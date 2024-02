"Parte da imprensa criou o 'fake off': divulga que 'nada aconteceu', enquanto milhões vão às ruas"

União Brasil: Bivar acusado de ameaçar até criança

Pode virar caso de polícia a sucessão no União Brasil, que deveria ocorrer em paz nesta quinta (29), em convenção do partido, nos termos de acordo do ano passado. É que o presidente, deputado Luciano Bivar (PE), desistiu do acordo, recusando entregar o cargo ao vice, Antônio Rueda.

É acusado de apelar a intimidações, mas ultrapassou os limites ao incluir a filhinha de 12 anos de Rueda entre os que ameaçou. Ele nega a ameaça, que foi gravada, definindo-se como alguém “pacífico”.

‘Pacificador’ no ataque

Isolado, Bivar convocou coletiva ontem prometendo revelar “corrupção” no partido que preside, mas não havia nada a denunciar.

Esqueça o que disse

Ele disse que não poderia fazer acusações sem antes apurar a “procedência” de supostas irregularidades.

Sobrevida no cargo

Bivar seria destituído em 2023, mas fechou acordo para entregar o cargo a Rueda, conhecido pela descrição e habilidade como articulador político.

Barraco como estilo

Gritar impropérios marcam as discussões políticas de Bivar como fez a Ronaldo Caiado, governador de Goiás, um dos seus maiores críticos.

Insultos de Lula ameaçam comércio bilionário

Lula insulta Israel desdenhando da relação comercial bilateral, que disparou na gestão de Jair Bolsonaro.

Em 2019, o Brasil havia exportado meio bilhão de dólares (R$2,5 bilhões) em produtos para os israelenses, mas esse comércio saltaria em 2022 para quase R$10 bilhões (mais de US$1,9 bilhão).

A relação foi turbinada pela abertura do mercado do petróleo, em 2021, que já no ano seguinte virou o principal produto de exportação para Israel, garantindo receita de US$1 bilhão por ano.

Cenário mudou

Os números da Apex mostram que a balança comercial, deficitária para o Brasil há 20 anos, viu a diferença cair para US$200 milhões em 2022.

Agro de olho

O agronegócio, que carrega o PIB brasileiro, também pode ser punido pela língua de Lula. É do setor sete dos 10 principais itens exportados.

FAB no chão

Hamilton Mourão (Rep-RS) alertou no podcast do Diário do Poder: “Se Israel não fornecer tecnologia, a nossa Força Aérea não sai do chão”.

Promessa é dívida

Lula (PT) contou lorota, prevendo crescimento de “pelo menos” 3% do PIB para 2024 e que a economia vai “superar as expectativas”. Previsão (otimista) da Fazenda, no Orçamento, é 2,26%. A do mercado, 1,75%.

De olho no recorde

O abaixo-assinado pelo impeachment de Lula por insultar Israel passou de 390 mil assinaturas no Change.org, até quarta (28). Contra Dilma, na mesma plataforma, em 2016, o pedido obteve 2,2 milhões assinaturas.

Ceará sem senadora

O PT vai lançar a senadora Augusta Brito, suplente do ministro Camilo Santana (Educação), à prefeitura de Fortaleza. Na campanha, assumirá a 2º suplente, Janaína Farias, também candidata, em Crateús, Ceará.

Dividir para reinar

Os deputados Marcelo Freitas (MG) e Luiz Carlos Busato (RS) são acusados de “incendiar” Luciano Bivar, que deve perder a presidência do União Brasil hoje (29). O plano deles era idêntico: candidatos a “tercius”.

Crime celebrado

Sessão solene para comemorar 40 anos do MST, quarta (28), indignou a oposição. “Não podemos tolerar celebração de invasões a propriedades privadas”, protestou o deputado Delegado Fábio Costa (PP-AL).

Torturando fatos

Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol criticou discussão no Supremo sobre acordos de leniência com empresas que confessaram falcatruas. Diz que o STF quer torturar os fatos e reescrever a história.

Photo-op 2

Deve ser na terça-feira (5) o “happy hour” de Lula com senadores, como fez com deputados. A reunião ainda não foi confirmada pelo petista, mas tem sido divulgada por Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Arrependimento tardio

A Fundação Palmares pediu desculpas pela reunião de seu presidente João Jorge Rodrigues com Sayid Marcos Tenório, que zombou de uma soldado israelense sequestrada e estuprada por terroristas do Hamas.

Pensando bem...

...após os invasores do alheio, a Câmara corre o risco de ver facção criminosa na fila de candidatos a homenagens.

PODER SEM PUDOR

Senador não é lastro

O senador Marco Maciel (PE) sobrevoava o interior do Rio Grande do Sul, em meados de 1989, quando o pequeno avião Piper começou a ser sacudido por fortes rajadas de vento. Preocupado, o piloto fez um pouso em Júlio de Castilhos, longe do destino, o município de Cruz Alta.

Maciel se fingiu de surdoo, mas contou depois a amigos, achando muita graça, que ouviu o piloto olhar para seu porte de fiapo e murmurar: “Faltou lastro...”