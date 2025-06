"Para os brasileiros, todo dia é sexta-feira 13"

Giba Um

...É muito fácil ser corajoso dentro de casa, no celular, falando mal dos outros", de Lula, sobre o depoimento de Bolsonaro no STF, sem citar o nome dele

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, mandou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), “lavar a boca com água sanitária” antes de falar mentiras sobre Lula. A fala de Macedo se deu na cerimônia de assinatura do novo acordo de Mariana

Mais: Zema não compareceu à cerimônia. “Tem de lavar a boca com Qboa e reconhecer sua insignificância”, disse Macedo, referindo-se a uma antiga marca de água sanitária que é usada como desinfetante. Macedo ficou irritado com com a ida de Lula a Mariana.

Cancelada

A COP do Agro, que reuniria produtores rurais e políticos de direita em Marabá (PA), em outubro, um mês antes da COP oficial, em Belém, foi cancelada. Romeu Zema e Ronaldo Caiado já haviam confirmado presença, além do pessoal da bancada ruralista. Eram esperadas cerca de cinco mil pessoas. Os organizadores reclamam de “perseguição política” da gestão de Helder Ramalho (MDB), que teria forçado um centro de convenções a cancelar o contrato para o evento. O governo do Pará disse que o Centro de Convenções Carajás está com a agenda reservada para eventos da COP oficial. A COP da Agro aconteceria a 570 km de Belém.

“Abandonado”

Aliados de Bolsonaro fizeram chegar ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uma reclamação do ex-presidente quanto ao silêncio dos dois em relação a seu depoimento prestado no STF. Nikolas é visto como o nome do PL com mais poder nas rodas sociais, enquanto Tarcísio é tido como favorito para disputar a Presidência em 2026. Bolsonaro teria dito que se sentiu “abandonado” pela dupla. Chegou a lembrar quando Nikolas se posicionou em defesa de Pablo Marçal, na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Comparação

Os filhos de Jair Bolsonaro tiveram, em reação ao depoimento do pai no Supremo, cada qual à sua maneira. Eduardo Bolsonaro, que não consegue ser localizado nos Estados Unidos (e não assina convocação do STF), Carlos Bolsonaro, o mais interessado numa suposta pré-campanha de Michele, Jair Renan, envolvido no trabalho em Balneário Camboriú, e o único que se manifestou, o senador Flávio Bolsonaro: “O tal rascunho da minuta do golpe parece aquela música do Zeca Pagodinho, sobre o caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar”.

“Caixa de vinho”

Em depoimento no STF, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, disse que o general Walter Braga Netto “trouxe uma quantidade de dinheiro” para os “kids pretos”. Seria menos do que os R$ 100 mil pedidos pelo major Rafael de Oliveira que seriam usados, supostamente, no assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. “O dinheiro estava numa caixa de vinho, recebi do general Braga Neto, no Alvorada, e foi passado para o major Oliveira”. O major está preso desde fevereiro de 2024 por envolvimento na tarefa dos “kids pretos” – e pode confirmar toda essa história”.

Contra aposentados

A Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que representa o governo no STF, entrou com uma ação para suspender o andamento de todos os processos judiciais que pedem responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos ocorridos em aposentadorias e benefícios dos segurados. A ação é assinada por Lula e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A AGU também solicitou à Corte autorização para abrir crédito extraordinário para o ressarcimento dos descontos dos aposentados. O governo quer que os pagamentos não sejam contabilizados nas metas fiscais de 2025 e 2026.

Dever cumprido

Faltando duas semanas para o desfecho da novela Garota do Momento, a atriz Carol Castro já se prepara para se despedir de uma personagem apontada como a melhor de sua carreira, com a qual ela também concorda. Para ela, trata-se de um momento especial. "É uma sensação de dever cumprido e realização, porque essa personagem era tudo que eu buscava há muitos anos, especialmente na televisão, onde comecei muito jovem, aos 19 anos, e construí metade da minha vida. É um marco de amadurecimento profissional". Apesar de questionar o porquê de ter demorado tanto para conseguir um papel como Clarice, a atriz prefere não se prender a isso, optando por enxergar o lado positivo. "Nada é por acaso e tudo acontece na hora certa". Carol comenta ainda que seu amadurecimento foi essencial para dar vida à personagem: "O amadurecimento é encontrar, também, um estado de paz que está junto ali da aceitação de quem você é. Me libertei das amarras do meu auto-julgamento, da minha autocrítica”. Ao falar sobre amadurecimento, reconhece que muitas vezes que o termo é associado ao envelhecimento, algo que ela admite temer. "Não vou dizer que não tenho medo de envelhecer, mas procuro fazer isso com dignidade e aceitação. Não há nada que possamos fazer além de nos cuidarmos e continuarmos fiéis à essência de quem somos".

Uma crítica lá, um privilégio cá

Na semana passada, Hugo Motta, presidente da Câmara, disse a uma plateia de empresários que o governo precisa fazer “o dever de casa” e cortar gastos. No mesmo dia, apresentou projeto que autoriza parlamentares a acumularem salário e aposentadoria especial, privilégio proibido há 28 anos. Desde 1997, lembram os analistas, políticos que exercem mandatos não podem somar os contracheques. Motta agora resolveu se insurgir contra a “exceção arbitrária”, definida ainda como uma “discriminação indevida” e um obstáculo ao “pleno exercício da cidadania”. Motta é assim: uma crítica lá, privilégio cá. Hoje, deputados ganham R$ 46,3 mil por mês e a cota parlamentar é de R$ 51,4 mil, mais R$ 4,2 mil de auxílio-moradia. Traduzindo: o pessoal do topo do Congresso exige mais cortes – e jamais diz onde o governo deveria cortar – mas aumenta despesas em causa própria. Nos últimos dias, quer acabar com gastos em saúde e educação – e isso está longe de ser algo parecido com “dever de casa”.

