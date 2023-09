"Por que toda a tropa não foi utilizada para impedir desde o início as invasões?"

“Por que toda a tropa não foi utilizada na Praça dos Três Poderes para impedir desde o início as invasões?”, de SÉRGIO MORO // ao saber de tropas paradas no estacionamento do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro.

Parece que as conversações entre Tok 3 & Stok com a Mobly, para uma fusão vai longe. As empresas estão divergindo o grupo austríaco XXXLutz, quer um acordo entre os bancos credores para o alongamento dos prazos para pagamento, do passivo de R$ 350 milhões.

Mais: Só o que breca um acordo final mesmo são as ações da empresa, a Carlyle que aportou R$ 100 milhões e detém 60% das ações da Tok & Stok quer continuar com uma posição de relevância na (futura) nova companhia e não abre mão e o grupo austríaco não gosta da ideia.

IN: Exercícios anaeróbicos

OUT: Exercícios aeróbicos

Outra indicação

Depois da indicação de Daniela Teixeira para o STJ, há quem garanta que o presidente Lula, já começa a pensar na indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), para a vaga de Rosa Weber que antecipou sua aposentadoria para setembro. Em conversas particulares o Chefe do Governo disse que seguirá os mesmos critérios da indicação de Cristiano Zanin: precisa ser alguém de confiança, contra a Lava Jato e de perfil “garantista”. E se for mesmo seguir estes princípios provavelmente indicará Jorge Messias, atual ministro da Advocacia-Geral da União.

INVASÕES

Parece que o assunto de terras está cada vez mais envolvendo o governo. Segundo dados apresentados pela CPI do MST mostram que o número de invasão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nos primeiros seis meses do novo governo de Lula, supera as invasões dos quatro anos do governo Bolsonaro. Na gestão anterior o registro foi de 62 invasões, no atual governo este número (até julho) foi de 63. Só para se ter uma ideia: Em julho, o MST invadiu pela segunda vez as terras da Embrapa em Petrolina (PE) destinada a pesquisa do cultivo de frutas, legumes e verduras.

Ofensas

Sobre a CPI do MST, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), criticou mais uma a escolha do relator Ricardo Salles (PL-SP) aproveitando que o deputado se tornou réu na Justiça Federal do Pará devido ações quando era ministro do Meio Ambiente. Sâmia fez vários cartazetes com acusações a Salles entre tantas, corrupção ativa e passiva, prevaricação, facilitação de contrabando. E a deputada não parou por aí: publicou o vídeo com os cartazetes nas redes sociais acompanhado da legenda: “Ricardo Salles é réu por toda sorte de crimes. Hoje na CPI fiz questão de listar quais! Esse sujeito não reúne qualquer condição para conduzir uma investigação contra os movimentos sociais. Com essa ficha corrida, o futuro do RÉUlator será o mesmo de toda a quadrilha bolsonarista”.

MAIS UMA VEZ LIRA

Arthur Lira, presidente da Câmara mexeu os pauzinhos e conseguiu evitar a cassação de 7 deputados federais e 47 deputados estaduais pelo STF. Lira conversou com os ministros da Corte sobre o debate da revisão da distribuição das chamadas “sobras das sobras eleitorais”. O julgamento no plenário virtual do Supremo, que já havia sido interrompido com pedido de vista de Alexandre de Moraes em abril deveria acabar amanhã, mas foi travado novamente por outro pedido de vista, desta vez de André Mendonça. Com a nova parada Arthur Lira pretende avançar com a reforma eleitoral na Câmara e assim evitar que o STF decida sobre os mandatos dos parlamentares em atividade.

Todos os partidos

Ainda sobre debate de revisão de vagas: o projeto quer que todos os partidos possam participar da distribuição das chamadas “vagas residuais” para a composição da Câmara dos Deputados que tem um número de cadeiras que sobram após a aplicação dos percentuais de distribuição fixados por lei. Já votaram Ricardo Lewandowski (aposentado em abril), que optou pela inclusão de todos os partidos na contagem de votos residuais, mas somente a partir de 2024; e Alexandre de Moraes, que concordou em parte com Lewandowski, divergindo do período de aplicação da regra, retroagindo a 2022.

