Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Parem de defender traficantes. Defendam as vítimas"

Senador Flávio Bolsonaro reage à defesa de Lula de traficantes, 'vítimas dos usuários'

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

25/10/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula defende traficantes no país que os fuzila

Em seu melhor estilo ‘sem noção’, Lula fez declaração condescendente com traficantes de drogas, considerando-os “vítimas dos usuários”, durante coletiva na Indonésia, país que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. A lei local prevê pena de morte por fuzilamento para tráfico, produção, importação ou exportação de drogas. Com base nessa legislação, dois brasileiros já foram condenados e executados, e um terceiro enfrenta atualmente o risco de pena capital.

Tolerância zero

Naquele país, desrespeitado pelas declarações do presidente brasileiro, “tolerância zero” contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

Primeiro brasileiro

Marco Archer Cardoso Moreira, preso no aeroporto de Jacarta com 13,4kg de cocaína em asa-delta, foi fuzilado em 18 de janeiro de 2015.

Outro fuzilamento

Rodrigo Muxfeldt Gularte, preso com 6kg de cocaína em pranchas de surfe, teve pedidos de clemência negados e foi fuzilado em abril de 2015.

Caso por concluir

Preso em 13 de julho no aeroporto de Bali com 3kg de cocaína, Yuri Bezerra da Costa, do DF, está sujeito a fuzilamento ou prisão perpétua.

Governo Lula já torrou R$77 milhões com cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula (PT), os “cartões corporativos”, já passou de R$77,2 milhões. Dados do Portal da Transparência apontam que apenas os onze cartões da Presidência da República torraram mais de R$4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos registrados no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$7 milhões no mesmo período.

Uma de muitas

Uma conta de R$24,5 mil foi paga mês passado com um dos cartões do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. Sem detalhes.

Luz nos outros

Os detalhes de todas as despesas dos cartões da Presidência de Lula são protegidos por sigilo. Detalhes só para outros órgãos.

Só um exemplo

Funcionário de agência do IBGE em Tefé (AM), Tassio Souza realizou 272 saques de até R$1.000 entre janeiro e setembro. Total: R$263.860.

Matemágica

Segundo pesquisa Atlas Intel/Bloomberg, Lula (PT) cresceu quase dez pontos desde fevereiro, enquanto todos os outros candidatos somados, incluindo Tarcísio de Freitas (Rep), perderam cerca de 14 pontos. Brancos e nulos passaram de 4% para 7% no mesmo período.

Previsão e dinheiro

Apostas na Polymarket sobre possível conflito armado entre EUA e Venezuela e a queda Nicolás Maduro já somam mais de US$10 (R$ 54) milhões. Chances da deposição do ditador subiram a 23% em dois dias.

Filme queimado

Pesquisa AtlasIntel mostrou o arraso na reputação de Hugo Motta (Rep-PB) depois que se alinhou a Lula. É o político com pior avaliação do levantamento, 83% reprovam o presidente da Câmara.

Palavra do presidente

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) prevê que, em breve, a facção criminosa PCC “vira ONG” nos olhos do governo, após o presidente da República afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários”.

Resumo da ópera

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à acusação de Gleisi Hoffmann que ele defende intervenção armada dos EUA no Brasil: “A mentira é a marca de Lula e está no DNA dos petralhas”, resumiu.

Deu ruim

Já está em vigor a nova lei portuguesa que acabou cancelando todos os agendamentos de pedido de visto de procura de trabalho. Esta é a principal modalidade usada por brasileiros que planejam emigrar.

Agenda

Batido o martelo não está, mas deve ser neste domingo (26) o encontro presencial entre Lula e Donald Trump, na Malásia. E o petista desandou a criticar o dólar e a política americana nos últimos dias.

Devo, não nego

O Centro-Oeste fechou agosto com 624.365 empresas inadimplentes. Em números absolutos, Goiás liderou com 258.726. O menor número foi em Mato Grosso do Sul, 111.215. Os dados são da Serasa Experian.

Pensando bem...

...pobre estelionatário eleitoral, vítima dos eleitores.

