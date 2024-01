artigos

Partimos para uma nova viagem. Algo que se tenha conservado da viagem anterior ou de outras viagens poderá auxiliar na organização e no planejamento das próximas. Pensar bem para não ter surpresas amargas.

Será necessário pensar, buscar sugestões, escutar pessoas experientes. Iniciar com segurança. Todo o cuidado deverá fazer parte da bagagem de quem pensa em realizar algo de valor ou em construir com algo que valha a pena, e não sofrer críticas dos demais.

Um novo ano se abre em nosso caminho. O ano que passou deixou marcas profundas em nossa vida, talvez alguns tenham sentido em suas peles feridas e sofrimentos que vão perdurar por muito tempo. Exemplos que revelam fraqueza em decisões e frágeis atitudes em suas opiniões.

Não duvidemos. Pensemos com mais serenidade antes de qualquer decisão. Rever atitudes. Respeitar sugestões. Não haverá obrigação de aceitar, mas respeitar e repensar se necessário. Ninguém é dono da verdade. Ninguém poderá considerar-se infalível.

O belo da vida consiste justamente nisso. Admitir que as outras pessoas também podem ter conhecimentos e experiências que merecem respeito. São pessoas que também amam a verdade, confiam em Deus, cultivam valores e constroem belos sonhos.

São pessoas que desenvolvem virtudes humanas e desenvolvem valores que deixam marcas fortes e promissoras. Não existe ninguém que se diga acomodado ou preguiçoso. Cada qual desenvolve algo que acredita ser útil a alguém. São pessoas nobres em sentimentos e decididas em seus propósitos.

São pessoas guerreiras. São pessoas batalhadoras. São pessoas perseverantes em seus projetos. Mostram ao mundo que sempre será possível acreditar naquilo que escolheram realizar em suas vidas, seja familiar, seja profissional, ou seja, espiritual. Não terão medo das tempestades da mente, saberão dominá-las ou acalmá-las.

Ainda existem pessoas intrépidas e corajosas. São pessoas de espírito alegre, de alma nobre e de sentimentos sagrados. São pessoas revestidas de paciência, de serenidade e de boa vontade em servir a quem esteja necessitando de alguém que lhe estenda a mão ao cair, que lhe perdoe quando pecar e o abençoe quando ferido.

Ainda existem almas humanas com sentimentos divinos. Ainda existem corações generosos repartindo seus dons. Ainda existem homens e mulheres renunciando ao egoísmo e celebrando a nobre aliança e a missão de viver o amor e a fidelidade.

Ainda existem homens e mulheres que dispensam as riquezas e os prazeres do mundo e consagram seus dons e seus talentos na construção de um mundo sagrado vivendo na pobreza, na castidade e na obediência.

São seres humanos com seus defeitos e seus pecados, mas com um coração disponível ao serviço do Reino de Deus. São pessoas humanas que se consagram ao divino, servindo a quem se encontre na dependência de suas fraquezas.

Todos e todas compondo a família humana resgatada do mundo do mal por um ato heroico de Jesus Cristo, que aceitou oferecer sua vida em resgate de toda a humanidade.