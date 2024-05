"Primeira vez que vejo um petista falando a verdade"

Giba Um

A prefeitura de São Paulo (o prefeito Ricardo Nunes está envolvido em sua pré-campanha pela reeleição) desembolsou mais de R$ 20 milhões com cachê de artistas que se apresentaram na Virada Cultural no fim de semana, quando foram realizados shows em 22 palcos distribuídos em 12 regiões da cidade.

Mais: Generosos cachês foram pagos a mais de 30 participantes da Virada. Os cinco mais bem pagos foram Leonardo (R$ 550 mil), Cláudia Leitte (R$ 550 mil), Leo Santana (R$ 500 mil), Gloria Groove (R$ 400 mil) e Raça Negra (R$ 390 mil). Entre outros, tem também Pabllo Vittar (R$ 357 mil), Roberta Miranda (R$ 300 mil) e até É o Tchan (R$ 200 mil).

Sou meio mística

A Em entrevista à revista Glamour, a cantora e apresentadora Iza, que é uma das capas, disse que apesar de não estar tomando nenhum contraceptivo e de querer construir uma família com seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, filhos não era o pensamento do momento. "Sempre tive o sonho de ser mãe. Sinto que sou maternal à vida. Não sei muito bem por que, já que sou filha única e não tive a vivência de cuidar de irmão, por exemplo, mas sou assim com a minha equipe, amigos e família. Quando tenho que cuidar do outro, me sinto mais preparada, mas por outro lado me questionava: 'Como vai ser quando eu for mãe?'". E completou: "Estou muito feliz, em êxtase. A gravidez aconteceu no melhor momento possível." Apesar de não ser planejado, foi desejado e o universo conspirou para isso e a cantora garante que as palavras são como vazão para os sentimentos e ferramenta de construção de uma nova realidade. "Sou meio mística, acredito que, quando a gente se abre para falar o que sentimos, a vida acaba se moldando a essa ideia também". Iza espera uma menina e o nome escolhido Nala tem um grande significado na vida da cantora. Primeiro porque Iza foi quem dublou a pequena leoa na versão do filme Rei Leão de 2019 e depois porque "foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro". Na época Iza, na primeira versão do filme, Iza tinha apenas 4 anos.

Fundo do Mercosul entra na "guerra"

A ministra do Planejamento, Simone Tebet e seus assessores estão catando tudo o que é grão na busca por recursos para o "orçamento de guerra" na reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma das ideias é recorrer ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), mecanismo solidário de financiamento criado com o objetivo de reduzir assimetrias entre os países do bloco. Hoje, não pode haver assimetria maior do que a inundação de um estado brasileiro praticamente inteiro. E mais: de um estado que tem um papel crucial na logística e na circulação de mercadorias entre os países do Mercosul. A princípio, o Brasil teria direito de usar pouco mais de US$ 150 milhões da Focem. Na leitura do governo, as circunstâncias podem abrir caminho para o remanejamento de recursos dentro do bloco econômico e uma liberação maior para o Rio Grande do Sul.

Dívida quitada

Ainda a reconstrução: nos anos seguintes, essa transferência emergencial seria compensada com um aporte maior do Brasil o país é responsável por 55% das contribuições anuais para a composição do fundo. Em boa hora, o governo Lula quitou a dívida brasileira com o Focem. Pagou no ano passado US$ 99 milhões, zerando o calote herdado da gestão Bolsonaro. Não faltam argumentos para serem usados nas tratativas com os demais países do Mercosul, notadamente Argentina e Uruguai para liberação do volume extraordinário para o Rio Grande do Sul. Quanto mais tempo demorar para as águas baixarem, maior o risco da barragem de Santo Grande (divisa Argentina-Uruguai) não suportar o fluxo do Rio Uruguai.

Juntas outra vez

Mãe e filha se juntam pela terceira vez para estrelar mais uma campanha da grife de lingerie e moda íntima italiana Intimissimi. Heidi (50 anos) e Leni Klum (que acaba de completar 20 anos) posaram para a campanha que desta vez celebra a singularidade de cada mulher em todas as suas facetas e fazendo com que ela se sinta confiante e sensual com sua lingerie independente da fase da vida em que ela esteja. Sobre posar numa campanha junto com a filha Heidi se derrete: "Devo dizer que estou muito orgulhosa e feliz que minha filha quis fazer esta campanha comigo. Somos duas mulheres fortes que definitivamente podem mostrar isso". As peças da nova coleção trazem um toque romântico com pequenas e delicadas flores e tons bem suaves.

Revival

Antes de anunciar o nome de Magda Chambriard, ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo nos tempos de Dilma Rousseff, o presidente Lula trocou informações com a própria ex-presidente e também com Sérgio Gabrielle, que comandou a estatal naquela época. Os dois capricharam nas referências a Magda. E também ouviu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, a quem Lula respeita e confia e que segue tendo voz nos bastidores do atual governo. Vaccari foi apontado por Pedro Barusco ex-gerente da Petrobras como o principal operador do PT no esquema do petrolão onde era chamado de "Mochila".

Amigo é para isso

A Petrobras, com nova presidente, está empenhada em salvar o polêmico contrato assinado em 29 de dezembro com a petroquímica Unigel e que a área técnica do TCU recomendou que fosse suspenso por causa do risco de dar à estatal um prejuízo de quase meio bilhão de reais. Há poucos dias (Jean Paul Prates ainda era presidente) enviou a Benjamin Zynler, relator do processo no TCU ofício em que pedia uma "solução consensual". Nele, a solução de todos os citados processos judiciais e arbitral envolvendo as empresas tudo para pôr de pé o contrato de R$ 759 milhões. O empresário da Unigel é amigo de Rui Costa (Casa Civil).



