GIBA UM

de JAIR BOLSONARO // nas redes sociais lembrando que deixou o Brasil em 2022 com superavit de R$ 54 bilhões e agora o Brasil apresentará um déficit

Para quem gosta de números: Lula disse que “se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25% o que é? Nada, absolutamente nada”. Detalhe, as porcentagens são pequenas mas o PIB é enorme.

Mais: segundo o IBGE, seu valor em 2022 foi de R$ 9,9 trilhões. Em 2023, já deve ter ultrapassado R$ 10 trilhões. Ou seja “número de 14 vezes” e 0,5% disso são 50 bilhões ou “número de 10 zeros”, o que não é pouca coisa.

“Também volta a “emprestar” para ditaduras amigas. E o pior ainda está por vir: o governo continua gastando e cobrando cada vez mais imposto do povo”,

de JAIR BOLSONARO // nas redes sociais lembrando que deixou o Brasil em 2022 com superavit de R$ 54 bilhões e agora o Brasil apresentará um déficit.

In – Pavê cinco leites

Out – Pavê de curau de milho

Primeira capa

A primeira-dama Rosângela da Silva, ou melhor Janja, como é conhecida posou para capa da revista Ela, a primeira sem a companhia do maridão. Nos cliques feitos por Bob Wolfenson uma coisa que chamou atenção, foi que ela apareceu sem seus tradicionais óculos, só que em janeiro deste ano em outra revista a primeira-dama já havia posado (para o mesmo fotógrafo), sem eles.

Durante a entrevista Janja disse que gostaria de ter um gabinete formal e explicou: “A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete oficial. Ela tem agenda, tem protagonismo e ninguém questiona isso. Por que o Brasil questiona? Por que aqui tudo parece mais difícil?”.

Por falar em EUA, a ex-primeira-dama norte-americana Michelle Obama, é uma de suas inspirações na política. Ela ainda disse que dirige por Brasília (sempre com um segurança) e que vai ao salão, ao mercado, e ao shopping. Mais: revelou alguns hábitos que não deixaram de ter, mesmo com Lula se tornando presidente: “Ficar em casa, tomar nossa cervejinha, ouvir música. Toda segunda-feira a gente assiste a um filme de faroeste”.

Ainda disse que está fazendo um projeto em parceria com a Naomi Campbell. “Ela tem um projeto de empreendedorismo de moda e me procurou. Conversamos sobre a ideia de construir um evento no ano que vem sobre moda e empreendedorismo, para conectar diversas pontas e desenvolver potencialidades”.

Multiplicação de falsos nudes

Há uma nova onda perigosa avançando na internet no mundo inteiro e se transformando em crime pornográfico nas redes brasileiras, impulsionado pelos efeitos da inteligência artificial. Consistem em montar corpos femininos nus com rosto de mulheres conhecidas, dando a impressão de que se trata de uma só pessoa.

As modificações são feitas por meio de um aplicativo que utiliza inteligência artificial para criar as montagens, que enganam qualquer pessoa. Nada muito difícil de fazer: ferramenta misturada com estética, com resultado feito até mesmo por qualquer adolescente de “talento”.

A atriz Isis Valverde é uma das primeiras vítimas a reclamar, recorrer à polícia e exigir que os falsos nudes sejam retirados do ar (tarefa tão difícil quanto identificar o autor). No caso dela e de outras, que preferem não reclamar, os resultados são fantásticos dada à sua veloz multiplicação. As novas vítimas – e isso em todo o país – são adolescentes de colégios de todos os cantos, virando um verdadeiro e cruel festival nacional.

As garotas reclamam, recorrem a seus pais que não sabem o que fazer, que preferem esconder os crimes pornográficos do que expor suas filhas a um super constrangimento. No caso de artistas famosos, há juristas que hesitam na condenação dos autores por calúnia e difamação. A fila cresce: Taylor Swift, Emma Watson, Scarlet Johansson e outras mais que preferem ignorar seus falsos nudes.

Máquina de dinheiro

Aos 26 anos, Kylie Jenner, a irmã mais jovem do clã Kardashian-Jenner, tem 399 milhões de seguidores no Instagram e é uma das jovens com menos de 30 anos mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes seu patrimônio é de cerca de US$ 680 milhões.

Uma fortuna que adquiriu somente com sua empresa de cosméticos e maquiagens, a Kylie Cosmetics, fundada em 2016. Só que isso deve aumentar (e muito). No final de outubro lançou sua primeira coleção de roupas batizada de ‘Khy’, com 12 peças e só na primeira semana vendeu mais de US$ 1 milhão.

Muitas das peças são confeccionadas em couro vegano com a colaboração da designer alemã Namilia. Mais: a segunda coleção, programada para ser lançada ainda este mês, será completamente diferente da primeira.

