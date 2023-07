"[Os petistas] financiavam essas ditaduras"

Cláudio Humberto

Marcel van Hattem (Novo-RS), após decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível

Lula fez 12 visitas a países, 12 visitas a Estados

Apesar de reclamar até das comidas palacianas dos anfitriões, a agenda de Lula revela o gosto que tem pelo exterior. Desde que tomou posse, o presidente esteve em 12 países diferentes. O mesmo número de estados visitados pelo petista, que só alcançou o número com a ida ao Rio Grande do Sul na sexta (30). Desde janeiro, Lula já esteve em Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Itália, Vaticano e França. Ufa!

Escala

A agenda no exterior de Lula é tão extensa que o petista teve que adiar a ida à China após passar mal. Se medicou e, dias depois, alçou voo.

Aqui e ali

No Centro-oeste, Lula só esteve em Mato Grosso. No Sul, foi ao Paraná e Rio Grande do Sul. No Sudeste, foi ao Rio de Janeiro e São Paulo.

Reduto eleitoral

Nordeste é a região que mais recebeu atenção de Lula. Foi à Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

Diga X

No Norte, Lula esteve em Roraima, atrás de fotos com os Yanomamis, e no Pará, estado campeão de desmatamento, para anunciar a COP30.

Municípios perdem na reforma tributária e silenciam

Entre os chamados "entes" da federação do Brasil, os municípios serão os grandes perdedores caso seja aprovada no Congresso a reforma tributária do governo Lula (PT). Estudo realizado pelo ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro aponta que o projeto em discussão prevê aumento de arrecadação para a União e para os Estados, mas os municípios devem perder dois terços da arrecadação com tributos.

Pós-reforma

Municípios devem perder mais de R$177 bilhões em arrecadação por ano no total, prevê o estudo do ex-presidente do BNDES.

União adora

A arrecadação federal deve aumentar quase 10%, mais cerca de R$37 bilhões por ano, e os Estados 28%, mais R$140 bilhões

Apoio incerto

Procurada, a Frente Nacional dos Prefeitos não respondeu nem se a organização que representa municípios apoia ou não a reforma de Lula.

Deu na 'Veja'

Revelando uma coragem que anda escassa no Brasil, Lindôra Araújo, nº 2 da Procuradoria Geral da República acusou o ministro Alexandre de Moraes de "pesca probatória" e fazer prisões "para averiguações", ilegais

Alguma jogada

Lideranças indígenas voltaram a reclamar, na CPI das ONGs, da decisão da Funai durante o governo Lula (PT) de dificultar o licenciamento para indígenas produzirem nas terras que ocupam. Muito estranho.

Favas contadas

Com 5 dos 7 ministros do TSE indicados por Lula, Bolsonaro não tinha mesmo muito como escapar. Deu 5 a 2, claro. Ele acha que a esquerda quer eliminar adversários, como na Venezuela e ganhar por WO

Falta pouco

A CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE voltou a ganhar assinaturas nos últimos dias: já são pelo menos 147 deputado federais que apoiam o pedido capitaneado por Marcel van Hattem (Novo-RS).

Ninguém é de ferro

Apenas os presidentes dos bancos centrais ousam emular autoridades brasileiras: marcaram para a linda Sintra, próxima de Lisboa, um encontro para discutir a inflação de seus próprios países.

Dica para bate-boca

Para sair por cima, em qualquer desses bate-bocas anacrônicos sobre as virtudes da esquerda, faça sempre aquela pergunta fulminante: quando derrubaram o muro de Berlim, o povo correu para que lado?

Vanguarda do golpe

Insuperáveis na enganação aos clientes, postos de gasolina em Brasília anteciparam em dois dias o reajuste dos combustíveis. Na quinta-feira (29), os preços já subiram entre R$0,20 e R$0,40.

Sanha da censura

Após a onda de protestos em toda a França, o presidente Emmanuel Macron culpou... as redes sociais. E avisou: "medidas" serão tomadas para censurar e remover conteúdo considerado "sensível" pelo governo.

Pergunta na urna

Alguém aí votou em presidente da Europa?

PODER SEM PUDOR

Discriminação

Quando soube que foram sacados R$ 20 mil (o menor valor de todos) para o deputado Professor Luizinho (PT-SP), na boca do caixa do mensalão do primeiro governo Lula, quando as malas de dinheiro circulavam sem o menor pudor, o senador José Jorge (PFL-PE) ironizou: "Professor é discriminado até nisso..."