"Por que não é possível que nenhum país da América Latina tenha se desenvolvido?"

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de janeiro ao final de abril de 2019, viajou para a Suíça (Fórum Econômico Mundial), Estados Unidos, Chile (lançamento do Fórum Prosul) e Israel. Já o presidente Lula, em 2023, já fez mais.

Mais: no mesmo período, esteve na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Portugal, China, Emirados Árabes e Espanha. Agora, vai a Londres para a coroação do Rei Charles III, no próximo dia 6 e depois esticará entre França e Alemanha.

Festa de processos

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o campeão de pedidos de impeachment que tramitam no Senado. São 21 petições que pedem abertura de processo que resulte no afastamento do ministro. Cabe ao Senado aprovar ou rejeitar os indicados para o Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso está em segundo lugar com nove pedidos, enquanto Gilmar Mendes é alvo de três. O PGR Augusto Aras também tem dois pedidos de impeachment contra ele. Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli têm um pedido cada um.

Arthur Lira, presidente da Câmara, acha que o modelo, especialmente oferta de ministérios, que o governo usa para tentar erguer uma coalizão não funciona. E garante que a governabilidade pode ser conquistada com emendas sem ser necessário um ministério. Para ele, “como está, o parlamentar fica com o pires na mão e um ministro, que não recebe votos e não faz concurso, é quem define a destinação de R$ 200 bilhões para municípios”. De quebra, vale também indicações de parentes e amigos.

Devolução

A decisão da Mitsui de devolver a concessão da Supervia traz a reboque o fantasma de um apagão em um dos eixos fundamentais do transporte público do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e seus assessores estão em pânico diante do risco na continuidade dos serviços de trens urbanos no Rio. Detalhe: há meses, a Mitsui vem avisando às autoridades da intenção de devolver a Supervia. A concessionária do Galeão, a Changi também quer devolver a concessão diante do reduzido número de voos do aeroporto. O caso da Supervia é pior: a concessionária transporta mais de 400 mil passageiros por dia numa malha de 270 quilômetros.

O PL de Valdemar Costa Neto está convencido da possibilidade concreta de Jair Bolsonaro se tornar inelegível. No partido, a maioria aposta que essa decisão já está tomada pelos ministros do TSE e do STF independendo do número de processos contra ele. E a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é o Plano B. Agora, o partido planeja lançar eventos especiais (e independentes) com a participação de Jair e Michelle que, neste mês, inicia seu tour pelo Brasil atrás de maior participação feminina do PL.

Reforço

Está praticamente acertada a primeira grande mudança no marketing da campanha de prefeito de São Paulo, de Ricardo Nunes, à reeleição: será a troca de Felipe Soutello, seu ainda conselheiros por Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro. Outra figura do bolsonarismo que deverá ser incorporada à campanha do prefeito é Fábio Wajngarten. O ex-chefe da Secom no governo Bolsonaro já começa a articular nos bastidores para que a direita “não se aventure” em candidatura própria (como seria o caso de Ricardo Salles, do PL). Fábio quer trabalhar ao lado de Duda, repetindo a dobradinha na campanha do Capitão, agora para enfrentar Guilherme Boulos.





Tapete de 50 anos

Criado em 1948, o Met Gala do Costume Institute Benefit é um evento para arrecadar fundos para o Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque. Mas somente em 1973 ganhou a dimensão de um dos eventos mais apreciados pelo mundo da moda, onde a cada ano celebra com um tema diferente. Este ano o tema foi “Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza” em homenagem ao grande estilista falecido em 2019. O Instituto é comandado por Anna Wintour desde 1995. Este ano teve como presidentes honorários a cantora Dua Lipa (primeira foto à esquerda), Michaela Coel, Penelope Cruz (segunda foto) e Roger Federer. As cores branco e preto predominaram no tapete. Entre tantos outros convidados (da terceira foto adiante) estavam as brasileiras Gisele Bündchen, que foi pela primeira vez ao evento solteira; a cantora e Anitta que foi super badalada; a cantora Billie Eilish que saiu de seus eventuais looks, mostrando um pouco mais de sua feminilidade; e a cantora Rihanna que mais uma vez exibia um look extravagante, que escondia um pouco sua nova forma devido a segunda gravidez.

Queria até cavalo

Todos os detalhes da participação de Jair Bolsonaro na abertura da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, conhecida como Agrishow, em Ribeirão Preto (SP) foram planejados, com antecedência, pelo deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro da gestão do Capitão. Entusiasmado, o ex-presidente queria até entrar no evento montado a cavalo, como aconteceu no ano passado – e ao lado do próprio Salles e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Os organizadores acharam que seria “muita provocação”: bastaria todos serem atrações na festa de abertura da feira, caracterizando a primeira recepção de porte desde que ele voltou dos Estados Unidos.

De quebra, o lançamento de sua candidatura para 2026. Só que Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula foi “desconvidado”, criou-se um desconforto geral e o evento da abertura foi cancelado. O primeiro a sugerir o cancelamento do patrocínio do Banco do Brasil para a Agrishow foi o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos). Tarciana Medeiros, presidente da instituição, até gostou da ideia e não foi ao grande evento. Até agora, não se sabe quanto custava o patrocínio à feira – e se foi mesmo cancelado, como anunciado por Paulo Pimenta (Secom). Mais: mesmo com abertura cancelada, Bolsonaro conseguiu falar numa área destinada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Uma motociata também estava planejada, mas furou. Restou a grande recepção a Bolsonaro no aeroporto.

