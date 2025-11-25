Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Quem falar agora de sucessão do presidente Bolsonaro é canalha...

O momento não é de discutir isso, é de dar suporte a um cara que está doente dentro do cárcere", de Flávio Bolsonaro, mandando recado a governadores pré-candidatos ao Planalto

Giba Um

Giba Um

25/11/2025 - 06h00
Bolsonaristas de todos os tamanhos e raízes esperavam que o Trump fizesse nova e preferivelmente grande manifestação contra a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, depois de tentar destruir sua tornozeleira. Trump que, há poucos dias, suspenderá o tarifaço de 40% a cerca de mais 200 produtos brasileiros. 

MAIS: O único comentário do presidente  norte-americano Donald Trump, resumiu-se a uma frase:" Foi isso que aconteceu? É uma pena, só acho que é uma pena". Na semana passada, ele disse que a retirada do tarifaço "era resultado das negociações entre os dois governos".

Tabu discutido

Vivendo sua quinta protagonista Sophie Charlotte, como Gerluce, em "Três Graças" mostra que seu talento  vem crescendo a cada dia. Nesta nova trama a atriz mostra que alguns temas abordados na novela ainda  são tabus e geram muitas discussões, como por exemplo o aborto. “Vivemos um momento de retrocesso no Brasil, e não sei se estamos prontos, como sociedade, para falar sobre a legalização do aborto, vendo medidas sendo tomadas para impedir o aborto legal de crianças. Elas não têm nem preparo fisiológico, nem psicológico, para passar por isso. O aborto legal é uma pauta muito feminista e progressista. Não estamos prontos e é complexo a ficção forçar isso. Compreendi a importância do aborto legal por viver a maior revolução que um corpo pode passar, que é gerar outro ser humano. Entendi que essa vida e esse corpo são meus, e que eu deveria ter voz”. Sophie disse em entrevista à revista Ela, que se inspirou em sua avó paterna, (já falecida), para compor o personagem, principalmente na caracterização. “Gerluce trabalha todos os dias, pega três ônibus, então, usa uma roupa mais prática, jeans, tênis. E não abre mão da vaidade: tem a unha feita, passa batom e lápis nos olhos”. Fora das telas, Sophie  está se dedicando a música e fez até um show ao lado de Tom Veloso (filho de Caetano Veloso). “Sempre gostei de cantar, mas meu foco profissional era ser atriz, e não cantora. Em “O rebu”, a primeira cena da série era eu cantando “Sua estupidez”. Escrevi uma carta ao Roberto Carlos para que liberasse a música e ele topou. Dois anos depois, veio o filme da Gal Costa. Imagina, viver a Gal com a bênção da própria? Este ano, fui convidada pela Karine Carvalho para montar um show no Bona Casa de Música, em SP, e disse, brincando, que só aceitaria com o Tom e o músico Cezar Mendes, meus parceiros. Sou tímida, por incrível que pareça, mas foi superprazeroso”.

Guerra interna na Casas Bahia

Além de equacionar o passivo da Casas Bahia, da ordem de R$ 5 bilhões, a Mapa Capital tem se dedicado a uma missão tão ou mais sensível: blindar a governança da companhia das tentativas de interferência de Michael Klein. A gestora, que assumiu o controle da rede varejista, com 85%, tem encontrado no herdeiro do fundador da empresa, Samuel Klein, um foco permanente de tensão societária. Nos bastidores, Klein tem questionado rumos estabelecidos pela nova gestão e pressionado por maior participação no processo decisório. Muitos garantem que o empresário também trabalha para tirar Renato Franklin do cargo de CEO - em abril já havia tentado a destituição do presidente do Conselho, Renato Carvalho do Nascimento, sem sucesso.

Na Casas Bahia 2

Das portas para fora, Michel Klein segue provocando ruídos no mercado com as sucessivas manifestações de que pretende voltar a ter uma posição de mando na Casas Bahia. A mais recente declaração nesse sentido veio numa entrevista, quando disse com todas as letras ter interesse em comprar parte das ações em poder da Mapa Capital. Hoje, Klein tem aproximadamente 10% do capital da rede varejista, entre participação direta e fundos de investimentos que orbitam ao seu redor. Aos mais chegados, Klein promete que ainda vai ganhar essa guerra e que não desistirá.

