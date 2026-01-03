Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso"

Eduardo Bolsonaro, que é policial federal concursado, após 'ordem' para voltar a atuar na PF

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

03/01/2026 - 07h00
Governo Lula ganhou 90% dos casos no STF

Balanço das decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ano de 2025 revela foco desproporcional em investigações e condenações ligadas à oposição a Lula (PT), enquanto ações contra aliados do Planalto, quase inexistentes, na maior parte dos casos foram favoráveis aos governistas. Mesmo excluindo centenas de condenações no badernaço de 8 de janeiro, levantamentos divulgados mostram que o STF tem decidido em linha com Lula em nove de cada dez casos.

Ano pré-eleitoral

O STF favoreceu o governo Lula condenando adversários e rejeitando alegações da oposição, por exemplo, para validar decretos presidenciais.

Parceria constante

Os ministros STF avalizaram políticas públicas e deram a mão a Lula até em questões de política econômica, como no aumento abusivo do IOF.

Hifi’ STF com Lula

Em linha com Lula e antes de decisão legislativa, o STF vedou indulto ou anistia a Bolsonaro, alegando que seus “crimes” são “imperdoáveis”.

Governo no pódio

De 94 mil decisões monocráticas, Moraes fez 7 mil, Dino 5,8 mil e Zanin 5,4 mil. André Mendonça, fora da bancada governista, em 4º, fez 5,3 mil.

Câmara reduz cotão, mas torra R$225 milhões

Ao contrário do Senado, a Câmara dos Deputados reduziu em mais de 10% as despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”, em 2025. Foram R$225,4 milhões no ano passado, enquanto em 2024 os deputados federais torraram R$252,1 milhões. A principal despesa do cotão bancou a “divulgação da atividade parlamentar”, a propaganda para deputados; R$91,4 milhões (41%).

Pódio 2025

Os maiores gastões são Zé Adriano (PP-AC), com R$581 mil; Josenildo (PDT-AP), R$579 mil; e Pompeo de Mattos (PDT-RS), R$570 mil.

Redução expressiva

O valor destinado ao cotão dos deputados federais em 2025 foi menor até que o total gasto em 2023 (R$247 milhões).

Além-cotão

O auxílio-moradia, outro benefício dos deputados federais além do cotão parlamentar, custou R$4,8 milhões aos pagadores de impostos em 2025.

E o rombo só aumenta

O governo Lula (PT) tomou dos brasileiros R$3,98 trilhões em impostos em 2025, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É o maior valor de todos os tempos; 10,56% a mais que 2024.

Propósito

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) reagiu à arrecadação recorde do governo, no ano passado: “Alguém tem que pagar as viagens da Janja e os bilhões roubados do INSS”, ironizou.

Regras de ficção

A Instituição Fiscal Independente volta a alertar sobre a situação fiscal no Brasil: “Nenhum dos objetivos da regra fiscal criada neste governo está sendo alcançado. O aumento da dívida pública não foi estancado e não houve investimento estatal”, diz o diretor-executivo Marcus Pestana.

Já começou

A primeira postagem do ano no ‘X’ do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi um vídeo de feliz ano novo com uma mensagem nada discreta no finalzinho: “2026, fora PT!”

Governo anti-Sol

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) prevê retração de 7% na instalação de sistemas de produção de energia solar no Brasil, em 2026. Culpa do governo Lula (PT), que criou imposto de 25% para a importação de painéis, além dos juros altos etc.

Governo anti-Sol II

Relatório XP Investimentos corrobora previsão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): a taxa de juros estratosférica e os impostos de 25% vão barrar o crescimento de energia solar em 2026.

Medo e cobrança

“O Ministério da Justiça está preocupado em perseguir quem posta memes criticando o Lula. No governo petista, você paga imposto para viver com medo”, diz o partido Novo sobre os 57 inquéritos de memes.

Dobro do tamanho

O grupo de mais de dez países conservadores proposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, faria contraposição ao convescote esquerdista ressuscitado por Lula (PT), a Celac (Estados latinos e caribenhos).

Pensando bem...

...a Praça em Brasília já pode mudar de nome.

PODER SEM PUDOR

Morando na filosofia

Reza o folclore que ao assumir o poder, em 1964, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco encomendou ao romancista baiano Adonias Filho “uma filosofia para a revolução” de março de 1964, porque, para ele, “não há revolução sem filosofia”. O escritor encerrou a conversa com uma lição: “O senhor está enganado. A revolução já tem filosofia há mais de dois mil anos. Ela se chama democracia”.

