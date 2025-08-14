Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias...

Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares

Giba Um

Giba Um

14/08/2025 - 05h00
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negocia com o presidente da Casa uma espécie de fast track para votar em plenário a nomeação de Wadih Damous à diretoria-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Mais: a  indicação estaria logo na primeira leva de apreciação dos 22 nomes apresentados pelo Planalto para preencher vagas em 10 agências reguladoras. Prioridade é prioridade: a indicação de Damous, ex-presidente da OAB-RJ, é um movimento pessoal de Lula.

Time peso pesado

No próximo dia 23, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, será aberta a primeira loja física no Brasil da sueca A Hennes & Mauritz, ou melhor, H&M (como é conhecida), que já está presente em 74 países e com mais de 5000 lojas.  A coleção Primavera/Verão já está à venda na loja online desde o dia 4. A segunda loja também será inaugurada em São Paulo, no Shopping Anália Franco, no dia 4 de setembro. Estão previstas as aberturas de mais duas unidades: uma no Morumbi Shopping e outra no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, mas depois deve se espalhar por outros estados brasileiros. A gigante sueca está chegando com uma campanha a sua altura. A campanha de lançamento, chamada “Ritmos do Brasil”, é mais do que uma vitrine: é um convite à escuta e à celebração da identidade brasileira e marca o lançamento dessa nova fase, com foco na diversidade, na representatividade e na valorização da cultura local como parte de sua comunicação visual e institucional. A campanha reúne cerca de 36 nomes de todos os tipos, raças, gêneros, idades e biotipos. Entre tantos nomes está um time peso pesado que tem como carro-chefe Gilberto Gil, Anitta, Carol Trentini e Agnes Nunes,. “Essa campanha é uma carta de amor aos brasileiros. A chegada da H&M ao Brasil é a materialização de um momento muito esperado para a H&M e não poderíamos fazê-lo de outra forma senão celebrando os brasileiros. Tivemos a oportunidade de entender na prática o que faz do Brasil esse país tão especial e inspirador, e a campanha é exatamente o resultado disso”, falou Jörgen Andersson, diretor de criação da H&M.

Rede de instituições desmontada por Trump

Analistas de plantão fazem um balanço das ações perniciosas de Donald Trump em seus primeiros meses de segundo mandato e chegam à conclusão de que ele se esmerou no desmonte das instituições, além da "diplomacia mafiosa" (expressão usada pelo embaixador Jorio Dauster) e a guerra das tarifas espalhada pelo planeta (já ameaçou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com tarifas de 250% se não fizer o que ele quer). Na área multilateral, Trump iniciou o desmonte da rede criada pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez retirando seu país do Acordo de Paris e abandonando o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Unesco e OMS, além de suspender contribuições para a Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina no Oriente Próximo e Organização Mundial de Comércio. Repetidamente, anuncia seu humilhante desejo de anexar o Canadá como 51º estado e ameaça ocupar militarmente a Groenlândia e o Canal de Panamá, além de oferecer apoio a Netanyahu em ações voltadas à criação do Great Israel e expulsão dos palestinos que vivem lá há anos.

Humilhação, não

Agora, depois de seguir o formato tradicional de uma entrevista conjunta depois de encontros reservados, o "imperador" as inicia com uma conversa no Salão Oval, onde já humilhou Zelensky (Ucrânia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul), nesse caso o acusando de conduzir uma "limpeza étnica" contra brancos em seu país. Criou uma vitimização sem fundamento que ruiu depois dele impor tarifas punitivas ao Brasil que, ao contrário, apresentava pequeno déficit na área de comércio e gigantesco na área de serviços com os EUA. É por isso que Lula não lhe telefona: "Não quero ser humilhado".

