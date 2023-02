"Se a pessoa olha para mulheres empoderadas, que fazem o que querem, e vê apenas um corpo..."

A rede Casino poderá ofertar no mercado mais um bloco de ações da Assaí. No fim de novembro, o grupo francês se desfez de cerca de 140 milhões em papéis, reduzindo sua participação na rede de 41% para 30,5%.

Mais na época embolsou pouco mais de R$ 2,7 milhões. No próximo dia 28, acaba o lock-up de 90 dias previstos na oferta anterior. Traduzindo: já no dia 1º de março, o Casino estará livre para nova venda em bolsa.

In – Cerveja pilsen

Out – Cerveja larger

Abraço, não

De Kissimmee, na Grande Orlando, onde “descansa” segundo sua mulher Michele Bolsonaro, o ex-presidente mal conseguiu engolir ao ver o abraço entre o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas celebrando acordo de socorro às vítimas das inundações e deslizamentos de morros no litoral de São Paulo, especialmente São Sebastião. Se bem que os dois lados tratavam o abraço de maneira protocolar quase referendando a liberação das primeiras verbas para ajuda das famílias. Jair Bolsonaro teria mandado recados especiais a Tarcísio, através de aliados, lembrando que “Fui eu que te elegi”.

RESISTÊNCIA

Para um presidente que, durante seu mandato, gozou de 15 miniférias, com passeios de jet-ski e moto, Orlando não poderia ser melhor destino para o auto exílio de Jair Bolsonaro. Ele divide seus dias entre passeios a supermercados (onde fala portunhol), fotos com apoiadores que aparecem na casa onde está hospedado e encontro com conservadores em restaurantes e igrejas evangélicas, onde autografa camisetas. Aos chegados, diz que está ensaiando a resistência, que voltará em março e faz novas críticas ao processo eleitoral.

Desmonte

O currículo do Novo Ensino Médio deverá sofrer desmonte no Ministério da Educação. Ou seja: quer “qualificar o debate” e “corrigir distorções”. A grade curricular foi atualizada no governo de Michel Temer em 2017 e implantada em 2022, acabando com a obrigatoriedade de matérias como sociologia e filosofia, onde alunos viram presas fáceis de doutrinação política. O novo modelo deixa que alunos optem por disciplinas que o direcionam ao ensino técnico, cada vez mais valorizado.

MUDANÇA

Reviravolta à vista no BNDES: a gestão de Aloízio Mercadante deverá suspender o processo de venda da participação da BNDESPar na Energisa, iniciado na gestão anterior. A instituição detém algo em torno de 11% da empresa de energia da família Botelho. À cotação atual do mercado, a fatia equivale a cerca de R$ 1,7 bilhão. Para a nova diretoria do BNDES, trata-se de uma posição estratégica, sobretudo diante do boom de energia renovável e da entrada no Brasil do hidrogênio verde.

Correndo atrás

Apesar do chanceler Mauro Vieira ter escolhido a embaixadora Maria Laura da Rocha como a primeira mulher a ocupar a Secretaria Geral do Itamaraty e de alguns outros avanços em janeiro, igualdade de gênero da diplomacia, prioridade do novo governo, ainda patina no terceiro mandato de Lula. De um total de 1.539 diplomatas ativos, apenas 354 são mulheres (23%). Entre os 210 embaixadores, o número é de 43 (20%). Entre as embaixadas estratégicas, contudo, a nomeação de Maria Luiza Viotti para Washington é considerada uma mudança de postura.

Tradicional baile

O hotel Copacabana Palace (que hoje pertence ao grupo Belmond Hotel) começou a comemoração de seus 100 anos com seu tradicional Baile do Copa, na época do carnaval, no sábado dia 18. A música ficou por conta do Cordão da Bola Preta, Serjão Loroza, DJ Ronnie Borges e Carol Emmerick. Com poucas celebridades Izabel Goulart (que teve seu momento de estrela não interagindo com outros convidados e cercada de seguranças) recebeu a faixa de rainha do baile das mãos de Sabrina Sato (última rainha antes da pandemia), ambas na primeira foto, que como sempre deu um show de simpatia e brincou com sua fantasia dizendo que era “Sabrineca”.

