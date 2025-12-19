Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Perdem no Congresso, recorrem ao STF"

Senador Sérgio Moro (União-PR) sobre o governo judicializar mais uma derrota no voto

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

19/12/2025 - 06h30
Lula finge não saber que apuração chegou a Lulinha

A investigação do roubo a aposentados chegou em definitivo a Fabio Luiz Lula da Silva, o “Lulinha”, o filho de Lula (PT) e sócio de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, personagem central nesse escândalo de corrupção que pode ser o maior de todos os tempos, superando outras roubalheiras de governos Lula, como Mensalão e Petrolão. “Se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado”, rendeu-se o petista, fingindo não saber que Lulinha e sua relação com a quadrilha estão sob investigação.

 

Dinheiroduto fala

O dinheiroduto do Careca de INSS para Lulinha atendia pelo nome de Roberta Luchsinger, dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda.

 

O ‘filho do rapaz’

De acordo com depoimentos e documentos, ao ordenar o pix para Lulinha, via RL, Careca justificava assim: “É para o filho do rapaz”.

 

Lulinha era cotista

À PF, Edson Claro, ex-braço direito do Careca, contou que Lulinha tinha o próprio mensalão no esquema, com pagamentos de R$300 mil/mês.

 

Sócio oculto

A PF sustenta que o grupo, operado pelo Careca, tinha sustentação política, como no caso do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

 

INSS: amiga de Lulinha tentou ser deputada pelo PT

Alvo da operação que apura a ladroagem no INSS, Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, outro que tem tudo para figurar entre os enrolados, tentou se eleger deputada estadual por São Paulo. Roberta escolheu o Partido dos Trabalhadores para disputar a vaga, em 2018. Com 14.134 votos, ficou com a suplência. A amiga do Lulinha é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa do Careca do INSS.

 

Ajudinha ministerial

Na empreitada, Roberta recebeu doações da campanha do petista Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência de Lula e Dilma.

 

Blindagem máxima

A amiga de Lulinha, como o próprio e até o pelegão Frei Chico, irmão de Lula, escapou de convocação na CPMI após forte atuação do governo.

 

Amiga monitorada

Com a PF, o samba tocou diferente para Roberta. Está proibida de deixar o Brasil e, após operação de ontem (18), vai usar tornozeleira eletrônica.

 

Conversa mole

Lula agora diz que o filho “será investigado”, mas foi ele quem ordenou a bancada do PT et caterva na CPMI do INSS a blindar o filho e o irmão, impedindo suas convocações. E também a de outros suspeitos.

 

Tudo estranho

Estranho no pedido da Polícia Federal para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre objetos encontrados em cofres no Alvorada, é a PF ter levado dois anos e meio para investigar e abrir os compartimentos.

 

Já estava fora

André Mendonça (STF) já tinha ordenado o afastamento, quando Wolney Queiroz (Previdência) exonerou seu nº 2, Adroaldo Portal, suspeito de levar uma grana do Careca. A indicação de Portal não passou por ele.

 

Deu certo

O trabalho do governador Jorginho Mello (PL) foi citado como exemplo que deu certo na aparelhada CPI do Crime Organizado, para desespero governista. Santa Catarina é o segundo Estado mais seguro do País.

 

Cabidão 2.0

O governo tenta criar mais um cabidão para pendurar ao menos 18 cargos de confiança. Inventaram a tal Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Hoje, autoridade administrativa do Ministério da Justiça.

 

Mão na consciência

Presidente do PSDB, Aécio Neves rebateu ataques de Lula a FHC e José Serra, disse que é “desonesto com os fatos”. Cobrou mea-culpa do PT por votar contra a Constituição, Plano Real e Responsabilidade fiscal.

 

Aposta perdida

Não estava prevista a votação, no Senado, da urgência para liberação de bingos e cassinos. Surgiu como extra-pauta e acabou rejeitada. Eduardo Girão (Novo-CE) atribuiu a manobra a Davi Alcolumbre (União-AP).

 

Carluxo mudou

Carlos Bolsonaro (PL) já fez a alteração do domicílio eleitoral. Ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos mudou o registro para São José, onde pretende disputar vaga catarinense no Senado.

 

Pensando bem...

...político que blinda na CPMI suspeitos de roubar aposentados do INSS deveria ser responder por cumplicidade criminosa.

