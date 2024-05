"Quem define o que é fake news? O governo? O Judiciário?"

Giba Um

Guardadas as devidas proporções, o Itaú está lidando uma espécie de versão chilena da Americanas. Trata-se da Papelera Dimar, uma das principais distribuidoras de papel do país chileno.

Há uma semelhança entre o scrtipt andino e a rede varejista de Jorge Paulo Lemann e sócios em vários quesitos. Prática criminosa, crise financeira, disputa judicial e no fato do Itaú ser um dos maiores credores da Dimar.

Mais: no caso da chilena, envolvendo seu mais alto executivo, fraude contábil, lucros artificiais e bônus maiores. O Banco vetou recuperação judicial, aumentando o risco de falência. O Itaú responde por 10% do passivo de R$ 55 milhões, nada que se compare à dívida da Americanas, de R$ 4,3 bilhões.

Casamento à vista

A atriz e modelo Erika Januza, 39 anos, está conciliando sua agenda profissional com a gravação dos capítulos finais da novela Dona Beja (sem data definida de estreia), pela plataforma de streaming Max e sua vida pessoal, com preparativos de seu casamento com José Junior, um dos fundadores do projeto Afro Reggae e da série Arcanjo Renegado. Se tudo sair como planejado no segundo semestre deste ano, os noivos trocarão de aliança no Mosteiro de São Bento, no Rio, numa cerimônia celebrada pelo padre que casou os pais dela, fez o batismo e sua primeira comunhão, na cidade de Contagem, onde a atriz nasceu e cresceu. “Sempre quis viver esse momento, uma coisa clássica. Me imaginei entrando na igreja vestida de branco com meu pai me levando. Infelizmente não terei ele, que já se foi, mas ainda quero viver essa tradição. E será com um vestido bem volumoso”. Erika confessa que a parte mais difícil é fazer a lista de convidados, ela precisa reduzir, sua primeira lista tinha 500 nomes. Sobre sua carreira de atriz é enfática: “Quero ser lembrada como uma boa atriz. Gosto muito de trabalhar e ter sonhos. Isso me motiva”.

As cinco grandes na reconstrução

As cinco maiores empresas de construção pesada do país, as chamadas big five, já estão sendo chamadas pelo governo para participarem da reconstrução do Rio Grande do Sul, depois de mais de dez anos atingidas pela ação da Lava Jato. Em 2012, ano que antecedeu o início da operação, a receita total do segmento foi de R$ 138 bilhões. Uma década depois, esse número era de R$ 56 bilhões. Ainda em 2013, o quinteto Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e OAS faturou R$ 28,9 bilhões. No ano passado, voltando aos poucos, a receita somada não chegou a R$ 10 bilhões. Hoje, no Planalto não existe nenhum problema dessas empreiteiras participarem da reconstrução de cidades do Rio Grande do Sul. Ao contrário, poderá marcar o retorno dessas empresas, em larga escala, a obras públicas. Até porque no entorno do presidente Lula é notória a rejeição aos métodos da Lava Jato.

Volta legitimada

A volta ao game das maiores construtoras tem sido legitimada pelo Judiciário, notadamente pelo STF. Em fevereiro, o ministro André Mendonça autorizou todas as empresas que fizeram acordo no âmbito da Lava Jato a renegociar os termos. No mesmo mês, Dias Toffoli suspendeu o pagamento das multas da Odebrecht (hoje OEC). Nos últimos dez meses, OEC e Andrade Gutierrez foram reabilitadas a prestar serviços para a Petrobras. Em 2021, a Álya, ainda com o nome de Queiroz Galvão, venceu licitação das obras no São Francisco de R$ 938 milhões (o primeiro público em sete anos). Os contratos escassearam durante décadas, estavam retornando lentamente e agora podem avançar até pela Petrobras.

O que incomoda

A jornalista Fátima Bernardes, que agora está enfrentando um novo desafio, com seu canal no YouTube e se preparando também para cobertura das Olimpíadas, em um de seus primeiros vídeos respondeu algumas dúvidas, pedidos dos fãs e rebateu algumas críticas também. Uma das perguntas queria saber se as críticas era a coisa que mais a incomodava. Fátima foi direta: “Você acha que eu nunca recebi crítica ao longo da minha carreira? Quer ver só uma coisa que me incomoda? É quando dizem assim: 'a Fátima não gosta de trabalhar'. O que eu sempre disse é que a partir do momento que eu tive o câncer eu repensei o tempo que eu dedicava da minha vida ao trabalho. Por isso eu não queria mais um dia a dia de compromisso depois de 35 anos de trabalho. É a única coisa que me incomoda. Dizer que eu sou bonita, feia, chata, não ligo”.

Juridiquês e Kama Sutra

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, comparou, novamente a linguagem jurídica ao Kama Sutra, livro indiano sobre comportamento e posições sexuais, que contém imagens eróticas. “Nós já temos muitas dificuldades inevitáveis no Direito para precisarmos piorar”, observou Barroso no lançamento do Anuário da Justiça 2024. “Já falamos coisas como “no aforamento”, “havendo pluralidade de enfiteutas”, “elegeu-se um cabeceu”. Isso é péssimo. “Ou “embargos infringentes” ou “mutuo feneratício”. Sempre que vejo isso me lembro de uma posição do Kama Sutra”.

Três na energia

Neste momento de tragédia no Rio Grande do Sul, a interligação elétrica entre Brasil, Uruguai e Argentina se torna fundamental para garantir suprimento de energia para o estado brasileiro. Em relação ao Uruguai, o transporte de insumo iria pela subestação de Melo, do outro lado da fronteira, à subestação de Candiota (RS). Há uma segunda linha, entre Riviera, no Uruguai, e Santana do Livramento (RS). Na Argentina, corre por uma linha de transmissão entre Rincón Santa Maria, em Corriente e as subestações Garabi I e Garabi II, em Garruchos (RS). E o Ministério de Minas e Energia, se precisar ainda recorre a uma linha que conecta Paso de Los Libres a Uruguaiana.

