Adversário durante anos de José Sarney no Maranhão, onde foi governador, o ainda ministro Flávio Dino, indicado para o STF, foi tomar a benção do ex-presidente José Sarney e pedir que ele solicitasse a senadores amigos que apoiassem sua indicação.



Mais: e o ex-presidente Sarney não pensou duas vezes: atendeu o pedido e lhe passou a lista e Dino começou a ligar a todos seus senadores chegados, ganhando a promessa – de todos – que formariam a favor de Dino na sabatina do Senado.

Festival

de música



No último final de semana a cidade de São Paulo, esteve para lá de movimentada (e o setor hoteleiro agradece) além da CCXP que começou no dia 30 de novembro, o final de semana também abrigou a 2ª edição do Festival Primavera Sound. Ambos com um preço salgado para o bolso dos mais pobres. O festival de música contou com vários estilos musicais, mas é predominantemente voltado para o pop, indie e rock. Nesta edição grande parte dos shows foram feitos por artistas mulheres (brasileiras ou estrangeiras). Mais de 50 mil pessoas passaram pelo autódromo de Interlagos, movimentados por 42 shows onde o destaque foi para o de Marisa Monte que cantou sucessos de Rita Lee (falecida em maio) que teve a participação de Roberto de Carvalhos. E claro todo bom festival de música que se preze tem que ter celebridades, entre tantas que circularam por lá estavam, da esquerda para direita, Alessandra Negrini, Isabelle Drummond, Debora Fallabella, Agatha Moreira, Gaby Amarantos e Schynaider Moura.



Dois discursos

e até um choro



Nada de novo: é só Lula ver à sua frente um microfone e nenhum discurso escrito por perto para, de improviso, cometer habituais tropeções. No caso da COP28, dois discursos: quando chegou, falou contra Arábia Saudita e Opep contra combustíveis fosseis. Depois, contente, quando o Brasil teve sua entrada na mesma Opep, organização dos maiores produtores de petróleo do mundo, confirmada, disse que “sua intenção é convencer esses países para se prepararem para o fim do combustível fóssil, mas não vai dar palpite em nada”. no fim da COP28, outro episódio: garantiu que a questão ambiental deixa de ser “uma coisa utópica” e vira prioritária para qualquer governo, mais “o mundo financeiro”. Nesse momento, certamente por conta de seu estado emocional, chamou a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e derramou algumas lágrimas. Ela não entendeu muito, mas ofereceu seu ombro.

Contrato

encerrado



Mais uma atriz que foi descoberta pela Globo, acaba de encerrar seu contra fixo com a emissora carioca. Trata-se de Paolla Oliveira que depois de 18 anos, deixa de fazer parte do elenco fixo, ficando disponíveis para outros projetos fora da emissora. Ao dar a notícia a atriz esclareceu que ainda tem um trabalho que não estreou, onde interpreta Jordana na segunda temporada da série Justiça. E explanou: “Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas. Foi exatamente como desejei. E como eu trabalhei para que fosse. Obrigada, TV Globo, até já!”.



Olho em 2025



Nem só de esforço no ano que vem para eleger o maior número de prefeitos vivem os partidos brasileiros. A maioria também está de olho nas eleições à presidência da Câmara e do Senado em 2025 para “seguir o jogo”, como diz o hoje deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE), nome cogitado. Ex-presidente do Senado e no Congresso há mais de duas décadas, Oliveira defende que o partido tenha candidato à presidência de um das duas Casas (em algumas legendas, nomes já estão previamente escolhidos). Ele foi ministro no primeiro mandato de Lula, mas está insatisfeito com o atual governo, embora seu partido tenha três ministérios.

Estilo Milei

Ainda o deputado federal Eunício Oliveira: nos últimos tempos, ele andou meio desaparecido dos círculos políticos, devido a uma nova preocupação. Estava esperando um resultado pleno de um generoso transplantes de cabelos, que - em tempo de ironia – já fazem seus mais chegados profetizarem que, do jeito que está a área ‘replantada’, “ele acaba superando Milei” (alusão à desencontrada cabeleira do novo presidente argentino, Javier Milei, acompanhada de suas colossais costeletas).

Batalha interna

Valdemar Costa Neto, dono do PL, está incomodado com a pressão dos bolsonaristas que querem mandar na legenda e centralizar as escolhas para as eleições de 2024. O grupo mais próximo de Valdemar quer dar poder aos diretórios regionais. Em Fortaleza e João Pessoa as discussões estão extrapolando. O PL elegeu 343 prefeitos em 2020 e quer chegar ao patamar de 1.200 (antes, eram apenas 1000). Bolsonarista também reclamam que não há um coordenador do projeto eleitoral como fez o PT escalando o senador Humberto Costa (PE) para a tarefa.



NOVA CIN - 1



O discutido Rui Costa (Casa Civil) já escolheu o candidato que quer ver no comando do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação (ITI), vinculado a seu gabinete. A lista tem dois nomes – e um preferido. É Enylson Camolesi, assessor da presidência da Dataprev. Só que já há uma espécie de PPP formada para barrar a indicação. Nessa parceria, o “P” de privado se refere a duas grandes empresas de tecnologia, especializada na área de certificação digital, que trabalham para emplacar um representante na presidência do ITI.



