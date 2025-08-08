Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Se eu deixar o governo e entrar qualquer coisa nesse país a fome volta. Num governo que...

tiver alguém passando fome, tem de decapitar o presidente", de Lula, sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome, na véspera do tarifaço de 50%.

Giba Um

Giba Um

08/08/2025 - 00h03
A cautela com respeito à eventual chamada de Lula é justificada devido ao espírito vingativo do atual ocupante da Casa Branca e de seu hábito, como bully de carteirinha, de humilhar publicamente chefes de Estado que o procuram.

Mais: as conversas entre presidentes são precedidas de entendimentos entre as Chancelarias. Lula só quer conversa comercial e se Trump rompe o acordo, ele explica o motivo tornando pública uma gravação da conversa.

400 metros quadrados

O endereço de Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente está em prisão domiciliar é, segundo ele próprio. " um dos melhores lugares para viver na capital federal". Ele vive numa casa de 400 metros quadrados, mais piscina e área gourmet. Agora, segundo analistas, certamente ele terá mais tempo para desfrutá-la". Na terça-feira (6), com a pressão dos aliados de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Bolsonaro avisou que os presidentes da Câmara e do Senado podem ser os próximos a receber sanções. Muitos lembravam do discurso de Bananinha em 2018: “Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo!”

‘Lúcifer’ em campo

A direita radical da Europa também reforçou o coro de punições ao ministro Alexandre de Moraes. Em carta, 16 deputados do Parlamento Europeu, dos partidos Reformistas Conservadores Europeus e Patriotas pela Europa pediram sanções do bloco a Moraes. Por outro lado, um dos conselheiros da direita trumpista - e também marqueteiro de ocasião - Steve Bannon, agora muito amigo do Bananinha, comemorou as sanções contra Alexandre de Moraes de maneira especial: "Toma essa, Moraes! A punição finalmente chegou para Lúcifer".

Com Chico e Gil

A pressão internacional pela retirada da COP30 de Belém (o que não acontecerá) exigiria um esforço concentrado de todos os agentes públicos e privados envolvidos na organização do evento. Uma solução poderia ser pensada: seria o ‘spin off' (divisão de empresas ou evento) da Conferência de várias cidades, a começar por Manaus, com todo seu simbolismo de capital do estado que concentra quase um quarto da Amazônia Legal. Seria uma forma do governo atenuar as dificuldades impostas pelo esgotamento de Belém. A necessidade cresce em função do tamanho que o evento ganhou. Terá até as presenças de Chico Buarque e Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura de Lula.

8 votos a 3

Malgrado o "exercício arbitrário" (a impressão é do senador Davi Alcolumbre) de aliados de Bolsonaro entre a Câmara e o Senado contra Alexandre de Moraes, analistas mais lúcidos de plantão garantem que o ministro está devidamente respaldado pelo Supremo. O placar segue amplamente favorável ao polêmico relator do processo da trama golpista. Se a prisão domiciliar fosse submetida aos colegas da Corte, seria confirmada por pelo menos 8 votos a três. E isso não ocorreria por coerção do mesmo relator sobre os pares.

Morde-assopra

O presidente da Câmara, Hugo Motta, não deverá andar com o pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Desde que assumiu o comando da Câmara, Motta se equilibra entre duas canoas e para não desagradar a apenas governistas, o projeto que anistia presos de 8 de janeiro também não deve andar. No caso do "Zero três", há ainda o temor de ser alvejado pela Lei Global Magnitsky. Vai deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido em 2026.

