motivo de sua desistência. Quer preservar seu trabalho na investigação.

Fechou o tempo

Azedou o clima entre Eduardo Bolsonaro e Cleitinho (Rep-MG). O senador chamou de “imprudente” candidatura ao Planalto do deputado, que devolveu com “Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você”.

Na lista

Além dos rasantes para filiar Guilherme Boulos ao PT, Lula está de olho em outro quadro do Psol, puxadinho petista: a desembaraçada deputada Erika Hilton (SP). O restante pode ficar onde está.

Pensando bem...

...importante da viagem à Ásia é escala na volta.

PODER SEM PUDOR

Homem-bomba

Prolixo e confuso, o então senador Eduardo Suplicy (PT-SP) certa vez tirou a paciência do líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), que caiu na besteira de conceder-lhe um aparte. O tucano reclamou, meio irritado: “O senhor é o verdadeiro homem-bomba, está explodindo meu discurso!”

Giba Um

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi...

à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

23/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

No evento que marcou a apresentação do programa Reforma Casa Brasil, Lula declarou que o Brasil "não se curvou". Com a possível regularização das relações entre Brasil e EUA e a retomada das conversas, o político do PT destacou a “soberania nacional” após a situação de impasse relacionado às tarifas.

MAIS: Lula falou “Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional”.

Giba Um

Um pouco mais de drama

Depois que acabou a série “Sob pressão”, a atriz e cantora Majorie Estiano, em 2022 pensou em mergulhar em algo voltado para a comédia. Mas quis o destino lhe mostrar personagens ainda dramáticas como a Ruth, da minissérie “Fim” (2023), do Globoplay e no próximo dia 15 de novembro estreia série no qual é  protagonista “Ângela Diniz: Assassinada e condenada”, da HBO Max, que foi inspirada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo. Apesar de ter uma carga dramática,  Majorie  conseguiu capturar a verdadeira essência  da Ângela Diniz e comemorou: “Embora a Ângela tenha sido assassinada, pensei: ‘Finalmente, vou fazer uma mulher que transa, bebe e é dada ao prazer’. Foi uma trabalheira, tinha muito figurino, acessórios, maquiagem e cabelo, mas estava brincando de boneca com a caracterização”. E completa: “Meu primeiro impulso foi construí-la sob a luz de um olhar masculino, no sentido de que ela despertava o desejo dos homens. Mas essa é a visão deles. Tivemos cuidado para não reduzi-la a este lugar. Era uma mulher livre e foi assassinada por não se submeter a nada, e não porque era bonita e provocava ciúmes ou fazia com que os homens perdessem a razão. Se não tivéssemos esse cuidado, esvaziaríamos o feminicídio, o estupro e a importunação”.  Namorando desde 2022 o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série Sob Pressão, Majorie disse que nunca teve o sonho de se casar e se classifica como zero romântica.  “Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Congelei óvulos, mas não pretendo usar, por enquanto. Só terei um filho se for um desejo insuportável”.

BC quer aumentar reservas de ouro

A diretoria do Banco Central tem mantido discussões sobre a necessidade de aumento das reservas de ouro do país. A autoridade monetária estuda retomar as aquisições do  metal, as últimas operações foram em meados de 2021. O BC enxerga a realidade pelas mesmas lentes de outros tantos países que estão ampliando muito sua posição como hedge para uma possível guerra via taxa de câmbio. No ano passado, bancos centrais de todo o mundo compraram 1.045 toneladas do metal.  Os estoques soberanos chegaram a uma marca de 36 mil toneladas, a maior desde meados dos anos 1960. Neste  ano, a caça ao ouro prossegue. No primeiro semestre deste ano, as aquisições somaram quase 400 toneladas.

