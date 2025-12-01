Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Por terra é mais fácil"

Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as ações contra o cartel que acusa o ditador Nicolás Maduro de liderar

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

01/12/2025 - 07h00
Briga com Motta pode custar ao PT vaga no TCU

Coube a Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentar apagar o atual incêndio entre PT e Hugo Motta (Rep-PB). A ministra se reuniu com o deputado, na tarde de quarta (26), na Residência Oficial da Presidência da Câmara.

Já circula entre petistas que a prometida vaga no Tribunal de Contas da União não está mais tão prometida assim. O problema de Motta nem mesmo é com o governo, mas com o barraqueiro Lindbergh Farias (RJ), que adora promover quizumba às custas da Câmara.

É o preço

Para dar votos a Motta à época da corrida para presidência da Câmara, petistas colocaram a fatura nas alturas: uma cadeira na corte de contas.

Saída compulsória

A cadeira em jogo é a do ministro Aroldo Cedraz, que vai deixar o TCU logo no início do ano que vem, em fevereiro, quando completa 75 anos.

João bobo

Motta deixou claro a Gleisi que Lindbergh insulta a Câmara, como se as pautas da Casa não fossem acordadas entre líderes, o petista incluso.

Exemplo de sobra

A campanha difamatória da proposta das prerrogativas e o chororô no colo do STF foram citados como exemplo para o azedume com o petista.

Remuneração no STF ignora teto: R$ 168,7 mil

Nas barbas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao menos cinco remunerações ultrapassaram (e muito) o teto estabelecido na Constituição que os magistrados, que até se intitulam guardiões, juraram defender.

Na folha de pagamento de outubro, que a coluna verificou pela transparência do próprio STF, há pagamento que supera os R$168,7 mil líquido. O grosso do pagamento para Aline Rezende vem descrito como “indenizações”, que só aí garantiu o exato valor de R$ 164.709,91.

Virou pecúnia

Técnico judiciário da gerência de recebimento e distribuição de recursos também faturou: R$53 mil. Foram R$32 mil só de licença prêmio.

Na carteira

Do gabinete do agora aposentado Luís Roberto Barroso saiu outro pagamento acima do teto, R$72,9 mil para uma analista judiciário.

Nada a reclamar

Até aposentados se dão bem, como o técnico judiciário que recebeu mais de R$133,3 mil em outubro. Procurado, o STF não explicou.

Corra, Bessias, corra

A partir desta terça-feira (2), existem apenas 15 dias úteis antes do início do recesso parlamentar. No Congresso, são seis dias de trabalho, que podem chegar a nove. Sessões estão marcadas no máximo até o dia 17.

O reserva funcionou

Quando decidiu trocar de vice na reeleição, Bolsonaro disse a Hamilton Mourão, na “língua” paraquedista: “Procure um reserva”. Ou seja, outro projeto político, o “paraquedas reserva”. A história foi contada por Mourão ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.

Sonho sonhado

Somente a dívida de R$36 bilhões do Grupo Refit e da Petrobras seria suficiente para bancar a universalização da energia solar em todo o País, beneficiando pobres e ricos. Mas é dívida de difícil recebimento.

Gastança sem dó

Com Lula sem o menor constrangimento na hora de torrar dinheiro do pagador de impostos, e avesso a cortar gastos, a dívida pública federal avançou 1,62% em outubro. Fechou o mês acima de R$8,253 trilhões.

Mais de década

O último encontro de um presidente dos EUA com um “presidente” da Venezuela foi há mais de dez anos, quando Barack Obama encontrou o ditador Nicolás Maduro na Cúpula das Américas, no Panamá.

Mau sinal

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre avisou que não precisa esperar o ofício de Lula (PT) com a indicação de Jorge Messias ao STF. A publicação no Diário Oficial é suficiente. Sabatina será mesmo no dia 10.

Fé se mantém

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expressou descontentamento com o tempo reduzido das visitas ao marido, ex-presidente Jair Bolsonaro, mas destaca: “o Senhor continua no controle de tudo”.

Decepção

Fabio Pagnozzi, advogado de Carla Zambelli (PL-SP), afirmou que o governo de Giorgia Meloni, na Itália, é uma “decepção” para a direita; Defensor critica a atuação italiana por manter a deputada presa.

Pensando bem...

...faltam 13 meses de governo Lula 3.

