"Revogar os títulos é uma medida necessária para afirmar nosso compromisso com a memória",

A chinesa GWM (Great Wall Motors) tem sido uma das montadoras mais prejudicadas pela greve do Ibama. Remessas de automóveis da companhia estariam retidos na alfândega por falta de licenças do Ibama, exigência para o enquadramento dos veículos às normas ambientais brasileiras e consequentemente, sua entrada no país.



Mais: os chineses anunciaram recentemente o projeto de investir R$ 10 bilhões nos próximos 10 anos a partir da inauguração da futura fábrica de Iracemápolis, perto de Piracicaba, interior de São Paulo. Por enquanto, a operação da GWM no mercado brasileiro está restrita às importações.



São como bengalas



A übermodelo Gisele Bündchen chegou ao Brasil, acompanhada da filha Vivian, de 11 anos (cuja altura chamou a atenção), para o lançamento da nova coleção da Colcci Jeans no Copacabana Palace e para lançar seu livro Nutrir: Receitas simples para corpo e alma pela editora BestSeller. Capa da Pop Magazine em entrevista, conta como mudou radicalmente seus hábitos. “Foi um processo de transformação drástico e profundo. Do dia pra noite retirei qualquer tipo de alimento que se transformasse em açúcar no meu corpo e mudei muitos hábitos que não me faziam bem, parei de fumar, de beber vinho, tomar café e troquei por hábitos saudáveis, passei a me exercitar diariamente, aprendi a meditar, comecei a praticar ioga. Todas essas mudanças foram extremamente positivas para minha vida, estes hábitos fazem parte do meu dia a dia e me fazem sentir bem”. Sobre seus antigos hábitos é direta: “Esses ‘maus hábitos’ são bengalas, pois eles ajudam a amenizar situações que talvez não queiramos lidar, mas, na realidade, eles trazem impactos negativos para nossas vidas, por isso é tão importante se questionar, buscar alternativas para lidar com aquilo que nos aflige e ter coragem e força de vontade para fazer a mudança. Não é fácil, mas na vida tudo é uma questão de escolha e, no final, é você que irá viver as consequências de suas escolhas”.



Higienização nas moedas digitais



Corretoras do mercado de moedas digitais têm buscado formas de limpar sua imagem institucional com a combinação de estruturas de lobby e de comunicação poderosa. Uma das mais empenhadas nesse processo de higienização é a Binance, que opera no Brasil desde 2019 e que carrega um pesado histórico de acusações. No mês passado, para encerrar um processo que se arrastava há anos nos Estados Unidos, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, se declarou culpado pelo descumprimento das leis norte-americanas, renunciou ao cargo de CEO e aceitou pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões. Mais recentemente, a corretora optou por descontinuar depósitos em moeda nigeriana para estancar o debate sobre os impactos monetários que as criptomoedas podem causar em economias nacionais. O naira amarga o menor valor histórico em relação ao dólar: US$ 0,00077. Na França, é investigada por lavagem de dinheiro.



Curva de alta



Enquanto os órgãos reguladores brasileiros não regulam, o mercado de criptomoedas segue em efervescência. O Bitcoin tem batido recordes e a curva é de alta. A liberação de ETFs (Exchange-trated fund) de Bitcoins vai colocar para dentro do mercado uma enxurrada de “capital limpo” de grandes investidores globais, com aval do SEC (é agência independente responsável por proteger o mercado de capitais americano). Os fundos superam o volume de US$ 10 bilhões puxados pelo BlackRock. Esses recursos estão se misturando com o estoque de moedas na blockchain e servirão como alvejante.



Evidências do Amor

A música Evidências, que virou quase um hino nacional (principalmente nos karaokês) composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle, e consagrada na voz de Chitãozinho e Xororó é inspiração para o filme de comédia romântica Evidências do Amor, estrelado por Fábio Porchat (a esquerda com sua amiga Miá Mello) e Sandy (na foto com os pais, Noely e Xororó). A pré-estreia do longa aconteceu no cinema do Shopping Eldorado, em São Paulo. A história é de um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy) que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Depois de muitas brigas o casal se separa, mas todas as vezes em que Marco escuta canção, automaticamente é remetido ao passado para alguma discussão que teve com a ex. A estreia do filme acontecerá no dia 11 de abril.



In – Profissão: analista de finanças

Out – Profissão: analista de tesouraria







Consultor especial



O patrimônio de Ana Hickmann era estimado em R$ 150 milhões. Hoje, segundo analistas, estaria em R$ 50 milhões. Ela e Alexandre Corrêa eram casados em comunhão parcial de bens. Supostamente ele deveria ter R$ 15 milhões. A apresentadora-empresária confessa ter R$ 26 milhões em dívidas, incluindo diversos bancos que não receberam por seus empréstimos e estão executando o ex-casal. Detalhe: o consultor financeiro de Ana é o ex-ministro Paulo Guedes.



Ficará em 10%



É difícil apostas que a gestão de Roberto Campos Neto reduzirá a Selic a menos de 10% - hoje, está em 10,75%. Garantida está uma queda de 0,50 pp na reunião de maio. Daí para frente, a taxa de juros pode ficar em 10,25% ou descer a 10%. Os 9% do último Boletim Focus só se instituições financeiras rezarem. Mesmo com a chegada de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central a partir de 2025 e de toda ascendência que Fernando Haddad pode ter sobre ele, será complicado convencer o colegiado do BC a aprovar uma queda expressiva na Selic.

Pérola

“Revogar os títulos é uma medida necessária para afirmar nosso compromisso com a memória, a verdade e a justiça. Ditadura, nunca mais!”,

de RICARDO FONSECA // reitor da UFPR, que revogou títulos de honoris causa de ex-presidentes da ditadura militar.