Sempre a China

O que mais chama a atenção e o movimento da - sempre ela - China: o país tem adquirido ouro há 18 meses consecutivos. O metal já representa quase 9,1% das Reservas Forex chinesa. Há quatro anos, essa proporção era de apenas 3,3%. Na última década a China adicionou cerca de 1,1 mil toneladas de ouro às suas reservas superada apenas pela Rússia com a aquisição de 1,2 mil toneladas no mesmo período, Russos e chineses já ocupam, respectivamente o quinto e o sexto lugares entre  os países com maiores  estoques oficiais do metal  - ambos com algo em torno de 2,3 mil toneladas. O campeão é o Estados Unidos: 8,1 mil toneladas.

Giba Um

Mudou a visão

A apresentadora e modelo Vera Viel, que completou 50 anos no último dia 12, revelou que o diagnóstico de câncer raro recebido no ano passado, fez ela mudar sua visão de vida. “O câncer me trouxe aprendizados profundos, me ensinou a ver a vida com outros olhos. Descobri que sou forte e corajosa, e que cada dia vivido é um presente. Chegar aos 50 anos é como alcançar o topo da montanha e olhar o caminho percorrido. É tempo de colher tudo o que se plantou com esforço, amor e fé”. Sobre a idade e o etarismo foi direta: “Envelhecer revela belezas que só o tempo ensina. Eu não tenho medo do envelhecer, é um processo natural da vida. O mais desafiador é perceber como o tempo passa rápido demais. Mas o bonito é ver que a vida ganha profundidade e que a beleza não está em ser perfeita o tempo todo”. E para completar falou que as vezes o silêncio é necessário: “Gosto de momentos de silêncio, de oração, de estar em contato com a natureza e com a minha família. Essas pausas me recarregam e me lembram do que realmente importa".

Giba Um

30 anos

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que é visto como o principal nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada pela aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, tem a possibilidade de permanecer na Corte por um período que pode chegar a 30 anos. Com 45 anos de idade, Messias ainda está longe  da idade de obrigatoriedade de se aposentar ao completarem 75 anos, conforme estabelece o regimento interno da Corte. A saída de Barroso, previamente anunciada, abre espaço para mais uma escolha de Lula para o STF, sendo esta a terceira indicação durante a sua atual gestão. O presidente já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que mantêm laços estreitos com sua administração. O presidente da República possui a decisão final sobre a nova nomeação, mas a indicação precisa passar por uma sabatina e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Jorge Messias, que está alinhado com o núcleo político do PT, é considerado uma figura fundamental na estratégia jurídica do governo e possui a confiança do presidente Lula.

EUA-Brasil: olho na energia nuclear

A "química" entre Lula e Donald Trump  poderá render ao Brasil uma posição privilegiada para tirar proveito entre essa "guerra fria" entre Estados Unidos e China. Entre as pautas que deverão ser colocadas sobre a mesa de negociações entre Brasília e  Washington para a redução do tarifaço está a hipótese de um acordo de cooperação nuclear. No entendimento do governo Lula os  dois países têm importantes moedas de troca nessa área. A do Brasil está no seu subsolo. Os Estados Unidos cobiçam não apenas terras raras, mas os minerais brasileiros, especialmente o tório, que deverá ter uma crescente participação na geração de energia. O acesso preferencial a esses recursos seria uma das compensações para Trump rever as tarifas impostas a uma série de produtos brasileiros.

Pérola

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", 

de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

Cabo eleitoral

Em sua peregrinação pelo Senado para confirmar sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá um bom trânsito entre a tropa de choque bolsonarista: André Mendonça, ministro da Corte indicado por Bolsonaro. Mendonça já avisou que quer ajudar a reduzir a rejeição e conseguir os 44 votos necessários para ter a indicação confirmada. Mendonça também sabe que Davi Alcolumbre está trabalhando por Rodrigo Pacheco. Na gestão Bolsonaro, Mendonça ocupou a AGU que Messias ocupa hoje. Os dois são evangélicos: Messias é membro da Igreja Batista;  Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana.