PODER SEM PUDOR

Obra precipitada

Quando foi eleito prefeito de Piraí (RJ) pela primeira vez, nos anos 90, Luiz Fernando Pezão derrubou um bambuzal numa favela para abrir uma escadaria. No dia seguinte, acordou às 6h com uma multidão à sua porta. “É hoje que vou morrer... o que eu fiz?”, comentou com a mulher. Um rapaz, porta-voz do grupo, disse desesperado: “Pezão, você destruiu o nosso banheiro!”. Foi então que o prefeito descobriu que, antes da escadaria, precisava levar água e sobretudo esgoto para as casas.

CLÁUDIO HUMBERTO

"Será a candidatura da suprema-extrema-esquerda"

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre candidatura de Lula em 2026

23/10/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Conta d'água de palácios de Lula é R$13 milhões

Desde que Lula se aboletou na Presidência, as contas d'água dos seus palácios dispararam: em apenas dois anos e oito meses, superaram o valor gasto nos quatro anos em que Jair Bolsonaro (PL) era o inquilino.

De janeiro de 2023 a agosto de 2025, as contas de água dos palácios Alvorada, Planalto, Granja do Torto e Pavilhão das Metas somaram R$13 milhões.

Já na temporada bolsonarista, entre 2019 e 2022, totalizaram R$12.459.635,64. Os dados são oficiais, da Casa Civil do Planalto.

Olho no hidrômetro

As contas são dos palácios da Alvorada, Planalto, Granja do Torto, Pavilhão das Metas e Gabinete de Segurança Institucional, o GSI.

Liberou geral

No ano da posse de Lula, a conta d'água passou de R$3,9 milhões, subiu para R$5,3 milhões em 2024 e já supera R$3,7 milhões este ano.

Piscinas, banheiras...

Só o Alvorada, onde Lula repousa quando não está desfrutando hotéis de luxo mundo afora, a conta foi R$822,3 mil em oito meses.

Ema sedenta

Este ano, até agosto, só os gastos com água no viveiro do Alvorada custaram o valor de um apartamento: mais de R$401,7 mil.

PT aposta na filiação de Boulos já para 2026

Com Guilherme Boulos instalado no ministério, crescem os petistas apostando que o agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência irá deixar o puxadinho Psol e se bandear para a matriz, o PT de Lula.

O movimento, avaliam internamente, tem chance de ocorrer em 2026. A discussão é se isso vai ocorrer antes ou depois das eleições.

Por ora, Boulos diz por aí que não pretende disputar nada no próximo ano. É lorota: ele sonha com indicação para disputar a sucessão de Lula.

Haddad dançou

O próprio Lula já chamou Boulos para o partido em 2020. O convite foi refeito em 2022 para a disputa pelo governo de SP.

Tem o pedágio

É perto de zero a chance de o PT apoiar um candidato ao Palácio do Planalto que não seja um nome filiado ao partido.

Dipirona

Fora da disputa pelo Executivo de São Paulo em 2026, Lula também se livra de uma baita dor de cabeça: o apoio é prometido ao PSB.

Mandato no STF

O deputado e ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira (Rep-RS) propõe mandato de 16 anos para ministros do STF e vagas ocupadas por eleição na magistratura, ministério público ou OAB. Sua entrevista ao podcast Diário do Poder vai ao ar nesta quinta (23), 18h, no YouTube.

Resposta da Câmara

Foi tranquila a votação pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos. O placar final foi de 11 a 7. Deu em nada.

Crime de lesa-Pátria

O Ibama atrasou ao menos em uma década a exploração da fabulosa reserva petrolífera na Margem Equatorial, impondo sofrimento e grandes privações ao povo da região Norte. O crime de lesa-Pátria ficará impune?

Não se mexe

O senador Rogério Marinho (PL-RN) e o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) levaram um bolo com velinha de 1 ano para lembrar o aniversário da representação contra o delegado Fábio Shor (PF).

Repeteco

Com filiação ao PSDB oficializada, não é a primeira vez que Ciro Gomes se cobre com plumagem tucana. Ciro já foi um quadro do partido por sete anos, entre 1990 e 1997. Saiu para se filiar ao PPS de Roberto Freire.

Motta decide

Caso decida recorrer contra o arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o PT precisa juntar 50 assinaturas pelo recurso. E quem decide se vota é o lulista-sem-ser-chamado Hugo Motta.