"O Estado quando não tem mais dinheiro, manda a conta pra você"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) destaca a conta de R$8 bilhões dos Correios que vai sobrar para os pagadores de impostos

31/12/2025 06h00

Cláudio Humberto

2025: sucessão de escândalos e zero surpresa

Foram tantas graves denúncias em torno dos poderosos este ano, que 2025 terá de ser lembrado como o retorno dos escândalos em série no País. O ano mal havia começado e um ministro petista pediu para sair acusado de usar verba pública para ajudar uma fazenda da família. Foi só um gostinho. O prato principal foi servido na forma da fraude ao INSS, que tungou ao menos R$10 bilhões dos aposentados, o maior roubo da História do Brasil, maior até que o famoso Petrolão, desvendado pela Lava Jato, também enterrada este ano. Isso sem nem entrar nos empréstimos consignados, universo de R$90 bilhões. Foram tantos os enrolados nessa avalanche, que até Lulinha, filho do presidente, voltou às manchetes acusado de receber mesada de R$300 mil do operador do esquema. Pouquíssimo tempo depois, o liquidado Banco Master revelou ligações da mais alta cúpula do Judiciário com interesses nada republicanos. Mas, para Paulo Gonet, novo Engavetador-Geral da República, não há nada demais. Surpresa zero.

Esculacho de Lata

O troféu vai para o Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2025 não parou de demonstrar seu desapreço pelo Congresso Nacional, que, sem reagir, viu suas prerrogativas e decisões anuladas em escala industrial.

Destaque ‘Isso boia’

Antes desconhecido, Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, emergiu das profundezas do submundo para boiar em águas revoltas, como personagem-símbolo do roubo bilionário aos velhinhos do INSS.

Troféu ‘Quem Mandou?’

Para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor que denunciou abusos do ministro Alexandre de Moraes e acabou experimentando o inferno com o qual colaborou, agora acusado de participar da suposta “tentativa de golpe”.

Taça ‘Eu avisei’

Para a advertência dos brasileiros de bem de que não tinha o menor perigo de dar certo a escandalosa decisão do STF autorizando ministros a julgarem processos de interesse de seus próprios familiares.

O Diabo Veste Master 2025

O vencedor, com folga, é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo incrível talento de contratar o escritório de advocacia certo, do tipo capaz de apontar o caminho do céu para quem merece o inferno.

Troféu ‘Bye, bye, Brasil’

Para as pesquisas mostrando que, decepcionados, ao menos 40% dos brasileiros gostariam de deixar seu País.

Óleo de Peroba 2025

Lula ganha em todas as categorias, a começar com a decretação de sigilo eterno sobre atividades que decidiu esconder dos brasileiros, das viagens de Janja aos negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Taça Mico Dourado

Vai para a COP30, conferência na qual Lula nos fez gastar suspeitos R$500 milhões para bancar a organização pífia que não atraiu qualquer autoridade relevante e na qual as propostas do anfitrião foram ignoradas.

Avestruz de Lata

Com todos os deméritos, o prêmio vai para a OAB Nacional, por desrespeitar a própria reputação de bravura, em vários momentos da nossa História, e optar pela mais constrangedora omissão dos covardes.

Prêmio Massa de Padeiro

Após anos de torcida em redações de jornalões, a prisão decretada do Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes não mudou nada nas pesquisas: o ex-presidente continua em alta junto ao eleitorado.

Cadeira Elétrica 2025

Vai para o governo Lula, que perdeu oito ministros só este ano, quase todos enrolados em denúncias de irregularidade, das Comunicações à Previdência, ministério que deixou os aposentados serem roubados.

Sincerão do Ano

O chanceler alemão Friedrich Merz deixou ambientalistas e petistas ainda mais raivosos ao afirmar que nem ele e nem jornalistas que o acompanhavam apreciaram a viagem a Belém para a COP30.

Palma de Surpresa

A surpresa do ano foi o número maior de pedidos de impeachment contra ministros do STF do que contra o presidente da República, apesar do “governo em consórcio” que formam. Sem surpresa, nada andou.

Volta dos que Não Foram

O grupo empresarial dos irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F, JBS, Banco Original, Âmbar Energia etc. etc.) voltou quase onipresente aos corredores da Praça dos Três Poderes. Especialmente nos Palácios...

Medalha Juiz Real

O ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira da Primeira Turma, que teve a coragem de votar contra o que estava combinado: condenações em série por suposta tentativa de “golpe” sem tropas nas ruas e sem armas.

Substituto na goela

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganha o destaque com sua escolha, pelo pai, como candidato da presidente em 2026, pegando de surpresa até Tarcísio de Freitas (Rep-SP), que já amarrava as chuteiras.

Pensando bem...

...na verdade, 2026 começou há quase quatro anos.

PODER SEM PUDOR

Amizade íntima

O ditador Fidel Castro recebeu os parlamentares que participaram de um vôo inaugural para Cuba, nos anos 80. Um deles, o deputado estadual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: “Comandante Fifo...”. Mais tarde, os demais parlamentares resolveram chamar sua atenção: “Como é que você chama o homem de ‘Fifo’?”. “Ué,” reagiu o deputado, “ele só me chama de ‘Chuba’...”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há estimativas que este escândalo é pior que a Lava Jato"

Deputado Marcos Pollon (PL-MS), após pedir impeachment de Alexandre de Moraes por envolvimento no caso do Banco Master

30/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Intimidação do BC pode não impedir vazamentos

Tentativa de intimidar o liquidante do Banco Master nomeado pelo Banco Central reforça expectativas de suposta “lista” de autoridades ligadas a negócios do banqueiro Daniel Vorcaro ou por ele beneficiadas. O temor é que Eduardo Félix Bianchini, funcionário de carreira do BC, liquidante do Master, informe seus achados à cúpula do BC ou, pior, que os vaze à imprensa. Nesse vale-tudo, a defesa de Vorcaro “acusa” o BC de usar Bianchini para obter informações do Master, tal o temor de vazamentos.