Fazendo compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, realizou compras no Brasília Shopping, na capital, enquanto a CPMI ouvia mais indivíduos envolvidos no roubo a aposentados. Embora fosse um dia de trabalho, Queiroz não parecia estar com pressa ao escolher uma caneta da Montblanc na Pedrart, uma joalheria de luxo. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis para os aposentados que sua pasta deveria apoiar, principalmente aqueles que foram enganados por entidades. O modelo mais básico custa significativamente mais do que a maioria das aposentadorias miseráveis: R$ 2.275. Se um cliente decidir adquirir um modelo exclusivo de caneta-tinteiro, os preços começam em R$ 4.200. As canetas-tinteiro dessa desejada marca no mercado de luxo podem alcançar preços de até R$ 36 mil, especialmente se apresentarem acabamentos em ouro ou platina.

Venda no Paraguai

A Raízen está em diálogo com possíveis compradores de sua operação no Paraguai. A estatal de petróleo Petropar é uma das partes interessadas. As conversas tratam da venda da participação de 27% da Raízen na joint venture com a família Ortega Echeverría. Essa joint venture representa a maior rede de distribuição de combustíveis do Paraguai, possuindo mais de 300 postos de gasolina. De maneira direta ou indireta, o governo paraguaio tem se empenhado para remover a Raízen do mercado e facilitar a entrada da Petropar. No ano passado, o presidente Santiago Peña promulgou um decreto que estabelece novas diretrizes para o funcionamento das distribuidoras de combustíveis no país, incluindo uma exigência peculiar de que as empresas tenham tanques com capacidade para 16 milhões de litros. Curiosamente, apenas a Petropar atende a essa demanda.

Processo silencioso

Após sua saída da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi confirmou que está iniciando um processo legal contra a emissora. O antigo apresentador do “Bom Dia São Paulo” descreveu a situação como uma "disputa silenciosa e jurídica". Depois de mais de 25 anos de trabalho, Bocardi foi dispensado em fevereiro deste ano. "Não desejo discutir isso, pois esse assunto é estritamente silencioso e jurídico. No entanto eu digo: houve uma acusação sem que nenhuma prova fosse apresentada, sobre nada". Bocardi considerou sua demissão como uma injustiça. Ele revelou ter sido surpreendido pela administração da emissora ao receber a notícia de sua saída após mais de 20 anos de colaboração.

Barra famosa

Quem diria, a velha e industrial Barra Funda ficou famosa. A revista britânica Time Out acaba de classificar a veterana área da Zona Oeste paulistana como o terceiro bairro mais "cool" do mundo. Os trilhos que dividem o bairro ao meio fazem parte da cena criativa que surgiu nos últimos anos na região. Muitos galpões vazios foram transformados para uso cultural, gastronômico e de lazer. Bares e restaurantes têm culinária diversificada, mas é a coreana que está em alta. Em setembro, a Time Out concedeu  medalha de bronze à Barra Funda como um dos bairros mais interessantes do mundo". 

Mistura Fina

Num encontro recente, um aliado tentou advertir Lula sobre erros - e a história está nas redes sociais - que ele teria cometido em indicações anteriores para o STF  e o presidente logo tratou de interromper, dispensando o conselho: "Passei 580 dias em Curitiba lembrando esses erros. Pode ter certeza de que eu já pensei mais nisso do que você".

O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump se confirmado, deverá ser no domingo próximo, dia 26, na Malásia, à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, dia de abertura do evento. Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais entre elas, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na viagem Lula, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto ; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio,  Anwar Ibrahu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), expressou , que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo precisará atrair os partidos do Centro em vez de depender do bolsonarismo, caso queira garantir apoio para uma eventual candidatura à Presidência nas eleições de 2026. "Se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer o movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo”.

O congressista Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à notícia de que a Receita Federal está empregando inteligência artificial para examinar dados do Pix e detectar “inconsistências”: Ué, não era fake news minha? Eu avisei”.

Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ipsos revelou as figuras públicas mais influentes no Brasil. O estudo explora as personalidades que têm maior capacidade de impactar comportamentos, opiniões ou a percepção da sociedade. No topo da lista está o ator Lázaro Ramos, seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle. Logo depois vem a atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina,  Xuxa e  Ivete Sangalo.

In – Massagem desportiva

Out - Massagem sueca

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial

23/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

O que é inventário e por que ele é obrigatório?

O inventário é o procedimento para apurar o patrimônio do falecido (de cujus), pagar tributos e partilhar os bens entre herdeiros/meeiro. Sem inventário, não há como regularizar a propriedade, vender o imóvel, transferir veículo ou levantar saldos bancários.

Quando dá para fazer inventário em cartório?

Você pode optar pela escritura pública quando todos os requisitos abaixo estiverem presentes:

  1. Todos os herdeiros são maiores e capazes (não há incapazes).

  2. Há acordo sobre a partilha (sem litígio).

  3. Não existe testamento válido a cumprir.

  4. Advogado constituído (obrigatório; a escritura é assinada também por ele).

  5. Documentos e ITCMD prontos: o cartório costuma exigir declaração e pagamento/parcelamento do ITCMD antes da lavratura.

Dica prática: você pode escolher qualquer Tabelionato de Notas no país para lavrar a escritura (livre escolha), o que ajuda na logística da família.

Quando o inventário precisa ser judicial?

  • Herdeiro menor, interdito ou ausente.

  • Divergência sobre bens, dívidas ou quinhões.

  • Testamento a registrar/cumprir (regra geral).

  • Medidas urgentes (alvarás para saque, venda de bem perecível, remoção de inventariante) ou necessidade de provas e decisões judiciais (perícias, exibições, busca de documentos).

Prazo legal: quando abrir o inventário?

  • Prazo: 2 meses do óbito.

  • Consequência do atraso: normalmente multa e juros sobre o ITCMD, conforme lei estadual (não é “multa do cartório”, e sim do imposto).

  • Fluxo do imposto: o ITCMD é devido em qualquer via; no cartório ele costuma ser exigido antes da escritura; no judicial, o juiz condiciona a homologação ao comprovante.

Custos: o que entra na conta

Comuns às duas vias: ITCMD + registro dos bens (imóveis/veículos) + honorários advocatícios.

  • Judicial: custas judiciais (regidas por lei estadual; às vezes com teto por faixas).

  • Cartório: emolumentos da escritura (tabelas estaduais, muitas vezes ad valorem por faixas) + certidões/reconhecimentos de firma.

Gratuidade: no Judiciário, a gratuidade pode ser concedida. Em vários Estados, beneficiários de gratuidade judicial também obtêm redução/isenção de emolumentos no extrajudicial (ver normas locais).

Reforma tributária: o que pode mudar no ITCMD

  • Caso a reforma se mantenha como está, o ITCMD tenderá a ser progressivo por quinhão (quem recebe mais, paga percentual maior), e a base de cálculo pode se aproximar do valor de mercado dos bens. Isso implica laudos/avaliações mais robustos e atenção ao planejamento da partilha (ex.: excessos de quinhão).

  • Competência do imposto: imóveis seguem o Estado onde se situam; bens móveis/créditos podem seguir o domicílio do falecido, o que reduz “shopping” de inventário.

  • Como a regulamentação ainda está em definição, não há garantia de texto final e prazos de vigência. Sua equipe deve acompanhar a lei complementar federal e, depois, as leis estaduais.

Conclusão

  • Cartório é o atalho legítimo quando a lei permite: todos capazes, consenso e sem testamento válido.

  • Judicial é obrigatório com menores/incapazes, conflito, testamento a cumprir ou medidas judiciais necessárias.

  • Em qualquer via, advogado é obrigatório, o ITCMD precisa ser declarado e pago/parcelado, e o prazo de 2 meses (CPC, art. 611) deve ser observado para evitar multa do imposto.

Entre cartório e Judiciário, a diferença não é o rito: é o tempo que você poupa e a segurança que você garante à sua família.