 

PODER SEM PUDOR

O homem dos bigodes

Derrotado na disputa pelo governo do Ceará, em 1990, o ex-ministro Paulo Lustosa resolveu percorrer o Estado agradecendo os votos dos eleitores. Nos cafundós, pelas 3h da madrugada, muito cansado, pediu abrigo na casa de um agricultor. O homem, sonolento, atendeu Lustosa com simpatia, sem saber com quem estava falando. O político não perderia a chance: “Diga-me, moço, em quem vocês votaram para governador?” O homem gritou para dentro de casa “Mulher, em quem a gente votou?” Ela respondeu: “Foi naquele moço de bigode, o Lustosa!” O ex-candidato cofiou os bigodes e se apresentou: “Eu sou o Lustosa e andei a noite inteira só para vir aqui agradecer a vocês...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula empobrece o povo e detona quem trabalha e produz"

Deputada Júlia Zanatta (PL-SC), sobre presidente petista ignorar o teto de gastos

17/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Flávio aparece atrás, mas pesquisa é boa para ele

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça (16) animou os apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela presidência da República. Sem campanha em andamento e apenas “empurrado” pela repercussão da notícia de que é o candidato preferido do pai ex-presidente, Flávio foi catapultado para de 4º para 2º lugar em poucos dias e, na briga com Lula em segundo turno, teria 36% dos votos, apenas dez pontos a menos que o petista. A má notícia para Lula é que a eleição não será realizada hoje.

Dupla rejeição

A rejeição a Flávio, elevada, soma eleitores de esquerda aos de direita que preferem Tarcísio Freitas (Rep) ou Ratinho Jr (PSD), por exemplo.

Rumo à reeleição

A queda de Tarcísio chamou a atenção na Quaest, mostrando que sua candidatura à reeleição em São Paulo passa a ser uma certeza.

Eleitor digerindo

Outro significado da queda nas preferências por Tarcísio ou Michelle revela que o eleitor conservador já digere rapidamente o nome de Flávio.

Trabalhar imagem

Flávio Bolsonaro tem dois grandes desafios: mostrar que tem luz e ideias próprias e reduzir a rejeição, talvez valorizando afinidades com Tarcísio.

Desembargador preso recebeu R$742 mil este ano

Preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (16), acusado de vazar informações da Operação Zargun, também da PF, o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, recebeu, pela função, exatos R$742.046,84 entre janeiro e novembro deste ano, conforme informações da transparência do próprio TRF-2. Em todos os meses deste ano, o magistrado teve proventos acima do teto constitucional, frequentemente ignorado no Judiciário.

Teto pra quem?

O teto em vigor é de R$ 46.366,19, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em novembro, Macário ganhou R$80.580,06.

O céu é o limite

Em outubro, os vencimentos do desembargador foram quase três vezes acima do teto, mais de R$127,8 mil.

Caminhão de dinheiro

Dos 11 meses que tem o contracheque disponível na transparência, em oito deles os vencimentos de Marcário superam os R$50 mil.

Petista empacou

O que espanta nas pesquisas é a incapacidade de Lula (PT) de crescer. Empacou nos 48%, generosamente atribuídos pela Quaest ontem, mesmo após prender o principal rival e encurralar os opositores, seguindo o modelo do amigo ditador venezuelano Nicolas Maduro.

Aceno a Lula

É estranho, mas mesmo antes de o relatório do projeto de dosimetria ser realmente conhecido, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou voto contra. Detalhe, foi antes de o relatório ser protocolado na CCJ.

Rui Bilhões

Chefe de gabinete do deputado estadual Rodrigo Bacellar (União), Rui Bulhões tinha apelido entre os que circulam pela política fluminense. Era maldosamente chamada de Rui Bilhões. Foi alvo da PF nesta terça (16).

STF sem memória

O senador Marcos Rogério (PL-RO) explica que o Marco Temporal não é invenção do Congresso. É apenas a transformação em lei de um entendimento do próprio STF no caso Raposa Serra do Sol, em 2009.

Besteirol de mau gosto

A ministra Esther Duek (Gestão) não se cansa de pagar mico. Nesta terça (6) ela se prestou a afirmar que as empresas estatais federais, que viraram estorvo para o pagador de impostos, são “patrimônio nacional”.