Pé quente

Capa da revista Vogue Brasil a supermodelo russa Irina Shayk, contou que foi um sonho ter participado este ano do Carnaval brasileiro e da melhor forma, dentro do sambódromo, desfilando pela Beija-Flor. Para realizar este sonho ela abriu mão de estar nas passarelas da Paris Fashion Week, embarcando direto de Milão onde abriu o desfile de estreia do novo diretor criativo da Blumarine, para o Rio de Janeiro. E brinca: “Acho que trouxe um pouco de sorte, afinal, fomos os campeões”.  E completa: “Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Sabia que seria uma experiência inesquecível. A energia é absolutamente fantástica. Nunca vivi nada igual. Saí do desfile com a sensação de ‘alguém me belisca?”.  Irina permaneceu no Rio de Janeiro até a apuração e pode sentir a energia de ver a agremiação pela qual desfilou se sagrar campeã, mas antes conheceu o barracão da escola e adorou a experiência. “Foi uma das partes mais memoráveis de toda a experiência, conhecer os bastidores, ver aquele trabalho duro ganhar vida, mergulhar na história e entender a narrativa por trás do espetáculo”. Irina é hoje um dos nomes mais importantes do mundo fashion, contou também que nunca pensou em ser modelo. Foi abordada por um olheiro aos 19 anos em um curso de cosmetologia. “Nunca imaginei que o mundo da moda se tornaria uma parte tão importante da minha vida. Cresci em uma vila pequena chamada Yemanzhelinsk, no sul da Rússia, e lá nem tínhamos revistas de moda. Não fazia ideia do que envolvia esse trabalho. Quando fui descoberta, levei quase um ano para aceitar a proposta e me mudar para Paris”. Mais: Irina comemora que hoje o mundo da moda está se modificando, aceitando vários tipos de corpos e principalmente, não está mais limitando idade. “Acho que tudo isso faz parte de uma mudança maior. Quando comecei, a moda era voltada principalmente para meninas muito jovens, com padrões muito rígidos. Agora, trata-se mais de personalidade e de celebrar o belo em qualquer idade ou forma. Cada idade tem a sua beleza, mas a maturidade traz uma confiança única. Sinto que minha carreira está só começando”.

 

Limão tarifário a limonada eleitoral

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, como bom brasileiro, está torcendo para que o Brasil saia do grupo dos países sobretaxados pelos Estados Unidos nas suas exportações. E melhor ainda será se a solução vier devagarinho. Na moita, Palmeira trabalha na geração de motes para Lula disparar contra a irmandade Trump-Bolsonaro bem antes de sua campanha eleitoral começar para valer. Já se sabe que a questão da fome, do meio ambiente, a importância dos BRICS e da cooperação internacional para manter o aquecimento global são temas que terão de constar do discurso do presidente na COP30, talvez a sua mais próxima e brilhante vitrine política. Outros assuntos ganharão proeminência: a alternativa de outra moeda para se livrar do imperialismo monetário do dólar, a resistência de Trump em se engajar nas iniciativas globais para reduzir o aquecimento do planeta, a intervenção quase um golpe - na soberania do Brasil e a adoção política e obsessiva de um ditador e militar de araque que tentou melar as eleições e criar condições para uma quartelada no país, comprovadas pelo 8 de janeiro.

COP30 é bom lugar

Um dos objetivos de Sidônio Palmeira é disseminar na COP30 a mensagem de que o Brasil não irá fugir ao seu papel fundamental de reduzir a insegurança alimentar do mundo, um dos alvos de Trump. De quebra, dar visibilidade a queda do desemprego, retirada do mapa da fome, melhoria na projeção do déficit primário e estimativa de crescimento do PIB superior a 2% no biênio. Ou seja: a ordem na comunicação do Planalto é transformar o limão tarifário em uma limonada eleitoral. 

A volta da rainha

Por falar de Carnaval, a escola de samba carioca Viradouro acaba de confirmar a volta da atriz Juliana Paes como sua rainha de bateria, posto que ocupou entre 2004 e 2008. Em 2015 Juliana voltou a atravessar a Marquês de Sapucaí com a escola, só que desta vez ela fez parte da comissão de frente. Três anos depois a atriz voltou ao posto à frente da bateria por dois anos (2018 e 2019) só que desta vez pela Acadêmicos do Grande Rio. Agora depois de 6 anos sem pisar como integrante de uma escola de samba Juliana resolveu aceitar o pedido por conta do homenageado da escola em seu samba enredo: o mestre de bateria Ciça. Por quatro anos (2022 a 2025) quem ocupou o cargo foi a também atriz Erika Januza, que já sabia que não iria ocupar mais a posição a frente da bateria durante o carnaval deste ano. 

