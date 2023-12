O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, determinou que o Conselho da Suframa trabalhe em regime de fast track até o final do ano. O objetivo é correr para reduzir a fila de pedidos de benefício fiscal na Zona Franca de Manaus.

Mais: agora o Conselho anunciará mais de uma dezena de projetos aprovados para enquadramento no PPB (Processo produtivo básico). A corrida é pela novas normas: em novembro, Lula estabeleceu prazo máximo de 120 dias para o Executivo avaliar pedidos.



“Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade de Flávio Dino”,

de LULA // durante evento da 4ª Conferência Nacional da Juventude.

Ciclos



A atriz, escritora, comediante e apresentadora Mônica Martelli esteve presente na despedida de Astrid Fontenelle do comando do programa Saia Justa (GNT) no qual fez parte durante 9 anos na quarta-feira (13). Em suas redes sociais compartilhou momentos do antes e depois da atração ir ao ar. E claro, como uma ótima escritora, postou junto um texto cheio de emoção. “Ontem voltei ao sofá do Saia Justa para a despedida da Astrid depois de 11 anos comandando o Saia. Final de um ciclo que começamos juntas. Fiquei nove anos ao lado dela e de muitas mulheres maravilhosas. Astrid teve a inteligência e a sensibilidade de potencializar o melhor de cada uma que se sentou ali. Se deixando levar nos momentos de alegria, contornando momentos difíceis e impulsionando todas para frente. Ali debatemos sobretudo. Penso que contribuímos para um mundo mais inclusivo e com menos preconceitos. As mudanças e evoluções só acontecem quando a gente fala do que incomoda”. E para finalizar: “Fechamento de ciclos são recomeços. Na verdade a gente recomeça todos os dias. Então vamos festejar todos os nossos recomeços! A vida é mudança!”.



Mobilização de federais

Ministro aprovado para a Suprema Corte, Flávio Dino permanecerá no Ministério da Justiça até 22 de fevereiro, data de sua posse. Ou seja: terá de enfrentar a queda de braço com a Polícia Federal em busca de melhores salários, o que significará um “operação-padrão” em portos e aeroportos no período de festas de final de ano. A Federação Nacional dos Policiais Federais diz que “nenhuma ação reivindicatória está sendo descartada pela categoria”. A entidade espera proposta que “corrija diferenças salariais históricas, o que melhorará até o relacionamento interno da PF”. E emenda: “O governo apresentou uma proposta totalmente descabida, o que pode desarmonizar ainda mais a Polícia Federal”. Lula conhece o tamanho do problema: entre 2006 e 2007, seu governo sofreu um super desgaste com greves no setor, até de controladores de tráfego aéreo.

Natal em família

Jantar especial

Em um gesto do STF para o qual indicou dois membro este ano, Lula convidou todos os magistrados para um jantar nesta terça-feira, dia 19. O encontro deverá ocorrer na casa do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, e é para marcar o fim de ano, mas também deverá ser palco de discussão de temas que preocupam o governo, incluindo a restrição de políticos em estatais. Depois de sua eleição em 2022, Lula já havia se reunido com os ministros e durante este ano esteve nas posse de Cristiano Zanin, novo ministro e de Luís Roberto Barroso na presidência da Corte.

Aproximação

Os Cerimoniais da STF e do Planalto ainda estavam confirmando nomes de ministros da Alta Corte que participarão do jantar com Lula, nesta terça-feira, na casa do Luís Roberto Barroso. Lula acha que André Mendonça e Kássio Nunes Marques despertam maior atenção porque foram nomeadas por Jair Bolsonaro. No Supremo, a avaliação é que uma aproximação de Lula com Nunes Marques está avançada. Em novembro, o presidente nomeou o juiz João Carlos Mayer como desembargador do TRF-1, candidatura que recebeu grande apoio de Nunes Marques.

Jogo de cena

O PT (ou parte dele) colocou um novo nome para assumir o Ministério da Justiça, diante da eventual recusa do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski: é o ex-presidente da OAB, Wadih Damous. Os mais lúcidos apostam que é um jogo de cena da base aliada de Gleisi Hoffmann dentro do partido, sugerindo a indicação fora de propósito para fazer parecer que a ida dela para a Justiça tem algum nexo. Hoje, Damous ocupa a Secretaria Nacional do Consumidor, cargo de reduzida expressão na estrutura do próprio Ministério. Mais: Damous é grande amigo de Lindbergh Farias, namorado de Gleisi.

BESTEIROL

Quem acompanhou a ofensiva da oposição contra Flávio Dino, chegou à conclusão de que se tratava de um legítimo “besteirol”. Marcos do Val perguntou se ele iria “seguir a cartilha de Lênin”. Outro se ele “iria usar camisa vermelha debaixo da toga”. Cleitinho Azevedo preferiu contar uma anedota que unia São Pedro, o diabo e um político em campanha. Damares Alves confessou que “tinha medo da influência comunista em suas decisões”. Izalci Lucas voltou a dizer que as urnas eletrônicas não são auditável. Para Dino, foi um passeio: respondeu tudo, só faltando gargalhar.

