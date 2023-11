“Outra proposta arrecadatória do governo para tirar dinheiro do povo”

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a volta do extinto seguro obrigatório DPVAT

Ministros usam regalia privativa dos Senadores

Mesmo sem dar expediente no Senado, cinco ministros de Lula não abriram mão de regalias da Casa, como os belíssimos, espaçosos, bem localizados e bem decorados apartamentos funcionais, todos bancados pelos pagadores de impostos.

Senadores eleitos, Camilo Santana (Educação), Carlos Fávaro (Agricultura), Flávio Dino (Justiça), Renan Filho (Transporte) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) ocupam imóveis destinados apenas aos que exercem mandato parlamentar.



Primeira viagem

O Senado confirma que Camilo Santana, Flávio Dino, Renan Filho e Wellington Dias ocupam imóveis funcionais ao menos há 9 meses.



Veterano

Carlos Fávaro, que é senador desde 2020, após eleição suplementar em Mato Grosso, ocupa o imóvel há mais tempo que os colegas.



Gastando em dobro

Além de imóveis para os titulares, o pagador de impostos otário banca a regalia para suplentes Jussara Lima (PSD-PI) e Augusta Brito (PT-CE).



Outro caso

Wellington Fagundes (PL-MT), licenciado em julho por motivos de saúde, não renunciou ao benefício. Retorna este mês ao trabalho

MS: cidadão banca propaganda de deputados

Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul replicaram na Assembleia Legislativa o modelo federal de “Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap)”, um cotão que entra de quase tudo para o pagador de impostos bancar, por meio de “ressarcimento de despesas”, sejam quais forem.

Entre fevereiro e setembro, conforme dados da transparência da Assembleia, só a título de “divulgação da atividade parlamentar”, os 24 deputados torraram exatos R$1.875.760,92.



Adoram aparecer

Quem mais gastou com propaganda foi o estadual Lucas Lima (PDT), R$193 mil. É seguido por Zeca do PT (PT), torrou R$146,2 mil.



Regalias com erário

Gastos com passagens, aluguéis de carros, hospedagem e alimentação dos deputados (e assessores) já batem os R$962,7 mil



Amigo do posto

Gastos com combustíveis e lubrificantes também são elevados, R$1,1 milhão. Quem mais gastou foi Gerson Claro (PP), R$106,5 mil.

Balcão de negócios a mil

Assim como o tal “marco de garantias”, de denominação cara-de-pau, é produto do lobby dos bancos em conluio com os cartórios, a volta do seguro obrigatório DPVAT é coisa dos lobistas das grandes seguradoras.

Tem vacina contra isso?

Eça de Queiroz ficaria em dúvida se é “má fé cínica ou obtusidade córnea” o caso da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), ao defender a estupidez de ser “racista” a expressão científica “buraco negro”.

Condenação de véspera

Para Deltan Dallagnol, Alexandre de Moraes como assistente de acusação no caso da confusão no aeroporto dá poucas chances ao réu. “É como se a família Mantovani já tivesse sido condenada”, concluiu.

Vaga aberta

A inelegibilidade de Walter Braga Netto movimentou o PL na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. Fabio Wajngarten, advogado de Jair Bolsonaro, já declarou apoio ao deputado Alexandre Ramagem.

Efeito prático

Pedro Lupion (PP-PR) avalia que o aumento nos tributos de armas é um impeditivo ao direito à legitima defesa do cidadão de bem, “vagabundo não paga arma, não registra e não recolhe imposto”, diz o deputado.

Lacrou, levou

Janja tomou uma invertida ao tentar lacrar nas redes sociais sobre a greve das mulheres na Islândia pelo fim da desigualdade de gênero. Um seguidor cobrou que a equidade começasse na Esplanada do maridão.

Coincidências

O jatinho da FAB Embraer VC-2, enviado pelo governo para resgatar brasileiros em Gaza, é o mesmo avistado em setembro realizando voo entre Nova York (EUA) e Havana (Cuba) dias antes das visitas de Lula.

Votação próxima

Pode ser votada no plenário do Senado na próxima semana o texto da PEC que limita os poderes de decisões monocráticas (de um só ministro) do Supremo Tribunal Federal (STF). Faltam duas sessões de discussão.

Pensando bem...

...nunca antes na história deste mandato o presidente passou tanto tempo no Brasil.

PODER SEM PUDOR

Pinto mole

Recém-eleito deputado federal, o maranhense Pinto do Itamaraty foi a Brasília e se hospedou na casa do deputado Sebastião Madeira, à época no PSDB-MA.

Passou mal e ficou de repouso. Madeira recomendou cuidados à sua empregada e, ao chegar para o almoço, perguntou a ela como estava “o paciente”. Madeira conta que não conteve a risada com a resposta: “O Pinto? Acho que ele continua doente. Fui lá olhar e ele tá tão molinho...”