PODER SEM PUDOR

Mineiro não se curva

Muito alto, o então senador Wellington Salgado (PMDB-MG) tentou fazer graça ao reclamar da altura dos microfones do plenário no Senado, que estariam, digamos, atrapalhando sua performance: “Minas não se curva!”

Tião Viana (PT-AC), que presidia a sessão e conhecido pelo limitado senso de humor, informou secamente: “O microfone alcança 50 centímetros acima, senador”.

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Transformaram a dor humana em ferramenta de poder"

Deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre a prisão de Bolsonaro

29/11/2025 07h10

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ligação de Lula irritou Alcolumbre e rifou ‘Bessias’

Quando Davi Alcolumbre (União-AP) resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias (AGU), indicado por Lula (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), um “gatilho” fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. A coluna soube por aliados próximos a Alcolumbre que Lula, além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sobre a indicação, ainda ligou para o presidente do STF, Edson Fachin. O amapaense ficou furioso.

Orgulho ferido

Vaidosa como essa gente é, Alcolumbre fez questão de lembrar que é tão presidente de Poder como Fachin, daí a mágoa do parlamentar.

O mundo gira

Para não constranger “Bessias”, como Alcolumbre fez com André Mendonça, Lula queria, inicialmente, resolver tudo ainda em novembro.

Tempo ao tempo

O petista não ouve mais ninguém e foi aconselhado a segurar o anúncio, já que a vaga estava aberta havia um mês. Fez ouvidos moucos.

Em apuros

Lula foi alertado de que a formalização da indicação às vésperas da condenação de Jair Bolsonaro não cairia bem. Deu no que deu.

Refit e Petrobras devem R$36 bilhões em ICMS

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco em março de 2025 e investigações recentes da Receita Federal revelam que empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntos mais de R$36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional.

Maior devedor

O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor de fisco estadual, com R$20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo.

Estatal devedora

Logo atrás, a Petrobras, a maior empresa brasileira, responde por R$15,1 bilhões em débitos de ICMS em 15 estados.

Emburrando dívida

A estatal lucrou R$124 bilhões em 2024, mas foi ao STF para postergar pagamentos, alegando “bitributação” em operações interestaduais.

Alternativa a anistia

O senador Carlos Viana (Pode-MG) celebrou 58 assinaturas para a urgência de seu projeto que retira do Código Penal artigos incorporados da extinta Lei de Segurança Nacional que permitiu a Moraes fixar penas consideradas excessivas aos condenados, incluindo Jair Bolsonaro.

Pujança

O Distrito Federal levou a prata no ranking de geração de emprego formal em outubro, foram mais de 15 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Rumo aos bilhões

O governo Lula torra também em viagens (diárias e passagens) o dinheiro que arranca dos brasileiros com os impostos que aumentou ou criou. Já são quase R$1,7 bilhão só entre janeiro e 21 de novembro.

Estelionato eleitoral

Após mais de mil dias do terceiro mandato, Lula (PT) ainda não extinguiu “sigilos de 100 anos”, como prometeu durante a campanha de 2022. Pelo contrário, agora até o Itamaraty pode agir em segredo.

Ministro militante

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem dúvidas de que petistas querem é “poder total no Brasil”. À coluna, o deputado disse que a indicação de Jorge Messias ao STF é reveladora do aparelhamento ideológico do PT.

Black bombou

Nas 12 primeiras horas de black friday, nesta sexta (28), foram mais de 650 mil pedidos só no comércio eletrônico, diz o Serasa Experian. Foram exatos R$619.293.765,94. Tudo pela metade do dobro.

Bem na fita

A Seleção Feminina de Futebol está bem na fita com os brasileiros. Pesquisa da CBF e da Nexus aponta que 73% avaliam o time de forma positiva ou muito positiva. Quem vê de forma negativa soma só 13%.

Lulista rejeitado

Caso se confirme os números da pesquisa Real Time Big Data, de sexta (28), o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) fica fora de uma eventual disputa pelo Senado por Mato Grosso. Em terceiro, soma só 10%.

Pensando bem…

…Congresso mudar lei ainda não é inconstitucional.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deus protege bebum

Em 1996, por sugestão da deputada mineira Sandra Starling (PT), o partido causou polêmica ao sapecar em sua página, na internet, a frase de um fundador, sociólogo Francisco Weffort, que depois seria nomeado ministro da Cultura de FHC: “Deus protege os bêbados, as crianças e o PT”. Anos depois, a frase talvez explique a impunidade e principalmente os descondensados.