NO GABINETE

Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), o ministro Vinícius Marques de Carvalho teve encontros oficiais com representantes de seis empresas clientes de seu escritório VMCA Advogados, chefiado por sua namorada e sócia Marcela Matiuzzo. No caso do conflito ético envolvendo acordo de leniência da Novonor (ex-Odebrecht), Carvalho mantém o aval de Lula, bem como de outras cinco empresas: Gol Linhas Aéreas, Mercado Livre, Facebook, Rumo Logística e Vale (entre outubro de 2023 e março de 2024). O ministro está afastado do escritório e não tem união estável assinada com a advogada.

Balanço

Até o fim da semana passada, a Defesa Civil gaúcha mapeou 584 dos 839 alojamentos com vítimas da tragédia do estado. Contaram 45.799 pessoas em 74 cidades, cerca de 60% dos 77 mil abrigados. São mais de 11 mil famílias, 3.081 crianças de até 5 anos, 6.427 idosos e 1.568 pessoas com deficiência. Em 41% dos abrigos há gestantes ou puérperas; mais um terço, migrantes. Quilombolas e indígenas estão isolados em áreas igualmente devastadas. Analistas lembram que a composição tão diversa dos necessitados sugere complexidade da assistência. Especialistas em políticas públicas e organizações sociais estão segmentando pedidos de doação. Além de comida e água, idosos e crianças demandam de fraldas; mulheres de absorventes; homens de lâmina e espuma de barbear; todos de escova e pasta de dente, sabonete e xampu.

PLANOS CANCELADOS

Tramita na Câmara proposta de CPI para investir operadoras que têm cancelado unilateralmente planos de saúde coletivos. A Agência Nacional de Saúde vem se mantendo omissa. As operadoras inventaram um indicador, que batizaram de "inflação médica", para justificar suposto aumento de custo. Os cancelamentos ocorrem mesmo que o clientes honrem seus contratos, pagando em dia. No Distrito Federal, há mais de 300 queixas de planos coletivos cancelados. Os planos queriam cancelar contratos com os clientes hospitalizados, mas o Supremo Tribunal de Justiça impediu.

Operado

O ator Tony Ramos, 75 anos, está internado no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde se submeteu a uma cirurgia para estancar um sangramento intracraniano. O hospital informa que "o estado de saúde do paciente é estável". Recentemente, Tony foi visto com visual mudado ao lado da atriz Lilia Cabral e do diretor José Alvarenga. Tony e Lilia vão fazer um para no filme A Lista, dirigido por Alvarenga. Em mais de seis décadas, Tony já fez mais de 140 papéis. Sua peça no teatro com Denise Fraga foi cancelada neste final de semana.

VERDE E AMARELO

Os organizadores da 7ª Marcha do Orgulho Trans em São Paulo, em 31 de maio, estão pedindo para que os participantes compareçam de verde e amarelo. No show de Madonna no Rio, ela e Pabllo Vittar usaram camisas da seleção brasileira, o que foi entendido como um resgaste a símbolos apropriados pelo bolsonarismo. Pri Bertucci, fundador da Marcha, não deixa por menos: "A gente quer que deixem de ser cores de que as pessoas sintam vergonha". E deixem de usar verde e amarelo para não serem confundidas com bolsonaristas.

MISTURA FINA

NA esteira da tragédia do Rio Grande do Sul, o governo federal está retomando discussões sobre a criação de um Conselho Superior do Clima. Seria mesmo superior e não outro "conselhão", que é mais uma peça decorativa. O colegiado incluiria o próprio presidente da República, mais os presidentes da Câmara, Senado e do STF, assim como ministros da Fazenda, Meio Ambiente, Casa Civil e o TCU. Seria mais uma tribuna política, combinando periocidade mais curta dos eventos e condições concretas para fazer as ações andarem.

A CRISE da Enel em São Paulo tem alimentado conjecturas em relação ao futuro do grupo no Brasil. Os italianos estão avaliando uma reorganização de seus negócios no país e as mudanças atingiriam suas duas principais áreas de atuação. No segmento de geração, a saída seria a busca de um sócio para a Enel Green Power, seu braço de energia renovável. É um portfólio com 94 usinas hidrelétricas, eólicas e solares, além de 16 projetos em desenvolvimento. Os movimentos mais agudos estariam reservados para o setor da distribuição.

OS movimentos citados incluem, de um lado, a alienação da Enel Rio, a antiga Ampla; de outro, a retomada do processo da Enel Ceará, ex-Coelce, suspenso em novembro de 2023. O grupo passaria a concentrar a grande parte de sua energia em seu maior e ao mesmo tempo, problemático no Brasil: a Enel São Paulo. Com quase R$ 20 bilhões em receita, a distribuidora paulista responde por quase metade do faturamento total do conglomerado no Brasil também a operação mais lucrativa dos italianos no Brasil.

A FABRICANTE de defensivos agrícolas Proquimur, do Uruguai, está chegando no Brasil. O projeto prevê desembarque no país no segundo semestre. Só que quem dita é o INPI, diante da escassez de verbas e servidores. A empresa já protocolou no instituto pedido de patentes de produtos. Especializada no tripé fungicidas, herbicidas e inseticidas, a companhia chega para disputar um mercado que, na última safra, movimentou US$ 20 bilhões, 40% a mais do que no ciclo anterior.

A PARTIDA na privatização dos serviços de saneamento do Pará será dada até o final de julho. A tendência é que a concessão seja dividida em blocos, com o lançamento do edital de licitação: ao da primeira área nesse intervalo de dois meses e meio. O governador Helder Barbalho não quer nem pensar em outro cenário que não seja a realização do primeiro leilão ainda neste ano. As obras devem avançar antes da Conferência sobre Mudanças Climáticas.