Uma nova mulher

A cantora e apresentadora Anitta, está vivendo uma nova fase de sua vida, após conquistar sucesso em sua carreira internacional.  Agora aos 32 anos, e morando de novo no Brasil tem levado uma vida mais discreta e reservada.  Seu novo modo de vida tem preservado principalmente sua vida pessoal, tanto que ela  está namorando desde janeiro, o empresário Ian Bortolanza, e pouco se sabe sobre o relacionamento, eles não se seguem nas redes sociais. Nesta nova fase Anitta também está mais conectada a espiritualidade, tanto que assina o prefácio do livro "Musculatura da Alma” de Max Tovar (xamã mineira e sua mentora nos últimos anos).  Anitta também deu a voz audiobook do livro, que será lançado no próximo dia 28. Há quem garanta que aos poucos Anitta, que já tem uma carreira estabilizada como empresária irá se despedir dos palcos, se dedicando apenas as empresas no qual é sócia e também se aventurando na área de atuação. É esperar para ver.

"Sr Jair"

Tradicionalmente, ex-presidentes da República conservam, depois de deixar o Planalto, o privilégio de manter o título "presidente" ad eternam ser chamado somente dessa forma. Nessa novela de  Jair Bolsonaro, a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), Rita de Cássia Caio Siqueira, chamou o Capitão de "Seu Jair" nada de reverências. Falou delicadamente, antecedendo a prisão preventiva do ex-presidente. Ela tem farta trajetória no sistema prisional e já foi homenageada por "atos de bravura" pelo 8 de janeiro. E com ela é "Seu Jair" - e ponto final.

Cheira chantagem

O presidente Davi Alcolumbre prometeu lançar hoje uma "pauta bomba" contra União, governos e prefeituras. Muita gente acha que ele está blefando e espera que Lula recue do lançamento de Jorge Messias a vaga do Supremo. Alcolumbre quer Rodrigo Pacheco na vaga de Luís Roberto Barroso. Mais: o Senado pode rejeitar Messias e pode escolher outro nome, expondo sua insatisfação. "Pauta bomba", para os mais céticos, as ameaças de Alcolumbre têm "cheiro de chantagem". Outros, literalmente, falam em "jogo sujo". Elio Gaspari diz que é cheiro de "arma de conveniência".

Pérola

"Quem falar agora de sucessão do presidente Bolsonaro é canalha. O momento não é de discutir isso, é de dar suporte a um cara que está doente dentro do cárcere", 

de Flávio Bolsonaro, mandando recado a governadores pré-candidatos ao Planalto. 

Repentina valentia 1

Passada a excitação com a vitória contra Lula na Câmara com a aprovação do projeto anti-facção, a oposição desconfia da repentina valentia de Hugo Motta na tramitação do texto. Líderes da Câmara avaliam que o presidente da Casa expôs o relator Guilherme Derrite (PP-SP) ao desgaste por não ser firme no início da tramitação. Na planilha da oposição os votos no placar estavam na conta desde a última semana, mas Motta hesitou - e não votou.

Repentina valentia 2

Ainda o protesto anti-facção: Derrite pode alçar voos mais altos, como suceder Tarcísio de Freitas ou o Senado, vagas que têm interesse de petistas. O governo tentou emplacar no projeto de Derrite, que é militar, a conversa mole que enfraqueceria a Polícia Federal -e não colou. Também sobraram reclamações após Motta não aceitar investidas de oposição que tentou equiparar facções criminosas a milícias terroristas. Do lado governista, não se esquece da escolha do relator. Tampouco perdoam não ter adiado a votação, pedido duas vezes ao plenário.

Olho na “cannabis" 1

A Anvisa acaba de autorizar a Embrapa a pesquisar o cultivo da cannabis sativa para uso medicinal. É uma medida inédita, mas de alcance nacional e que reduzirá o preconceito. A Anvisa também tem interesse econômico nisso. A utilização da "maconha medicinal" está em alta. O mercado do produto deve alcançar este ano R$ 1 bilhão. O cultivo pode ser 11 vezes mais lucrativo do que a suja. E é urgente reduzir a dependência no país da importação de produtos caríssimos, nem sempre controlados. Thiago Lopes Campos, da Anvisa, diz que "essa autorização permite que o Brasil produza conhecimento próprio e cumpra seu dever com a saúde pública". 