Soberania!

"Maior empregadora do Brasil", a JBS tem 151 mil funcionários. Lorota. Apenas as estatais BB, Caixa, Correios e Petrobras empregam 400 mil. Já nos EUA, só o Walmart tem mais de 2,1 milhões de funcionários.

Almirante lidera 

A plataforma Polymarket já registra quase US$1 milhão em apostas na eleição para presidente de Portugal, em janeiro. O almirante Henrique Gouveia e Melo, que lidera desde agosto, tem 52% de chance de vitória.

Pensando bem...

...há Malásias que vêm para o bem.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pergunta mais besta

O jornalista Newton Pedrosa, que foi secretário de Imprensa de Adauto Bezerra no governo do Ceará, lembra que, derrotado por Tasso Jereissati, seu ex-chefe foi nomeado superintendente da Sudene pelo então presidente Fernando Collor.

Tasso e Ciro Gomes minimizaram a nomeação, dizendo que a autarquia estava esvaziada, e espalhavam boatos sobre sua iminente demissão.

Adauto desembarcava em Fortaleza nesse clima, quando foi indagado pelo jornalista Bezerrinha: "É verdade que o senhor vai ser demitido da Sudene?" Adauto respondeu: "Foi a pergunta mais besta que eu já ouvi em minha vida..."

Assine o Correio do Estado

Giba Um

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi...

à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

23/10/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

No evento que marcou a apresentação do programa Reforma Casa Brasil, Lula declarou que o Brasil "não se curvou". Com a possível regularização das relações entre Brasil e EUA e a retomada das conversas, o político do PT destacou a “soberania nacional” após a situação de impasse relacionado às tarifas.

MAIS: Lula falou “Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional”.

Giba Um

Um pouco mais de drama

Depois que acabou a série “Sob pressão”, a atriz e cantora Majorie Estiano, em 2022 pensou em mergulhar em algo voltado para a comédia. Mas quis o destino lhe mostrar personagens ainda dramáticas como a Ruth, da minissérie “Fim” (2023), do Globoplay e no próximo dia 15 de novembro estreia série no qual é  protagonista “Ângela Diniz: Assassinada e condenada”, da HBO Max, que foi inspirada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo. Apesar de ter uma carga dramática,  Majorie  conseguiu capturar a verdadeira essência  da Ângela Diniz e comemorou: “Embora a Ângela tenha sido assassinada, pensei: ‘Finalmente, vou fazer uma mulher que transa, bebe e é dada ao prazer’. Foi uma trabalheira, tinha muito figurino, acessórios, maquiagem e cabelo, mas estava brincando de boneca com a caracterização”. E completa: “Meu primeiro impulso foi construí-la sob a luz de um olhar masculino, no sentido de que ela despertava o desejo dos homens. Mas essa é a visão deles. Tivemos cuidado para não reduzi-la a este lugar. Era uma mulher livre e foi assassinada por não se submeter a nada, e não porque era bonita e provocava ciúmes ou fazia com que os homens perdessem a razão. Se não tivéssemos esse cuidado, esvaziaríamos o feminicídio, o estupro e a importunação”.  Namorando desde 2022 o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série Sob Pressão, Majorie disse que nunca teve o sonho de se casar e se classifica como zero romântica.  “Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Congelei óvulos, mas não pretendo usar, por enquanto. Só terei um filho se for um desejo insuportável”.

BC quer aumentar reservas de ouro

A diretoria do Banco Central tem mantido discussões sobre a necessidade de aumento das reservas de ouro do país. A autoridade monetária estuda retomar as aquisições do  metal, as últimas operações foram em meados de 2021. O BC enxerga a realidade pelas mesmas lentes de outros tantos países que estão ampliando muito sua posição como hedge para uma possível guerra via taxa de câmbio. No ano passado, bancos centrais de todo o mundo compraram 1.045 toneladas do metal.  Os estoques soberanos chegaram a uma marca de 36 mil toneladas, a maior desde meados dos anos 1960. Neste  ano, a caça ao ouro prossegue. No primeiro semestre deste ano, as aquisições somaram quase 400 toneladas.

