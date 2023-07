“Quem oferece o ministério é o presidente, não é o partido que escolhe o ministério”,

de LULA // diante dos ataques do Centrão, tentando colocar limites na gulodice dos partidos.

A Record TV está comemorando 70 anos e como celebração, vem reunindo reportagens no Domingo Espetacular, com personalidades que participaram de sua trajetória nesse período. Antes de entrar na Globo, Ana Maria Braga fez sucesso com o Note e Anote (1991-2005) na Record .

Mais: de cara, a Globo não permitiu que Ana Maria Braga participasse das comemorações da Record, mas acabou voltando atrás. Detalhe: o Note e Anote foi considerado o programa com maior número de anunciantes na televisão em 1996 e até entrou para o Guinness Book.

In - Coberdom

Out - Cobertor de acrílico

Quantos votos

O Planalto também faz contas sobre a possível quantidade de votos de parlamentares o governo poderia ganhar com os acordos com mais partidos. Entre PP e Republicanos poderiam ser garantidos 60 votos – 30 para cada um deles.

O mesmo PP até acha que se chegaria de 35 a 40 fotos dos 49 que tem e o Republicanos, de 30 a 35 dos 41 deputados.

Na planilha do Planalto, são 30 dissidentes do PL, especialmente no Nordeste e o partido poderia indicar também nomes para o segundo escalão (os que eram contra Lula em 2022 em campanha agressiva ficam de fora). Já ter até 50 votos dos 59 do União Brasil é mais complicado.

ARROGÂNCIA

Jornais e emissora de TV latino-americanas e europeias acharam que Lula tropeçou de novo ao demonstrar enorme arrogância ao criticar Gabriel Boric, presidente do Chile, depois dele condenar duramente a invasão da Ucrânia pela Rússia. só faltou defender publicamente a ação russa e foi deselegante ao considerar Boric “jovem mais sequioso e mais apressado”.

Até governantes presentes na cúpula de Bruxelas não enxergaram nenhum problema em Boric condenar a invasão e lembraram que o chileno afirmara, corretamente, que “hoje é a Ucrânia e amanhã pode ser qualquer um de nós”.

Mais malhação

O atrito entre o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, novamente em torno da taxa de juros é um novo round de ofensivas contra o titular da autoridade monetária pelo governo Lula. Simone Tebet, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e o próprio presidente vivem no ataque contra Campos Neto, a quem atribuem culpa pelo elevado valor da Selic. Não é bem assim: o patamar da Selic é determinado pelo colegiado do BC, construído de nove diretores. Campos Neto tem o mesmo peso dos demais, ou seja, 1/9 de responsabilidade nos altíssimos juros no país.

ELE OFERECE

Em sua live semanal, Lula voltou a dizer que é dele a iniciativa de oferecer cargos aos partidos do Centrão. A confissão desmente a versão do Planalto de que o Centrão estaria pressionando por cargos: é ao contrário. Há quem ironize dizendo que Lula não entendeu bem o espírito da coisa e implantou o “presidencialismo de cooptação” no lugar do “presidencialismo de coalizão”, de FHC. Nas rodas mais íntimas, o presidente continua achando que o Congresso é formado por 300 “picaretas”, como afirmou há anos.

Banco vs. governo

Se no programa ‘Desenrola’ a negociação do governo com o setor financeiro ficou longe de ser a ideal, segundo integrantes da equipe econômica, agora o Planalto vê uma maior resistência das instituições nas medidas para o rotativo do cartão de crédito.

A redução dos juros do rotativo dos cartões é uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, nas operações com cartão o rotativo é de 445,1% ao ano, considerada a maior taxa do mundo. O crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura. E os bancos se recusam a qualquer recuo.

Contadora de histórias

A jornalista e apresentadora Valéria Almeida, 40 anos, que ganhou mais notoriedade ao substituir a apresentadora Patricia Poeta ao lado de Tati Machado no programa Encontro.

Em entrevista à revista Mensch conta que decidiu ser jornalista na adolescência: “Sempre que lia ou assistia coisas sobre o meu bairro, via apenas histórias de violência. Eu conhecia pessoas incríveis, generosas e inspiradoras, mas elas não estavam nas reportagens.