Paraíso da nudez

A internet é, hoje, um paraíso de nudez. Do lado das profissionais o que se vê é um colossal arquivo com mulheres de todos os tipos, tamanhos e nacionalidades; do lado das artes, só para começo de conversa, há total liberdade de se espiar ensaios fotográficos de revistas como Playboy, onde pelo menos cerca de 80% das famosas das novelas de décadas atrás posavam todas sem roupa e debutavam no “nu frontal”. Todas eram mais novas: muitas, mais velhas, estão nas novela de hoje em dia. E raras reclamam de seu passado.

Fala demais

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, resolveu voltar a investir contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e criticou a postura dele de defender aumento para servidores da instituição.

E não deixou por menos: “Que tal o Roberto Campos Neto? Cobrando meta fiscal do governo, mas quer aumento para os servidores do Banco Central?!”. Acabou ganhando uma saraivada de críticas porque simplesmente ignorou que a defesa do funcionalismo público é um dos discursos do PT, sigla que ela comanda.

Com celebridades

Líder dos sem-teto e apoiado por Lula para a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) está se esforçando em manter encontro com celebridades que reforçam seu esquema de comunicação, área onde é meio carente.

Há dias, esteve em jantar na casa de Rosangela Lyra, fundadora do grupo Política Viva e ex-diretora por 28 anos da Dior no Brasil (foi afastada e até hoje processo o grupo). Vira e mexe, ela organizava encontros com figuras da política. Também jantou no Club Homs, numa noite organizada pela chef Bel Coelho e show de Zélia Duncan (casada com Flávia Pedras, ex-Jô Soares).

ALTERNATIVA

No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi sondada para ser candidata a uma vaga no Senado pelo Paraná caso a cadeira fique vaga em razão da cassação do titular Sérgio Moro pela Justiça – ele é alvo de uma ação por irregularidades em sua campanha de 2022.

Segundo o Paraná Pesquisa, ela lidera as pesquisas com 35,7% das intenções de voto, à frente mesmo do ex-senador Álvaro Dias (Podemos) e de Gleisi Hoffmann (PT) que também sonha com a cadeira. Se topar, Michelle tem que mudar de domicílio eleitoral até abril de 2024.

Mulheres

O PL acha que ainda Jair Bolsonaro vai acabar apoiando Ricardo Salles (em outro partido) para a prefeitura de São Paulo. Valdemar Costa Neto, dono do partido, está fechado com Ricardo Nunes, que tenta sua reeleição.

E já quer indicar a bolsonarista Sonaira Fernandes, secretária de Políticas para Mulher no governo de Tarcísio de Freitas, para compor a chapa como vice de Nunes. Ainda mulheres: o Novo vai lançar a economista Marina Helena, ex-auxiliar do chefe da equipe econômica do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, para a disputa pelo comando da maior capital do país.

ENCONTRO A DOIS

Depois de aprovar o esquema das Forças Armadas atuarem em áreas infestadas de grupos criminosos, via GLO (Garantia da Lei e da Ordem), “sem circularem nas ruas a pé ou tanques” (como Lula não queria), o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) teve um encontro reservado com o presidente petista. Confessou que começa a ter problemas com sua gordura e que sua mulher quer que ele trabalhe menos (o que, na entrelinhas, significaria ir para o STF). Lula garantiu que vai pensar.

Alegria dos banqueiros

Só agora muita gente entende a alegria dos banqueiros com duas decisões recentes dos poderes, só para garantir uma das medidas mais duras produzidas contra os cidadãos: o “marco de garantias”. Os bancos foram autorizados tomar dos clientes seus bens imóveis, sem decisão judicial.

No Brasil, para quem não sabe, são mais de 7 milhões de contratos em vigor, somente de financiamento imobiliário, que somam R$ 730 bilhões. O lobby dos cartórios ajudou no golpe contra os cidadãos: o setor ganhará uma beirada.

Vergonha 1

A cantora Ludmilla é um dos mais recentes casos de sucesso profissional quase relâmpago, se comparada a outros talentos que levam tempo para consolidar suas carreiras. Hoje, recebe por seus shows, mensalmente, entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.

Pelas estimativas, já teria acumulado uma fortuna de cerca de R$ 20 milhões. Só que todo esse dinheiro não inspirou Ludmilla a aprender a letra do Hino Nacional. No domingo (5), na abertura do GP do Brasil da Fórmula 1, em Interlagos, São Paulo, a cantora deveria cantar o hino, começou a primeira frase e parou: não sabia a letra. E tudo transmitido mundialmente.

VERGONHA 2

Os mais irritados já dizem que sabem os motivos por que a CNN anda mal das pernas. Ironizam que integrantes de seu corpo de profissionais de comunicação precisa de aulas extras para manter o bom nome da emissora. Nas últimas semanas, uma repórter que, às vezes, aparece de âncora, cometeu dois antológicos erros.

No ar, disse que o que está escrito na bandeira nacional é “Independência ou Morte” e em outro momento, garantiu que “Chile e Equador não fazem parte da América do Sul”. Seu nome é Basilia Rodrigues. Há quem diga que foi João Carlos Camargo, CEO, que a contratou.

MISTURA FINA