Ativista do barraco

A petista barraqueira Camila Jara (MS) foi denunciada pelo partido Novo ao Conselho de Ética da Câmara por agredir fisicamente o servidor Lucas Ribeiro Almeida Júnior, secretário-geral da Mesa Diretora. Sua agressão a Nikolas Ferreira (PL-MG) ainda não chegou ao colegiado.

Vai demorar

Vai demorar até a Enel ser substituída na distribuição de energia na cidade de São Paulo, apesar de toda desgraça. A agência reguladora Aneel não tem pessoal técnico para assumir e terá de fazer licitação.

De pai para filho

A situação de Flávio Bolsonaro já é bem melhor que a do pai, a um ano da eleição. Em de 2017, Lula somava 37%, mas, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, estava inelegível, e Jair Bolsoraro 18%.

Pensando bem...

...”dosimetria” que alegra o senador Otto Alencar é a dose de poder que levou seu filho a ser indicado pelo PT ao Tribunal de Contas da Bahia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Milagre da multiplicação

Ao participar de um painel na Conferência dos Advogados, em Florianópolis, muitos anos atrás, o jurista Ives Gandra Martins arrancou risos ao fazer analogia entre o aumento da carga tributária brasileira e a passagem bíblica em que Pedro informa a Cristo que os romanos estão cobrando impostos aos nativos de Israel. Cristo manda Pedro pegar um peixe e pagar o imposto. “Qual a lição com esse fato? Primeiro, que a carga tributária em Israel já era injusta, sendo incomensuravelmente menor que no Brasil; e segundo que, para pagar os tributos, Cristo foi obrigado a fazer milagres...” A história continua mais atual do que nunca.

EDITORIAL

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo...

...e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado", de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos

17/12/2025 06h00

Giba Um

Lula e Janja pretendem passar o fim de ano na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, área militar onde já passaram o réveillon de 2023 para 2024. No ano passado, o casal preferiu a Granja do Torto, em Brasília, até por conta da cirurgia após a queda no banheiro.

MAIS: a noite da virada para 2026, os dois querem assistir à queima de fogos do Forte de Copacabana. Não é uma decisão fácil de ser cumprida: seria necessário produzir o rígido esquema de segurança, com apoio de, pelo menos, dez homens armados.

Giba Um

Pausas necessárias

A atriz e modelo Alinne Moraes, é uma das mais queridas atrizes de sua geração. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2022. Ela disse que esta pausa foi para ficar mais próxima do filho que tem 11 anos. “Sou a favor das pausas. Elas são essenciais quando a carga emocional e física se torna intensa, especialmente em uma novela que dura um ano gravando de segunda a sábado. É muito importante cuidar da saúde mental e do bem-estar. Além disso, para um artista, essas pausas são um respiro. Essas pausa é onde consigo zerar e me nutrir de vida para poder gerar uma nova personagem. Mas sei que pra cada ator funciona de uma maneira”. Deixando a vida particular o mais reservada possível, preferindo as redes sociais basicamente para divulgação de seus trabalhos ela pontua as coisas no qual não abre mão. “Eu não abro mão de uma boa noite de sono, da minha terapia, das minhas aulas de expressão corporal, dos meus treinos com eletroestimulação, da dança, dos meus estudos, do meu ukulele e das minhas aulas de francês. Estou sempre envolvida nos meus trabalhos, mas valorizo esses momentos de autocuidado. Eles são fundamentais para manter meu equilíbrio e felicidade”. Considerada também uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alinne garante que a beleza vai muito além do exterior. “A beleza está na maneira como tratamos os outros, na nossa empatia, no nosso jeito de amar e de nos conectar. Acredito que a verdadeira beleza vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que está apaixonado pela vida, a alegria que vem de um sorriso e a força que vem de enfrentar desafios com coragem. Essa beleza vai além de padrões superficiais. É o que realmente importa”. Mais seletiva ela conta que está buscando trabalhos que vão de encontro com que acredita. Para o próximo ano já tem em sua agenda, a gravação de uma série para a plataforma de streaming Disney+ e uma peça de teatro.