Interpretanto ícone

Quem gostou das séries "American Horror Story", "American Crime Story" e "American Sports Story", produzidas pela Ryan Murphy Productions pode se preparar para uma nova produção  a “American Love Strory”, a baseada na vida de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette que abordará a vida de ambos, desde antes de se conhecerem em 1992 até a trágica morte prematura em um acidente de avião em 1999, apenas três anos após o casamento. Paul Kelly e Sarah Pidgeon foram escalados para os papéis principais, após superarem cerca de mil atores que encararam os testes para os papéis. Mais: a produtora escalou nada menos do que Naomi Watts para interpretar Jacqueline Kennedy. Naomi se junta a uma longa lista de atrizes que interpretaram Jackie ao longo dos anos, incluindo Jodi Balfour em The Crown, Natalie Portman em Jackie, Katie Holmes em The Kennedys e Jeanne Tripplehorn em Grey Gardens. Mais: Watts apareceu recentemente em não um, mas dois projetos da Murphy, e está cotada para um quarto, depois de American Love Story. A atriz também estáansiosa por All's Fair, um drama jurídico coestrelado por Kim Kardashian, Niecy Nash e Glenn Close, entre outros. A série “American Love Story” deverá ser lançada no dia 14 de fevereiro do ano que vem.

Estado de guerra

O assessor da Presidência, Celso Amorim, disse, no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na segunda-feira (11), que o pedido de Trump para que a China quadruplique a compra de soja norte-americana mostra "quase um estado de guerra contra o Brasil". E emendou: "Não é uma coisa ganha na competição comercial, é algo que se ganha na força". A China é a maior parceira comercial do Brasil e um dos produtos brasileiros exportados para o país asiático. Uma mudança pode afetar fortemente a produção agropecuária daqui e ter impacto na economia do país. Detalhe: se os chineses não topam, ganham novas e altas tarifas.

"Falta de agenda"

A reunião por vídeo entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi desmascarada, nesta semana, pelos americanos. Haddad atribuiu o cancelamento por atuação de "forças da extrema direita", incluindo participação de Eduardo Bolsonaro. Traduzindo: Bessent recuou por ordem de Trump, que atendeu, de novo, ao pedido do filho de Bolsonaro. E significa mais: os canais estão fechados. A história do presidente estar aberto a receber Trump na Casa Branca é pura lorota. O encontro estava antecipadamente marcado e foi cancelado em cima da hora por "falta de agenda".

Pérola

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias. Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", 

de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares.

Pacote por MP

Depois do cancelamento da conversa entre Haddad e Bessent, o governo quer colocar em prática o plano de contingência. Será um pacote adotado por Medida Provisória com linhas de atuação para empresas brasileiras: juros mais baixos, compras governamentais, adiamento de pagamento de impostos e regras para manutenção de emprego. Lula reuniu o vice Geraldo Alckmin (e até disse que "ele não consegue nada"), Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias e Celso Amorim para fechar a medida (ainda faltaria "ajuste fino"). 

Fertilizantes: taxa fatal 1

As novas sanções dos EUA a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. Para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem este comércio.

Fertilizantes: taxa fatal 2

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes no Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%). O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás da China, Índia e Estados Unidos, o maior importador mundial de fertilizantes. Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia. A decisão de Lula de aumentar importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

Decididos

De um lado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem fala mais sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e repete que "não pauta nem se os 81 senadores assinarem". De outro lado, um pouco recuperado, Hugo Motta, presidente da Câmara, avisa que "não há clima na Casa para votar o projeto de anistia", uma das bandeiras da oposição para livrar condenados pela tentativa de golpe. Contudo, a matéria deverá ser amplamente debatida - e possivelmente, sem resultados. Ele diz que há dificuldade "por anistia ampla, geral e irrestrita". E emenda: "Até porque nós tivemos o planejamento de morte das pessoas". 

"Governo do Brasil"

O governo Lula tem veiculado anúncios sobre o túnel Santos-Guarujá na TV, rádio e redes sociais que não mencionam a gestão Tarcísio de Freitas, o que gerou certo aborrecimento no governo estadual. A obra será bancada pela União e pelo estado, ambos dividindo a conta de R$ 5,14 bilhões, além de R$ 1,6 bilhão investido pela iniciativa privada. As peças não citam a administração estadual. "É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas", diz um trecho dos filmes. Até agora, Tarcísio de Freitas está engolindo a seco.