Contra taxação

Marcelo Claure, número 1 da Shein no Brasil, tem mantido uma rotina de contatos com assessores de Fernando Haddad (Fazenda) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). Principal liderança entres as plataformas chinesas no Brasil, ele tenta frear o ímpeto do governo de taxar compras internacionais abaixo dos US$ 50. O argumento é que, desse jeito, os chineses terão de revisar seus investimentos. Alckmin já revelou até a intenção do governo tributar essas operações, hoje isentas. No período, as ações da Magazine Luiza, Riachuelo e Renner acumularam alta.

MEMÓRIA

Analistas de plantão acham que, se for para ser imputada responsabilidade sobre o desastre com a mina de sal gema na região urbana de Maceió, seria necessário dar nome aos bois. O risco da tragédia existe há anos e antecedem a associação da Braskem. Desde o início, quem não se preocupou com colapso anunciado foi a Odebrecht (hoje, Novonor), que cozinhava o desabamento da jazida em fogo lento. O patriarca Norberto Odebrecht foi lá, há 30 anos, e ficou mais do que preocupado, mas já havia saído da gestão. O assunto estava nas mãos de seu filho Emílio Odebrecht. O braço da petroquímica da Odebrecht se chamava OPP e seu presidente era o executivo Álvaro Cunha.

Acordo

Tudo indica que SBT, César Filho e Regina Volpato já fecharam um acordo. César Filho deverá apresentar o noticioso principal da emissora, o SBT Brasil e Regina Volpato, comandará de manhã um programa que misturará entretenimento e assuntos femininos. A ideia de César apresentar ao lado de Regina esse programa foi afastada. Quem estará ao lado de Regina será a jornalista Michelle Barros. Ainda TV: interessada em fazer novelas religiosas, Regina Duarte teria iniciado conversação com a Record. Pediu R$ 500 mil mensais. A conversa terminou aí.

MARCA: PROCURA-SE

Entre ministros de Lula há uma reclamação crescente: muitos acham que falta uma marca para o governo. No governo FHC foi a estabilização econômica, com a derrubada da inflação e até um período de dólar e real valendo a mesma coisa. Nos governos anteriores de Lula tinha o Fome Zero, o Bolsa-Família e o combate à pobreza. Nesse terceiro mandato, até logo colorido é ironizado e mais ainda o lema: “União e reconstrução”. Alguns falam que a “união” refere-se à dobradinha Lula-Lira.



MISTURA FINA

O PRESIDENTE do Sebrae, Décio Lima, tenta evitar bloqueios nos R$ 30 bilhões do Sistema S pelo deputado Danilo Forte (União-CE), relator do projeto do Orçamento de 2024. O parlamentar quer vincular os recursos das nove entidades às restrições fiscais do país. O tema já foi discutido no STF e a decisão é clara, não são receitas públicas. E Lima avisa: “Incluir no Orçamento é inconstitucional”.

HÁ dias, em Buenos Aires, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria e soprou no ouvido dele a ideia de um evento internacional reunindo líderes mundiais da direita. Ou como o próprio Bolsonaro definiu em conversas com assessores, o “nosso Foro de São Paulo”, numa alusão ao original que reúne governantes de esquerda de todo o mundo e de suas reuniões raramente sai alguma coisa. O organizador do encontro seria o filho Eduardo, que teria o papel básico de convocar a extrema direita de todos os quadrantes.

JAIR Bolsonaro tenta, mais uma vez, alavancar a figura de um de seus filhos, como teria feito com Flávio, convidado para assumir a cadeira de Marco Aurélio Mello no STF. Destaca Eduardo para arregimentar direitistas mundiais, o que lhe daria uma posição de prestígio, caso ele tenha sucesso. No passado, o Capitão já tentou fazer do mesmo Eduardo embaixador brasileiro em Washington. Encalhou de cara: o inglês macarrônico do filho impedia.

O NOVO presidente da Argentina, Javier Milei, que se autodenomina “anarcocapitalista” e dorme ao lado de cinco cachorros (com um deles, teria conversas mediúnicas), já está avisando que também sabe dar demonstrações de força de seu governo. Vai endurecer com medidas para coibir protestos de rua contra seu plano econômico – e com ajuda de forças policiais. Ruas não poderão ser bloqueadas, mesmo parcialmente, manifestantes serão processados (o que supõe detenção antes) e está proibido levar menores de idade nos atos. É esperar para ver.

NADA de novo no Rio de Janeiro, além do calor acima dos 40 graus e da diária troca de tiros entre policiais e traficantes: agora, motoristas de carros com aplicativa têm cobrado por fora para ligar o ar-condicionado e indignando passageiros. Se não pagar, não liga. O serviço não é obrigatório, mas a cobrança extra é proibida. Muitos motoristas tentam justificar, argumentando que “ar-condicionado ligado significa aumento do consumo de combustível”.