PÉROLA

AMEAÇADO - 1

A criação do Ministério Extraordinário para Reconstrução do Rio Grande do Sul colocou o governo Lula em mais um movimento arriscado frente ao Congresso Nacional. A MP que institui a Pasta pode não ser aprovada pelos parlamentares caso entre na pauta de votação. Melhor seria ir empurrando: tem validade de 120 dias. Se a MP for aprovada até o meio do ano, o recesso acrescentaria mais 15 dias de validade ao texto. E Paulo Pimenta teria seu cargo garantido até o final de setembro. A estratégia é ganhar tempo na atuação de Pimenta, cenário considerado possível e favorável.

Ameaçado – 2

Espera-se que no período de vigência da MP, Pimenta consiga ao menos finalizar o plano de reconstrução. Depois da validade do texto o governo poderia encaminhar as ações através de secretarias extraordinárias. Se a MP caducar, a Secretaria Extraordinária , que tem status de ministério, seria remanejada para a Casa Civil. Se a MP entrar em votação e for derrotada, Pimenta voltaria à Secom, deixando o governo sem um plano de reconstrução. Nessa hipótese, é garantida a volta dele a seu antigo posto.

UNIÃO DOS NEGÓCIOS

A Gol está em recuperação judicial nos Estados Unidos e, nos últimos meses, a Azul iniciou conversas para discutir eventual união de negócios. Agora, as duas empresas iniciaram um acordo de cooperação comercial por meio de compartilhamento de voos e os analistas acham que é o primeiro passo para uma possível fusão, mais adiante, entre as duas companhias, embora avaliem que a mudança do modelo de operação deveria ter sido submetida ao Cade (Conselho Administração de Defesa Econômica).

Fora dos eixos

A fala de Fernando Haddad na audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara foi considerada muito ruim. O ministro da Fazenda desandou a dar sinais de mudança da política monetária, fiscal e até na Constituição. Ninguém falava em mudança de meta – mesmo porque fazer isso agora seria dar dois tiros no pé – e Haddad resolveu dizer que a meta de 3% da inflação é “inimaginável” sinalizando até uma inflação de mais de 4,5%. Contudo, o ministro não fala nada sobre meta ampliada, que somente seria conferida em 24 ou 36 meses.

EFEITO RETARDADO

Ainda a performance de Haddad na audiência pública: ele também caiu na tentação de atribuir o ajuste fiscal ao governo anterior, que realizou uma espécie de moratória dos precatórios (o parcelamento dos precatórios foi uma bomba de efeito retardado). Ele ignorou o fato quando criou uma meta de tolerância zero, sabendo que não seria e nem será cumprida. Jair Bolsonaro conseguiu a proeza de furar o teto cinco vezes em quatro anos e a meta do primário estourou em 57% das vezes desde que foi aprovada em 2000.

MISTURA FINA

SERÃO incluídos no Orçamento da União de 2025 R$ 70,7 bilhões em despesas com precatórios (dívidas após decisões definitivas na Justiça), um aumento de 78% em relação aos R$ 60 bilhões deste ano. foram 155.683 precatórios cobrados da União entre abril de 2023 e 2 de abril de 2024, num total de 250.641 beneficiários. São dados do Relatório Despesas com Sentenças Judiciais – Precatórios, publicado pelo Ministério do Planejamento. O relatório mostra que apenas cinco precatórios superam a marca de R$ 1 bilhão – o maior deles chega a R$ 4,7 bilhões – enquanto 98% do total está abaixo de R$ 1 milhão.

JEAN Paul Prates diz, aos mais chegados, que não sabe por que Lula o demitiu da presidência da Petrobras; aos mesmo círculos, o presidente diz que Prates o peitou. E sua raiva em relação a ele era tamanha que, ainda em abril, quando já decidira seu afastamento da estatal, disse a um assessor do primeiro time: “Vou dar uma saída honrosa para Prates. Vou mandá-lo para a Faixa de Gaza como negociador”.

O PT está tentando empurrar o nome do ex-tesoureiro João Vaccari Neto para cima da Funcef, terceiro maior fundo de pensão do país, com mais de R$ 100 bilhões em ativos e 140 mil participantes. O objetivo é acomodá-lo no Conselho de empresas das quais a fundação seja acionista. Quem tem boa memória acha que parece até coisa de inimigo do governo. A eventual indicação de Vaccari seria uma buzina nas mãos da oposição. Em 2017, o ex-tesoureiro foi condenado por fraudes no próprio fundo de pensão da Caixa

A RETOMADA da política de valorização do salário-mínimo nos governos Lula 1 e 2, que prevê reajustes pela inflação mais variação do PIB, está pressionando a Previdência porque cada R$ 1 de aumento eleva as despesas em R$ 400 milhões. Os gastos estão anulando os efeitos da reforma previdenciária de 2019, podendo chegar a R$ 1 trilhão em 2025 e já se fala em nova reforma do próximo governo.

POUCOS dias antes de deixar a presidência do TSE, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou recurso de Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Netto para decisão que os tornaram inelegíveis fosse enviada ao STF. Os ministros também decidiram aplicar multa aos dois: R$ 425.640 para Bolsonaro e R$ 212.820 para Braga Netto. A decisão foi tomada na sexta-feira (24) e tornada pública no domingo (26). Esta semana, Alexandre deixa a presidência do TSE.