Sofrerão mais

Carro-chefe do agronegócio, estados chamados de "onças brasileiras" pela gestora Apex Partners sofrerão mais com a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos. Juntos,MT,MS, PR, GO, SC, MG e RS exportaram US$ 159,7 bilhões em 2024 do total do Brasil para lá. Carne, café e ferro, principais itens das vendas, tiveram taxação plena. O único produto que ainda poderia recuar. Em 2024, os EUA importaram R$ 7,6 milhões de sacas de 60 kg de café brasileiro, representando 16,5% do total exportado pelo Brasil (equivale a US$ 2 bilhões em valor). O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA.

Mistura Fina

Em setembro, militares do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar um exercício de combate no Nordeste. Apesar dos atritos na política e na economia, as duas forças seguem amigas. Mais: a prisão de Bolsonaro não mudou a rotina nas Forças Armadas. Ninguém se agitou. Um graduado militar não deixou por menos: "É a maior prova de que tiramos o bolsonarismo aqui de dentro".

Enquanto o café brasileiro começa a concorrer com o chá na China, em julho as exportações do Brasil para lá atingiram novo recorde com 276,88 mil toneladas vendidas, superando outubro de 2024, com 270,24 mil toneladas. Em 2024, a China importou 1,33 milhão de toneladas de carne bovina brasileira, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões. São dados da Associação Brasileira de Exportadores de Carne.

A insistência de Lula em falar, repetidamente em todos os discursos, sobre a adoção de moedas alternativas ao dólar, beira uma repetição quase doentia. Nem mesmo Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, defende a substituição do dólar. China, Índia e Rússia tampouco abordam o tema. Só Trump se enfurece. O dólar está presente em nove de dez transações em moeda estrangeira. Cerca de 60% das reservas internacionais são cotadas em dólar. Só a China, segunda economia do mundo, detém o equivalente a trilhões de dólares.

Mais moedas alternativas: os preços de commodities, como petróleo ou soja, são cotados em dólar. O predomínio da moeda até pode não ser eterno. Seu uso está em declínio desde 2015. Depois da invasão da Ucrânia, Estados Unidos e países europeus congelaram as reservas da Rússia no exterior (cerca de US$ 330 bilhões) e passaram a usá-las como base de empréstimos aos ucranianos. O confisco reforçou o temor dos chineses de serem alvo no futuro de manobras parecidas. Para reforçar o uso de moedas locais, Lula cita o exemplo do comércio com a Argentina. Esquece que mais de 90% das transações do Mercosul são feitas em dólar.

A organização e a montagem do evento que cuidaria do Sete de Setembro foram estimadas em R$ 7,4 milhões, mas um consórcio formado pela M/Checon e pela Agência Kabe apresentou proposta de R$ 3,8 milhões e ganhou a disputa. O valor é mais barato do que o que o governo gastou no ano passado. Será montada uma estrutura para 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios.

In - Leite de aveia
Out - Leite de gergelim

Giba Um

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no...

país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia", de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo"

13/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Balanço: o STF condenou mais 119 envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, elevando para 762 o total de sentenciados pelas invasões e depredações na Praça dos Três Poderes. As decisões foram tomadas em sessões virtuais do plenário da Primeira Turma, concluídas no último dia 5. E ntre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão.

Mais: entre os 41 estão ainda os que participaram dadestruição do Planalto ou atuaram como financiadores e captadores de recursos para logística do ato. As penas foram mais severas: 20 réus receberam 14 anos de prisão; dez, 17; oito, 13 seis meses; dois, 13 e oito meses; e um a 12. Outros tiveram 78 tiveram penas menores.