JANELA PARTIDÁRIA

A janela de infidelidade partidária deste ano permite que os mais de 58,2 mil vereadores de todo o país possam trocar de partido sem perder o mandato. Tanto o PL de Jair Bolsonaro quanto o PT de Lula e o PP de Arthur Lira e Ciro Nogueira esperam adicionar dezenas de políticos até o próximo dia 6. PDT, União Brasil e outros menores têm enfrentado dificuldades em manter seus filiados. Líderes do PL, PP e Republicanos confirmam que a expectativa é de que os partidos cresçam nessa janela partidária.

Senado 2026

Nesta semana, o prefeito Eduardo Paes e o presidente Lula conversaram muito sobre a eleição carioca. O PT decidiu que o presidente deve atuar de forma mais direta nas disputas do Rio e Recife, especialmente de olho nos vices de cada um. Lula quer um vice na chapa de João Campos (ele deve concorrer depois ao governo de Pernambuco) e de Eduardo Paes (sonha com a ministra Anielle Franco na vice). Anielle, à propósito, acaba de se filiar ao PT no Circo Voador e Paes quer alguém mais próximo dele. Ela poderia puxar votos na Câmara em 2026 ou se candidatar ao Senado, na esteira da popularidade de sua irmã Marielle Franco, assassinada.

RETRATO

O Brasil tem 1.896 cursos de Direito funcionando. A OAB recomenda apenas 192 deles. Ou seja: 10% das graduações jurídicas do país são, de fato, recomendadas pela entidade de classe. Essa multiplicação também tem sido observada na Medicina, nos últimos anos. O país tem 389 cursos de Medicina, que garante o segundo lugar no mundo, atrás apenas da Índia que, entretanto, possui uma população superior a 1,2 bilhão de pessoas (o Brasil tem população de 215 milhões de pessoas). Em 2025, o país terá 635.706 diplomados em Medicina para essa população, ou seja 3 médicos para cada grupo de mil habitantes, o que representa, segundo analistas do setor, sérios problemas de formação, o que também acontece no Direito.



Semana de mortes

O governo Lula (com Nísia Andrade no Ministério da Saúde) também ignora a covid que matou 283 brasileiros numa semana, entre 17 de março e o sábado (23), na mais recente semana epidemiológica registrada pelo Conselho de Secretários de Saúde. O Ministério da Saúde abandonou o acompanhamento desses números em fevereiro de 2023, proibindo que seus funcionários os divulgassem e segue na atitude de ignorar quase 2,4 milhões de casos, além de 17.396 de mortes, desde a posse de Lula até o mês de março deste ano. mais: os números da Covid em 2024, contabilizados pelo Conass, até o início de março, assustam: 218.972 novos casos e 2.611 óbitos.

CONTRA NÍSIA

Se segurando como pode no Ministério da Saúde, Nísia Andrade é alvo de 49 pedidos de convocação na Câmara e no Senado. O clima é mais hostil entre deputados, que apresentaram 45 pedidos entre 2023 e 2024. Há também pedidos de informação que já somam 284 nas duas Casas. Pesam contra ela, falta de informação sobre os mais de 2 milhões de casos de dengue, indígenas mortos por desnutrição e vacinas vencidas.



MISTURA FINA

ANALISTAS do mercado como o experiente Flávio Conde, da Levante, avaliam que os insultos de Lula contra Israel estão entre os motivos de fuga de investidores estrangeiros que tiraram do Brasil só neste ano mais de R$ 23,5 bilhões. Reforçam essa revoada a tentativa de Lula intervir na Vale, para impor Guido Mantega na presidência da empresa privatizada em 1997, onde o governo não tem uma só ação e a ingerência na Petrobras, impondo grandes perdas às empresas. Detalhe: agora Lula andou pensando em Mantega na Braskem.

DEPOIS de terminar 2023 no nível mais baixo em cinco anos, a inflação para as famílias de baixa renda, medida pelo INPC deve encerrar 2024 acima da taxa do ano passado. É a projeção dos especialistas da área que apontam os alimentos como os grandes vilões para o consumo do consumidor de baixa renda em 2024. Os alimentos estão bem mais caros este ano devido à oferta menor, consequência dos problemas climáticos.

É UM negócio considerado promissor, mas a própria diretoria da Caixa Econômica está preocupada com o projeto de entrada do banco no segmento de bets esportivas. Um dos maiores riscos é o futuro sócio, o próprio presidente da CEF, Carlos Vieira, já anunciou que vai buscar um parceiro para assumir a operação de apostas. Internamente, a área de compliance da Caixa já teria, inclusive, recomendado que qualquer acordo tenha a autorização do próprio TCU – Tribunal de Contas da União. O teor de apostas é sabidamente um terreno pantanoso.

ALGUNS boletos de cobrança, como de energia e água, começaram a chegar as residências dos clientes com um QR Code ao lado do código de barras, abrindo a possibilidade para pagamento via Pix, meio de pagamentos que foi incorporado em transações entre pessoas físicas. A modalidade, que recebeu diversos apelidos – “bolix”, “bolepix”, “bolecode” – vem crescendo gradativamente, embora ainda represente uma fatia pequena no total de cobranças. Sua adoção esbarra em algumas limitações, como a relevância do dinheiro físico no pagamento dos boletos.

A BYD organiza seu próprio G20, ou melhor, G-2. A montadora quer aproveitar a vinda do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil em novembro para inaugurar sua fábrica de carros elétricos em Camaçari, na Bahia. Pretende reunir no evento Lula e Jinping. A BYD vai aproveitar a data para anunciar um novo pacote de investimentos no Brasil. Há ainda um fato simbolicamente importante que a montadora quer capitalizar: Brasil e China completa, em 2024, 50 anos de relações diplomáticas e comerciais.



