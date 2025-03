"Quem paga a conta somos nós!"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na Lava Jato, corrupção e não batom dava 14 anos

Caso emblemático de primeiro político condenado no âmbito da Lava Jato, o ex-deputado petista André Vargas (PR) pegou em 2015 pena de prisão de 14 anos e quatro meses por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

No regime atual, 14 anos é o que pretende Alexandre de Moraes na condenação da cabelereira Débora Santos, mãe de duas crianças pequenas, presa há dois anos por ter reproduzido com “perigoso” batom, na estátua da Justiça, a expressão “Perdeu, Mané” de Luís Barroso.

Muita raiva nessa hora

O ressentimento do ministro Joaquim Barbosa, alvo do deboche de André Vargas, lembra o “sangue nos olhos” de Moraes na atualidade.

Cadeia é ‘pouco’?

Moraes incluiu também 100 dias-multa, o equivalente a quase quatro meses de penas. Custo: um terço do salário-mínimo/dia ou R$50 mil.

Livre e solto

André Vargas foi solto em 2018, após cumprir três anos e meio, e o STF, claro, já sem Barbosa, anulou as condenações do ex-deputado em 2023.

Ops, erro de Cep

O STF entendeu que o então ex-deputado pelo Paraná não deveria ter sido julgado em Curitiba (PR) por fatos consumados no Distrito Federal.

PSD prefere Pacheco longe da Esplanada de Lula

Lula não oficializou o convite para que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ocupe uma vaga em seu ministério. Até porque acha, no fundo, que nada ganharia com isso, mas teria enviado “emissários” sondar o ânimo do senador.

Na direção nacional do PSD, há o entendimento de que a proximidade com Lula, a ponto de virar ministro do petista, seria um tiro no pé, caso Pacheco resolva mesmo disputar o governo de Minas Gerias em 2026, com risco de respingar na campanha presidencial.

PSD com Tarcísio

Enraizado no Governo de São Paulo está Gilberto Kassab, dono do PSD, que vê o governador Tarcísio de Freitas (Rep) como herdeiro da direita.

Só milagre

Pacheco não fechou as portas para o convite e pode reavaliar a proposta caso Lula desponte com boa avaliação no Estado.

Nem pintado de ouro

Pesquisa Genial Quaest do mês passado dá bons motivos para o distanciamento de Lula: o petista tem 63% de rejeição em Minas Gerais.

Ladra não entra

Ex-presidente da Argentina e amigona de Lula e Dilma, Cristina Kirchner não pode mais pôr os pés nos Estados Unidos. Foi proibida pelo governo de Donald Trump, acusada de “corrupção significativa”.

Faça o que digo

Viralizou vídeo de Tabata Amaral (PSB-SP) criticando prefeito que deixa o cargo para disputar outro. É exatamente o que fará seu namorado João Campos (PSB), prefeito do Recife e pré-candidatíssimo a governador.

Regalias a criminosos

O governador Romeu Zema (Novo-MG) rebateu críticas de Ricardo Lewandowski (Justiça), para quem a polícia “prende mal”. “Em vez de proteger pessoas de bem, concede regalias a criminosos”, disparou.

Cada vez pior

Fãs do “Operação Fronteira Brasil”, do canal Discovery, acham bizarro o Lewandowski retirar a Polícia Rodoviária Federal do combate ao crime. O programa documenta o papel notável da PRF contra a criminalidade.

Simples assim

O senador Hamilton Mourão (Rep-RS) fez um discurso tão corajoso quanto elogiado, criticando métodos e decisões do STF sem amparo na Constituição, e deu uma definição translúcida sobre ser de direita: “conservador nos costumes e liberal na economia. Simples assim.

Gleisi escanteada

As negociações para a tramitação da reforma do Imposto de Renda devem ser tocadas pela equipe do Ministério da Fazenda. A turma estima que o projeto deve ser aprovado até o meio do ano, em junho ou julho.

Linha sucessória

Com Lula viajando com os presidentes da Câmara e Senado, o vice Geraldo Alckmin vira titular. Em eventual impedimento, quem assumiria é o presidente do STF, Luis “Derrotamos o Bolsonarismo” Barroso.

De mal a pior

A Serasa Experian captou retração na atividade do comércio em fevereiro. De acordo com marcador, o índice registrou atividade negativa de 0,2% em comparação com janeiro.

Pensando bem…

…precisou ficar sem Orçamento para o governo apertar os gastos, mas só um pouco.

PODER SEM PUDOR

Deus e o Diabo na terra do sol

Do tipo que perde o amigo, mas não a piada, FHC gostava de contar uma piadinha envolvendo Antônio Carlos Magalhães. A história começava com a morte de ACM, após 120 anos de poder.

“Toninho Malvadeza? Ele é meu!”, reivindicou o diabo. “Também era chamado de Toninho Ternura”, lembra Deus, querendo agradar.

No dia seguinte tocou o celular de Deus. Era o Diabo: “Não aguento mais. O ACM dá palpite em tudo, quer saber as maldades, sugere aperfeiçoamentos. Não dá. Leve ele aí pra cima.” No dia seguinte, o Diabo telefonou para o Céu: “Deus?”, perguntou. Responderam do outro lado da linha: “Qual dos dois?”

Assine o Correio do Estado