Giba Um

Celebrando 15 anos

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebraram 15 anos de casamento com uma renovação de votos especial. O evento ocorreu no sábado (9), no Rancho da Montanha, propriedade do casal situada em Membeca, Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. Apesar de não ser uma festa grandiosa, cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, compareceram à celebração. Giovanna chegou ao altar acompanhada pelos filhos Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5. Sobre a ocasião, a atriz destacou que o momento foi uma reafirmação do laço familiar e da história construída juntos: “É uma renovação da nossa família. Uma celebração de tudo que a gente construiu, principalmente com as crianças. Algo bem pequeno, muito íntimo e bem familiar mesmo… São pouquíssimas pessoas que convivem conosco e que celebram nossa família e nosso amor! Afinal, não é um casamento, é uma renovação!”. Bruno acrescentou: “E“Eles estão, de fato, presenciando o que é amor. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é justamente a maneira como a gente se escuta e se respeita nas nossas diferenças. Não é um amor idealizado”.  Na cerimônia, Giovanna escolheu um vestido desenhado pela estilista turca Dilara Findikoglu, com a ajude do de Pedro Sales. Ela explicou a escolha: ““Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico, porque já usei branco no meu casamento. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho". O vestido era composto por elementos vintage, como botões e seda do século XVIII, e tinha uma funcionalidade especial: parte dele poderia ser transformada em um vestido míni para maior conforto durante a festa. A celebração contou com atrações musicais marcantes: apresentações de Feyjão e do jazzista Marcelo Dai, DJs Aisha Mbikila e Yaminah Mello e do DJ Raphael Fidelis. Para tornar o momento ainda mais emocionante, Bruno surpreendeu Giovanna com alianças novas, que foram trocadas como parte da cerimônia.

Skaf já corre atrás da dança

A posse de Paulo Skaf na presidência da Fiesp, depois de um período de quatro anos afastado - e depois de 17 anos ocupando a mesma cadeira, ainda demora: será em 1º de janeiro de 2026. Contudo, é mera formalidade: ungido ao cargo por aclamação (com 99% dos votos dos sindicatos que compõem a base eleitoral da entidade), ele já está trabalhando em busca de um certo protagonismo na crise das tarifas impostas por Donald Trump. É um trampolim para se projetar como interlocutor da indústria brasileira junto aos EUA e para se capitalizar no front interno. De cara, quer abrir um escritório de representação em Washington para estabelecer canais de negociação com autoridades do governo Trump e entidades empresariais como a US Chamber of Commerce, famosa por seu eficiente lobby dentro do Congresso norte-americano. Skaf quer ir pessoalmente a Washington atuar na linha de frente das conversas e joga onde só pode ganhar. Se Trump recua, Skaf estará no poster do campeonato. 

Onde entra Bolsonaro

No longo período em que comandou a Fiesp, Skaf jamais deixou de ter seus alinhamentos políticos, tipo o Pato da Fiesp, contra o governo de Dilma. Também instrumentalizou a instituição em prol de interesses não exatamente setoriais. Ninguém sabe onde entra Bolsonaro nesse teatro. Alguns garantem que toda essa dança entre a Avenida Paulista e Washington estaria combinada com os Bolsonaro. Afinal, o clã traz para si, como um ativo, a responsabilidade pelas sobretaxas. Se Skaf ganha alguma coisa, soma para suas inspirações políticas - que não deram muito certo até agora.