Nova CIN - 2

Já o “P” de público é representado pela Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão (Cefic), ligada ao Ministério da Gestão e Inovação. Tamanho interesse pela sucessão no ITI estaria ligado à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Na prática, ITI e Cefic, poderão ter poderes para ditar o processo de produção da CIN com regras que deverão ser seguidos pelos órgãos estaduais de identificação. Essas regras poderão colocar ou tirar empresas de certificação digital do páreo.

ALTO LUXO

Em Dubai, o casal Lula-Janja se hospedou na suíte presidencial do Address Marina, que tem 280 metros quadrados e custa R$ 12,2 mil por uma única noite, com direito a bar privativo, passadeira, motorista, cozinha particular e outras mordomias. O hotel fica a cinco minutos a pé das praias do Golfo Árabe. Se Janja resolvesse dar um trato nas unhas, serviço de pé e mão iria se surpreender: respectivamente custariam R$ 332,50 e R$ 438,90. E três restaurantes ofereceram cervejas especiais, o que deixou o presidente contente.

Caiu a ficha

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi à COP28, representando seu estado e foi oficialmente informado de que o uso do nome Amazon não obriga a empresa de Jeff Bezos a pagar coisa nenhuma. Visionário fundador da Amazon.com, ele revelou certa vez haver se inspirado no Rio Amazonas para definir o nome de sua empresa. O valor de mercado da Amazon, hoje é de US$ 1,5 trilhão (R$ 7,5 trilhões). E Lima não desiste: acha que o bilionário poderia ajudar seu Estado que tem apenas 30% de sua população atendida por saneamento básico.



Era o pai



Marcos Mion, apresentador do programa Caldeirão de sábados à tarde, no quadro sobre televisão, errou feio quando disse que o remake da novela Anjo Mau, sucesso de 1976, “havia sido baseado na obra de Cássio Gabus Mendes”. Ele não sabia que o autor da primeira versão era Cassiano Gabus Mendes, pai de Cássio e um dos mais festejados criadores de telenovelas da Globo. Mion era menino na década de 70 (hoje tem 44 anos). A autora da segunda versão foi Maria Adelaide Amaral.

COM ROUPA OU SEM



Ainda no universo das telenovelas: estão adiantadas as gravações de Dona Beja, sucesso da TV Manchete em 1986, agora em produção da HBOMax. Grazi Massafera fará a protagonista que, na década de 80, foi interpretada por Maitê Proença, que aparecia nua a cavalo. Deborah Evelyn, de volta às novelas, fará a vilã da história, escrita por Daniel Berlinsky e Antonio Barreira e dirigida por Hugo de Sousa. Até agora, não está decidido se Grazi fará o mesmo passeio de Maitê, que empolgou o Brasil na época.



MISTURA FINA

EM fevereiro de 2018, Michel Temer editou um decreto restringindo o uso de carros oficiais por servidores públicos. A medida foi tomada depois que o então chefe de gabinete da Casa Civil usar um veículo para uma suposta e inadiável ida ao podólogo, deixando o automóvel à espera durante uma hora. De lá para cá, os secretários passaram a usar carros emprestados até de ministros. Agora, essa nova alternativa acabou e surgiu o taxi.gov, aplicativo do governo que libera taxis para servidores.

MINISTROS de Lula e atuais presidentes da Câmara, Senado e STF, além dos comandantes das Forças Armadas, realizaram até novembro 1.883 voos no jatinhos do Grupo de Transporte Especial da FAB. Voos de Lula a bordo ao menos de três jatos e de Geraldo Alckmin não são levados em consideração. O total de quase 2 mil voos de jatinhos também considera a verdadeira migração de 400 pessoas à COP28, em Dubai, nesses dias.

EM 1980, o Brasil tinha 4% da população com 65 anos ou mais. Em 2022, passou para 11%. Em 2010, havia 31 idosos para cada 100 crianças; hoje, são 55, quase o dobro. Foi o maior salto de envelhecimento desde 1940. Em 1980, as crianças com até 14 anos eram cerca de 40%; em 2022, caíram para 20%. Hoje, o Regime Geral da Previdência Social atende 38 milhões de benificiários e tem um déficit anual de R$ 270 bilhões. Os “regimes próprios” de servidores e militares tem um rombo de quase R$ 100 bilhões anuais. Imagine o que vem por aí!

OS ex-presidentes da CBF Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero estão costurando uma série de acordos políticos para tirar do cargo o atual nº 1 da entidade, Ednaldo Rodrigues. Emissários de Teixeira já levaram o assunto ao ministro dos Esportes, André Fufuca”. Outro nome na articulação está dentro da Confederação. O filho de José Sarney é desafeto de Rodrigues, que o jogou para escanteio da atual gestão. Mais: Rodrigues também afastou Sarney do posto de representante da CBF na Conmebol.

A MATRIZ do Subway está chamando todos seus franqueados no Brasil para reavaliar contratos e zerar pendências. Lojas deficitárias serão fechadas. É o tratamento de choque dos norte-americanos para arrumar a casa após retomar a operação brasileira, até em então nas mãos da SouthRock (do investidor Kenneth Pope), que entrou em recuperação judicial. O Subway norte-americano não quer ficar muito tempo cuidando dessa cozinha. O objetivo é fazer uma gestão de transição para entregar os restaurantes daqui a um novo operador.