Pé na estrada

Poucos dias após uma visita prolongada na França, o presidente Lula já viajou de novo. No domingo (15), embarcou para a cidade de Kannaskis, província de Alberta, no Canadá, para participar da Cúpula do G7. A confirmação foi feita diretamente por Lula em um telefonema ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O petista agradeceu e ressaltou “a contribuição positiva que o Brasil pode oferecer aos temas que serão debatidos, entre os quais segurança energética, minerais e inteligência artificial” (?!).

O brilho da joia

A atriz que tem sido apontada como o suposto novo romance de Tom Cruise, Ana de Armas, está em evidência e brilhando como as joias da campanha Virtuosity High Jewelry da Louis Vuitton, da qual é garota-propaganda. Com seu olhar cativante, Ana chamou a atenção do fotógrafo Sølve Sundsbø e de toda a equipe de produção. Entre as peças da nova coleção, está uma peça com uma gota de esmeralda brasileira de 30,75 quilates e, em outra foto, ela esbanja beleza radiante no colar Sol Eterno. No total, a coleção apresenta 110 criações únicas, distribuídas em doze temas. A Virtuosity da Louis Vuitton celebra o artesanato de excelência e o design ousado. Ana de Armas incorpora perfeitamente esse espírito, trazendo uma aura ao mesmo tempo atemporal, poderosa e iluminada. Quanto aos rumores sobre um possível romance entre a atriz e Tom Cruise, Ana desconversa. Ela afirmou que a relação com o ator é puramente profissional, já que ambos estão "trabalhando em um projeto juntos".

Férias lá fora

No meio do tiroteio do IOF e criticado por todos os lados – e mesmo xingado por representantes da oposição e bolsonaristas – Fernando Haddad, ministro da Fazenda, decidiu tirar uns dias de férias. Vai ficar fora entre essa segunda (16) até 22 de junho. Ele não revela para onde vai, mas deverá dar uma volta no exterior para desanuviar em Nova York. A mulher Ana Estela vai junto.

Lula em campo

O presidente Lula teve uma conversa, antes de ir à França, com o ministro da Previdência, Wolney Queiróz, sobre o roubo no INSS. O Chefe do Governo pediu “diálogo” com as centrais sindicais e ONGs participantes do assalto aos aposentados para evitar novas crises com os aliados, especialmente às vésperas de um ano eleitoral. Mais: o mesmo Lula está estudando a fórmula das centrais voltarem à ação nos benefícios dos aposentados, agora não mais diretamente do INSS e provavelmente, através do depósito dos bancos.

Apoio a Cristina

Por meio de suas redes sociais, Lula declarou apoio à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirschner, condenada a seis anos de cadeia por corrupção. Além da pena privativa de liberdade, o tribunal ratificou a proibição perpétua de que a líder peronista volte a ocupar cargos públicos. Os juízes da Suprema Corte mantiveram a decisão depois da apelação da defesa de Kirschner para que cumpra pena em regime domiciliar, sem uso de tornozeleira. O argumento é que, aos 72 anos, ela tem direito ao benefício previsto para pessoas com mais de 70 anos. Além disso, ela tem um grande esquema de segurança (por causa do atentado de 2022) e a tornozeleira seria incompatível com sua atual proteção.

Mistura Fina

Nova pesquisa da Genial/ Quaest revela que o fim da reeleição para cargos no Executivo tem apoio de 56%. Outros 37% são contra acabar com mandatos consecutivos e 7% não souberam ou não responderam. A medida une lados opostos: 56% dos que votaram em Lula em 2022 e 59% dos que preferiram Bolsonaro concordam. O tema está em discussão no Senado em PEC que prevê a extinção também de governador e prefeito se reelegerem.

Depois de 20 anos de parceria, o Jequitimar, hoje do grupo Silvio Santos no Guarujá, litoral de São Paulo, rompeu com a rede multinacional Accor e busca novo parceiro. Herdeiras de Silvio Santos, donas do SBT e também do Jequitimar, estavam descontentes com a falta de engajamento da Accor, que acaba se aproveitando dos direitos de nome (naming rights) calado na história do apresentador, sem apresentar contrapartida.

O juiz federal Mazzolo anulou o principal relatório de IA que embasou a devassa da Polícia Federal sobre as contas de lobistas e portadores de serviços envolvidos nos roubos de recursos dos aposentados. Afirma não ter constatado sequer pedido para a produção do relatório, que continha dados protegidos por sigilo e embasou o inquérito pivô da operação Sem Desconto. Entre os diversos alvos estão Maurício Camisoti, seus parentes mais próximos, além de Antônio Carlos Antunes, o Careca.

O quadro de funcionários da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) sofreu redução de 16% em dez anos, na contramão do crescimento da frota de veículos em São Paulo. A empresa fechou 2024 com 3.600 funcionários contra 4.275 profissionais em 2014. No período, a cidade recebeu mais de 1,2 milhão de veículos, fechando o ano passado com 7,9 milhões.

In – Inverno: cintos largos

Out – Inverno: cintos finos