Michelle-Flávio: disputa interna

“O afastamento de Michelle se deu por questões de saúde. Tanto a dela como a preocupação com a Laurinha" - reforça a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima à ex-primeira-dama, referindo-se à ausência de Michelle do PL Mulher e à sua filha de 15 anos com Bolsonaro. O pessoal do partido do ex-presidente (agora, sem a remuneração que desfrutava até sua prisão) acha que o movimento envolve questões pessoais como disputa em curso (ainda) no seio do bolsonarismo. Michelle não aguenta novas decisões do marido e teria sentido desconforto quando ele lhe disse que "teria de se contentar com o Senado", frase que passou a circular na legenda como "definitiva". Na semana passada, "seu Jair" recebeu Michelle e Flávio e reafirmou que seu plano é manter a candidatura do Zero Um. Michelle reclamou de “ter sido deixada de fora das definições centrais". Flávio vem tentando manter uma relação cordial com ela. Diz que "terá papel fundamental nas ações de 2026". O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) sentenciou: “Logo, ela estará de volta ao PL Mulher e será nossa candidata ao Senado no ano que vem".

Nova cirurgia

Jair Bolsonaro será submetido a nova cirurgia depois dos resultados do ultrassom. O procedimento será realizado para tratar de duas hérnias inguinais. Em relação às visitas de Michelle ao marido, a defesa pediu cadastro prévio para a ex-primeira-dama e seus filhos diretamente na sede da PF, Alexandre de Moraes negou e devem permanecer as atuais regras para visitas, só com autorização judicial.

Giba Um

Voltar a atuar

A cantora Elba Ramalho, com 60 anos de carreira, começou sua carreira de cantora em paralelo com a área de atuação. Em 1968 enquanto cursava Economia na Universidade Federal da Paraíba montou um conjunto que foi batizado de “As Brasas” , que depois de um tempo se tornou um grupo teatral, e 1974  mudou-se para o Rio onde reforçou-se como atriz teatral, com papéis ligados à música. Apesar da longa carreira ela garante que não está muito preocupada com a idade, apesar do corpo já não ser o mesmo. “Eu caminho a favor do tempo. Não quero dizer que o tempo é algo ruim, porque eu vou envelhecer. O Gil disse uma vez uma frase que eu repito às vezes, 'que envelhecer é somar-se à sabedoria'. Então, é importante que eu tenha mais serenidade. A energia que antes chegava em mim como uma onda violenta, agora é pacífica e serena. Observo mais do que falo. Envelhecer é isso. Sei que fisicamente, as forças vão diminuindo, mas vem outra força por trás que vai crescendo dentro de você, que é a força do espírito. É isso que eu hoje coloco à frente de tudo na minha vida". Elba garante que  quer voltar a atuar, de preferência num espetáculo  que envolva um pouco de poesia, com textos que marcaram sua vida.

Giba Um

Medo de envenenamento

Preso numa sala-cela da Polícia Federal em Brasília, Jair Bolsonaro, segundo aliados, ainda mais atormentado do que estava quando tentou derreter a tornozeleira. Agora, tem medo de morrer envenenado na prisão e só come o que sua defesa leva, ou seja, uma marmita preparada na cozinha de Michelle. Alguns policiais teriam ouvido, em alguns momentos, durante o dia, o ex-presidente falar com alguém imaginário Quando recebe familiares, quase sempre, derrama algumas lágrimas. Apesar de tudo, acha que a dosimetria acabará dando certo.

Depois das eleições

O julgamento de expulsão das Forças Armadas de Jair Bolsonaro, Capitão da reserva, e generais aliados do núcleo principal da trama golpista, deverá ficar para depois das eleições de 2026. Essa é a previsão da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Não há prazo para que os relatores de cada caso apresentem seus votos. Em fevereiro, o Ministério Público Militar enviará ao STM os pedidos de perda de patentes dos militares condenados pelo STF. Superada essa fase inicial, pode haver pedidos de vista, que podem demorar meses para apresentarem alguma decisão.

Pérola

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado",

de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos.

Campo minado 1

O projeto de lei que estabelece novo marco legal para regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira, aprovado há dias, enfrenta resistência dentro do governo. Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) pregam que Lula vete determinados trechos. Os dois ministros veem na nova lei um risco concreto de estímulo à grilagem e desagravamento dos conflitos fundiários em regiões sensíveis. O principal ponto de atrito é a flexibilização de exigências como o georreferenciamento.

