"Os juros exorbitantes do BC derrubaram os investimentos e estagnaram o crescimento"

Não é só o Brasil que está sofrendo um surto de dengue, países como Paraguai e Argentina também são motivos de preocupação. Peru, Colômbia, países da América Central e no Caribe também tiveram um aumento significativo da doença. Segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2024, com 673.267 casos (quase 85% no Cone Sul).

MAIS: as condições climática, que foram potencializadas pelo El Niño e aquecimento global e condições socioeconômicas são consideradas as principais causas para o surto de dengue que atinge os países da América Latina. O OPAS ainda diz que devido ao clima em cada três a cinco anos pode haver surtos da doença. Atualmente, o Brasil vive o pior momento da enfermidade.

Segurando as lágrimas

A super modelo Gisele Bündchen teve que segurar as lágrimas ao responder uma pergunta feita pela jornalista Robin Roberts em entrevista exclusiva. Quando Roberts, lembrou a frase: "a morte de um sonho" dita pela modelo depois da separação com Tom Brady e perguntou “Como você está?”, Gisele engasgou e pediu um tempo. A jornalista não voltou ao assunto mais, mas perguntou como estava sendo a convivência dos filhos, agora em duas casas e Bündchen respondeu, sem muitos rodeios: “Eu acho que há dias mais fáceis do que outros. Só posso controlar o que eu faço”. Robin também perguntou sobre se ela estava preparada para viver um novo amor. Gisele explicou: “ Por causa de outros relacionamento sei o que quero e o que não quero. Onde meu coração está agora é onde estou agora. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”. Parte da entrevista de Roberts com Bündchen irá ao ar no Good Morning America hoje (7), só que o programa completo, Impact x Nightline: Gisele Bündchen: Climbing the Mountain, será transmitido na plataforma de streaming Hulu. Mais: a super modelo, poderá ser vista na nova campanha de outono/ inverno da Arezzo.



Agenda de Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo vendo que a cada dia que passa sua situação fica mais complicada, por causa de depoimentos que comprovam que ele estava por dentro (e no comando) da tentativa de golpe e que teve acesso a “minuta da trama”, quer provar que ainda tem forças para reverter a situação. E para que isso aconteça ele quer contar com o seu fiel eleitorado, que esteve presente na Avenida Paulista, em São Paulo e cerca de outros 185 mil que acompanharam a manifestação por meios digitais. Força nas rede sociais ele tem, e de sobra. Antes e depois dos protestos, que tinha como um dos propósitos mostrar a quantidade de gente que ainda está disponível para defendê-lo, os disparos no Telegram que andava meio parados dispararam e 96 grupos replicavam sem parar mensagens de convocação e de resultados. Especialistas acreditam que só haverá uma certeza da força do bolsonarismo nas eleições municipais. Antes disso Bolsonaro usará duas datas para medir sua força: no próximo dia 31 de março, onde se comemora os 60 anos do início da ditadura e dia 30 de maio onde estará presente na 32ª Marcha para Jesus.



Tiro no pé

Os bolsonaristas que estão organizando a agenda de evento de Jair Bolsonaro quer que com a divulgação antecipada das datas se consiga um apoio ainda maior para o ex-presidente. Por outro lado, especialistas acreditam que o anúncio de sua agenda muito antecipada pode ser um tiro no pé, ou seja, dar munição para seus adversários, principalmente o governo, que terá mais tempo para monitorar e impedir as manifestações. Mais: o único temor do governo é que com a agenda de Bolsonaro ele consiga atrair mais apoiadores como ex-agentes de segurança e frequentadores de clubes de tiro.



Nova empreitada

A apresentadora, jornalista e palestrante Claudia Tenório, hoje com 53 anos e mais de 35 anos de experiência começou no antigo programa Shop tour, que depois virou canal e encerrou suas atividades ao ser comprada pela Rede Novo Tempo, hoje é apresentadora do Vida Melhor, na Rede Vida. Escritora dos livros, Dicas Para Uma Vida Melhor e Hoje Melhor Que Ontem, entra numa nova empreitada: "um aplicativo" exclusivo para mulheres, que busca desenvolvimento pessoal e profissional em um ambiente seguro e acolhedor com a finalidade de promover a troca de ideias e o debate construtivo. O aplicativo também oferecerá uma série de recursos proveitosos, como "aulas semanais ao vivo e gravadas" de diversas áreas, como, relacionamento familiar, saúde, espiritualidade, e bem-estar e "cursos completos" sobre "comunicar e vender" e ter "influência de sucesso", e contará também com um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, compartilhar experiências e aumentar a rede de contatos de forma eficaz. O primeiro programa irá ao ar dia 14 de março.







Afastando a aproximação



O ministro da Agricultura Carlos Fávaro, está se esforçando muito para melhorar a relação do presidente Lula com o agronegócio, só que dia desses, cometeu um deslize e deu um passo para atrás, ou melhor vários passos para atrás. Em uma declaração, disse que defendia “acabar com o preconceito” de grupos que sonham em ter suas terras – leia-se MST, que invadem propriedades privadas. Muitos se perguntaram em que país Fávaro vive que não tomou conhecimento da CPI do MST que denuncia os crimes e a exploração de assentados.

Festão



O município de Barra de São Miguel em Alagoas já ganhou presente antecipado de aniversário da cidade, comemorado dia 2 de agosto. Segundo prefeito, Benedito de Lira (PP) o presente foi dado pelo Ministério do Turismo, comandado por Celso Sabino. O presente é um show com presença de vários famosos, que se apresentarão em dois dias, entre eles , Luan Estilizado, Saia Rodada, Bell Marques e Leo Santana serão os responsáveis pelo show. Em nota a Pasta do Turismo disse que ainda está avaliando a proposta para a realização do evento. Se de fato acontecer, a festa não deverá sair por menos de R$ 1,4 milhão, por conta dos cachês cobrados pelos artistas. Vale lembrar que Benedito tentará sua reeleição no município e ele é pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, que nega qualquer envolvimento com o evento.

PÉROLA

“Os juros exorbitantes do BC derrubaram os investimentos e estagnaram o crescimento no segundo semestre. É uma política monetária que segue ameaçando o país, mas a gente não vê uma linha de crítica na mídia sobre isso”,

de GLEISI HOFFMANN // presidente nacional do PT, apontado o culpado, sem citar nomes, da estagnação da economia brasileira.



PREOCUPAÇÃO

De 8 a cada 10 especialistas em política acreditam que o temor do governo não é só a convocação de mais apoiadores, e sim, o tamanho no qual esse apoio pode chegar. Para os mesmos, se Jair Bolsonaro conseguiu reunir milhares de pessoas como o PIB acima das expectativa, com a taxa desemprego de 7,6% (a menor desde 2015) e com a taxa de juros em queda, poderá atrair parte dos eleitores antilulistas e antipetistas, se a situação não permanecer a mesma até 2026.