Sua fantasia era inspirada na Barbie. Enquanto outros convidados como Jade Picon, deu um show de antipatia e grosserias, quando algum jornalista se aproximava. Também passaram por lá, da segunda foto a esquerda para direita, Isabeli Fontana, a jornalista Ana Paula Araújo, a ex-modelo Luiza Brunet e a apresentadora Adriane Galisteu, que segundo as más línguas, teve problemas com seu vestido, então resolveu ir somente com um biquini fio dental , cobrindo os seios com o cabelo, e um casaco invisível cujas mangas imitavam grandes asas pretas.

Toda nudez não será castigada

Na contramão de Nelson Rodrigues, “toda nudez não será castigada”, a se julgar famosas e candidatas à fama expondo seus corpos ao limite nas escolas de samba, mais do Rio. E sem castigo, muitos aplausos. Há muitos anos, incluindo Luma de Oliveira, Monique Evans e Enoli Lara, entre outras, o que se via no sambódromo foi um festival de seios nus até em grupos adornando os carros alegóricos – e na época, sem fio dental. Na sequência, alguns anos de puritanismo.

Agora minúsculos pedacinhos de tecido cobrindo mamilos (com silicone, o efeito era mais estético) e na área genital. À derrière a consagração do fio dental. E muito cuidado na pista, para os recursos não descolarem. As mulheres conquistavam o direito de tirar a roupa, de tão empoderadas. Entre as famosas da TV mais seminuas, de Sabrina Sato (em diversas fantasias com seus tecidinhos estratégicos) à Paolla Oliveira ganharam páginas de jornais e espaços nas redes sociais na condição de grandes campeãs de novo uniforme oficial do sambódromo – e até de alguns camarotes. Há poucos anos, Juliana Paes (com autorização do marido) usava um fio dental tão minúsculo que teria de avisar que estava usando. Desta vez Diogo Nogueira, músico e um dos autores do samba-enredo da Grande Rio, espiava de longe sua Paolla, rainha da bateria da escola.

Curtindo o camarote

Como todo o ano os camarotes nos sambódromos são uma atração à parte para quem vai acompanhar os desfiles das escolas de samba no Rio e São Paulo. Muitos dos camarotes são patrocinados e atraem celebridades pagas para estarem lá, ou para quem quer realmente apreciar a festa carnavalesca e por causa da fama conseguem acessar estes locais de pouco acesso.

Entre tantas que estiveram presentes estavam por lá Camila Queiroz, Juliana Paes, Bruna Marquezine e Suzana Pires (à esquerda) que aproveitaram juntas os desfiles na madrugada do dia 21; e Gisele Bündchen (à direita), que venho para o Brasil para curtir a festa e esteve em um dos camarotes com as irmãs e algumas amigas, mostrando sua boa forma ao deixar barriga de fora, causando alvoroço. “Foi muito especial voltar ao Carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura”.

Original e cópia

Nos anos 80, o deputado federal Roberto Cardoso Alves, queria mais cargos no governo de José Sarney e para defender suas pretensões, resolveu repetir trecho da Oração de São Francisco de Assis: “Dando que se recebe”. Na semana passada, o deputado Luciano Bivar, presidente do União Brasil, resolveu ressuscitar a frase, com adaptação, para apoiar projetos enviados pelo Planalto. E não deixou por menos: “Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos garantir”.

Carnaval lá fora

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) passaram o carnaval em Las Vegas, cidade dos Estados Unidos conhecida por seus hotéis luxuosos e seus cassinos. Também viajou com eles o vice-presidente do União Brasil. Antônio Rueda. Mais: PP e União Brasil caminham para uma federação e Ciro foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL). no Piauí, berço eleitoral de Nogueira, os resultados das eleições não foram a seu favor.

Sem mulata

Uma legião de brasileiros sentiu falta da tradicional mulata nua que ilustrava a vinheta Globeleza no carnaval da Globo. Nos últimos anos, já havia sido substituída por cenas de desfiles. Desta vez, só o logotipo colorido, que também identificava jornalistas da cobertura do sambódromo e dos blocos. A primeira mulata sambando toda nua estimulando a folia foi Valéria Valenssa, ex-mulher de Hans Donner, que criou a vinheta nos anos 90. A última foi Erika Moura, que apareceu de 2015 a 2020. Motivos: pressão estética e racismo. Diziam que as mulatas estavam sendo usadas.

PUDOR

Em tantos anos anteriores, qualquer demonstração de nudez nos desfiles das escolas, era mostrado – com muita eficiência – no ar, embora com certa elegância. Nos últimos anos (e não se conta a época da pandemia), a emissora teve, segundo os mais assanhados, uma espécie de ataque de pudor. Seus câmeras eram instruídos para economizar na nudez. Apenas takes rápidos, melhor de frente porque por trás a festa era maior e jamais recorrendo a closes. Muito até lembravam da TV Manchete dos anos 80 que democratizava a nudez (ou parte dela) das atrações especiais.

MISTURA FINA

ALGUNS governadores exibem seus novos rumos: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cláudio Castro (PL-RJ) e Ratinho Jr. (PSD-PR) tratam de aumentar o diálogo com Lula sem romper, contudo, com o bolsonarismo. Jorginho Melo (PL-SC) e Antônio Danarium (PP-RR), estimulam pautas conservadoras e – surpresa – Romeu Zema (Novo-MG) acha que será o substituto natural de Jair Bolsonaro em 2026.

O GOVERNO trará de volta o imposto de importação sobre pneus de caminhões. Em 2022, a Câmara de Comércio Exterior zerou a alíquota, até então de 16%. A medida decorreu de um pedido do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, um dos agrados de Bolsonaro aos caminhoneiros. Puxou o cobertor para transportadoras de carga e deixou trabalhadores da indústria de pneus ao relento. Há demissões em massa no setor. De 2020 a 2022, a compra de pneus no exterior saltou de 1,2 milhões para dois milhões de unidades.

PARA quem tem memória curta: hoje, Lula dispara sua metralhadora giratória em cima da autonomia do Banco Central e contra Roberto Campos Neto. Em 2015, quando Renan Calheiros assumiu a presidência do Senado, Lula ligou pedindo que incluísse na pauta da votação a autonomia do BC. Na época, queria enfraquecer Joaquim Levy, então ministro da Fazenda.

BALANÇO do IBGE sobre alimentos que tiveram maiores altas no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023 revela que cinco são considerados os maiores vilões da inflação na área. O primeiro colocado é a maçã com 58,92% de aumento no período, seguindo-se por ordem a tangerina com 49,76%, feijão carioca (34,71%), mamão (31,71%) e a banana prata (17,37%).

AINDA sobre as campeãs do tapa-mamilo, fio dental e tapa-sexo: a atriz Deborah Secco, fantasiada de “Bobo da Corte”, musa do camarote da Quem/ O Globo era outro grande exemplo da democratização da nudez feminina no carnaval (elas dizem que mais do que esbanjar sensualidade, significa liberdade), exibindo reforço na estética da chamada linha de frente. Já fez duas cirurgias de implante e troca de prótese de silicone, contribuem para estética da área (e ela não esconde). Paolla Oliveira, à propósito, garante que nela tudo é natural.

DO alto de seus 60 anos, Luiza Brunet viu, pela primeira vez, sua filha Yasmim, de biquíni (mais comportado) e um pouco de pluma e paetês, aos 34 anos, debutar no carnaval. Na maioria dos anos anteriores, ela acompanhava a mãe na preparação das roupas (sempre poucas, porém conservadoras).

Desta vez, Yasmim resolveu cair na gandaia enquanto a mãe desfilava na Portela, ela estreava na Sapucaí como musa da Grande Rio. Nada de novo: acontece nas famílias de políticos, artistas e dependendo, até esportistas. É uma “nepo baby”, expressão importada dos Estados Unidos.