Giba Um

Como quiser

A modelo e apresentadora Heidi Klum chamou a atenção de seus seguidores ao publicar em suas redes sociais algumas fotos de seu ensaio para a última edição da revista Paris Match. Nas imagens, a supermodelo aparece completamente desnuda, sem maquiagem ou qualquer artifício. Embora os registros realizados pelo fotógrafo francês Antoine Verglas sejam considerados provocantes, o ensaio mantém uma abordagem elegante, com as fotos mais sugestivas feitas de costas. O trabalho foi realizado em Saint Barth enquanto Heidi aproveitava alguns dias de descanso com seu marido, Tom Kaulitz, guitarrista e pianista da banda Tokio Hotel. O casal decidiu se afastar da correria cotidiana. "No resto do ano, mal sei como é um fim de semana: Tom e eu trabalhamos sem parar, viajamos sem parar. Então, essas são férias realmente merecida". Aos 52 anos, a modelo enfatiza que continuará atuando em sua profissão enquanto tiver oportunidade. Para ela, é essencial que as pessoas sigam fazendo o que amam sem se preocupar com julgamentos alheios. “Para mim, ser mais velha não importa. Não tenho essa coisa de vergonha da idade ou do corpo. Acho que cada um deve fazer o que quiser. Gosto de andar por aí sensual mesmo agora, aos 52 anos."

Giba Um

Lira em campo

Com muita discrição e longe da pancadaria na câmara, na semana passada, Arthur Lira atuou como guia de Hugo Motta. aconselhou o presidente da Casa a apoiar a pauta do fim do foro privilegiado no STF como uma reafirmação dos poderes do Legislativo. A decisão de colocar tornozeleira no senador Marco de Val uniu a todos no Parlamento. Conselho de Lira: "Se a gente não reagir, amanhã serão outros com tornozeleira aqui dentro”. Grande grupo defende suspender todos por seis meses, sem salário e inicia processo de cassação "ou Motta não preside mais a Câmara".

Não se bicam

Um raro momento de convergência entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ambos baianos que não se bicam. Os dois trabalham para emplacar o deputado federal Otto Filho (PSD-BA) no Tribunal de Contas da Bahia. Trata-se do filho do senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos parlamentares da base aliada mais leais ao governo Lula. As gestões passam pelo governador baiano, Jerônimo Rodrigues, a quem cabe a nomeação. Rodrigues conta desde já com o grupo político de Alencar para disputar a reeleição ao governo do estado.

Pérola

"Na visita a Bolsonaro encontrei esse grande brasileiro triste, mas uma pessoa que acredita no país e em Deus. Estamos fazendo o possível para superar esse momento difícil de nossa democracia",

de Ciro Nogueira (PP), sem dizer "o que estão fazendo". 

Açaí para chinês 1

Enquanto americanos taxam exportações do Brasil, os chineses fazem questão de demonstrar que estão dispostos a comprar mais do país. A China, ao contrário de Trump, tem se esforçado para estreitar laços comerciais com o Brasil. O país de Xi Jinping também está no alvo do presidente americano. Um sinal desse esforço de se mostrar uma alternativa econômica para o Brasil pode ser visto no perfil da China na plataforma X. No começo de agosto, o perfil da embaixada destacava que Pequim credenciava 183 produtores de café brasileiro como exportadores para o mercado chinês.

Açaí para chinês 2

Mais: a medida entrou em vigor no último dia de julho e tem validade por cinco anos. Dias antes, o perfil apontava o crescimento do consumo do café na China e aumento das importações. O consumo per capita ainda é de apenas 16 xícaras/ano, frente a medida global de 240. Também 51 empresas estão habilitadas para exportar gergelim para a China. E outro símbolo de exportações, o açaí é protagonista de um post no qual a embaixada celebra o aumento das vendas. "Açaí conquista paladares na China! Já disponível em Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, a superfruta amazônica ganha espaço nas lojas por sabor único e benefícios para a saúde!"

Pressão

Caçador de cargos no governo federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência das agências reguladoras. Ele sonha, dia e noite, com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP) até da Mineração (ANM). Para infortúnio de Alcolumbre, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura. E quem preside o colegiado, ou seja, quem dita o que vai ser ou não pautado, é o senador Marcos Rogério (RO) do PL de Bolsonaro.