Homenagem a Choupette

Ainda sobre o Met Gala 2023: quando se escolhe o tema exposição é dado também uma “dica” para qual traje formal deve se usar na noite e assim os convidados devem escolher seus figurinos para combinar com o tema da exposição. Como este ano o tema era em homenagem ao estilista alemão Karl Lagerfeld, dois dos convidados resolveram homenagear a única herdeira do Kaiser (imperador) da moda: a gata Choupette. O ator, cantor e compositor Jared Leto (à esquerda) foi vestido com uma fantasia da própria felina; e a rapper Doja Cat foi num vestido estilo sereia cheio de brilho, com um capuz que tinha orelhas de gato. O que mais chamou atenção no look da rapper foi uma prótese usada no nariz, que simulava um focinho de gato, que a deixou quase irreconhecível.

Apoio total

Ruralistas não escondem de ninguém que votaram em Bolsonaro em peso e que querem vê-lo candidato ao Planalto de novo. A relação do agronegócio e Lula era ruim desde a campanha. O presidente já promoveu uma série de gestos para aumentar o diálogo, quase inexistente, incluindo a assinatura de acordos comerciais com a China em benefício do setor. Só que as invasões do MST abriram mais problemas – e cobranças. No episódio envolvendo o ministro Carlos Fávaro (Agricultura), o pessoal da Agrishow sugeriu que ele adiasse sua participação para o segundo turno. Fávaro só disse que “eles não desceram do palanque”.

De cocar

Nesses dias, o presidente Lula participou de um evento sobre demarcação de terras para populações indígenas espalhadas em diversos estados brasileiros. Levou Janja a tiracolo (o que não chega ser surpresa), discursou e ganhou um cocar que lhe foi colocado na cabeça por um dos caciques presentes. Só que não encaixou na cabeça do petista e o socorro surgiu da primeira-dama que tratou de colocá-lo, posando para os fotógrafos – e ganhando primeira páginas nos jornais. Na história da política do país, muitos ocupantes do poder tentaram escapar de um cocar: achavam que dava má sorte. Um dos mais resistentes era Ulysses Guimarães.

Inspiração

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, em seu depoimento à Polícia Federal de Brasília que, por causa da morfina que tomara no hospital de Orlando, compartilhou por engano um vídeo com mentiras sobre o TSE. Deve ter inspirado o ex-ministro da Justiça Anderson Torres que forneceu senhas pessoais errada à Polícia Federal devido ao seu “grau de comprometimento cognitivo”, devido aos medicamentos que toma contra a depressão na prisão. A defesa também alega que Torres tem “lapsos frequentes de memória”.

O Rio de Janeiro pode ganhar – quem diria – uma tirolesa entre o Pão de Açúcar e o morro da Urca. Seria mesmo uma “multitirolesa” que percorreria, entre os dois morros, 755 metros em menos de 50 segundos numa velocidade de 100 km/h. Adrenalina para 100 pessoas por hora. O prefeito Eduardo Paes acha que “quem ganha é a cidade “. O Pão de Açúcar é tombado e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, não sendo permitido perfurações nas rochas para os cabos, tudo com licença dada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

À EXEMPLO do governo Bolsonaro, quando o então presidente aparecia, semanalmente em lives para falar de suas realizações e atacar seus opositores (e sempre com algum ministro do lado que, de vez em quando, até falava), também Lula vai adotar o procedimento. O Capitão fazia ao vivo, o petista vai gravar. Falará também de suas obras e terá ao lado, igualmente, um ministro. Tudo muito descontraído e, claro, de improviso.

PESQUISA da Genial /Quaest revelou que 81% dos brasileiros disseram concordar que a Polícia Federal acertou em abrir uma investigação pelas joias sauditas recebidas por Michele e Jair Bolsonaro. Esse índice é de 91% entre os eleitores de Lula e de 72% entre os apoiadores do ex-presidente. Mais: para 46% dos entrevistados, Bolsonaro tem culpa no caso, enquanto 33% acreditam que não.

A PRÓPRIA Agência Nacional de Saúde estima que o reajuste de planos de saúde em 2023 entre 9% e 10% e logo deverá ser divulgado oficialmente. O aumento será inferior ao do ano passado (15%), quando o setor ainda sofria os impactos da covid-19. A majoração deverá provocar novas batalhas entre as operadoras de medicina de grupo e o governo. As gestoras de planos, em 2022, teriam tido um prejuízo somado de R$ 11 bilhões.

A UBER estuda o lançamento no Brasil de seu serviço de carros elétricos, o Uber Green, operação que já está disponível em 14 país. No Brasil, a empresa quer buscar parcerias com grupos da área de energia. A falta de estações de recarregamento das baterias no país é um dos maiores desafios. Outro é a reduzida frota de veículos dessa natureza. No Brasil, existem pouco mais de 130 mil carros com algum tipo de eletrificação, sendo que apenas 14 mil deles são 100% movidos a energia elétrica.

O THE New York Times publica matéria contando quais são as predileções do futuro rei Charles III, que será coroado no próximo dia 6. De cara, um ursinho de pelúcia que está com ele desde pequeno, conforme Christopher Andersen, na Biografia The King: The Life of Charles III. O próprio monarca também escreveu um livro infantil antes da chegada de William, o primogênito (1982). Chama-se The Old Man of Lochnager. Nas artes, sua paixão é Shakespeare e ele sabe tocar piano, trompete e cello. E quando fez um programa de rádio especial para um hospital em 2021 incluiu músicas de Diana Ross, Barbra Streisand e Edith Piaf.

LEMBRANDO Caetano Veloso, Sonaira Fernandes (Republicanos), titular da Secretaria de Política a Mulher, vê sua pasta entrar no quarto mês, sem um centavo em caixa e até sem CNPJ, o que não lhe permite lançar nenhum programa. A secretaria é uma criação do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que acabou empurrando a pasta para uma estrutura compartilhada com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Não paga conta de luz, nem água e nem café. Para atividades externas, os funcionários fazem vaquinha.

