E São dados da Associação Brasileira de Alzheimer: no Brasil, 1,7 milhão de pessoas com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência e só a doença de Alzheimer corresponde a 55% desses casos (966.594).

Mais: há ainda 2,3 milhões de brasileiros com algum tipo de declínio cognitivo, com sintomas relacionados à memória. A estimativa é que até 2030 sejam 2,78 milhões e, até 2050, mais de 5,5 milhões de brasileiros com mais de 60 anos convivendo com demência.

“Quantas mulheres acima de 50 anos, a gente vê na TV? O homem nesta idade é charmoso. Mulher vira velha. O peso é cruel” - de CÁTIA FONSECA // 54 anos, apresentadora do programa feminino Melhor da tarde, na Band.

Liberte sua beleza

A 3ª edição do Sephora Dark Side of Beauty, ou melhor, o baile de gala de Halloween da Sephora aconteceu na quarta-feira (11) no hotel Grand Hyatt, no Itaim Bibi, em São Paulo. Com o tema “Liberte Sua Beleza Extraordinária”, as madrinhas desta edição foram Preta Gil, Xuxa e Ivete Sangalo (primeira foto) que também comandou o show da noite. E claro uma legião de celebridades ocupou o evento com fantasias surpreendentes, algumas até deixavam os donos praticamente irreconhecíveis. Como foi o caso de Thelminha Assis (segunda foto), que foi fantasiada de ET, que contou que ficou três horas praticamente paralisada para que a prótese da cabeça do extraterrestre ficasse pronta; a dançarina Lore Improta (terceira foto) também teve difícil identificação, fantasiada de múmia negra, com direito até peruca; a comediante Gkay (quarta foto) foi outra que também ficou quase irreconhecível com fantasia inspirada em Jo Calderone, o alter ego masculino de Lady Gaga do clipe Yoü and I. Entre as fantasias mais comportadas, onde era possível identificar as celebridades por trás delas estavam a atriz Claudia Ohana (quinta foto), num vestido preto transparente que lembrava um pouco sua personagem Natasha de Vamp e a apresentadora Cátia Fonseca (última foto), que mostrou sua versão de Cleópatra.

Terroristas e carniceiros

Fazer reféns – homens, mulheres, crianças e bebês – para negociar algum tipo de vantagem ou servir de escudo é crime de guerra. Atacar um kibutz, em pleno feriado do Shabat, assassinando mais de 100 pessoas e mais bebês, protagonizando uma verdadeira carnificina é crime contra a humanidade. E degolar outros 40 bebês é evidenciar o lado carniceiro dos terroristas. Em todas essas criminosas investidas há uma cruel obsessão por bebês. Israel tenta trocar supostamente mais de 150 reféns (bebês entre eles) pela liberação de água, energia e comida para o inimigo. O Hamas quer, nessa troca, que Israel suspenda os bombardeios, mesmo continuando a produzir essa disposição pela artilharia. Os mais veteranos advertem: o Hamas nunca libertará reféns, preferirá assassiná-los. E fúria por fúria, Israel não recuará, nem deixará de puxar o gatilho.

Aumentando a família

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme conseguiu deixar o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida quando também se comemora o Dia das Crianças ainda mais feliz, ao compartilhar a notícia de sua gravidez com o empresário e sócio de uma empresa de doces de amêndoas Victor Sampaio. No final do ano passado Fepa (como é conhecida) revelou que havia sofrido um aborto no ano anterior e desabafou: “O aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. É um luto invisível”. Ao completar 40 anos em junho revelou que rejeitou um convite para voltar as novelas (algo que quer muito fazer), para tentar realizar seu maior desejo, agora conquistado, de ser mãe. “Mas hoje, sei que posso falar “nãos” para me realizar pessoalmente. Se aceitasse, deixaria outro projeto muito importante de lado. Ser mãe é minha prioridade”.

Defesa da causa

O governo Lula não deverá ter dificuldade de obter a libertação de brasileiros sequestrados e mantidos como reféns pelo Hamas, em razão das relações com o grupo terrorista. A antiga simpatia foi reiterada por meio de nota oficial do Hamas, onde os terroristas se congratularam com o presidente brasileiro por sua vitória. A nota ainda pode ser lida e nela há referências à defesa que Lula “sempre fez da causa palestina”. A existência de brasileiros sequestrados pelo Hamas foi divulgada pelo porta-voz do exército israelense.

In – Moda: cintura baixa (de volta) / Out – Moda: cintura alta

Lula, não

Participando do governo federal com três ministérios (Minas e Energia, Agricultura e Pesca), Gilberto Kassab, presidente do PSD (e também secretário do Governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo), está prevendo que, para a disputa do Planalto em 2026, seu partido não seguirá com Lula, como quer o PT. Ele convive com insatisfações internas de políticos que não conseguem emplacar seus apadrinhados em cargos na máquina federal. De quebra, Kassab acha que Ratinho Jr., que apoiou Jair Bolsonaro em 2022, poderá ser um grande nome para a Presidência.

Armas e documentos

A inspiração é do próprio Jair Bolsonaro: o pessoal envolvido em sua defesa vai insistir na tese de que “não há golpe sem armas e não há golpe sem sua assinatura em documentos”, o que beira a tragicomédia. Essa é a linha adotada no caso da delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid: jamais o ex-presidente assinou qualquer decreto ou documento que pudesse abrir espaço para um golpe de Estado. Cid contou que Bolsonaro recebeu de Filipe Martins, assessor da Presidência, a minuta de um decreto golpista que convocava novas eleições e prisão de autoridades. E mexeu no texto: novas eleições, tudo bem; prisão só de Alexandre de Moraes (STF).

