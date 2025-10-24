"Onde o PT põe a mão, dá ruim"

Giba Um

à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

No evento que marcou a apresentação do programa Reforma Casa Brasil, Lula declarou que o Brasil "não se curvou". Com a possível regularização das relações entre Brasil e EUA e a retomada das conversas, o político do PT destacou a “soberania nacional” após a situação de impasse relacionado às tarifas.

MAIS: Lula falou “Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional”.

Um pouco mais de drama

Depois que acabou a série “Sob pressão”, a atriz e cantora Majorie Estiano, em 2022 pensou em mergulhar em algo voltado para a comédia. Mas quis o destino lhe mostrar personagens ainda dramáticas como a Ruth, da minissérie “Fim” (2023), do Globoplay e no próximo dia 15 de novembro estreia série no qual é protagonista “Ângela Diniz: Assassinada e condenada”, da HBO Max, que foi inspirada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo. Apesar de ter uma carga dramática, Majorie conseguiu capturar a verdadeira essência da Ângela Diniz e comemorou: “Embora a Ângela tenha sido assassinada, pensei: ‘Finalmente, vou fazer uma mulher que transa, bebe e é dada ao prazer’. Foi uma trabalheira, tinha muito figurino, acessórios, maquiagem e cabelo, mas estava brincando de boneca com a caracterização”. E completa: “Meu primeiro impulso foi construí-la sob a luz de um olhar masculino, no sentido de que ela despertava o desejo dos homens. Mas essa é a visão deles. Tivemos cuidado para não reduzi-la a este lugar. Era uma mulher livre e foi assassinada por não se submeter a nada, e não porque era bonita e provocava ciúmes ou fazia com que os homens perdessem a razão. Se não tivéssemos esse cuidado, esvaziaríamos o feminicídio, o estupro e a importunação”. Namorando desde 2022 o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série Sob Pressão, Majorie disse que nunca teve o sonho de se casar e se classifica como zero romântica. “Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Congelei óvulos, mas não pretendo usar, por enquanto. Só terei um filho se for um desejo insuportável”.

BC quer aumentar reservas de ouro

A diretoria do Banco Central tem mantido discussões sobre a necessidade de aumento das reservas de ouro do país. A autoridade monetária estuda retomar as aquisições do metal, as últimas operações foram em meados de 2021. O BC enxerga a realidade pelas mesmas lentes de outros tantos países que estão ampliando muito sua posição como hedge para uma possível guerra via taxa de câmbio. No ano passado, bancos centrais de todo o mundo compraram 1.045 toneladas do metal. Os estoques soberanos chegaram a uma marca de 36 mil toneladas, a maior desde meados dos anos 1960. Neste ano, a caça ao ouro prossegue. No primeiro semestre deste ano, as aquisições somaram quase 400 toneladas.

Sempre a China

O que mais chama a atenção e o movimento da - sempre ela - China: o país tem adquirido ouro há 18 meses consecutivos. O metal já representa quase 9,1% das Reservas Forex chinesa. Há quatro anos, essa proporção era de apenas 3,3%. Na última década a China adicionou cerca de 1,1 mil toneladas de ouro às suas reservas superada apenas pela Rússia com a aquisição de 1,2 mil toneladas no mesmo período, Russos e chineses já ocupam, respectivamente o quinto e o sexto lugares entre os países com maiores estoques oficiais do metal - ambos com algo em torno de 2,3 mil toneladas. O campeão é o Estados Unidos: 8,1 mil toneladas.

Mudou a visão

A apresentadora e modelo Vera Viel, que completou 50 anos no último dia 12, revelou que o diagnóstico de câncer raro recebido no ano passado, fez ela mudar sua visão de vida. “O câncer me trouxe aprendizados profundos, me ensinou a ver a vida com outros olhos. Descobri que sou forte e corajosa, e que cada dia vivido é um presente. Chegar aos 50 anos é como alcançar o topo da montanha e olhar o caminho percorrido. É tempo de colher tudo o que se plantou com esforço, amor e fé”. Sobre a idade e o etarismo foi direta: “Envelhecer revela belezas que só o tempo ensina. Eu não tenho medo do envelhecer, é um processo natural da vida. O mais desafiador é perceber como o tempo passa rápido demais. Mas o bonito é ver que a vida ganha profundidade e que a beleza não está em ser perfeita o tempo todo”. E para completar falou que as vezes o silêncio é necessário: “Gosto de momentos de silêncio, de oração, de estar em contato com a natureza e com a minha família. Essas pausas me recarregam e me lembram do que realmente importa".

30 anos

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que é visto como o principal nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada pela aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, tem a possibilidade de permanecer na Corte por um período que pode chegar a 30 anos. Com 45 anos de idade, Messias ainda está longe da idade de obrigatoriedade de se aposentar ao completarem 75 anos, conforme estabelece o regimento interno da Corte. A saída de Barroso, previamente anunciada, abre espaço para mais uma escolha de Lula para o STF, sendo esta a terceira indicação durante a sua atual gestão. O presidente já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que mantêm laços estreitos com sua administração. O presidente da República possui a decisão final sobre a nova nomeação, mas a indicação precisa passar por uma sabatina e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Jorge Messias, que está alinhado com o núcleo político do PT, é considerado uma figura fundamental na estratégia jurídica do governo e possui a confiança do presidente Lula.

