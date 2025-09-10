Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Parecia o líder do governo do PT no Supremo"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

10/09/2025 - 07h00
Crime não vê governo Lula como ameaça, diz Moro

Lula (PT) dividindo o mesmo palanque com Alessandra Moja Cunha, presa nesta segunda (8) por tráfico de drogas em São Paulo mostra que “o crime organizado não vê o governo Lula como ameaça real às suas ambições e a sua expansão”, segundo afirmou o senador Sergio Moro (União-PR), ex-titular da Vara Criminal Federal de Curitiba, que conhece o petista de outros carnavais. Na Comissão de Segurança da Câmara, o episódio não surpreendeu e deu margem a forte indignação. 

Chefe da favela

A traficante substituiu o irmão preso na chefia do comércio de drogas a partir da favela do Moinho, visitada por Lula em 26 de julho último.

Explica aí

A Comissão de Segurança da Câmara agora quer explicações do Planalto sobre eventual relação do governo Lula com Alessandra.

Risco geral

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), presidente da comissão de Segurança, vê essa proximidade como risco à segurança nacional.

Bola fora

Sobrou para o ministro Márcio Macedo, que não dá uma dentro: sua Secretaria-Geral é suspeita de negociar a visita de Lula com criminosos

Governo petista ameaça inviabilizar pecuária

O governo Lula não se cansa de atormentar quem produz, por meio de aumento de impostos ou pela imposição de novas dificuldades, sobretudo no agro, que Lula já tachou de “fascista”. A última é consulta pública no Ministério da Agricultura para algo que é pura lacração: proibir o transporte de bovinos em pé, em viagem superior a 12 horas. A idiotia ignora os números: o Brasil exportou quase 1 milhão de cabeças de gado em 2024, em um recorde a ser superado em 2025.

Lacração demente

Na lógica lacradora, a cada 12 horas será necessário parar o caminhão ou o navio e fazer o gado descansar (onde mesmo?) por 12 horas.

Eles querem é rosetar

Essa gente, que só conhece o negócio de carne bovina no prato, avalia obrigar fiscal e vaqueiros no percurso, com diárias e, claro, hotéis.

1,5 milhão este ano

Até junho, os pecuaristas já haviam embarcado quase meio milhão de cabeças de gado, e pode bater novo recorde, com 1,5 milhão em 2025.

Barbas de molho

Após criticar a tirania do STF, dia 7, Tarcísio de Freitas que se cuide: Moraes deu um jeito de criminalizar o discurso de Bolsonaro contra ele, também na Paulista, em 7 de setembro de 2021, considerando-o uma confissão de culpa da suposta tentativa de golpe dois anos depois. 

Sem riscos

Chamou atenção de fotógrafos no STF a gravata italiana chique usada pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento. Por esta, ao menos estes profissionais não correm o risco de serem demitidos.

Violenta é a censura 

Curioso observar: parte da imprensa, que defende medida idêntica no Brasil, chamou de “bloqueio” a censura às redes sociais do Nepal, que enfureceu a população. E a violenta repressão matou 19 nepaleses.

O assediador

A PF não divulgou a identidade e nem prendeu o assediador que mandava até fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke (Pode-MS) e a deputada Sylvie Alves (União-GO). Ele se identifica como Ítalo Almeida e vive em Duque de Caxias (RJ), onde foi alvo de busca.

Home office de araque

As demissões no Itaú expuseram o atraso dos sindicalistas. Alegaram que banco lucrativo não pode demitir por “baixa produtividade”. Devem achar que enganação dá direito a estabilidade no emprego. 

Resumo da ópera

O “autogolpe”, como disse Alexandre de Moraes, começou em 2021, foi buscado sem sucesso por um ano e meio e não foi tentado na posse de Lula porque a segurança estava reforçada. A ausência do ex-presidente do País, na cabeça de Moraes, teria sido “disfarce perfeito”.

Te cuida, dom Pedro

Alexandre de Moraes fez um exercício de correção histórica hipotética para condenar todos os “golpes” no Brasil, de D. Pedro a 1964. Poupou só a Revolução de 1932, de onde ele acha que saíram “heróis”.

Nada a ver

Enquanto acionistas esperam qualificação a expertise para superar a grave crise, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, está preocupada em apoiar “diversidade, tolerância e equidade de gênero.”

Pensando bem...

...a essa altura, o pedido da torcida do Flamengo para virar “nação simbólica” na ONU pode acabar no inquérito do golpe.

PODER SEM PUDOR

Severino venceu outra

Informado que os nomes “Severino” e “Juvenal” eram finalistas na votação para batizar o jumento que se tornaria mascote do “Rockgol”, programa da MTV, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), não perdeu a esportiva: “Nem essa eleição eu perco”. Não perdeu mesmo: os internautas da MTV deram seu nome ao jegue.