Contando os dias

O governador do Pará, Helder Barbalho, conta os dias para a COP30 com obras em fase final de execução e um planejamento que vai além da conferência de novembro. "O Brasil será posicionado como líder da agenda ambiental do planeta". Com obras acima de 90% de execução, Belém já ganha novas avenidas, frota moderna de ônibus, dez hotéis de alto padrão (2.000 leitos e um porto para navios de cruzeiro na cidade. Com investimento de R$ 4,5 bilhões, a COP30 reunirá 50 mil pessoas de 195 países.

Arco-íris em alta 1

De acordo com dados do IBGE em 2022, o número de pessoas com 65 ou mais cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil. Hoje, vivem no país 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 15,8% da população. Entre 2010 e 2023, o aumento no número das pessoas nessa faixa foi de 56% e em 2027, serão 75,3 milhões 38% da população. Embora o censo não inclua dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, pesquisa do IBGE revela que, em 2019, 2,9 milhões de adultos se revelaram homossexuais ou bissexuais, 1,8% da população maior de 18 anos.

Arco-íris em alta 2

Um levantamento mais amplo, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP), em 2022, mostra que o percentual de brasileiros adultos que se declararam assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros chega a 12%, ou seja, cerca de 19 milhões de pessoas.

Mistura Fina

O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a receber salário da Câmara este mês. Com licença parlamentar encerrada em 20 de julho, quando a casa estava em recesso, o “Zero três” recebeu R$ 17 mil brutos (valor proporcional). Com descontos, o valor caiu para R$ 13.338,69. Só que não pode sacar o dinheiro ou fazer transações. Desde o mês passado, Bananinha tem suas contas e chaves Pix bloqueada por Alexandre de Moraes. Bens e imóveis também estão vedados.

Os próximos pagamentos ficarão igualmente retidos. Quanto a secretários parlamentares, não há determinação para suspensão dos salários, enquanto Eduardo mantiver seu mandato. O gabinete do deputado, que não pretende voltar no Brasil, segue funcionando com oito assessores, com salários de R$ 9 mil a R$ 14 mil (o valor somado é de R$ 123 mil). Bolsonaro vinha enviando dinheiro para o filho e transferiu R$ 2 milhões na conta dele. Agora, suspendeu e o que sobrou também pode ter sido bloqueado.

Lula comentava com auxiliares, nesses dias, a crise EUA-Brasil e criticava o otimismo bolsonarista com as sanções americanas. A certa altura, não aguentou: "Perderam a eleição de 2022 e agora acham que vão governar o Brasil diretamente de Washington". E emendou: "É um novo golpe!".

A edição 2025 do estudo Demografia Médica no Brasil apontou o crescimento do número de médicos no país, porém eles ainda estão concentrados em determinadas regiões e cidades. Segundo o Levantamento, o Brasil deve alcançar 635.706 médicos até o final de 2025, o que equivale a 2,98 médicos por mil habitantes. No Sudeste, a média por mil habitantes é de 3,77 no Nordeste é apenas de 1,7.
 
O número de faculdades de medicina aumentou de 252 para 448 nos últimos dez anos, com a criação de mais de 2.500 novas vagas anuais. No entanto, 58% dos médicos atuam em cidades com mais de 500 mil habitantes, enquanto os municípios com menos de 50 mil pessoas, onde vivem 31% dos brasileiros, contam com apenas 8% dos médicos do país. Detalhe: a qualidade de formação é uma preocupação, principalmente com a expansão de cursos à distância, que representam 41,2% da oferta de especialização médica no Brasil.


In – Drinque: Chocolamour
Out – Drinque: Hot Toddy

Giba Um

"Ele quer governar o mundo, mas não vive sem o suco de laranja do Brasil",

de Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia ironizando Trump e considerando a nova rodada de tarifas "ilegal" e "politicamente desastrosa".

06/08/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A gestora de fortunas Holborn, sediada em Dubai, prepara-se para abrir um escritório em São Paulo até o início de 2026. Nas últimas semanas representantes da firma de investimentos vem mantendo contatos com bancos e fundos de venture capital no Brasil. 

