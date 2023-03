“Para se aprovar a reforma tributária é preciso que ela seja feita para melhorar a vida de quem paga o imposto, de quem produz, e não para melhorar a vida do governo”,

do senador EFRAIM FILHO (União-PB) // chamando a atenção dada a resistência do governo em alterar os textos da reforma tributária

Os gastos realizados pelo Planalto os cartões corporativos. as empresas aéreas são as que mais estão lucrando. Em primeiro lugar no ranking dos gastos estão a Gol com R$162.954,00 seguida por Latam com R$ 148.868,07.

Mais: seguida por Latam com R$ 148.868,07. E uma pequena pausa, no terceiro lugar está Pagar.ME, empresa de pagamento online que recebeu R$134.926,53 e na quarta posição outra empresa do setor aéreo a Azul que levou R$58.626,03.

Críticas

O economista Jeffrey Sachs, que é professor da Universidade Columbia e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável criticou as taxas altas do Brasil, durante seminário no BNDES. “O Brasil sofre com taxas altíssimas, que não podem ser justificadas pela situação fiscal do país. Não é momento de austeridade fiscal, mas sim de ampliar investimentos, especialmente os públicos, para que a economia brasileira saia da situação ‘empacada’ que está nos últimos dez anos”. E completa: “A situação fiscal do Brasil é totalmente distorcida através de juros extraordinariamente altos. Eu diria que são altos não pelos fundamentos fiscais. Um desses motivos são as políticas do Banco Central, que manteve juros altíssimos”.

EM PORTUGAL

No próximo mês Portugal deverá ser sacudido pela presença do presidente Lula e do ex-Chefe do Governo Jair Bolsonaro. Lula deverá estar em Portugal no dia 25 de abril onde participará de uma cerimônia no Parlamento de Portugal para celebrar a Revolução dos Cravos, (1974) que encerrou a ditadura salazarista. Já Bolsonaro teve sua presença confirmada para o encontro de líderes de extrema direita, organizado pelo partido Chega, que acontecerá na primeira semana de maio.

Repúdio 1

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) repudiou fala do presidente Lula que disse que irá ignorar a lista tríplice do Ministério Público Federal (MPF) para indicação de um novo nome para a Procuradoria-Geral da República (PGR). E nota a ANPR diz: “Os candidatos são devidamente escrutinados não apenas pela carreira, mas também pela imprensa e pela sociedade, podendo ser identificados suas qualidades e aptidões ao cargo. Ao tratar a definição do PGR como uma escolha pessoal, o presidente da República abre mão da transparência necessária ao processo e se desvincula da preocupação com a autonomia da instituição e com a independência do PGR”.

REPÚDIO 2

Ainda o repúdio da ANPR: a nota ainda criticou o sentimento de vingança e revanchismo de Lula. “É compreensível que o presidente manifeste contrariedade com os Procuradores da República que o denunciaram. O sentimento de revanche, contudo, não deveria ser a marca do estadista verdadeiramente preocupado com o fortalecimento das instituições e da democracia brasileira. Da mesma forma, a generalização sobre o papel do MPF, como se este pudesse ser resumido à Operação Lava Jato, despreza a importância histórica da instituição em diversas outras atuações e na defesa de direitos, sobretudo nos campos socioambiental e da cidadania”.

Abrir as asas

Pela primeira vez a übermodelo Gisele Bündchen, 42 anos, fala abertamente sobre sua separação de Tom Brady e supostos “affairs” na revista Vanity Fair, onde é capa e recheio. Sobre a separação falou: “O que foi dito é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Não é tão preto no branco. Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, estou muito grata por ter feito isso. Você dá cem por cento de si mesmo, e é doloroso quando não acaba do jeito que você esperava e trabalhou, mas você só pode fazer a sua parte”. Diz que torce pela felicidade do ex-marido e completa que o divórcio: “É como uma morte e um renascimento. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão e diz: ‘Você tem que viver esta vida’. Você os deixa livres para serem quem são, e se você quiser voar na mesma direção, isso é incrível. Não quero ser limitada. Quero abrir minhas asas e voar”. Gisele também desmentiu os supostos “affairs” com incorporador imobiliário Jeffrey Soffer, afirmando que ele é amigo do ex-marido e com instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Acho que, neste momento, infelizmente, porque sou divorciada, tenho certeza de que eles vão tentar me ligar para qualquer coisa. Sou uma garota simples que quer estar na natureza, me deixe em paz. Só quero fazer meu trabalho e criar meus filhos em paz”. segunda gravidez.

Alvos principais

Sob o comando de Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) a Polícia Federal cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul na Operação Sequaz que investigava uma facção criminosa suspeita, que planejava realizar ataques contra autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. Entre as autoridades alvos estariam o senador Sergio Moro (União Brasil), que quando era ministro da Justiça, determinou que Marcola, chefe da facção, e outros integrantes fossem transferidos para presídios de segurança máxima. Lincoln Gakyia, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) também estaria na lista da facção. Segundo Dino havia outros alvos na Polícia Militar também. “Era um ataque nacional”. Mais: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tomou conhecimento há alguns meses de que havia um plano de execução de Sérgio Moro. Por isso pediu que a Polícia Legislativa reforçasse a escolta do senador.