Sempre a China

O que mais chama a atenção e o movimento da - sempre ela - China: o país tem adquirido ouro há 18 meses consecutivos. O metal já representa quase 9,1% das Reservas Forex chinesa. Há quatro anos, essa proporção era de apenas 3,3%. Na última década a China adicionou cerca de 1,1 mil toneladas de ouro às suas reservas superada apenas pela Rússia com a aquisição de 1,2 mil toneladas no mesmo período, Russos e chineses já ocupam, respectivamente o quinto e o sexto lugares entre  os países com maiores  estoques oficiais do metal  - ambos com algo em torno de 2,3 mil toneladas. O campeão é o Estados Unidos: 8,1 mil toneladas.

Giba Um

Mudou a visão

A apresentadora e modelo Vera Viel, que completou 50 anos no último dia 12, revelou que o diagnóstico de câncer raro recebido no ano passado, fez ela mudar sua visão de vida. “O câncer me trouxe aprendizados profundos, me ensinou a ver a vida com outros olhos. Descobri que sou forte e corajosa, e que cada dia vivido é um presente. Chegar aos 50 anos é como alcançar o topo da montanha e olhar o caminho percorrido. É tempo de colher tudo o que se plantou com esforço, amor e fé”. Sobre a idade e o etarismo foi direta: “Envelhecer revela belezas que só o tempo ensina. Eu não tenho medo do envelhecer, é um processo natural da vida. O mais desafiador é perceber como o tempo passa rápido demais. Mas o bonito é ver que a vida ganha profundidade e que a beleza não está em ser perfeita o tempo todo”. E para completar falou que as vezes o silêncio é necessário: “Gosto de momentos de silêncio, de oração, de estar em contato com a natureza e com a minha família. Essas pausas me recarregam e me lembram do que realmente importa".

Giba Um

30 anos

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que é visto como o principal nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada pela aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, tem a possibilidade de permanecer na Corte por um período que pode chegar a 30 anos. Com 45 anos de idade, Messias ainda está longe  da idade de obrigatoriedade de se aposentar ao completarem 75 anos, conforme estabelece o regimento interno da Corte. A saída de Barroso, previamente anunciada, abre espaço para mais uma escolha de Lula para o STF, sendo esta a terceira indicação durante a sua atual gestão. O presidente já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que mantêm laços estreitos com sua administração. O presidente da República possui a decisão final sobre a nova nomeação, mas a indicação precisa passar por uma sabatina e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Jorge Messias, que está alinhado com o núcleo político do PT, é considerado uma figura fundamental na estratégia jurídica do governo e possui a confiança do presidente Lula.

EUA-Brasil: olho na energia nuclear

A "química" entre Lula e Donald Trump  poderá render ao Brasil uma posição privilegiada para tirar proveito entre essa "guerra fria" entre Estados Unidos e China. Entre as pautas que deverão ser colocadas sobre a mesa de negociações entre Brasília e  Washington para a redução do tarifaço está a hipótese de um acordo de cooperação nuclear. No entendimento do governo Lula os  dois países têm importantes moedas de troca nessa área. A do Brasil está no seu subsolo. Os Estados Unidos cobiçam não apenas terras raras, mas os minerais brasileiros, especialmente o tório, que deverá ter uma crescente participação na geração de energia. O acesso preferencial a esses recursos seria uma das compensações para Trump rever as tarifas impostas a uma série de produtos brasileiros.

Pérola

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", 

de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

Cabo eleitoral

Em sua peregrinação pelo Senado para confirmar sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá um bom trânsito entre a tropa de choque bolsonarista: André Mendonça, ministro da Corte indicado por Bolsonaro. Mendonça já avisou que quer ajudar a reduzir a rejeição e conseguir os 44 votos necessários para ter a indicação confirmada. Mendonça também sabe que Davi Alcolumbre está trabalhando por Rodrigo Pacheco. Na gestão Bolsonaro, Mendonça ocupou a AGU que Messias ocupa hoje. Os dois são evangélicos: Messias é membro da Igreja Batista;  Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana.