EUA-Brasil: olho na energia nuclear

A "química" entre Lula e Donald Trump poderá render ao Brasil uma posição privilegiada para tirar proveito entre essa "guerra fria" entre Estados Unidos e China. Entre as pautas que deverão ser colocadas sobre a mesa de negociações entre Brasília e Washington para a redução do tarifaço está a hipótese de um acordo de cooperação nuclear. No entendimento do governo Lula os dois países têm importantes moedas de troca nessa área. A do Brasil está no seu subsolo. Os Estados Unidos cobiçam não apenas terras raras, mas os minerais brasileiros, especialmente o tório, que deverá ter uma crescente participação na geração de energia. O acesso preferencial a esses recursos seria uma das compensações para Trump rever as tarifas impostas a uma série de produtos brasileiros.

Pérola

Cabo eleitoral

Em sua peregrinação pelo Senado para confirmar sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá um bom trânsito entre a tropa de choque bolsonarista: André Mendonça, ministro da Corte indicado por Bolsonaro. Mendonça já avisou que quer ajudar a reduzir a rejeição e conseguir os 44 votos necessários para ter a indicação confirmada. Mendonça também sabe que Davi Alcolumbre está trabalhando por Rodrigo Pacheco. Na gestão Bolsonaro, Mendonça ocupou a AGU que Messias ocupa hoje. Os dois são evangélicos: Messias é membro da Igreja Batista; Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana.

Fazendo compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, realizou compras no Brasília Shopping, na capital, enquanto a CPMI ouvia mais indivíduos envolvidos no roubo a aposentados. Embora fosse um dia de trabalho, Queiroz não parecia estar com pressa ao escolher uma caneta da Montblanc na Pedrart, uma joalheria de luxo. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis para os aposentados que sua pasta deveria apoiar, principalmente aqueles que foram enganados por entidades. O modelo mais básico custa significativamente mais do que a maioria das aposentadorias miseráveis: R$ 2.275. Se um cliente decidir adquirir um modelo exclusivo de caneta-tinteiro, os preços começam em R$ 4.200. As canetas-tinteiro dessa desejada marca no mercado de luxo podem alcançar preços de até R$ 36 mil, especialmente se apresentarem acabamentos em ouro ou platina.

Venda no Paraguai

A Raízen está em diálogo com possíveis compradores de sua operação no Paraguai. A estatal de petróleo Petropar é uma das partes interessadas. As conversas tratam da venda da participação de 27% da Raízen na joint venture com a família Ortega Echeverría. Essa joint venture representa a maior rede de distribuição de combustíveis do Paraguai, possuindo mais de 300 postos de gasolina. De maneira direta ou indireta, o governo paraguaio tem se empenhado para remover a Raízen do mercado e facilitar a entrada da Petropar. No ano passado, o presidente Santiago Peña promulgou um decreto que estabelece novas diretrizes para o funcionamento das distribuidoras de combustíveis no país, incluindo uma exigência peculiar de que as empresas tenham tanques com capacidade para 16 milhões de litros. Curiosamente, apenas a Petropar atende a essa demanda.

Processo silencioso

Após sua saída da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi confirmou que está iniciando um processo legal contra a emissora. O antigo apresentador do “Bom Dia São Paulo” descreveu a situação como uma "disputa silenciosa e jurídica". Depois de mais de 25 anos de trabalho, Bocardi foi dispensado em fevereiro deste ano. "Não desejo discutir isso, pois esse assunto é estritamente silencioso e jurídico. No entanto eu digo: houve uma acusação sem que nenhuma prova fosse apresentada, sobre nada". Bocardi considerou sua demissão como uma injustiça. Ele revelou ter sido surpreendido pela administração da emissora ao receber a notícia de sua saída após mais de 20 anos de colaboração.

Barra famosa

Quem diria, a velha e industrial Barra Funda ficou famosa. A revista britânica Time Out acaba de classificar a veterana área da Zona Oeste paulistana como o terceiro bairro mais "cool" do mundo. Os trilhos que dividem o bairro ao meio fazem parte da cena criativa que surgiu nos últimos anos na região. Muitos galpões vazios foram transformados para uso cultural, gastronômico e de lazer. Bares e restaurantes têm culinária diversificada, mas é a coreana que está em alta. Em setembro, a Time Out concedeu medalha de bronze à Barra Funda como um dos bairros mais interessantes do mundo".

Mistura Fina

Num encontro recente, um aliado tentou advertir Lula sobre erros - e a história está nas redes sociais - que ele teria cometido em indicações anteriores para o STF e o presidente logo tratou de interromper, dispensando o conselho: "Passei 580 dias em Curitiba lembrando esses erros. Pode ter certeza de que eu já pensei mais nisso do que você".

O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump se confirmado, deverá ser no domingo próximo, dia 26, na Malásia, à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, dia de abertura do evento. Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais entre elas, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na viagem Lula, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto ; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), expressou , que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo precisará atrair os partidos do Centro em vez de depender do bolsonarismo, caso queira garantir apoio para uma eventual candidatura à Presidência nas eleições de 2026. "Se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer o movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo”.

O congressista Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à notícia de que a Receita Federal está empregando inteligência artificial para examinar dados do Pix e detectar “inconsistências”: Ué, não era fake news minha? Eu avisei”.

Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ipsos revelou as figuras públicas mais influentes no Brasil. O estudo explora as personalidades que têm maior capacidade de impactar comportamentos, opiniões ou a percepção da sociedade. No topo da lista está o ator Lázaro Ramos, seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle. Logo depois vem a atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina, Xuxa e Ivete Sangalo.

In – Massagem desportiva

Out - Massagem sueca