Olho na "cannabis" 2

Para quem tem a memória curta: há seis anos o governo de Jair Bolsonaro ameaçava fechar a Anvisa caso fosse aprovado o plantio de cannabis para síndromes como epilepsia, depressão, fibromialgia, ansiedade, Parkinson, dores crônicas, esclerose múltipla e doenças raras. Hoje, 672 mil pacientes no Brasil usam óleos e fármacos à base de cannabis - e cada vez mais médicos recomendam.

Causas e efeitos 1

Bolsonaro disse que toma pregabalina e sertralina. Pregabalina é um anticonvulsivante que age nas células nervosas. O ex-presidente toma por causa dos soluços. Sertralina é um inibidor de recaptação de serotonina para quadros depressivos e ansiosos. Os dois medicamentos podem ser utilizados juntos, mas deve-se ficar atentos a alguns distúrbios, segundo a psiquiatra Natalia Hoff. A equipe médica cita Clorpromazina e gabapentina também para soluços. O primeiro é para transtornos mentais; o segundo, anticonvulsivante para epilepsia e dor neuropática. Outra médica é que receitou sem o conhecimento dos outros médicos.

Causas e efeitos 2

Ainda os medicamentos receitados a Bolsonaro: sobre os remédios citados pelo ex-presidente, o principal risco de uso conjunto é a baixa de sódio no sangue, que pode causar náuseas, dor de cabeça, dificuldade de concentração, confusão mental, sonolência e alucinações, em casos mais graves. Bolsonaro disse que "ouvia conversas vindas da tornozeleira eletrônica" e resolveu investigar. E usou um ferro de solda, avisando que “fez um curso para saber manuseá-lo".

Mistura Fina

Alvos da Operação Carbono Oculto, Roberto da Silva, o "Beto Louco", e Mohamad Mourad, o "Primo" , estão fazendo delação premiada. A Carbono Oculto investiga a atuação do PCC no setor de combustíveis com colaboração de algumas instituições financeiras. Políticos de Brasília e também de São Paulo aparecem nos relatos do delator. No governo Lula, se trabalha com a ideia de que a Carbono Oculto e o caso Master estão interligados.
 
Em meio ao cerco do BC e da Polícia Federal contra o Banco Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre viu um aliado se transformar em alvo de questionamentos no Amapá por levar o fundo de pensão do estado a alocar R$ 400 milhões em papéis da instituição. Os aportes da Amapá Previdência ( Amprev) foram conduzidos pelo presidente do fundo, Jocildo Silva Lemos por "convite" de Alcolumbre. Além de Jocildo, a Amprev tem o irmão do senador, Alberto Alcolumbre, como conselheiro fiscal. O aperto de R$ 400 milhões sob a gestão do aliado de Alcolumbre representou metade do valor investido pela Amprev em 2024.

O Salão do Automóvel de São Paulo reflete o cabo de guerra entre a "velha" e a "nova" indústria automobilística brasileira. De um lado, Stellantis Volkswagen, GM e congêneres e, de outro, os chineses BYD GWM têm buscado instrumentalizar o evento como demonstração de força e de convencimento das autoridades em relação a seus pleitos. É intensa a disputa envolvendo subsídios e taxas de importação. Os chineses tentam sensibilizar o governo a rever o aumento escalonado da alíquota sobre carros elétricos.
 
Ainda carros elétricos: a alíquota está em 25% e irá a 35% em julho de 2026. Já as montadoras tradicionais buscam assegurar que a elevação dos tributos seja mantida para elas, o ideal é que fossem ainda maiores. Nessa espécie de choque geracional, os asiáticos chegaram ao Salão do Automóvel dispostos a demonstrar sua ascensão tecnológica -. A BYD, em especial, preparou uma ofensiva: está lançando no Brasil sua marca de luxo, a Denza, com destaque para o SUV híbrido plug-in Denza B5.

