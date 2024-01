GIBA UM

LUÍS ROBERTO BARROSO (STF)// sobre o 8 de janeiro

O Pará é o estado que mais destruiu suas matas em 2023. São dados da plataforma Deter, do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mapeia evidências de alteração da cobertura florestal da Amazônia e do Cerrado.

Mais: o estado governado por Helder Barbalho (MDB) lidera o desmatamento no Brasil desde 2006. No ano passado foram 1.902 km² desmatados. Altamira foi a cidade que mais desmatou segundos dados do Amazônia Legal em 2023: 234,5 km².

Seu melhor momento

A atriz Barbara Reis, 34 anos, revelou que está vivendo o melhor momento de sua vida para revista digital Mensch. Recém-casada com o também ator Raphael Najan, vive sua primeira protagonista na TV Globo (Aline em Terra e paixão). A atriz ganhou notoriedade ao interpretar Débora em Todas as flores.

Na reta final da novela revelou quais são seus planos: "Talvez teatro, e começar a filmar o curta que tenho com meu marido. Um ano de muito fluxo profissional, um pouco de descanso e, pelo menos, duas viagens".

Com diversos trabalhos no currículo, Barbara também protagonizou ao lado de Malvino Salvador, a série Negociador da plataforma de streaming Prime Video e disse que tudo que conquistou foi fruto de seu esforço e garante que não há fórmula para ser um bom ator ou boa atriz.

"O trabalho de um ator pra chegar a um resultado x, é muito subjetivo. Cada um tem o seu meio próprio pra realizar. Eu, só posso falar do meu. Acredito em talento, mas acredito muito em disciplina, em estudo diário, em construção, e no abrir mão de coisas não tão importantes, para que possamos estar disponíveis para a rotina diária de filmagem".

Uma bússola que não aponta nada

A taxa básica de juros (Selic) deveria ser a bússola para linha de crédito como empréstimo pessoal e cheque especial e não é.

O empréstimo pessoal não consignado é conhecido como CDC (Crédito Direto ao Consumidor), financiamento ofertado em compras de carros, casas e eletrodomésticos, oferecido por bancos, financeiras e lojas. Na prática, os juros dessas linhas de crédito deveriam ser influenciados pela Selic, mas não são.

Ao contrário, são descoladas. Não há uma norma ou lei (ou direção apontada pela bússola) que defina a cobrança de juros no Brasil por parte das instituições que oferecem crédito pessoal.

O órgão regulador do mercado de crédito é composto por Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Roberto Campos Neto (BC). E ele diz que os juros altos do crédito pessoal são afetados pelo parcelamento dos cartões: o primeiro paga pelo juro do segundo, que não possui.

Emoção à flor da pele

A atriz, cantora e cineasta Brie Larson foi as lágrimas durante uma entrevista para Kevin Frazier do Entertainment Tonight no tapete vermelho da 81ª edição do Globo de Ouro que aconteceu no domingo (7).

Apesar de não ter vencido como 'Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme' pela sua interpretação como Elizabeth Zott na série Lessons in Chemistry, viveu grande emoção ao conhecer de perto a também atriz e cantora Jeniffer Lopez.

Brie que começou aos 10 anos de idade e já ganhou um Oscar como "melhor atriz", pelo filme Room (2016) disse que JLo foi sua grande inspiração. "Eu vi 'Selena' e isso me fez querer ser atriz e você sempre significou muito para mim".

Compensações

O volume de compensações feitas pelas empresas nos tributos que elas deveriam recolher para o Fisco, mas não o fizeram em razão de decisões favoráveis na Justiça, triplicou nos últimos dez anos.

Em 2023, até agosto, segundo dados do Ministério da Fazenda, as compensações somaram R$ 163 bilhões. Em 2013, o valor das compensações girava em torno de R$ 50 bilhões.

Por conta desse aumento, a Fazenda impôs limites para essas compensações, alegando que elas drenam a arrecadação do governo e reduzem sua capacidade de planejamento.

Lira com Bolsonaro

Além de 15 governadores, a maior parte deles apoiadores de Jair Bolsonaro, a ausência marcante no ato sobre o 8 de janeiro, no Senado, foi a de Arthur Lira, presidente da Câmara.

A justificativa (não colou) é que estava com problemas de saúde em família em Maceió. Na semana passada, Lira recebeu em sua casa em Alagoas, o ex-presidente, para uma conversa longa.

Bolsonaro tratou de convencê-lo de que Lula pretendia mais se promover com o evento e que o Planalto teria atropelado o Congresso na organização. Na família de Lira todos estão gozando de plena saúde.

Escola de sargentos

O ministro José Múcio Monteiro (Defesa) está correndo dentro do governo, notadamente junto a Fernando Haddad e Simone Tebet em busca de recursos para a construção de nova escola de sargentos do Exército, no Grande Recife.

O custo estimado é de R$ 1,6 bilhão e até agora, ninguém sabe de onde vem a maior parte do dinheiro. Diversos agentes envolvidos estão no empreendimento: o governo de Pernambuco entrará com R$ 110 milhões, o Exército por meio de alienação por permuta de terrenos de sua propriedade.

A escola permitirá centralizar a formação de sargentos, hoje distribuída em 16 organizações militares.

Sucessão

Um consultor contratado pela Vale está entrevistando os 13 integrantes do conselho de administração para avaliar o desempenho de Eduardo Bartolomeo, que há cinco anos preside a mineradora.

Das entrevistas sairá um relatório que será discutido ainda em janeiro pelo colegiado. Bartolomeo poderá ganhar novo mandato de três anos, ficar fora da disputa ou será considerado com nomes que serão sugeridos.