Naufrágio inevitável

“Parece a velha piada do náufrago que não tem dedos suficientes para tapar os muitos buracos no casco”, ironiza um ex-secretário do Tesouro.

Buraco no casco 1

Os segredos do Master poderiam surgir da quebra de sigilo na CPMI do INSS, mas Dias Toffoli impediu o acesso dos parlamentares aos dados.

Buraco no casco 2

A pedido dos investigados, o STF ordenou acareação de Ailton Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC, com aqueles que investigou.

Buraco no casco 3

No TCU, o ministro Jhonatan Santos também estaria agindo, segundo fontes do BC, para restringir a atuação de auditores nessa área.

Sob Lula, dívida pública fecha ano em R$10 trilhões

Pela primeira vez na História, o governo federal vai fechar o ano com a dívida pública acima dos R$ 10 trilhões. Ou seja, sob a batuta de Lula e cia., a dívida astronômica do setor público brasileiro supera, em 2025, o Produto Interno Bruto de 180 países, segundo dados do Banco Central. Para piorar, a dívida do governo brasileiro representa quase 80% do PIB nacional e, segundo projeção do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, o comprometimento do PIB deve superar os 82% em 2026.

Buraco federal

A “Dívida Bruta do Governo Geral” inclui também governos municipais e estaduais, mas o governo federal é responsável por 80% do rombo.

Doença crônica

Diretor do IFI, Marcus Pestana compara gastos do governo federal com doença crônica: “O desequilíbrio contamina e limita o horizonte do País”.

Por fora

A oposição lembra: em só três anos, Lula torrou R$ 324,3 bilhões fora do teto das regras fiscais, inclusive aquelas que ele e seu governo criaram.

Bagagem tem

Eduardo Bianchini, funcionário de carreira do BC liquidante do Master, tem experiência no assunto: também foi nomeado liquidante da “Um Investimentos S/A”, corretora liquidada pelo Banco Central em 2019.

Anota aí

Os salários dos servidores públicos do governo federal custam mais de R$ 416 bilhões por ano aos pagadores de impostos. O valor é 50% a mais que tudo distribuído pelo governo a título de Bolsa Família e BPC.

Agora vai?

Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou ontem pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, assinado por mais de 50 parlamentares, por crime de responsabilidade do ministro do STF no caso do Banco Master.

Detalhe

O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes feito ao Senado pelo envolvimento no caso Master, pede a perda do cargo do ministro e “inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública”.

Espera sentado

Em 2019, início do governo Bolsonaro, os Correios anunciaram programa de demissão voluntária para 7,3 mil empregados. Só 4,8 mil aderiram. Agora, sob o PT, diz que vai “estimular” 15 mil demissões em dois anos...

Lógica ao contrário

O governo Fátima Bezerra (PT) vai pagar R$500/mês por até um ano a menores que cumpram “medidas socioeducativas” no Rio Grande do Norte. Diz que não é bolsa crime, nem incentivo ao crime, mas a grana é exclusiva para infratores. Quem não é menor infrator, não ganha bolsa.

Crime organizado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) alerta para o avanço de facções no Rio Grande do Norte, que agora paga “bolsa” exclusiva para menores infratores. O número de presos faccionados cresceu 222% só em 2025.

Abrasileirado

Envolve até Tim Waltz, candidato derrotado a vice na chapa de Kamala Harris, o desvio de bilhões de dólares para creches, nos EUA. Parece até desconto associativo do INSS no Brasil: “creches” foram criadas, sem funcionários e sem atender crianças, receberam bilhões... e tudo sumiu.

Pensando bem...

...prejuízo em estatal no Brasil não é incompetência, é meta.

PODER SEM PUDOR

Existe jantar grátis

O falecido deputado Maurício Fruet (PR) era mesmo um gozador. Nomeado prefeito de Curitiba em 1983, ele cedeu a vaga na Câmara ao suplente Dílson Vanchin, marinheiro de primeira viagem. Fruet aplicou-lhe uma “peça”, dizendo que era praxe vender tudo o que havia no gabinete. Vanchin nem desconfiou dos valores irrisórios que pagou. Contou a amigos: “Dizem que o Fruet é esperto. Que nada! Fiz o melhor negócio da vida!”. Convidado para um jantar com a bancada, na despedida de Fruet, Vanchin soube então que o dinheiro era para pagar a conta do restaurante...