Forçar análise

Para enfrentar a má vontade de Davi Alcolumbre (União-AP) e colocar para andar a análise do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, parlamentares do PL e do Progressistas buscam votos para aplicar um "pedala" (velha expressão do "Pânico na TV) no presidente do Senado. A ideia que está sob análise é apresentar requerimento assinado pela maioria absoluta do Senado, o que totaliza 41 assinaturas de 81 senadores. Só PP e PL, os parlamentares somam 21 assinaturas, mas a soma passa de 30 assinaturas que circulam no Senado. Há também entre os signatários parlamentares do Podemos, PSDB, Republicanos, União Brasil e PSD. Detalhe: Alcolumbre já está pronto para acabar com essa farra.

Klein não desistiu 1

Michael Klein não desistiu da Casas Bahia: muito pelo contrário. Ele tem feito sucessivas aproximações da Mapa Capital, do trio André Hellmeister, Fernando Beda e Pablo Silvestri. Na semana passada, após conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em participação societária a gestora se tornou a maior acionista individual da rede varejista, com 85,5%. Klein já sabe das cenas do próximo capítulo. Sua investida parte da premissa que a Mapa não quer ficar com todo esse quinhão e venderá uma parcela das ações em seu poder.

Klein não desistiu 2

Essa seria a porta de entrada para Klein retomar uma posição relevante na empresa fundada por seu pai, Samuel.  Com a conversão das debêntures a família teve sua participação diluída de 22% para 5%. Quem conhece Michael Klein sabe que ele não vai se contentar com um ‘quartinho’ na capital das Casas Bahia. É só não esquecer de sua recente tentativa de derrubar o chairman da companhia, Renato Carvalho e assumir o Conselho de Administração. Olho vivo.

Mistura Fina

Nova pesquisa do Ipsos-Ipec fez a seguinte pergunta a duas mil pessoas em 132 cidades de cinco regiões do país: "O presidente Lula fez tudo o que podia para evitar o tarifaço?" 51% dos entrevistados "discordam totalmente" ou "em parte". Os que “concordam totalmente" ou "em parte" somam 41% (8% não conseguiram ou não quiseram responder). Quem mais reprovou nesse ponto foram homens (55%), pessoas entre 35 e 44 anos (56%), entrevistados com ensino médio (59%) e os que ganham acima de cinco salários-mínimos mensais (64%).

Está nas redes sociais: na tarde em que extremistas de direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, o governador do Distrito Federal estava fora do ar. Ibaneis Rocha não atendeu o telefone enquanto a multidão verde e amarelo destruía os palácios e urrava por golpe e ditadura, conforme análise de Bernardo Mello Franco. Mais tarde, escreveu a um amigo que estava tirando uma soneca. Ibaneis ignorou que os bolsonaristas preparavam atos violentos e rejeitou a ajuda da Força Nacional de Segurança. Agora, Ibaneis quer ser senador.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias foi com a namorada, Gleisi Hoffmann, tomar um vinho no apartamento do petista Humberto Costa, na semana passada, "para comemorar a prisão de Bolsonaro". Os três moram no mesmo prédio funcional do Senado. Ao chegar no andar de Costa, Lindbergh decidiu ligar para o número do apartamento - e depois, suspirou aliviado por não tocar a campainha: estava na porta do apartamento do senador Marcos do Val, hoje ‘portador’ de nova tornozeleira.

Integrantes da diretoria da Oi, a começar pelo CEO Marcelo Milliet, já se preparam para deixar a empresa. A Justiça suspendeu o pagamento de bonificações porque a companhia não está cumprindo seu plano de recuperação judicial, aprovado em 2024. Ser diretor estatutário de uma empresa que está na sua segunda recuperação judicial carrega um passivo de mais de R$ 35 bilhões, tem futuro incerto e já é uma profissão de risco.

O veterano ator Reginaldo Faria, 88 anos, receberá no próximo dia 13 de setembro, grande homenagem em Miami, na 29ª edição do Inffinito Braziliam Film Festival. Ele será celebrado com a Lente de Cristal, premiação por toda sua trajetória, durante a noite de gala no Silverspot. Na ocasião, será exibido seu mais recente trabalho, intitulado " Perto do Sol é mais claro", dirigido pelo filho Regis Faria.