Um candidato bem cotado é Luis Henrique Guimarães, ex-presidente da Cosan e conselheiro da Vale. Detalhe: Lula está entrando nesse terreno.

Parceiros mexicanos

A Pemex procura um parceiro para a exploração de gás no campo offshore de Lakach, na costa do estado de Vera Cruz, no Golfo do México. E bateu na porta da Petrobras.

A estatal mexicana já investiu US$ 1,5 bilhão no projeto e será necessário outro tanto para viabilizar a produção comercial. As reservas chegam a 900 bilhões de metros cúbicos.

Se a Petrobras embarca no negócio, será uma guinada em relação ao governo Bolsonaro. Em 2022, a estatal colocou à venda sua participação de 20% na MP Gulf of Mexico, associação com a texana Murphy.

Assédio na CBF

Luisa Rosa, ex-diretora de Patrimônio da Confederação Brasileira de Futebol apresentou uma denúncia à Comissão de Ética pedindo o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues e do diretor de Governança e Conformidade, Hélio Menezes.

Ela foi demitida por Ednaldo no ano passado e está movendo um processo na Justiça contra a CBF por assédio sexual e moral, com pedido de indenização de R$ 1,8 milhão.

Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora na história da confederação.

Conflito de interesse

Ainda Luisa Rosa e a CBF: tanto Gilmar Mendes quanto Paulo Gonet, novo PGR, teriam potencial conflito de interesse com o caso. Em agosto, Ednaldo assinou contrato de parceria entre CBF e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que foi fundado por Gilmar Mendes.

Seu filho Francisco Mendes é um dos sócios, que comprou ações de Paulo Gonet. O fato de Gilmar aceitar a Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo presidente da CBF é considerado, no mínimo, pouco ortodoxa.

Super prejuízo

As ações da Casas Bahia registraram uma desvalorização de 81,0% no ano passado, a maior derrocada entre os papéis que compõem a Ibovespa.

O tombo acontece na esteira de um balanço aquém do esperado: nos primeiros nove meses de 2023, a antiga Via acumulou prejuízo de R$ 1,6 bilhão.

Atrás desse cenário mais do que preocupante, está a briga judicial entre os irmãos Saul e Michael Klein, filhos do fundador Samuel Klein, que guerreiam em torno da herança do pai. Saul acusa Michel de fraude no inventário.

Mais inteligente

Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City, em Barcelona, na Espanha. A premiação é considerada mundialmente como a principal no quesito inovação e entre as avaliações estão políticas públicas, programas, planejamento urbano e ações de modernização.

Esta é quinta vez que Curitiba se destaca entre as seis mais inteligentes do mundo. Este ano, ficou na frente de Barranquilla (Colômbia), Cascais (Portugal), Izmir (Turquia) Makati (Filipinas) e Sunderland (Reino Unido).

Mistura fina

O BNDES vai abrir o cofre este ano para turbinar investimentos em infraestrutura no país. A liberação dos recursos se dará prioritariamente por meio de debêntures incentivadas. O banco deverá disponibilizar algo em torno de R$ 30 bilhões para compra desses papéis.

O valor representa um salto de 130% em relação ao total desembolsado pelo BNDES para a aquisição de debêntures incentivadas ao longo de 2023 cerca de 13 bilhões.

A EXPECTATIVA em relação a investimentos em infraestrutura em 2024 é que os valores cresçam mais do que 30% em relação ao ano passado. Os aportes em 2023 já foram 22% superiores aos de 2022.

O otimismo é da ministra Simone Tebet (Planejamento) que aposta na entrada do BNDES em cena ainda está hibernando e a melhoria confirmada do resultado fiscal.

Quem levantou a bola dos investimentos em infraestrutura foi o setor privado que alcançou o maior nível de sua história.

LULA já está pensando em quem presidirá a COP30 que acontecerá em Belém (PA) em 2025. É importante para sinalizar as prioridades que o Brasil vai querer defender na conferência.

Dois nomes já estão cotados: Fernando Haddad, responsável pela agenda da economia verde e Marina Silva, que agradaria mais os ambientalistas. Outra possibilidade é os dois dividirem o posto.

EMPRESAS de navegação fluvial na Região Norte já começaram a reprogramar transportes de cargas, depois de meses com negócios prejudicados em função da falta de chuvas na região.

A chegada do inverno amazônico e a subida paulatina do nível dos rios levou o Comando da Marinha a revogar a portaria que proibia o vaivém das embarcações à noite.

A Federação de Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas admite que, com o volume de cargas maiores, várias companhias navegarão com escolta para evitar ataques de piratas.

A CRISE da Enel em São Paulo está espalhando por outros negócios dos italianos no Brasil. Falhas operacionais na distribuição de energia na capital paulista prejudicaram a renovação antecipada da concessão da Coelce, também controlada pelo grupo.

A Aneel recuou nas tratativas de prorrogação do contrato da distribuidora cearense, que vence em 2028. A resistência maior é do Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira não quer carregar nas costas esse desgaste. Mais: agora a Enel tem planos para vender o controle da Coelce.

ESTE ano não será muito diferente de 2023 para as lojas Marisa. A direção da rede varejista está discutindo o fechamento de mais 15 lojas no primeiro trimestre. Ao longo do ano passado, 88 pontos de vendas foram desativados.

Os contínuos resultados negativos empurram a família Goldfarb, dona companhia, contra a parede. No terceiro trimestre de 2023, o prejuízo da Marisa bateu nos R$ 196 milhões, 92% a mais do que no mesmo intervalo em 2022.