No mesmo período, assistia à TV e via Glória Maria e Fátima Bernardes contando histórias, percorrendo países e ocupando lugares de um jeito que, pra mim, passou a representar meu sonho de liberdade!

Eu passei a desejar fazer o mesmo e poder contar histórias e também queria denunciar as mazelas que tiram das pessoas as chances de terem uma vida com dignidade.

Então, com 17 anos estava decidida! Eu seria uma contadora de histórias!”.

Para quem não sabe a jornalista que também é uma das comandantes do quadro Bem Estar, começou a carreira na TV em 2011, quando foi convidada por Caco Barcellos para integrar a equipe do Profissão Repórter, onde ficou por cinco anos.

Sobre a boa forma e a mente saudável dá a dica: “Para manter o corpo e a mente em ordem, equilibrados, cuido da minha alimentação, escolho comidas mais naturais, mas não deixo de comer nada. Eu amo um docinho e uma pizza!

Só não faço deles minha refeição diária. Também prático atividade física cinco vezes por semana, entre musculação e pilates, e não abro mão da terapia”.



Ministérios bem seguros

A reforma do ministério será feita e Lula poderá oferecer a partidos como PP, Republicanos ou União Brasil ministérios que não assumam a linha governista mesmo que tenham alguma importância.

A declaração do presidente em Bruxelas não deixa dúvidas: é ele que oferece ministérios, a contrário do que imaginam determinados partidos que querem escolher as pastas que desejam, menos ainda os considerados intocáveis como Saúde, Educação, Desenvolvimento e Assistência Social.

Estão nas mãos de quem entende do assunto (diferente de Celso Sabino, que nunca trabalhou com turismo). Além desses, tem os de assessoria pessoal do presidente e os estratégicos: Relações Institucionais, Casa Civil, Relações Exteriores, Justiça, Defesa, Fazenda, que nunca seriam negociados.

Também Simone Tebet (Planejamento) é intocável: sinaliza um governo de centro democrático que Lula prometeu. De quebra, tem Marina Silva, o nome do governo brasileiro mais prestigiado lá fora. Lula também sabe que não pode mexer muito na área de Pastas comandadas por mulheres.

Mesmo assim está com alguns nomes na mesa: Rita Serrano (Caixa), Ana Moser (Esportes) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Luciana pode ir para pasta de Direitos Humanos e Cidadania, hoje ocupada por Silvio Almeida, nome de respeito, que não tem nenhum apoio político, poderia ser ocupada por alguém indicado pelo Centrão.

Lula também pensa em Ministério das Mulheres para Luciana. Almeida poderia assumir um cargo no exterior.

Um avião para chamar de seu

Muitos sonham em ter um avião e poder viajar para diversos locais.

E quem diria – entrando na onda de aviões temáticos – a Turma da Mônica (que está entre os personagens mais queridos do Brasil) ganhou um avião para chamar de seu. Explicando: a Mauricio de Sousa Produções fechou uma parceria com a Gol, para realizar uma ação especial chamada ‘Coelhadas no ar’.

A aeronave escolhida recebeu uma adesivagem especial dos personagens assim como os bagageiros e os assentos receberam novos encostos de cabeça com os rostos dos personagens da Mônica e do Sansão, seu Coelho. O avião não tem uma rota específica.

A ideia é que pouse e decole na maioria das 75 bases da companhia aérea, no Brasil e na América Latina, durante 1 ano.



Banda Larga na mira

A Anatel está debruçada sobre mais de uma centena de empresas de serviços de telecomunicação, notadamente provedores de internet em banda larga ilegais.

As primeiras investigações apontam que boa parte desse bloco está vendendo dados pessoais de clientes para terceiros, o que é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados.

A relação com o nome dessas empresas será enviada ao Ministério Público e antes de qualquer avanço, a própria Anatel deverá suspender as atividades dessas prestadoras de serviço.

Indesejado

Mesmo Janja da Silva tendo aparecido nas redes sociais ao lado de Jean Wyllys, de volta ao Brasil, Paulo Pimenta (Secom) não esconde que gostaria de ver o ex-deputado longe de seu bloco.

Acha que Wyllys cria polêmicas desnecessárias e não entende nada de comunicação, área onde poderia assumir algum cargo.

Há dias, Wyllys atacou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falando sobre o futuro das escolas cívico-militares que manterá em seu estado.

