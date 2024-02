Planejamento financeiro, poupança, reserva de emergência do brasileiro

Ao dividir nosso caminho ao longo do tempo em anos, revive a cada ano uma vontade de planejar as ações e os principais resultados financeiros das pessoas e famílias. O brasileiro é otimista e em geral pensa em aspectos positivos a cada início do ano, aumentando o índice de confiança nesse período e promovendo possibilidades de ações que tornam realidade a vontade de cada um e de cada família.



Os números mostram que a maioria (60%) dos brasileiros não conseguem poupar, guardar uma reserva de emergência e com isso ficar mais tranquilo em momentos adversos e negativos.



Nas minhas consultorias e também no dia a dia analisando o orçamento da família, percebemos que as atividades que chamamos não planejadas, ou seja, os eventos “eventuais” que surgem no nosso dia a dia e acabam impactando mais fortemente no planejamento, reduzindo os resultados preditivos do ano.