In –  Molho de vinho tinto
Out – Molho de maçã
 

Cláudio Humberto

"'Bessias' no Supremo não condiz com Judiciário independente"

Deputada Rosângela Moro (União-SP) lembra da atuação do indicado para 'blindar' Lula

23/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Roubo no INSS nasceu para bancar sindicalismo

A cúpula da CPMI do INSS se convenceu de que descontos criminosos no roubo a 9 milhões de inativos foram turbinados para “compensar” a extinção do imposto sindical na Reforma Trabalhista de 2017. O dinheiro roubado irrigava também campanhas políticas e estruturas paralelas de poder. Um crime continuado, como diz o relator Alfredo Gaspar (União-AL), e motivação ideológica clara: manter vivo o cadáver do sindicalismo pelego brasileiro às custas do suor de quem já trabalhou a vida inteira.

 

Fraude bilionária

Após a Reforma, em vez de se reinventarem com filiações voluntárias e serviços reais, sindicatos preferiram ressuscitar a mamata com fraude.

 

Imposto fake

Os descontos não autorizados foram uma espécie de imposto sindical disfarçado, extraído dos mais vulneráveis. A sofisticação do roubo.

 

Não merecem perdão

A CPMI tem exposto o mecanismo simples e perverso: descontar dos aposentados mesmo sem seu consentimento ou conhecimento.

 

Impressões digitais

A CPMI identificou entidades que surgiram após 2018, muitas criadas por ex-dirigentes sindicais ou laranjas ligados a centrais de esquerda.

 

Crise do agro no RS: suicídios e famílias destruídas

Audiência pública no Senado expôs crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Abdagro e Farsul.

 

Tem gente morrendo

“Não é só economia, há suicídio”, alertou a senadora Damares Alves (Rep-DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos.

 

Desinformação

Cláudio Filgueiras, do Banco Central, disse nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores.

 

Desmentido na lata

Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto, mas a arrecadação bate recordes, lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

 

Passa tranquilo

Pelas contas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o projeto de lei Antifacção deve passar com folga pelo Senado. Caiado avalia que se alguma parte do texto cair “vai ser o Lula, no veto”.

 

Guerra morna

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) afirmou que o governo Lula “escolheu o caminho errado” ao se opor à lei antifacção e depois acusou o ministro Fernando Haddad de espalhar fake news sobre o projeto.

 

Alerta

Após visitar Jair Bolsonaro (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) relatou que o ex-presidente tem dormido mal, que ainda é perseguido pela forte crise de soluços e alertou: “Se for para a cadeia, pode morrer”.

 

Sem amparo

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), o ministro Alexandre de Moraes (STF) “voltou a desrespeitar a Constituição” ao determinar a prisão de Alexandre Ramagem (PL-RJ) e provocou: “A PF vai aos EUA cumprir?”.

 

Seif contra

Ao menos um voto Jorge Messias já garantiu no périplo para ser alçado ao posto de ministro do STF, e é contra. O senador Jorge Seif (PL-SC) fez questão de anunciar que vota contra a indicação de “Bessias”.

 

Muito fraco

Até os ecochatos do Greenpeace criticaram o fracassado “mapa do caminho”, que Lula inventou para tentar faturar na COP. Dizem os ongueiros que o texto era insuficiente. E demagógico, faltou dizer.

 

 

Prejuízo gigante

Olha a confusão: na Faria Lima circula que o banco Master emitiu R$ 60 bilhões em CDBs (cerificados de depósitos bancários) dos quais reservou R$40 bilhões para os clientes do BTG, Nubank e XP.

 

Carga e descarga

Portos do sudeste cresceram 9,1% no terceiro trimestre de 2025. Para efeito comparativo, os terminais privados dispararam e viram a movimentação crescer 13,6%. Já os públicos, modesta alta de 1,09%.

 

Pergunta na lógica

Vetar lei antifacção seria para o bem das vítimas das facções?

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Viveiro não é gaiola

Em campanha à presidência da Câmara nos anos 1990, Michel Temer foi orientado pelo amigo Heráclito Fortes (PFL-PI) a ser mais simpático: “Lá vem o deputado Augusto Viveiros. Diga-lhe pelo menos bom dia...” Temer seguiu a recomendação, mas, horas depois, ao reencontrar o deputado potiguar no Salão Verde, pisou na bola: “Como vai, deputado Gaiola?” Viveiros, claro, lembrou-se da gafe na hora de votar.