Cláudio Humberto

"Jorge Messias sabia do roubo"

Deputado Messias Donato (Rep-ES) sobre o ministro ignorar alerta da AGU sobre aposentados

28/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Avião de R$100 mil de Motta vale até R$3,5 milhões

Consta na declaração de bens do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R$100 mil, praticamente o valor de um carro popular no País. A coluna apurou detalhes que não aparecem na transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Registros na Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, mais conhecido comercialmente como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Bala na agulha

Sites como aeronvaesavenda.com, avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$3,5 milhões, mas a média do mercado se situa nos R$2,2 milhões.

Pra quem pode

O Seneca III foi projetado para piloto e mais cinco passageiros, e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989.

Funcionário rendido

Mês passado, bandidões tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o calhambeque se negou a decolar.

Como explica?

A coluna procurou Motta para saber mais sobre essa diferença de preço entre o declarado e o praticado no mercado, mas ele ficou em silêncio.

Generais presos não devem perder patente no STM

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar (STM) determine a perda de patente de militares acusados de suposta “tentativa de golpe”, como pretende o ministro do STF Alexandre de Moraes. Um ministro aposentado do STM, que, aliás, detesta Bolsonaro, mas nunca deixou de ser um magistrado na melhor acepção do termo, lembra que perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por “indignidade”, como ele define.

A indignidade

De acordo com o ministro ainda muito admirado no STM, a indignidade se dá em condenações de estupro, por exemplo.

Incompatibilidade

O cometimento de crime considerado “indignidade” estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar.

Patentes mantidas

O ministro do STM acha improvável que os generais presos percam a patente, no crime político de “tentativa de golpe”.

Tamanho do estrago

Os R$26 bilhões sonegados pelo setor de combustíveis, revelados pela operação Poço de Lobato, daria quase para fechar o que falta para o Orçamento do Brasil para 2026: R$30 bilhões.

Entregues

“Nós estamos hoje literalmente entregues... onde um Poder pode tudo e não é moderado por ninguém”, protestou o líder do PL no Senado, Rogério Marinho (RN). "Isso é intolerável”, concluiu.

Pera lá

Hugo Motta ganhou nota da comunidade no X sobre a isenção do IR. O presidente da Câmara tentou faturar sugerindo que acelerou tramitação, “o próprio Hugo Motta atrasou a matéria por meses”, diz o alerta.

Nada de dosimetria

Presidente do PL, maior partido da Câmara, Valdemar Costa Neto avisou que o compromisso da sigla é com a pauta da anistia. “Compromisso inegociável”, disse o cacique, mas só depois da União Progressista.

Bem informados

Aeronave da J&F (dos irmãos Batista) voou à Venezuela, ontem, e pouco tempo depois a ditadura revogou as licenças das aéreas Gol e Latam, entre outras, proibidas de operar no país do ditador Nicolás Maduro.

Tem pena de morte, sim

Ainda se diz que não há pena de morte no Brasil, mas é mito. Mantém-se no Código Penal Militar e pune traição a Pátria, em tempos de guerra. Não foi retirada da Constituição de 1988. Quatro militares da FAB foram sentenciados a morte, mas o presidente Getúlio Vargas comutou a pena.

Vizinho e vecino

O “TSE” da Colômbia multou a campanha do presidente de extrema-esquerda Gustavo Petro, que gastou 5,3 bilhões de pesos a mais que o permitido. Pode perder o mandato, mas, nem foi investigado diretamente.

Indústria da multa

O motorista de Brasília já desconfiava: a capital federal lidera proporcionalmente como cidade com mais radares de velocidade instalados. São 7,5 para cada 10 mil veículos. Goiânia tem 5,83.

Pensando bem...

...Congresso romper com o governo não termina bem para os presidentes.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sucatas paralisadas

Discutia-se no Senado projeto que autorizava a doação de doze velhos aviões da Força Aérea Brasileira ao Paraguai e à Bolívia, no primeiro governo Lula (PT). O senador Edison Lobão (PFL-MA) disse que das 800 aeronaves da FAB, 400 estavam no chão, sem voar. O senador tucano Arthur Virgílio (AM) interveio, com ironia que provocou risadas: “Com a doação dos doze aviões, a FAB ainda ficará com 48,5% da frota paralisada. Se o governo Lula doar os 400, poderá proclamar que deixou a FAB com 100% da frota em condições de voo...”