De quebra, lembrou que Leite é gay, o que ele também é. E já posta torpedos no Twitter avisando que “sua honestidade não está à venda”, o que ninguém questionou até agora.

Dívida de herança

Enquanto a sueca H&M, famosa rede de moda, avisa que logo estará desembarcando no Brasil, o varejo brasileiros tenta cicatrizar as feridas da passagem de outra gigante global também na área de moda, a Forever 21.

Grandes administradoras de shopping center, como BR Malls e Multiplan, cobram judicialmente ao grupo norte-americano pagamentos atrasados referente ao aluguel de lojas.

A empresa fechou suas atividades por aqui há pouco mais de um ano, deixando para trás uma montanha de ações trabalhistas. Há mais de 320 processos contra a Forever 21 e a Highland Park Comércio e Importação, sua razão social na Justiça do Trabalho.

MAIS UMA

No primeiro trimestre de 2023, a Via (dona da Casas Bahia e Ponto) tinha R$ 1,7 bilhão em dívidas com vencimentos em 12 meses. Desse total, R$ 1,1 bilhão foi alongado.

O custo médio da dívida é de CDI + 2,1% ao ano. Com 1.129 lojas, somou vendas brutas de R$ 10,9 bilhões, mas as operações estão no vermelho.

O prejuízo foi de R$ 297 milhões. Agora, enquanto busca equilibrar suas operações financeiras, a Via reduz gastos com demissão em massa até fechamento de lojas, mais cortes em logística e marketing.

MISTURA FINA

EM meio a tensões diplomáticas no âmbito do Mercosul, o governo Lula prepara alguns afagos ao Uruguai. O Ministério de Minas e Energia deverá autorizar, em caráter temporário, a venda de energia ao país vizinho.

A informação já circula entre grandes grupos que têm atuado de forma mais intensa nas exportações do insumo, casos da Engie e AES.

As vendas para o exterior estão suspensas desde 11 de junho, como uma medida de segurança energética e preservação dos níveis os reservatórios com o fim do período de chuvas no país. O recuo seria uma medida de exceção, emergencial, em apoio ao Uruguai que vive sua pior seca em 70 anos.

O DEPUTADO José Medeiros (PL-MT) cobrou ação do Senado contra a pretensão da PGR, considerada intimidatória, de obter dados de identificação dos quase 70 milhões de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Diz que “nem na Venezuela aconteceu isso”.

No Congresso, a curiosidade da PGR de identificar seguidores do ex-presidente nas redes foi recebida como uma jogada para listar (ou talvez criminalizar) os próprios eleitores do Capitão.

EM agosto, quando for à África do Sul, para participar da reunião dos Brics, Lula terá um encontro com representantes da CRCC – China Railway Construction Corporation.

Os chineses, com apetite, já sinalizaram o interesses de aumentar seus investimentos em logística e mineração no Brasil.

A companhia já tem projetos em minério de ferro no Amapá e estuda investimentos também na Bahia e no Rio Grande do Norte. A CRCC é um dos maiores conglomerados de infraestrutura da China, com negócios em construção pesada, ferrovias, rodovias e mineração.

O PREFEITO de São Paulo, Ricardo Nunes, é totalmente contrário à ideia do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, de mudar a cracolândia, hoje nos Campos Elísios, para o Bom Retiro, onde atenderia usuários no Complexo Prates, grande área com equipamento de atenção social.

Nunes acha que Tarcísio nem falou com ele, acha que os usuários removidos voltariam para a área onde estão atualmente e também desconhece características do Bom Retiro.

O bairro concentra grande parte da comunidade sul-coreana de São Paulo e é muito conhecido pelas confecções têxteis e por ser um centro de compras populares.

JAIR Bolsonaro está preocupado e não é com as ações da Polícia Federal ou com seus inquéritos no STF: o ex-presidente acha que o prefeito Ricardo Nunes tem poucas chances de ser reeleito em São Paulo.

Agora, Bolsonaro quer encontrar um vice do PL que ajude a alavancar a reeleição de Nunes.

E de cara, acha que terá de “procurar muito” dentro de sua legenda. Valdemar Costa Neto, dono do PL, não abre mão de apoiar a candidatura de Nunes. Seu reinado na prefeitura é uma secretaria e duas subprefeituras.