In - Caldo de mandioquinha

Out - Sopa de presunto cr

CLAÚDIO HUMBERTO

"Haddad culpa terceiros pela própria incompetência"

Deputado Eduardo Bolsonaro, a quem o ministro culpou pela reunião fracassada

12/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Haddad fingiu que pauta era comercial e se deu mal

O cancelamento da suposta reunião de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre do diálogo inviável desde que Lula (PT) devolveu sem resposta a carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Afinal, carta semelhante a uma centena de países resultou em negociações de alto nível com todos eles. O petista preferiu tentar se aproveitar eleitoralmente do episódio. E Trump dobrou a aposta: acordo com o Brasil passará necessariamente pelo livramento de Jair Bolsonaro.

João-sem-braço

Haddad fingiu não entender que problema para governo Trump não é comercial e sim Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

Quem governa mesmo?

Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob ditadura judicial, como o Wall Street Journal divulgou no domingo (10).

Dialogo de surdos

Haddad foi esnobado tanto quanto Geraldo Alckmin “não consegue falar com ninguém” na Casa Branca, como disse Lula do seu vice.

Pavão misterioso

Já o vaidoso chanceler Mauro Vieira divulgou misteriosa reunião com o homólogo americano, mas o Departamento de Estado não a confirmou.

Representação de Motta poderá virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a mesa diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Jair Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade se elegeu surfando na onda do ex-presidente, em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou “censura”.

Dosimetria

A coluna conversou com membros do Conselho. Sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por 6 meses.

Veja bem

O caso deve marinar nas gavetas, sem pressa. Se a coisa apertar, aí sim, entra na pauta, mas pode mudar.

Pauta contaminada

Até do lado do governo há quem concorde que, se isso virar prioridade, dificilmente a isenção do IR e a LDO terão vida fácil na Câmara.

Tempo fechado

Líderes se reúnem nesta terça (12) com Hugo Motta para definir a pauta de votações. O clima não é amistoso com o presidente da Câmara, que não lidera e tenta se impor tocando o terror na oposição.

Pode esquecer

A oposição já prepara a lista do que vai entrar água, caso Hugo Motta insista em punir deputados só para exibir uma autoridade perdida. Tipo votação da LDO e o tal do “SUS da Segurança”, que ninguém mais vê.

Pedalada 2.0

“Precisamos dar nome ao que está acontecendo: são novas pedaladas, disfarçadas de planejamento”. É a conclusão do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) sobre a LDO de Lula para 2026.

Encontro nas pontas

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, “a esquerda está criando uma doutrina mais direitista que o PSDB. Manifestação política virou ‘insurreição armada’, sendo que ninguém estava armado”.

Fácil de ver

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que Lula é aliado direto de ditadores e de grupos que perseguem homossexuais. “Mas, segundo a Polícia Federal da organização, expor isso é crime?”, questionou.

Antes era assim...

Viraliza o vídeo de entrevista do senador ACM ao programa Roda Viva em que ele ironizava: “Ficou muito comum na Justiça brasileira os juízes falarem mais que os parlamentares.” Naqueles anos 1990, claro.

Tô fora

Duas ausências que chamaram atenção no evento do Tribunal de Contas de São Paulo para o ministro do STF Alexandre de Moraes: o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

Pacote atrasado

O dólar fechou em alta de 0,14%, ontem, após o ceticismo em relação ao plano do governo Lula para “mitigar” o tarifaço. Com tudo nebuloso, o investidor corre para a segurança do dólar.

Pergunta no Capitólio

Haddad confessou falta de prestígio ou quis encher a bola de Eduardo Bolsonaro, culpando-o pelo falhanço de sua reunião na Casa Branca?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Luta livre

Terminada a reunião de líderes, o então senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) contou haver começado a vida como repórter esportivo. ACM, dono da Bahia, lembrou que também foi jornalista esportivo. O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) não perdeu a piada: “O senhor devia cobrir muita luta livre e vale-tudo, não é?”