Giba Um

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido...

...seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", de Gilmar Mendes, decano do Supremo

09/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Itaú realizou, o desligamento de aproximadamente mil funcionários que atuavam sob esquema de trabalho híbrido ou remoto. A decisão foi fruto de uma avaliação conduzida pela instituição financeira, centrada na produtividade apresentada pelos funcionários que desempenhavam suas funções em home office.

Mais: banco esclareceu que os desligamentos foram precedidos por uma análise criteriosa, que incluiu aspectos relacionados às práticas de trabalho remoto e ao registro de jornadas, a fim de assegurar conformidade com os padrões institucionais estabelecidos com discrepância de horário realmente trabalhados. 

Giba Um

Setor vip

Programado para acontecer a cada dois anos, intercalando com o Rock In Rio, o The Town iniciou neste final final de semana a segunda edição do festival reunindo milhares de pessoas, calcula-se que nos dois dias (6 e 7) circulou no Autódromo de Interlagos cerca de 190 mil pessoas. E tomando-se como base a 1ª edição a organização do evento tentou melhorar os pontos que foram criticados como o acesso via transporte público ao local, que funcionou extremamente bem; pontos de alimentação que foram melhor distribuidos e banheiros que teve o número de cabines ampliado que teve fila de espera, mas em tempo muito menor que na primeira edição.  O público ainda criticou a posição dos palcos, que apesar dos principais palcos ter sido colocados no dois em pontos extremos fazendo que interfencia entre os som cessasse, mas criou uma distancia maior entre  os dois tornando a caminhada mais exaustiva fazendo que o público escolhesse qual show priorizar.  Entre os 16 shows que aconteceram nos dois principais palcos os destaques ficaram por conta de Iggy Pop, Burna Boy, Green Day e o cearense Matuê. E claro todo grande evento que se preze existe uma área vip onde se pode ver milhares de famosos, e no de The Twon não foi diferente. Ente tantas celebridades que circularam por lá estavam, Tati Machado, que aos poucos está retomando a vida, após a perda do bebê; as atrizes Mariana Ximenez, Monique Alfradique e Vitória Strada e a ex-bbb e apresentadora Rafa Kaliman, que exibiu a barriga de sua primeira gravidez. 

"Traidores": há um clima

De um lado, o governador Tarcísio de Freitas, preocupado em ter sua candidatura ao Planalto abençoada por Jair Bolsonaro, fazia pregação na Avenida Paulista, repetindo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Moraes", a manifestação dos bolsonaristas abria uma colossal bandeira dos Estados Unidos na rua, cobrindo grande volume de defensores de Trump, suas sanções, não se preocupando o quanto o tarifaço do ianque (a se usar antigo rótulo) atinge o país.  Juristas de plantão que garantem que anistia para quem nem foi condenado não se enquadra na lei e menos ainda se ferem a Constituição, trocam olhares e apostam que "há um clima de traidores nas ruas". Entre os manifestantes, a pergunta lembra a situação dos bolsonaristas acampados (aqueles que foram chamados de “malucos" por Bolsonaro) que perguntavam "o que iria acontecer e onde estava o Exército" e ouviam do general Braga Netto que "tivessem paciência, que  a reviravolta aconteceria em dias". O próprio Lula, quando viu a bandeira americana cobrir a rua, repetiu: "Os traidores da pátria estão aumentando".

Pena provável

Juristas e advogados criminalistas estimam que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal deverão superar os 20 anos de prisão. O cenário considerado mais é o de que ele seja condenado por cinco crimes pelos quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A maioria de um bloco de vinte conhecidos e respeitados juristas acreditam numa punição maior do que duas décadas de prisão. O que muitos não tem nenhuma ideia é onde Bolsonaro cumpriria pena. A Polícia Federal não quer repetir o que aconteceu com Lula, preso numa sala da sede da corporação em Curitiba.

Giba Um

Fora da sua época

A atriz Bruna Linzmeyer vive  atuamente a personagem Lea na série “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, em exibido na HBO Max, que conta a história de time de comissários de bordo que contrabandeava AZT, medicamento proibido no Brasil até 1990 e, na época, o único tratamento disponível contra o vírus HIV. Nascida em 1992, Bruna não pegou o auge da propagação da doença que foi nos anos 80, mesmo assim foi atrás e conversou com diversos profissionais da área para se entregar de corpo e alma ao personagem. Lésbica assumida, Bruna garante que seus país souberam acolher sua escolha sexual. Ainda revelou que existe uma possibilidade sobre se tornar mãe, uma ideia que até a pouco tempo não fazia parte de seus planos.  Com 15 anos de carreira ela se diz orgulhosa de tudo que construiu: “Os papéis que construí, a profundidade e a qualidade das personagens, pessoas e afetos que encontrei pelo caminho... Fiz esse trânsito entre a televisão, o cinema mainstream e independente, de mulheres não-brancas e não-héteros, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, transito bem entre esses dois mundos e tenho muito orgulho, porque sempre me trazem desafios diferentes. Uma jornada muito mais linda e incrível do que imaginei”.

