Em meio a passagem de mais um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina, Lula optou por não ir ao local da tragédia, classificada pelo governo gaúcho como a maior do estado nas últimas quatro décadas.

Mais: em seu lugar, os ministros Waldez Goes, do Desenvolvimento Regional e Paulo Pimenta, da Secom, acompanhados pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff, foram visitar as áreas mais afetadas.

“Quem inventou esse slogan ‘União e Reconstrução’?”,

de LULA // esquecendo-se que, segundo o marqueteiro Sidônio Pereira, foi o próprio presidente que inventou.

In - Profissão: analista de privacidade

Out - Profissão: digitador de dados

Conquistado com o trabalho

Vivendo sua primeira vilã (e de muitas que virão) e sendo mais que aplaudida por sua atuação Marina Ruy Barbosa está na capa da Marie Claire Brasil, onde falou abertamente sobre sua profissão, relacionamentos, moda e muito mais. Uma das poucas atrizes que ainda tem contrato fixo com a Globo, contou que as críticas fazem parte, mas que infelizmente tem muita gente maldosa.

“Eu comecei a tampar o umbigo. Eu não tampava, mas comecei a me sentir muito esponja. Às vezes eu ia para um evento, com muita gente, e eu voltava sugada. Tem dado certo. Pra todo lugar que eu vou, eu estou tampando”.

E completa: “Quando vou para eventos, me sinto num aquário de tubarões. Porque tudo que eu falar ali pode ser usado contra mim. Então, fui aprendendo, comecei a me permitir no sentido de ‘dane-se’ o que os outros vão falar, o que importa é buscar minha felicidade, agradando o outro ou não”. Garante que está muito feliz e que tudo que conquistou é fruto de seu trabalho.

“As coisas que conquistei foram graças ao meu trabalho. Sou grata, porque realizei sonhos já muito nova, conquistei espaços que almejava. Mas só eu, minha família e meus amigos sabemos quanto é doloroso e como você balança no caminho para passar pelas coisas e, de certa forma, sobreviver a cada desafio”.

Nave da Xuxa na vacinação

Esta semana, a primeira-dama Janja, a ministra Nísia Trindade (Saúde) e a apresentadora Xuxa Meneghel reuniram-se numa live para falar de assuntos ligados à vacinação.

Xuxa fará parte de uma campanha nacional para ajudar na conscientização sobre a importância das vacinas para a população. Visitará várias cidades ao lado do Zé Gotinha e desembarcará de uma nave fictícia como em seus tempos de televisão.

A campanha é dirigida a pais e responsáveis que têm saudades do Ilariê. As crianças e adolescentes de hoje não são exatamente o público de Xuxa, com 60 anos. Há quem diga que a ex-apresentadora foi contratada pelo Ministério da Saúde; outros lembram que ela gosta de dinheiro. Sua fortuna é estimada em R$ 1,3 bilhão.

Ela comandou a Fundação Xuxa para 600 crianças e adolescentes durante 28 anos com doações. Quando “começou a tirar dinheiro do bolso”, extinguiu a entidade onde “cada criança custava R$ 11 por dia”.

Marlene Mattos, que cuidou dela e de seus negócios durante décadas e recentemente apareceu no documentário sobre a antiga “rainha dos baixinhos”, estaria hoje sem dinheiro. Nos tempo que “formavam um casal sem sexo”, segundo Marlene, chegou a acumular R$ 20 milhões (se corrigidos pelo IGP-M, perto de R$ 300 milhões).

O cálculo parte de um salário mensal de R$ 55 mil e bônus mensais que poderiam chegar a R$ 270 mil. Entre outras desavenças, Xuxa rompeu com Marlene porque achou que “ela estava ganhando muito”.

Nova vilã

A atriz e produtora Viola Davis, vencedora de diversos prêmios, inclusive um Oscar como melhor atriz coadjuvante, aparece quase que irreconhecível no cartaz do seu novo filme, que irá estrear somente dia 17 de novembro, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o quinto da série.

No longa interpreta a vilã Dra. Volumnia Gaul, uma cientista louca e sádica que é a Gamemaker Chefe e desenvolvedora dos Jogos Vorazes que escolhe Coriolanus Snow (Tom Blyth) como pupilo. Viola diz que tem grande carinho pelo Brasil, apesar de ter sido vítima de racismo de uma brasileira, proprietária de um apartamento que alugou assim que saiu da faculdade.

Vive compartilhando em suas redes sociais, vídeo e fotos de pessoas do Brasil e até prestou uma homenagem à atriz Lea Garcia, que faleceu em agosto, que havia conhecido em sua passagem pelo Brasil no ano passado.

Invasão com benefícios

Enquanto o presidente da Anfavea, Márcio Lima Leite, sobe o tom contra a invasão de veículos chineses no Brasil com benefícios fiscais, a Great Motors traça a segunda etapa de seus investimentos por aqui.