MAIS UM

Depois de indicar Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, Lula nomeou para um cargo público outro integrante do time de advogados que o defendeu nas ações relacionados à Lava Jato: Luis Henrique Pichini Santos vai assumir um posto no Palácio do Planalto, vinculado diretamente ao presidente. Tem 32 anos, trabalhou no escritório do próprio Zanin e compôs a equipe responsável pela anulação, no STF, de condenações de Lula em processos da força-tarefa em Curitiba. Pichini atuará na equipe pessoal do Chefe do Governo.

Pensa que pode

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) pensa que pode tudo e mais ainda se chegar à Presidência. Agora, uma ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada no STF contra o aumento gradual que Zema deu a si próprio, reajustando seu salário de R$ 10,5 mil mensais para R$ 41,8 mil até o penúltimo ano de mandato. A Assembleia de Minas aprovou o reajuste do governador e de outros servidores, como o vice-governador, secretários e secretários-adjuntos. Na contramão, o ministro Cristiano Zanin (STF) quer informações da Assembleia e posicionamento da PGR e da AGU. Adiantado, Zema já avisa: “Eu posso aumentar meu salário”.

OLHO NA CONAB

Além da posição de cisão da Pasta da Justiça e Segurança Pública, o governo estuda outra mudança, o retorno da Conab para a Agricultura. É uma medida que interessa principalmente a Arthur Lira. O presidente da Câmara enxerga a possibilidade de uma jogada dupla: trabalha para derrubar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quanto para derrubada do superintendente da Conab, Edegar Pretto. Na sua avaliação, o segundo movimento seria facilitado com a volta da companhia para a Pasta da Agricultura. Hoje, a Conab está dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sob o comando de Paulo Teixeira. Atualmente, a Conab tem dois preciosos ativos: verba e poder.

Óculos escuros

Embora a maioria de seus ministros e até mesmo alguns assessores diretos estivessem aproveitando o feriadão, o presidente Lula trocou informações com alguns que permaneceram no Brasil, especialmente sobre a guerra Israel-Hamas, através de videoconferência. A novidade é que o chefe do Governo sempre aparecia de óculos escuros, com os olhos protegidos em função da blefaroplastia, procedimento de retirada de pele da região, o que pode causar inchaço. Aos 77 anos, Lula não quer ser visto em nenhuma circunstância que passe imagem de fragilidade.

NEM CERVEJINHA

Nem só de dores provocadas pela cirurgia do quadril vive o presidente Lula em seu período pós-operatório: nesse primeiro período, além de estar proibido de receber visitas, o chefe do governo também tem de suportar a determinação de não ingerir bebidas alcoólicas, entre outras recomendações até de carne bovina. Traduzindo, nem picanha, nem cervejinha. Quem está na vigilância é a primeira-dama Janja. Mais: Lula também deverá usar por um mês meias elásticas para prevenir eventuais tromboses.

MISTURA FINA

TRAMITAM na Câmara mais de duas centenas de pedidos de convocação de ministros de Lula para explicarem desarranjos em suas pastas. O alvo favorito é Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, com 71 pedidos, quase todos ignorados. Só seis nomes não receberam convocação: a ex-ministra Ana Moser (Esporte), os novatos André Fufuca (Esporte) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos); André de Paula (Pesca), Celso Sabino (Turismo) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

AINDA convocações: Nísia Trindade (Saúde) aparece atrás de Dino, com 23 pedidos. Já Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) tem 22 convocações, a maioria sobre o MST e invasões criminosas e o chanceler Mauro Vieira (Relações Exteriores) tem 18 convocações.

HÁ pressões dentro do PL para que Valdemar Costa Neto deixe de pagar ao general da reserva Walter Braga Netto (e três assessores) a remuneração mensal de R$ 26 mil. Como se não bastassem investigações sobre seu suposto envolvimento em possível tentativa de golpe, Braga Netto já comunicou sua desistência de disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, no ano que vem. Era a principal justificativa para receber o dinheiro.

O GOVERNO Lula planeja reabrir a Comissão da Verdade, em uma iniciativa pilotada pelo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Contudo, existe o temor que a retomada gere novos focos de atrito entre a gestão petista e a caserna. A ex-presidente Dilma Rousseff, hoje na presidência do Banco dos Brics, em Xangai, também apoia a possível reabertura do colegiado.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista já decidiram que a J&F, holding do clã, vai construir 400 barcaças para o escoamento de minério, ao custo de R$ 2,3 bilhões. É o apetite deles pela área da mineração – e sua logística. A montagem das embarcações ficará a cargo de quatro estaleiros: Juruá e Eram (Amazonas), Maguari (Pará) e Enseada (Bahia). O Fundo de Marinha Mercante poderá financiar 90% do valor, mas a tendência é que o BNDES também participe da operação. Mais: os irmãos Batista também querem investir em transição energética, com a extração de lítio.

A EUROFARMA, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil, com faturamento de R$ 8 bilhões anuais, vai tirar do forno nova rodada de investimentos em biotechs. Os primeiros aportes acontecerão até o final do ano. Na mira, startups com projetos relacionados à produção de medicamentos, mas também a soluções industriais na área biomédica. A empresa montou um fundo de venture capital, Eurofarma Venture, com recursos de US$ 100 milhões.

Colaboração: Paula Rodrigues.