Cláudio Humberto

"As facções que atuam no Brasil praticam terrorismo"

Senador Carlos Viana (Pode-MG) ao defender classificar faccionados como terroristas

22/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Incêndio na COP: Pará cortou verba dos Bombeiros

Exaltado nas redes sociais, como deve mesmo ser após o heroico trabalho que evitou uma tragédia maior no incêndio da COP-30, o Corpo de Bombeiros do Pará vive situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador lulista Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$55 milhões do orçamento dos nossos heróis.

 

Tesoura afiada

O corte supera o orçamento (2025) da Casa Militar em R$28,8 milhões somado aos R$22,4 milhões das centrais de abastecimento.

 

Grana minguada

No ano da COP30, o orçamento de R$430,6 milhões dos Bombeiros foi menor que os R$485,8 milhões reservados para a corporação em 2024.

 

Ladeira abaixo

Comparando 2024 e 2025, o total para investimentos também caiu. Eram R$8,6 milhões ano passado. Para o ano corrente, R$5,6 milhões.

 

Uma merreca

Ano que vem, a coisa tem ligeira melhora: R$465,7 milhões. Mas ainda fica com orçamento menor que 2024. Para investimento, só R$1 milhão.

 

No STF, Messias pode julgar caso Marielle e ‘golpe’

Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do Supremo Tribunal Federal cumprem no Senado, Jorge Messias, indicado por Lula (PT) para a vaga aberta em outubro por Luís Roberto Barroso, terá que gastar o latim para convencer senadores quanto sua atuação em processos embaraçosos que tramitam na Primeira Turma do STF. Como o que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e, ainda, o tal “golpe de Estado”, contra agentes do governo de Jair Bolsonaro.

 

Com lupa

Outro processo que tem bastante interesse de parlamentares é a investigação sobre “emendas pix”, relatado no STF por Flávio Dino.

 

Clã Bolsonaro

A denúncia contra o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também tramita na Primeira Turma e é relatada por Alexandre de Moraes.

 

ADPF das Favelas

Messias pode ainda ter que votar em outra ação em alta: a decisão do STF que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

 

Vai ter resgate?

Continuam “reféns” de criminosos 90 gigabites de dados sigilosos da Petrobras sobre a Bacia de Campos. A invasão hacker, ocorrida há uma semana, não chamou muita atenção fora da imprensa especializada.

 

Terroristas já são

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) diz que o Senado corrigirá o texto da Câmara e enquadrar organizações criminosas como terroristas: “As facções no Brasil já atuam como grupos terroristas”.

 

Lula desdenha

É praxe o presidente da República ligar para o presidente do Senado antes de formalizar uma indicação para cargos como ministro do STF, até porque Davi Alcolumbre tinha outro candidato. Mas Lula o ignorou.

 

Pragmatismo na veia

Alcoumbre é profissional em garimpar cargos, mas exagerou na pressão em favor de Rodrigo Pacheco no STF. Lula logo percebeu que, nomeado, Pacheco seria grato a quem o indicou e não a quem o teria nomeado.

 

Química à distância

Em sua 15ª viagem internacional, Lula foi à África do Sul para a cúpula do G20, em mais um encontro, como na COP30, em Belém (PA), do qual quem de fato importa, Donald Trump, não vai participar.

 

Cliente tem sempre razão?

Lula se encontra neste sábado com o chanceler alemão Friedrich Merz que andou elogiando Berlim e detonando Belém, após sair da COP30. A Alemanha rivaliza com os EUA como maior comprador de café brasileiro.

 

Ministro ligeiro

No STF, o ministro André Mendonça foi o primeiro a saudar a indicação de Jorge Messias, para profunda irritação da bancada lulista na Corte, que comeu mosca. Parabenizou o indicado.

 

De volta

O Avante do DF tem novo presidente: Gim Argello. O ex-senador, que assumiu uma cadeira no Senado após a morte de Joaquim Roriz, em 2007, tem planos de voltar ao posto nas próximas eleições.

 

Pensando bem...

...nem meia-bomba a pauta é.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cobra morreu faz tempo

No debate acalorado sobre a veracidade dos dados do Cadastro Geral de Empregos nos governos FHC e Lula, certa Eduardo Suplicy (PT-SP) prometeu: “Vou mostrar o pau e a cobra morta...” O senador Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) jamais perderia a piada: “A ‘cobra morta’ fica por sua conta...

