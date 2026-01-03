"Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Governo Lula ganhou 90% dos casos no STF

Balanço das decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ano de 2025 revela foco desproporcional em investigações e condenações ligadas à oposição a Lula (PT), enquanto ações contra aliados do Planalto, quase inexistentes, na maior parte dos casos foram favoráveis aos governistas. Mesmo excluindo centenas de condenações no badernaço de 8 de janeiro, levantamentos divulgados mostram que o STF tem decidido em linha com Lula em nove de cada dez casos.

Ano pré-eleitoral

O STF favoreceu o governo Lula condenando adversários e rejeitando alegações da oposição, por exemplo, para validar decretos presidenciais.

Parceria constante

Os ministros STF avalizaram políticas públicas e deram a mão a Lula até em questões de política econômica, como no aumento abusivo do IOF.

‘Hifi’ STF com Lula

Em linha com Lula e antes de decisão legislativa, o STF vedou indulto ou anistia a Bolsonaro, alegando que seus “crimes” são “imperdoáveis”.

Governo no pódio

De 94 mil decisões monocráticas, Moraes fez 7 mil, Dino 5,8 mil e Zanin 5,4 mil. André Mendonça, fora da bancada governista, em 4º, fez 5,3 mil.

Câmara reduz cotão, mas torra R$225 milhões

Ao contrário do Senado, a Câmara dos Deputados reduziu em mais de 10% as despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”, em 2025. Foram R$225,4 milhões no ano passado, enquanto em 2024 os deputados federais torraram R$252,1 milhões. A principal despesa do cotão bancou a “divulgação da atividade parlamentar”, a propaganda para deputados; R$91,4 milhões (41%).

Pódio 2025

Os maiores gastões são Zé Adriano (PP-AC), com R$581 mil; Josenildo (PDT-AP), R$579 mil; e Pompeo de Mattos (PDT-RS), R$570 mil.

Redução expressiva

O valor destinado ao cotão dos deputados federais em 2025 foi menor até que o total gasto em 2023 (R$247 milhões).

Além-cotão

O auxílio-moradia, outro benefício dos deputados federais além do cotão parlamentar, custou R$4,8 milhões aos pagadores de impostos em 2025.

E o rombo só aumenta

O governo Lula (PT) tomou dos brasileiros R$3,98 trilhões em impostos em 2025, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É o maior valor de todos os tempos; 10,56% a mais que 2024.

Propósito

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) reagiu à arrecadação recorde do governo, no ano passado: “Alguém tem que pagar as viagens da Janja e os bilhões roubados do INSS”, ironizou.

Regras de ficção

A Instituição Fiscal Independente volta a alertar sobre a situação fiscal no Brasil: “Nenhum dos objetivos da regra fiscal criada neste governo está sendo alcançado. O aumento da dívida pública não foi estancado e não houve investimento estatal”, diz o diretor-executivo Marcus Pestana.

Já começou

A primeira postagem do ano no ‘X’ do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi um vídeo de feliz ano novo com uma mensagem nada discreta no finalzinho: “2026, fora PT!”

Governo anti-Sol

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) prevê retração de 7% na instalação de sistemas de produção de energia solar no Brasil, em 2026. Culpa do governo Lula (PT), que criou imposto de 25% para a importação de painéis, além dos juros altos etc.

Governo anti-Sol II

Relatório XP Investimentos corrobora previsão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): a taxa de juros estratosférica e os impostos de 25% vão barrar o crescimento de energia solar em 2026.

Medo e cobrança

“O Ministério da Justiça está preocupado em perseguir quem posta memes criticando o Lula. No governo petista, você paga imposto para viver com medo”, diz o partido Novo sobre os 57 inquéritos de memes.

Dobro do tamanho

O grupo de mais de dez países conservadores proposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, faria contraposição ao convescote esquerdista ressuscitado por Lula (PT), a Celac (Estados latinos e caribenhos).

Pensando bem...

...a Praça em Brasília já pode mudar de nome.

PODER SEM PUDOR

Morando na filosofia

Reza o folclore que ao assumir o poder, em 1964, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco encomendou ao romancista baiano Adonias Filho “uma filosofia para a revolução” de março de 1964, porque, para ele, “não há revolução sem filosofia”. O escritor encerrou a conversa com uma lição: “O senhor está enganado. A revolução já tem filosofia há mais de dois mil anos. Ela se chama democracia”.