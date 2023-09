artigos

Em um justo, ardente e merecido tributo, com o coração transbordando de saudade e luto, as comunidades de Campo Grande e, por que não dizer, Mato Grosso do Sul estão lamentando a partida do saudoso empresário e renomado ícone da comunicação Antonio João Hugo Rodrigues, que deixou uma lacuna impreenchível nas áreas do jornalismo, do rádio e da televisão.

O comparecimento expressivo de pessoas de vários segmentos da sociedade após sua partida consolidou o prestígio e a dimensão do quanto Antonio João era estimado, com destaque para presenças de seus ex-funcionários e atuais prestadores de serviços nas suas empresas e até fornecedores com os quais mantinha relacionamentos profissionais.

A classe política também se fez presente. Entre outros, destacamos as presenças do senador Nelson Trad Filho, dos ex-senadores Pedro Chaves e Delcídio do Amaral, do ex-deputado Mauricio Picarelli e da senadora Tereza Cristina.

O humilde articulista que subscreve este depoimento, movido pelo sentimento amistoso da convivência mantida com o saudoso amigo, teve o prazer de manter amizade com o falecido por mais de 50 anos, com quem trocava ideias e de quem foi colega jornalista de igual para igual, com satisfação, bem como foi seu funcionário por muito tempo no Correio do Estado, tendo atuado ainda como assessor no seu escritório quando fora senador da República.

Peço vênia para diminuir a impressão que algumas pessoas tinham sobre sua personalidade, por não ser político populista ou demagogo, daqueles de dar tapinhas nas costas. No fundo, por trás desse comportamento não popularesco, estava um coração bondoso e servidor para os amigos com quem convivia e com destaque para com seus empregados, o que não é o forte na convivência entre padrões e subordinados. Testemunhei muitos atos de solidariedade por parte dele e posso afirmar que ele sofria mais com o coração do que com os gestos faciais.

Antonio João, para nós, na intimidade, chamado de Toninho, apesar de Imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e detentor dos mais importantes títulos, graduações, diplomas e medalhas de honra ao mérito, não era um homem de muitas fantasias, mas sim um cidadão honrado que soube dar valor ao clã Barbosa Rodrigues até o último momento de sua vida.

Não dou adeus ao Antonio João, mas sim dou Antonio João para Deus. À família enlutada, os pêsames de Sebastião de Oliveira Barbosires e família.