Campo minado 2

Esse georreferenciamento é considerado central para garantir identificação precisa dos imóveis e evitar sobreposição com terras públicas, indígenas ou áreas protegidas. Se reduzir essas salvaguardas, o projeto pode produzir efeito inverso. O entendimento é que a medida crie um atalho legal para convalidação de títulos irregulares. A essa altura, é pouco provável que Lula vete trechos da PL e compre essa briga com o Congresso.

Olho em Kassab 1

São dois os movimentos de Gilberto Kassab dono do PSD, que Lula acompanha de perto. Pode dar um arrocho nele e cobrar se vai ficar ou desembarcar do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o vice-governador Mateus Simões, agora filiado à legenda. O problema é que Mateus é de oposição a Lula e o petista esperava lançar o senador Rodrigo Pacheco, que não foi indicado ao Supremo e quer deixar a vida pública.

Olho em Kassab 2

Rodrigo Pacheco também não quer saber de cargos no governo Lula, mesmo que ele consiga o quarto mandato. Outro ponto - e esse mais sensível para Lula - é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab continua falando em Ratinho Jr., embora aliados bem-informados apostam que ele lançará Tarcísio de Freitas para a Presidência nos primeiros meses de 2026. Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista, muda tudo.

Virou samba

Nos ensaios da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, em homenagem a Rita Lee, tem gente mudando os versos do samba-enredo. Onde diz "Não adianta prender/Santa Rita Leeberdade", virou "Não adianta prender, solta o Rogério Andrade". O bicheiro, presidente de honra da escola, está preso, acusado de mandar matar o também bicheiro Fernando Iggnácio em 2020. Essa nova versão já foi parar até no TikTok.

Analistas em campo

Analistas veteranos e lúcidos estão considerando que a novela criada pelo cantor sertanejo Zezé di Camargo contra as herdeiras de Silvio Santos que organizaram grande evento para lançamento do SBT News não deveria ter acontecido. Era uma ação promocional, que teve a presença de Lula a Alexandre de Moraes, de total responsabilidade do grupo de emissoras. Zezé misturou admiração por Bolsonaro e aliados com apoio ao Hamas e condenação de Israel, insultou as filhas de Silvio Santos (ele era judeu) e mandou retirar um programa de Natal, sob sua coordenação. Há quem aposte que Zezé não gosta de Lula apesar de ter recebido R$ 1,245 milhão por apoio a campanha do petista de 2002. A informação é da revista Veja.

Mistura Fina

Agora, se descobriu que Daniel Vorcaro, dono do fraudulento Banco Master, tem no celular uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebras do sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a CPMI do INSS recebeu um arquivo que mostra os telefones que ele registrou em seu aparelho. Na agenda, são pelo menos três ministros do Supremo, cinco senadores, 20 deputados e um governador.

Um dos nomes é o ministro Dias Toffoli (STF), que preside na Corte a investigação sobre as irregularidades do Master. Toffoli viajou com um advogado do banco e depois decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações deveriam passar pelo Supremo. Até mesmo integrantes da Alta Corte se assustaram com a decisão monocrática de Toffoli que, agora, autorizou a retomada das investigações sobre as fraudes. A nova decisão estabelece o prazo de 30 dias para a PP ouvir todos os investigados.

Em julho, acaba o período de elegibilidade de 12 anos do ex-governador José Roberto Arruda, condenado duas vezes por esquema de corrupção. Ele acaba de se filiar ao PSD, levado pelas mãos de Gilberto Kassab e pretende concorrer mais uma vez, em 2026, ao governo do Distrito Federal. Detalhe: Arruda entra e Paulo Octávio, outro ex-governador do DF (foi também vice de José Roberto) sai: os dois são brigados desde 2010, época do escândalo da Caixa de Pandora.

Em sua futura nova candidatura, José Roberto Arruda não terá a seu lado sua ex-mulher Flávia Arruda, empresária, deputada e ex-ministra do governo Bolsonaro. Eles se separaram depois de 16 anos e tiveram dois filhos. Arruda permaneceu na casa onde moravam e Flávia voltou à antiga residência, com os filhos. E levou um susto, nos últimos tempos: seu novo marido, Augusto Ferreira Lima, foi preso pela Polícia Federal. Era sócio de Daniel Vorcaro no fraudulento Banco Master (e a PF quer saber se há algum envolvimento dela).

In – Treinos de baixo impacto 
Out – Artes marciais