Giba Um

Desfecho

Ainda o julgamento de Bolsonaro: ele e mais sete réus que deverão conhecer suas penas (ou absolvição) até a próxima sexta-feira, determinadas pela 1ª Turma do STF com o voto do relator Alexandre de Moraes, sabem que três votos são suficientes para definir o desfecho. A expectativa é de que Moraes se manifeste pela condenação dos oito réus envolvidos. Esta semana, toda a área, externa e interna, ganhará reforço de segurança, fardada e até disfarçada. Detalhe: até especialistas em bombas foram convocados para essa missão.

"Sucessivas tentativas"

 O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que ouvia parte da falação de Tarcísio, tratava logo de emendar: "O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Entre emissoras de rádio e televisão, os carregadores da bandeira americana estavam divididos, de um lado os que a consideravam "uma arma" e de outro, os que  achavam que "era um insulto aos brasileiros". De quebra, Tarcísio também considerava mentirosa a delação de Mauro Cid. Os manifestantes entre São Paulo e Rio foram para suas casas achando que "algo vai acontecer" antes do dia 12, data prevista das condenações.

Pérola

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”,

de Gilmar Mendes, decano do Supremo.

Empatados

O governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas: é considerado favorito para a vaga no Senado. Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é considerada favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador. A decisão de que ela sairá mesmo para disputar o Senado pelo DF é do marido Bolsonaro. Planalto, nem pensar: não seria ela sua substituta.

Superou a da covid

A CPI mista que investiga a roubalheira contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. No caso da pandemia, a investigação excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou seis meses e ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos, deixando 417 pendurados. Em seis meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências: o número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

Anistia negociada

A cúpula do PT está preocupada com o crescimento no Congresso do movimento pró-anistia. Uma anistia que inclua Bolsonaro passar, será vista internacionalmente como uma vitória de Donald Trump de que o STF e o governo Lula perseguem o ex-presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está preparando um texto alternativo atingindo apenas quem já foi condenado. Alcolumbre não quer colocar Bolsonaro no rol dos que serão brindados com a anistia. Hugo Motta está encostado na parede.

Disparada das ações

A súbita elevação com as das ações da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta da CVM. A autarquia deverá abrir um processo para averiguar movimentações atípicas com o papel da rede varejista. No final de agosto, começo de setembro, as cotações subiram mais de 50%. Nos 12 meses anteriores, o papel acumulava uma queda de 45%, o que aumenta a estranheza sunita valorização. à CVM já teria mapeado as instituições financeiras que mais operaram com ações da Casas Bahia. A autarquia limitou-se a dizer que "acompanha e analisa informações, tomando medidas cabíveis, se necessário". À medida que as cotações começaram a subir, gestoras que vinham apostando em queda, zeraram rapidamente suas posições. A CVM ainda não se convenceu.

"Nuvem soberana" 1

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, para a criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de "garantir privacidade e controle de dados do Estado". Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos a lorota grotesca de "nuvem soberana".

"Nuvem soberana" 2

Os mais irônicos recomendam "evitar risadas": o pregão para comprar a plataforma Cloudera por meio do programa Managed Service Providers (MSP) será no próximo dia 12. Diante do agravamento estimado das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de "soberana". O objetivo da lacração chamada "nuvem soberana", a cargo de Serpro e Dataprev, é "proteger" os dados mais "sensíveis" do governo. Os petistas não percebem - que "soberania digital" exige investimento em tecnologia e qualificação - que eles não têm.

Mistura Fina

Já está operando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. O que ninguém sabe é quem pagou pelo super-equipamento, até mesmo algumas figuras do próprio staff do aeroporto. Aí, surpresa: generosamente, foi uma doação de US$ 2 milhões (perto de R$ 10 milhões) do governo dos Estados Unidos. Não veio junto nenhum bilhetinho em formato de coração de Donald Trump.

Novo episódio protagonizado por Donald Trump: ele ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa dos aliados. Agora, promete retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump é aliado da big tech e ameaçou adotar sanções com base na Seção 301 da Lei do Comércio americana, mesmo expediente usado contra o Brasil, contra o qual se diz "muito irritado". Para quem não sabe: quando está "muito irritado", Trump vai jogar golfe.
 