Nova queridinha

Não é à toa que a modelo e também empresária Kendall Jenner, 27 anos, com muito carisma, profissionalismo e responsabilidade vem cada vez mais ampliando o número de marcas que a querem como garota propaganda. Outro ponto importante para Kendall se tornar a queridinha do mundo fashion, é que mesmo participando de um programa com sua família, que aborda o dia a dia, ela consegue manter sua vida privada o mais discreta possível.

Kendall é considerada no mundo da moda uma jovem poderosa, bem-sucedida e talentosa que cativa o público ao seu redor, além de ser exemplo de solidariedade e sororidade. Embaixadora global da marca L’Oréal Paris, foi definida de uma maneira inusitada pela Delphine Viguier presidente Global da marca, “Ela é a personificação de tudo o que a Geração Z representa, dona de si, crescendo orgulhosa de sua autoestima e inspirando outros a fazerem o mesmo”.

Agora Kendall foi anunciada como nova garota-propaganda da grife Stella McCartney, onde designer também rasgou elogios a Kendall. “Eu sabia que a garota ‘Stella’ desta temporada tinha que amar cavalos assim como eu. Kendall cavalga desde criança e tem seu próprio rancho; você pode ver como ela fica à vontade perto dessas criaturas sensíveis”. Kendall, também está nas campanhas da Calvin Klein, Own Denim, Messika além de ser a melhor garota-propaganda para sua marca de tequila 818 e sua grife FWRD.

Vitória dupla

Foi publicado ontem (30) no Diário Oficial da União, a indicação de Daniela Teixeira para um posto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a aposentadoria do ministro Felix Fischer. A advogada de 51 anos era a única mulher a integrar a lista tríplice ao lado dos advogados terá Luís Cláudio Allemand e Otávio Luiz Rodrigues. Daniela é integrante do Grupo Prerrogativas e tinha a torcida da primeira-dama Janja, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira e do ex- -presidente do PT Rui Falcão.

Mais: em 2019, Teixeira integrava a lista tríplice para vaga de ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o ex-presidente Jair Bolsonaro a descartou e nomeou Carlos Velloso Filho. Para quem não sabe, em 2016 durante uma sessão no plenário, a advogada confrontou Bolsonaro, então deputado, citando que ele era réu por incitação ao estupro e por injúria, por ter dito que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada porque era “muito feia”. O bate-boca foi geral e a advogada saiu escoltada do Congresso

Noite de preto

Parece até que foi combinado, 90% dos convidados que compareceram ao jantar de lançamento da coleção primavera / verão de Reinaldo Lourenço, no restaurante Aima, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, estavam de preto. Muitas das convidadas também já desfilavam as peças da nova coleção. Um dos queridinhos da celebridades Reinaldo começou na moda como assistente de Gloria Coelho (à esquerda), com que depois venho a se casar e ter um filho Pedro, também estilista. Trabalhou também como produtor de Costanza Pascolato na Editora Abril. E quase 40 anos comanda sua própria grife, que ultrapassa as fronteiras brasileiras sendo vendidas butiques chiques dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão. Entre tantos presentes também estavam, a atriz e influenciadora Rafa Kalimann (centro), a modelo plus size Letticia Muniz, a atriz Cris Viana, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (à direita), a atriz Maeve Jinkings e a modelo Cássia Ávila.

Currículo

Antes de assumir a cadeira no Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira terá que passar por uma sabatina no Senado. É formada pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e possui especialização em direito econômico e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, Daniela é integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e conselheira do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp e integrante do Grupo Prerrogativas, que reúne advogados que alegam defender os direitos dos profissionais em relação às decisões classificadas por eles como arbitrárias, como na Operação Lava Jato e da atuação do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União-PR).

Preocupação

O governo Lula tem outra preocupação antes da indicação para o STF, é a votação do marco temporal, retomada ontem. Por enquanto o placar é de 2 votos a 1 contra o marco temporal, que restringe as demarcações de terras indígenas. Edson Fachin (relator do caso) e Alexandre de Moraes votaram contra a tese do marco, enquanto Nunes Marques foi a favor. A preocupação é que Moraes que foi contra, defendeu ainda que a União deva indenizar os donos das áreas desapropriadas. O governo vê riscos aos povos indígenas e aos cofres públicos. Só que detalhes como valor de indenização só serão definidos ao final do julgamento.