Fazendo compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, realizou compras no Brasília Shopping, na capital, enquanto a CPMI ouvia mais indivíduos envolvidos no roubo a aposentados. Embora fosse um dia de trabalho, Queiroz não parecia estar com pressa ao escolher uma caneta da Montblanc na Pedrart, uma joalheria de luxo. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis para os aposentados que sua pasta deveria apoiar, principalmente aqueles que foram enganados por entidades. O modelo mais básico custa significativamente mais do que a maioria das aposentadorias miseráveis: R$ 2.275. Se um cliente decidir adquirir um modelo exclusivo de caneta-tinteiro, os preços começam em R$ 4.200. As canetas-tinteiro dessa desejada marca no mercado de luxo podem alcançar preços de até R$ 36 mil, especialmente se apresentarem acabamentos em ouro ou platina.

Venda no Paraguai

A Raízen está em diálogo com possíveis compradores de sua operação no Paraguai. A estatal de petróleo Petropar é uma das partes interessadas. As conversas tratam da venda da participação de 27% da Raízen na joint venture com a família Ortega Echeverría. Essa joint venture representa a maior rede de distribuição de combustíveis do Paraguai, possuindo mais de 300 postos de gasolina. De maneira direta ou indireta, o governo paraguaio tem se empenhado para remover a Raízen do mercado e facilitar a entrada da Petropar. No ano passado, o presidente Santiago Peña promulgou um decreto que estabelece novas diretrizes para o funcionamento das distribuidoras de combustíveis no país, incluindo uma exigência peculiar de que as empresas tenham tanques com capacidade para 16 milhões de litros. Curiosamente, apenas a Petropar atende a essa demanda.

Processo silencioso

Após sua saída da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi confirmou que está iniciando um processo legal contra a emissora. O antigo apresentador do “Bom Dia São Paulo” descreveu a situação como uma "disputa silenciosa e jurídica". Depois de mais de 25 anos de trabalho, Bocardi foi dispensado em fevereiro deste ano. "Não desejo discutir isso, pois esse assunto é estritamente silencioso e jurídico. No entanto eu digo: houve uma acusação sem que nenhuma prova fosse apresentada, sobre nada". Bocardi considerou sua demissão como uma injustiça. Ele revelou ter sido surpreendido pela administração da emissora ao receber a notícia de sua saída após mais de 20 anos de colaboração.

Barra famosa

Quem diria, a velha e industrial Barra Funda ficou famosa. A revista britânica Time Out acaba de classificar a veterana área da Zona Oeste paulistana como o terceiro bairro mais "cool" do mundo. Os trilhos que dividem o bairro ao meio fazem parte da cena criativa que surgiu nos últimos anos na região. Muitos galpões vazios foram transformados para uso cultural, gastronômico e de lazer. Bares e restaurantes têm culinária diversificada, mas é a coreana que está em alta. Em setembro, a Time Out concedeu  medalha de bronze à Barra Funda como um dos bairros mais interessantes do mundo". 

Mistura Fina

Num encontro recente, um aliado tentou advertir Lula sobre erros - e a história está nas redes sociais - que ele teria cometido em indicações anteriores para o STF  e o presidente logo tratou de interromper, dispensando o conselho: "Passei 580 dias em Curitiba lembrando esses erros. Pode ter certeza de que eu já pensei mais nisso do que você".

O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump se confirmado, deverá ser no domingo próximo, dia 26, na Malásia, à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, dia de abertura do evento. Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais entre elas, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na viagem Lula, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto ; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio,  Anwar Ibrahu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), expressou , que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo precisará atrair os partidos do Centro em vez de depender do bolsonarismo, caso queira garantir apoio para uma eventual candidatura à Presidência nas eleições de 2026. "Se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer o movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo”.

O congressista Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à notícia de que a Receita Federal está empregando inteligência artificial para examinar dados do Pix e detectar “inconsistências”: Ué, não era fake news minha? Eu avisei”.

Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ipsos revelou as figuras públicas mais influentes no Brasil. O estudo explora as personalidades que têm maior capacidade de impactar comportamentos, opiniões ou a percepção da sociedade. No topo da lista está o ator Lázaro Ramos, seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle. Logo depois vem a atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina,  Xuxa e  Ivete Sangalo.

In – Massagem desportiva

Out - Massagem sueca

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 1 dia

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)

4

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 17 horas

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 2 dias

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.