RAM BBQ agitou o sábado de pelo menos 200 clientes da marca

ARTIGOS

O Dia da Árvore, celebrado anualmente em 21/9, tem um significado especial para o setor florestal. Além do momento de conscientização sobre a importância do papel das árvores no equilíbrio ambiental, é ainda um momento de refletir sobre a responsabilidade de atuar no ramo que cultiva árvores de forma responsável, com o compromisso de práticas que também preservam as florestas nativas existentes.

São as árvores, plantadas e nativas, nossas principais aliadas na redução das emissões de carbono necessárias para o planeta.

Segundo dados do último Boletim de Florestas Plantadas – elaborado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga-MS) e divulgado no começo deste mês pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) –, há pouco mais de 1,45 milhão de hectares de eucalipto cultivados. Essa quantidade faz parte dos mais de 9 milhões de hectares plantados no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro das Árvores (Ibá).

Em MS, o plantio de eucalipto tem se consolidado como uma peça-chave no desenvolvimento econômico no Estado, principalmente nas cidades localizadas na região da costa leste, na divisa com o estado de São Paulo, conhecida como Vale da Celulose.

O setor em constante expansão gera empregos diretos e indiretos em toda cadeia produtiva, o que promove diretamente o crescimento dos pequenos municípios no interior do estado com operações florestais. Além disso, o cultivo de eucalipto não apenas fortalece e desenvolve a economia local, mas também posiciona Mato Grosso do Sul como protagonista no cenário nacional.

Nos últimos anos, MS tem assumido a posição de um dos maiores polos de produção de eucalipto do Brasil. O que faz o Estado se sobressair é uma expansão que vem acontecendo de forma planejada e preocupada com as exigências ambientais.

Dentro da MS Florestal, levamos a sério a gestão eficiente de áreas plantadas, o controle de pragas e todas as adaptações a legislações ambientais rigorosas e o compromisso com práticas de manejo florestal sustentável.

No Vale da Celulose, é em Água Clara que está instalado o viveiro da MS Florestal, com capacidade de produção de 40 milhões de mudas anualmente. É no viveiro que o plantio de eucalipto começa, e são as práticas de lá que dão o tom de todo o cuidado e o esforço envolvidos no restante do processo de produção e das operações florestais.

Neste mês, o viveiro de mudas de Água Clara passou a operar com geração de energia sustentável, sendo o primeiro do Grupo RGE e de todo setor de florestas plantadas no Brasil a ser autossuficiente. O viveiro conta com uma usina fotovoltaica, com geração de energia inicial aproximada de 3.290 kWh por dia, composto por dois geradores, 1.820 placas solares e dois inversores distribuídos em uma área de 8 mil m².

É energia verde pura! Mas para além do viveiro, o eucalipto tem se destacado como uma das principais soluções para enfrentar desafios ambientais globais. É o tipo de árvore mais popular na produção de madeira e celulose, em função do seu potencial de rápido crescimento e adaptação a diferentes condições climáticas.

Por ser uma árvore de crescimento rápido, com capacidade de absorver grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, é um aliado na mitigação do aquecimento global. Logo nos primeiros anos, florestas de eucalipto já são capazes de sequestrar carbono.

Além disso, o bom manejo do solo para o plantio, pode ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas, uma vez que entre suas qualidades também está a rápida adaptação a solos pobres de nutrientes, o que faz do eucalipto uma excelente opção de reflorestamento.

Cada hectare de eucalipto plantado representa uma oportunidade não apenas econômica, mas de promover melhorias ambientais nos ecossistemas onde a cultura está inserida. Neste Dia da Árvore, celebramos não apenas a riqueza das florestas, mas também o compromisso de continuar promovendo práticas sustentáveis que respeitam e valorizam os recursos naturais.