Mordida grande

A Vinci Partners quer sair definitivamente do quatro de acionistas da Burger King Brasil. O grande interessado, apesar de não confirmar é o Mubadala, que há pouco tempo comprou as ações que pertenciam ao private equity de Gilberto Sayão. Se realmente o negócio se concretizar o fundo soberano de Abu Dhabi passará a ter 21% do negócio e aumentará a pressão em cima da Mar Assent que tem pouco mais do que 5% da Zamp, holding controladora da rede de fast food. Só que antes de tudo, acontece hoje, uma assembleia geral extraordinária que visa votar na obrigação de qualquer investidor com mais de 25% do capital a fazer uma oferta pelo restante das ações no mercado. O grupo soberano está quase lá.

AÇÃO JUDICIAL

Se por aqui a briga é para quem fica com parte das ações do Burger King Brasil, no Estados Unidos a briga é no tribunal. Uma ação coletiva encabeçada pelo advogado Anthony Russo processa a rede de fast food, por propaganda enganosa. Segundo a ação a rede de lanches engana os clientes ao apresentar imagens que fazem o sanduiche Whopper parecer 35% maior do que é. Houve uma tentativa do Burger King de tentar arquivar a ação, sem sucesso. Segundo um porta-voz da empresa, as alegações são falsas. “Os hambúrgueres de carne grelhados retratados em nossa publicidade são os mesmos usados nos milhões de sanduíches Whopper que servimos aos clientes em todo o país”.

MISTURA FINA

A CADA dia que passa a CPI de 8 de janeiro vai ganhando novas surpresas. A mais nova é que um grupo viu um efetivo da Força Nacional de Segurança parado no estacionamento do Ministério da Justiça durante a quebradeira do dia 8 de janeiro. Depois do início da quebradeira dois pelotões foram acionados para auxiliar “na retirada dos invasores e repelir a aglomeração”.

UM ofício do comando da Força Nacional confirmou que quatro grupos “permaneceram a todo momento no estacionamento” até que, diante da gravidade da invasões, foi autorizado que metade entrassem em ação para deter a baderna. A outra metade ficou dentro da sede do Palácio da Justiça onde nada foi quebrado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é o responsável pela Força Nacional de Segurança que já estava sob comando de Flávio Dino em 8 de janeiro.

A PRIMEIRA-dama Janja comemorou nas redes sociais a indicação de Daniela Teixeira para o STJ. “Como tenho dito com frequência, é extremamente importante que mulheres ocupem cada vez mais espaços de decisão e poder. Parabéns, Daniela”.

AINDA o marco temporal: o processo foi retomado a pedido da ministra Rosa Weber, que irá se aposentar em breve e tem interesse na tese e gostaria de dar seu voto, antes de deixar a casa. O processo foi adiado após pedido de vista do ministro André Mendonça. Com a possibilidade de outros ministros também pedirem vista ao processo, Weber pedirá para antecipar seu voto, como fez no julgamento de descriminalização do porte de maconha para consumo próprio.

AINDA sobre as vagas residuais: se o STF conseguir votar antes da reforma eleitoral que Arthur Lira, presidente da Câmara, começa a acelerar no plenário, os sete deputados que perderiam o cargo, sendo substituído por outros nomes são: Dr. Augusto Pupio (MDB-AP), Gilvan Máximo (Republicanos-DF), Lazaro Botelho (PP-TO), Lebrão (União Brasil-RO) Professora Goreth (PDT-AP), Sílvia Waiãpi (PL-AP) e Sonize Barbosa (PL-AP).

VIVER na lua já começa ser o sonho de muita gente (principalmente os mais avantajados financeiramente). Tudo porque a Organização Indiana de Pesquisa espacial está explorando um lado (oculto) jamais explorado na Lua com seu módulo Chandrayann-3, onde fez descobertas importantes. A sonda indiana encontrou oxigênio, cálcio, enxofre, alumínio, ferro, cálcio, titânio, manganês e silício no satélite. 5 elementos (oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio) são os mais abundantes na crosta terrestre por isso existe uma grande chance de futuramente (bem distante) de que a lua possa ser habitável.