A montadora chinesa quer produzir mais duas SUVs hibridas na fábrica de Iracemápolis (SP) a partir de 2025. Vão se juntar à picape de motor flex Per, que começará a ser produzida no interior de São Paulo em maio de 2024.

Quer cair fora

Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, não topa ceder seu ministério para assumir uma nova Pasta dedicada a Micro e Pequenas Empresas. Se aceitar Ciência e Tecnologia, deixa o pequeno PCdoB mais do que descontente.

E se lhe oferecerem o Desenvolvimento, Indústria e Comércio recusará por conta de suas relações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele ajudou a ser vice de Lula. França está uma fúria porque renunciou à sua candidatura ao governo paulista para apoiar Fernando Haddad – e não se conforma em ganhar “esse troco”.

Fórmula

Lula ainda não demitiu Ana Moser do Ministério do Esporte. Reuniu-se com ela e apenas avisou que “iria precisar de sua pasta para construir uma governabilidade necessária ao avanço das pautas sociais”. Fez a mesma coisa – muitos acham que ele criou uma fórmula – com Daniela Carneiro, quando precisou do Ministério do Turismo para completar negociação com partidos.

Para contemplar o PP de Arthur Lira, o presidente deverá turbinar o Ministério do Esporte com apostas esportivas. Esse tipo de “entra e sai” vai deixando descontentes, mortos e feridos pelo caminho, especialmente os que foram leais na campanha.

MEMÓRIA

Na campanha de 2022, Lula avisou que iria fortalecer o esporte brasileiro. “O que nós precisamos é fazer uma revolução”. Às vésperas do segundo turno, voltou à carga: “Vocês nunca tiveram na história deste país um presidente comprometido com o esporte como eu vou ser daqui para a frente”.

A demissão oficial de Ana Moser vai acontecer antes da viagem à Índia. Agora a Comissão de Atletas do COB esperneou: “O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte continua sendo encarado como algo menor”.

Quarto mês

Ainda a iminente reforma ministerial: entraram no quarto mês em setembro as conversas e negociações sem fim, parecendo que é o Centrão que pressiona por cargos. Falsas notícias começaram a ser publicadas na última semana de maio garantindo o início da reforma antes de cada viagem de Lula.

Depois de mais de 100 dias, nada acontece para valer. Os analistas políticos dizem que “o presidencialismo de cooptação” de Lula, que gerou o Mensalão e o Petrolão, é uma deturpação do presidencialismo de coalizão de FHC.

FAZENDO AS CONTAS

O objetivo da minirreforma é garantir uma base na Câmara dos Deputados. Lula espera que, abrigando o PP e Republicanos, que avisaram que só entram no barco juntos, consiga passar para seu lado pelo menos 70 dos 80 votos que as duas siglas juntas têm.

Para comparar, PSB e PCdoB possuem, juntos, 20 deputados. O tempo que vem sendo gasto pelo presidente para concluir essa minirreforma irrita Arthur Lira e muitos de seus chegados no Centrão. Motivo: Lula não sabe exatamente como completá-la.

Quem comanda

Além do apetite do Centrão, Receita e Polícia Federal estão disputando a escolha do futuro xerife das apostas esportivas no país.

As duas categorias têm se movimentado dentro do governo com o intuito de comandar a nova Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas, que será criada no Ministério da Fazenda para fiscalizar e regularizar o sistema de bets entre nós.

O Sindifisco recomenda os nomes de Dão Real Pereira dos Santos e Kleber Cabral. Já delegados da PF reivindicam que Flávio Dino, ministro da Justiça, escolha um representante da corporação.

Obediente

Até agora, Lula não telefonou para o novo ministro Cristiano Zanin para reclamar de seus votos conservadores. Ele sabe exatamente o que seu advogado de muitos anos irá lhe responder.

Zanin repetirá o que disse na sabatina do Senado e que Lula sempre conheceu esse lado de seu modo de vida. Enquanto isso, o petista vem repetindo que para a sucessão de Rosa Weber no Supremo, mais do que nunca, quer indicar um ministro no qual possa confiar e ter boas relações.

Em alguns círculos, teria rotulado ministros com perfil de “obediente”. Nada muito diferente de Jair Bolsonaro.

EM ALTA

O governo já recebeu mais de 11 mil e-mails de diversas entidades cobrando a indicação de uma ministra “negra e progressista” para o lugar de Rosa Weber no Supremo. Não há menor possibilidade.

Nos últimos dias, à propósito, cresceram as chances de que o escolhido seja Jorge Messias, advogado-geral da União, 42 anos, procurador da Fazenda Nacional e ex-subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Ficou famoso no governo Dilma, quando ela o chamou de “Bessias” num telefonema a Lula.

MISTURA FINA