Regras impostas

No próximo dia 30, a cantora, apresentadora e empresária Anitta completa 30 anos. E irá comemorar antecipadamente no dia 24 em São Paulo. O local é mantido em segredo, somente convidados sabem. O local foi indicado por sua astróloga Virgínia Rodrigues: “Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que minha astróloga mandou passar meu aniversário. Vocês sabem que todo ano faço isso. Estou empolgada para fazer 30 anos”. Em recado distribuído para os convidados e nas redes sociais, mostrou 3 regras para estarem no seu aniversário. Em resumo são: não levar acompanhante se o mesmo não for convidado; não filmar ou tirar fotos e não perturbar os outros convidados. A última regra foi imposta porque acredita-se que Lil Nas X, Billie Eilish e Rosalía, que virão ao Brasil para participar do Festival Lollapalooza estarão presentes.

Na água

Um carro da marca Mitsubishi foi parar dentro do espelho d’água do Palácio do Planalto na noite de terça-feira (21). O veículo é usado pelo deputado federal Marcos Tavares (PDT-RJ), que não estava no veículo, estava em reunião com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Segundo informações, o motorista que conduzia o veículo e não se machucou disse que era primeira vez que estava no local e achou que o espelho d’água era de uma pista.

Decisão dela

O deputado federal Eduardo Bolsonaro compareceu ao evento de posse de Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Em entrevista ele disse que não sabe qual o rumo que a ex-primeira-dama irá tomar, mas avisou que “é uma decisão que cabe só a ela”. Afirmou que não sabe a opinião do pai, porque não conversou isso com ele. Mais: Eduardo elogiou Michelle (para o desespero do irmão Carlos, que não a suporta). “Michelle tem todos os atributos e é muito bem quista pela população, além do público evangélico. É uma pessoa de expressão nacional. As mulheres merecem ser ouvidas cada vez mais pela nossa sociedade e têm muito a contribuir”.

Mais um

Depois de Lula, Gleisi Hoffmann e até Geraldo Alckmin, de maneira mais leve atacar o Banco Central e o presidente Roberto Campos Neto, foi a vez do ministro Rui Costa (Casa Civil) mostrar suas garras. Em discurso antes do pronunciamento da taxa Selic ele disse que era inadmissível manter a taxa de juros elevada, que isso só era aceitável quando a inflação estava acima de 10,5%. “Não é preciso que se faça o anúncio do novo marco fiscal para baixar juros. A economia nacional está sendo asfixiada. O Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo e isso é inconcebível. Não é explicável essa postura do Banco Central. Ou Roberto Campos Neto acha que o mundo inteiro está errado e só o BC brasileiro está certo?”.

BOICOTE

Daniella Marques, a ex-presidente da Caixa Econômica, que assumirá a direção de relações institucionais da Cosan em Brasília, está sofrendo boicote de membros do PT na Esplanada dos Ministério. Marques irá intermediar projetos da Cosan junto ao governo federal. Os petistas já avisaram que poderão não receber a ex-presidente da Caixa em reuniões institucionais. O boicote é por dois motivos: primeira ela é ligada ao ex-ministro Paulo Guedes; e segundo pelo fato de que a União tem uma linha de interlocução direta com o próprio Rubens Ametto, um dos poucos executivos recebidos por Lula e dono da Cosan.

MISTURA FINA

QUEM diria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem recebido elogios de seu antecessor o ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Os louvores de Guedes são feitos em conversas com empresários, onde ele destaca a firmeza da sua postura diante da pressão. Com empresários mais chegados o ex-ministro brinca que Haddad é “liberal enrustido”.

A FALA do presidente Lula durante a entrevista ao site Brasil 247, sobre vingança, pegou muita gente de surpresa. E até os mais lulistas se surpreenderam, deixando muitos políticos de boca aberta e revoltados. Alguns integrantes do PL, União Brasil e Podemos irão apresentar nos próximos dias um pedido de impeachment do presidente Lula. A fala foi vista por senadores e deputados, como uma tentativa de intimidação do chefe do Poder Executivo, cometendo assim um crime de responsabilidade.

EM suas redes sociais o senador Sérgio Moro repercutiu a fala de Lula em entrevista ao site Brasil 247, acreditando que ele possa ter aprendido o palavreado durante sua prisão. “Essa fala do presidente Lula, que é uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros de uma forma que nunca me reportei a ele. A gente vê aí algum desequilíbrio, porque o presidente já chamou agricultores de fascistas e disse que não confiava nos militares”.

PARA se ter uma ideia de que realmente Sérgio Moro fazia parte da lista de autoridades que seriam mortas pela facção que foi parcialmente desestruturada pela Operação Sequaz, membros estavam sempre por perto do ex-juiz. Eles monitoravam todos os passos de Moro e até o posto de gasolina que ele frequenta em Curitiba. Também foi descoberto que os criminosos alugaram chácaras, casas e até um escritório perto de endereços de atuação do senador.

A DEPUTADA federal Carla Zambelli (PL-SP) está ausente de suas funções na Câmara por 20 dias. Em comunicado feito na terça-feira (21) a deputada diz que recebeu o diagnóstico de que está com úlcera gástrica com uma bactéria que se não tratada devidamente pode aumentar as chances de um câncer no estômago. “O tratamento é rigoroso e realmente não tenho me sentido bem”. A doença é muito comum que pode aparecer também no duodeno ou no esôfago e um dos motivos do seu aparecimento é o consumo de anti-inflamatórios.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL está com muita fome e não se contenta com o número de eleitos da sigla, quer mais. Valdemar não se satisfaz somente com 99 deputados federais, que corresponde a 20% do fundo eleitoral. Sua meta é chegar pelo menos a 500 prefeitos eleitos na próxima eleição municipal.

Colaborou: Paula Rodrigues