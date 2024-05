Os mais emplacados de abril de 2024 e as novidades da semana

Venda de veículos cresceu, se comparar com ano passado, e ultrapassou a marca das 207 mil unidades, entre carros de passeio e comercial leve.

O VW Polo foi o campeão, e emplacou 12.434 unidades, a Fiat Strada vem logo atrás com 11.497 emplacamentos l, seguido do Chevrolet Onix que volta para o pódio, e emplacou 9.087 unidades.



Entre as picapes, depois da Fiat Strada, vem Toyota Hilux e Fiat Toro.



Carros elétricos não tem pra ninguém, BYD é líder absoluta e quebrou recorde de vendas com o Dolphon mini.



Veículos híbridos, a disputa é acirrada, mas a BYD é líder com Song Plus.

Novidade fica por conta da Audi, que apresentou os novos A4 e A5, poucas mudanças no visual, agora, todas as versão tem tração nas quatro rodas e a novidade maior fica por conta da nova versão Advanced.

Na dica da semana, fala sobre ter um kit de ferramenta sobressalente no veículo, independente de ser 0 km ou usado.

Se liga no vídeo, com essas e outras informações: