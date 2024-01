"Quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro",

Em 2023, mesmo com regiões brasileiras debaixo d’água, com desabamento de morros e milhares de desabrigados, o governo gastou mais dinheiro em viagens: R$ 1,73 bilhão contra R$ 1,05 bilhões para enfrentar as tragédias, que continuam afligindo vários estados.



Mais: o montante gasto contra o impacto das chuvas representa 60% dos gastos com viagens: R$ 1,03 bilhão só com diárias; R$ 691 milhões com passagens. Recordista foi a viagem a Nova York: a gastança foi de R$ 7,3 milhões por cinco dias.

Prêmios com

diversidade



Na segunda-feira (15) aconteceu a entrega do O 75º Primetime Emmy Awards no Peacock Theater, em Los Angeles, California realizado 4 meses após a data original por conta da paralização por disputas trabalhistas de Hollywood. E por coincidência ou não a data que marca o dia de Martin Luther King Jr, foi noite onde os negros levaram 5 estatuetas entre as 12 de atuação distribuídas. As estatuetas foram distribuídas para Trevor Noah (melhor programa de entrevista), RuPaul (melhor programa de competição); Quinta Brunson (primeira foto) levou o prêmio de Melhor Atriz Principal em Série de Comédia e foi também a primeira mulher negra a vencer na categoria; Ayo Edebiri (segunda foto) como Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Niecy Nash-Betts (terceira foto) levou na categoria de Melhor atriz coadjuvante em série ou filme limitado ou antológico. Ainda mostrando que na TV norte-americana não existem preconceitos, os principais prêmios na categoria série ou filme limitado ou antológico, foram vencidas por descendentes de orientais. Na categoria ator o vencedor foi Steven Yeun e na de atriz, Ali Wong (quarta foto). Na categoria de série Dramática a atriz Sarah Snook (quinta foto) foi vencedora como Melhor Atriz Principal e Jennifer Coolidge (última foto), como Atriz Coadjuvante.

LGBT+ agora

é marchinha

“Cabeleira do Zezé” e “Maria Sapatão”, de João Roberto Kelly, foram marchinhas de grande sucesso no velhos carnavais. Nos últimos tempos, vem sofrendo um certo policiamento pelos radicais do arco-íris, mas continuam tocando. Agora, o mesmo veterano Kelly, 85 anos, acaba de lançar mais uma marchinha que entra no universo LGBT+. É Romeu e Julieta e a letra é simples: “Adivinhe quem quiser/ se sou homem ou mulher/ eu sou mistura de Romeu e Julieta/ eu sou a cara do futuro do planeta” e “se você me quiser/ tem que ser do jeito que eu viver”. Alguns acham que é uma provocação, outros, “hino de abre-alas”. Kelly desta vez com o parceiro Rodrigo Faour apoia: O planeta está caminhando para isso mesmo, meu irmão”. A também veterana Maria Alcina, 74 anos, que gravou: “Diziam que eu era muito ousada para ser mulher. Uma atriz chegou a levantar minha blusa para ver se eu tinha peito”.



Quem era a

acompanhante?



Ainda falando sobre a 75ª edição do Primetime Emmy Awards muitos ficaram admirados com a beleza da mulher que acompanhava o ator Pedro Pascal que foi o latino mais indicado em um ano (Melhor ator principal em série dramática, Melhor Ator Convidado em Série de Comédia e Melhor Narrador, por sua narração em Patagônia: a vida no limite do mundo), infelizmente não levou nenhuma estatueta. Lux Pascal, a acompanhante é irmã como o sobrenome sugere. Lux é transgênero (seu nome de batismo é Lucas), também atriz e contou com o apoio da sua família, principalmente do astro da série The Mandalorian. “Ele tem sido uma parte importante disso. Ele também é um artista e serviu de guia para mim. Ele foi uma das primeiras pessoas a me presentear com as ferramentas que começaram a moldar minha identidade”.

Memória



No passado, com o sucesso de suas marchinhas que entravam no terreno gay, Kelly foi convidado pelo travesti Rogéria, muito jovem na época, a escrever um show interpretado apenas por travestis como Valéria, Marquesa, ela e outras. Nascia o espetáculo Les Girls sucesso no Stop do Rio e no Oasis, de São Paulo, nos anos 60. Todas cantavam: nada de dublagem. Rogéria se tornaria “o travesti da família brasileira”. Algumas músicas de Kelly foram consideradas politicamente incorretas, como Maria Sapatão. Ele se defende com o trecho da letra: “É um barato, é um sucesso, dentro e fora do Brasil”.



Virou coach

Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Criminal do Rio, que queria se transformar numa espécie de Sérgio Moro carioca por atuação na Lava Jato, foi afastado do cargo sob suspeita de conduta irregular e agora virou coach jurídico. Apresenta vídeos no Instagram sobre Direito e aborda assuntos relacionados a “Deus e Família”. Recentemente, imagina-se que à título promocional, foi fotografado de camiseta regata (ele não é magro), puxando ferro na academia.



Estação espacial

Em terra firme, as divergências entre os presidentes Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai e Lula, do Brasil no âmbito do Mercosul são mais do que complicadas. Contudo, eles estão se entendendo da estratosfera para cima. O clima de cooperação envolve a criação da Agência Espacial Uruguaia. O Brasil tem dado apoio ao projeto, vinculados ao planos do governo de Lacalle Pou de lançar satélites de defesa e telecomunicações e captações de imagens para o agronegócio. Nesses dias, o brigadeiro Paulo Vasconcelos, ex-diretor da Agência Espacial Brasileira esteve reunido com o Conselho Nacional de Política Espacial, órgão do governo uruguaio.

À DISPOSIÇAO

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias (Dilma Rousseff quando estava na presidência o chamava de “Bessias”, o que virou folclore) já está terminando suas férias (com a família) na Bahia. Dentro da sala de embarque do voo que o levaria para o destino, nos primeiros dias de janeiro, teve de abrir mão depois de ser chamado pelo presidente Lula e teve de adiar suas férias. Não ficou perturbado: “Estou aqui para servir, estarei sempre à disposição do presidente”. Foi bem contado para o STF, onde perdeu vaga para Flávio Dino.

Fertilizantes

Ainda o projeto de criação de uma empresa de fertilizante com participação da Petrobras, Vale e os fundos de pensão Petros e Valia e, dependendo, mais parceiros: hoje, o Brasil importa quase a totalidade de fertilizantes que consome. Ou seja: o empreendimento é de demanda garantida. Haveria ainda um derivativo: criar uma empresa coligada de terras raras, um subproduto de fosfato. O Brasil é a terceira maior reserva desse complexo de minérios, que congrega césio, vanádio, tório e ítrio. São todos produtos sofisticados, da bateria para carros elétricos até a TV Led de última geração que usam terras raras. Na China, essa empresa já existiria.

DIAMANTES 1



A Polícia Federal investiga esquema criminoso envolvendo a extração de pedras preciosas na Amazônia. Há indícios de que integrantes do Cartel do Norte, maior facção da região, estariam se valendo de laranjas para comprar e explorar minas de diamantes locais. Algumas das bases da organização seriam o sul do Amazonas e áreas próximas de Barcelos, norte do Estado, regiões ricas em diamantes.

Diamantes 2

As investigações apontam que os bandidos operam também nas franjas do território indígena de Cinta Larga, na divisa de Rondônia e Mato Grosso, onde está uma das maiores jazidas do Brasil. Em 2004, guerreiros Cinta Larga mataram 29 garimpeiros. Parte das pedras estariam sendo levadas ao Peru e, de lá, para países da Europa. Detalhe: os garimpeiros expulsos na área passaram a ser recrutados por componentes do Cartel do Norte, espécie de PCC local.



Pegando carona



Estrelada por Leandro Hassum, a comédia Meu cunhado é um vampiro, continua na lista dos filmes de língua não-inglesa mais assistido na Netflix. Mais de 3,3 milhões de espectadores teriam assistido a produção entre 1º e 7 de janeiro. Perdeu apenas para as plateias de Thank you, I’m sorry e A Sociedade da Neve. É a história de um comentarista de futebol que quer provar que seu cunhado é um sugador de dinheiro – e de sangue. Está no Top 10 da Netflix, serviço de entretenimento com mais de 247 milhões de assinaturas pagas de 190 países.

TELEFONE FIXO

Quem diria: a chefe de cozinha e empresária (Arturito e La Guapa), Paola Carosella, também jurada de programas de TV de gastronomia, é defensora do telefone fixo. Acha que com mensagens e WhatsApp “tenho sensação de que a comunicação piorou”. E emenda: “Essa facilidade mais confunde do que ajuda. Tenho saudade daquele caderninho com números ao lado do telefone fixo que a gente usava quando realmente tinha algo importante para falar”.

MISTURA FINA

A REFILIAÇÃO de Marta Suplicy no PT deverá ser um acontecimento festivo, com presença de Lula e do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que já foi prefeito de São Paulo. A presença de Haddad é simbólica para mostrar que não existe qualquer mal-estar com o retorno dela ao partido. Há tempos, Marta chegou a dizer que Haddad, que administrou a cidade de 2013 a 2016, “foi o pior prefeito da história de São Paulo”.

NOS últimos anos na prefeitura de São Paulo, vices deixaram de ser decorativos, como aconteceu com Gilberto Kassab, Bruno Covas e o próprio Ricardo Nunes. Kassab e Covas se reelegeram; Nunes está complicado e tudo indica que a entrada de Marta Suplicy, ex-prefeita, em cena, pode ajudar, mas não resolve, segundo analistas. Seguidores de Boulos apostam que a manobra idealizada por Lula só teria resultado efetivo se Marta desencadeasse uma guerra contra Nunes e sua gestão. O que será impossível: ela integrava o secretariado do atual prefeito.

SUBSTITUTA de Marta Suplicy na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo é filiada ao PDT, presidido por Carlos Lupi, atual ministro da Previdência, que está apoiando a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). Ela já disputou a eleição para o Senado em 2022 como suplente de Aldo Rabelo. O PDT quer que se alguém assumir cargo na gestão Nunes que se desfilie do partido.

A ACCIONA Água SA vai participar da PPP que o governo do Espírito Santo vai lançar. A empresa espanhola será candidata do projeto de dessalinização da água do ar. A ideia do governo capixaba é levar o projeto para outras regiões litorâneas do estado, dependendo dos primeiros resultados. Há quem defenda junto ao governador a ideia inusitada de tornar a PPP com a Acciona Água em um player para disputar a implementação do projeto em outros estados.

MORADRES de condomínios estão saindo derrotados em processos judiciais que discutem a instalação de tomadas para carros elétricos em vaga de garagem. Decisões em cinco estados entendem que essa permissão tem que estar expressa em convenção o ter sido aprovado em assembleia. Não há, por enquanto, jurisprudência no assunto e nas grandes capitais locais para carregar carros elétricos são poucos, o que inibe a venda dos veículos. O melhor caminho é tentar negociar com os condomínios (quem não tem carro elétrico não quer pagar).

O ARGENTINO Messi desbancou o favorito norueguês Haaland e foi eleito o melhor do mundo pela Fifa, pela oitava vez. Às voltas com um cruzeiro que acabou com fama discutível e torcendo pela recuperação de seu joelho, o brasileiro Neymar, nunca saiu vitorioso da escolha da Fifa, preferiu nem mandar mensagem para Messi. Estava bravo: no dia anterior, o novo técnico da Seleção, Dorival Junior, deu uma entrevista e disse que “a seleção precisa aprender a jogar sem Neymar”.