Jornalistas de boa memória estão lembrando que, num dia como o Sete de Setembro de domingo (7), Bolsonaro, então presidente chamou as eleições de "uma farsa", disse que não cumpriria mais ordens da Justiça e que só sairia do poder "preso ou morto". E usou a data para atacar a democracia e o Supremo. Aconteceu em 2021 quando Bolsonaro amargava queda de popularidade  no primeiro discurso do dia, anunciou um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes". Aí, novo ataque a Alexandre de Moraes: "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos". Tarcísio de Freitas, na época, era seu ministro.

O filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os que concorrerão ao Oscar de 2026 deverá ser anunciado dia 15. O favorito é "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes. Mais: o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, já arrecadou, em bilheteria, US$ 36,1 milhões em todo o mundo, segundo dados do site OMDb.
 
In - Pulseiras com pérolas
Out - Pulseiras com berloques

Cláudio Humberto

"Serão abatidos."

Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre aviões venezuelanos próximos a navios americanos

08/09/2025 00h03

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Quanto mais reprovado, Lula fica mais caro ao País

Lula (PT) custa mais caro ao Brasil sempre que aumenta a reprovação do seu governo, usando dinheiro público para adquirir popularidade. Após o Paraná Pesquisa revelar sua reprovação de 53%, mesmo com o palanque do tarifaço, Lula passou a mão em R$5 bilhões do pagador de impostos para comprar simpatias com botijões de gás. Após gastos populistas de R$285 bilhões em 2024, Lula continua torrando sem controle e sem piedade e pode chegar aos R$300 bilhões este ano.

 

Colapso logo ali

Especialistas da Câmara e do Instituto Fiscal independente do Senado advertiram que a gastança conduzirá o Brasil ao colapso já em 2027.

 

Dívida trilionária

Lula faz crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a a R$7,9 trilhões. Ele não parece preocupado, problema do sucessor.

 

Data da falência

Até os técnicos responsáveis do governo (sim, existem) alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos.

 

Desastre é a meta?

Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, Lula persegue a R$300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

 

Censura a Bolsonaro na eleição entra no radar

Com a condenação de Jair Bolsonaro esperada até no mundo mineral, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente, para o impedir até de gravar vídeos de apoio na campanha eleitoral de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. O advogado e professor Gustavo Ferreira disse à coluna que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas.

 

Está na lei, mas...

Ferreira lembra que a liberdade de manifestação é assegurada e que eventual proibição seria admitida só em caso de apologia ao crime.

 

...sem chances

Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral, avisa que a situação será decidida pelo juízo penal. Ou seja, Alexandre de Moraes.

 

Precedente

Barcelos lembra que Lula cumpria pena por corrupção, em 2018, e o TSE o impediu de gravar vídeos da prisão.

 

Chamem a polícia

São indecentes os números da Contag (confederação de trabalhadores na agricultura), controlada pelo PT, no escândalo do INSS. A CPMI apurou que em um só dia de novembro de 2023 a Contag registrou “descontos associativos não autorizados” de 34.487 aposentados.

 

Anistia 100%

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de “ala” do partido em favor de retirar Bolsonaro do projeto da anistia. “O PL votará 100% pela anistia”, garante.

 

Sob pressão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou “grandes empresários” a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia: “O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo!”.

 

Atenção tem

Na disputa pelos holofotes nas redes sociais, a hashtag BolsonaroFree obteve mais de 53 mil reproduções no X, no segundo dia do julgamento no STF. “Alexandre de Moraes” foi citado 47 mil vezes.

 

Lula tem inspiração

Rodou na internet um despacho de 1966 do partido comunista chinês, no qual é celebrado o aniversário do “nosso grande líder Mao”, que “segundo pesquisa com cientistas”, diz, “pode viver 140-150 anos”.

 

Explica aí

O ministro Jorge Messias terá que explicar à Câmara sobre a Advocacia-Geral da União bancar advogado nos Estados Unidos para defender Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

 

Com calma

Sem querer passar com o carro na frente dos bois, Marcos Pontes (PL-SP) acredita que não é hora de escolher nome para eventual disputa em lugar de Bolsonaro. “O ideal é aguardar”, diz o senador.

 

Guerra é defesa?

Deixou esquerdistas de cabelo em pé, a decisão do presidente Donald Trump de mudar o Departamento de Defesa para a denominação anterior de Departamento da Guerra, que vigorou de 1789 a 1947.

 

Pensando bem...

...tem quem goste de cutucar poder nuclear com vara curta.

 

PODER SEM PUDOR

Toró de bobagens

Faz a delícia do Itamaraty um diálogo entre Lula e o então chanceler Celso Amorim, durante uma viagem. Ao final de um assunto complexo, o ministro propôs: “Na volta, nós reunimos o ministro Zé Dirceu e fazemos um brainstorm.” Lula se interessou: “Brein o quê?” Amorim explicou: “É uma conversa que provoca ‘chuva’ de idéias, sugestões, presidente.” Lula captou: “Ah, na minha terra a gente chama isso de ‘toró de palpites’”...