Mais: o desembarque no país faz parte de uma estratégia de expansão global, por ora ainda bastante centrada na Ásia e na África, A maior parte do patrimônio sob gestão da Hellborn, na casa dos US$5 bilhões, vem de investidores ingleses e norte-americanos.

Hora da saudade

Num evento que marcou a reinserção da velha guarda do PT nas agendas da militância, com direito a saudações especiais e até "reparação de erros" a José Dirceu e Delúbio Soares Lula estava eufórico com os ‘cumpanheros’ de volta no 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília. O presidente que avisou que será candidato “se não estiver doente" ainda saudou João Vaccari Neto e o ex-presidente do partido. José Genoíno. O novo presidente da legenda é Edinho Silva, empossado no mesmo evento (outro veterano). Lula reforçou que "o importante, hoje, é fazer justiça a quem foi condenado" (Mensalão e Lava-Jato). A um pedido de Lula a cúpula estava vestida de verde, amarelo e azul.

Fiasco milionário

Além do fiasco, custou R$ 475 mil o passeio de oito senadores aos EUA, com a intenção de reverter ou adiar o tarifaço de Trump contra produtos brasileiros. Os brasileiros chegaram a Washington quando o Congresso norte-americano já estava em recesso. Nelsinho Trad (PSD-MG), proponente do tour, foi quem mais gastou, R$ 77.708,29. Só com passagens na classe executiva, R$ 42.456,84. A fatura ainda ficará mais salgada: o petista Jaques Wagner (BA), gastou R$ 25 mil em diárias e ainda não lançou o custo das passagens. Marcos Pontes (PL-SP), gastou R$ 28.597,41 e Rogério Carvalho (PTSE), R$ 73,3 mil e viajaram na econômica. 

Constrangedor

Ainda o tarifaço, analistas consideraram constrangedor o papelão do governo Lula no caso de tarifas de 50% incapaz de estabelecer qualquer tipo de negociação com governo dos EUA, segundo maior comprador de produtos brasileiros.  Lula e seus ministros não pararam de mentir, jurando que haveria uma “negociação” em curso com o Governo Trump. Se o setor privado não tivesse se mexido, o tarifaço de 50% teria sido geral. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Piggot, não comentou o encontro do chanceler Mauro Vieira com o chefe Marco Rubio. Resultado: zero.

Café e carne

Associação Nacional de Restaurantes (NRA, na sigla em inglês), principal entidade que representa o setor nos Estados Unidos, enviou carta ao representante do Comércio da Casa Branca, Jamieson Breer, expressando preocupação com o tarifaço de Trump sobre alimentos e bebidas importados. A entidade afirma que a imposição de tarifas a parceiros-chave como Brasil e União Europeia traria grandes desafios à cadeia de restaurantes norte-americanos, afetando custos e disponibilidade de café, carne bovina, vinhos e destilados europeus. A NRA representa mais de 500 mil restaurantes dos EUA.

Multa de US$ 8.9 bi

O maior banco da França, PNP Paribas, teve de pagar multa de US$ 8,9 bilhões, em 2014, por descumprir medidas impostas pela Lei Magnitsky, agora usada pelos EUA para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A punição do banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba, Sudão e Irã, países incluídos em listas de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2004 e 2012, totalizando US$ 30 bilhões. O PNB Paribas concordou em pagar a multa para evitar julgamento e foi proibido de realizar determinadas operações em dólar. E demitiu 13 funcionários envolvidos nas irregularidades.

Giba Um

Idade é só um número

Com mais de 30 anos de profissão a atriz Cláudia Abreu contou em entrevista a revista Ela que seu primeiro desafio na carreira foi aos 20 anos quando ela interpretou Hamlet na peça Um Certo Hamlet que lhe foi dado pelo diretor Antônio Abujamra lhe alertando que a diversidade de papeis lhe tornaria uma atriz interessante. Vivendo mais um papel polêmico a Filipa em Dona de Mim, uma mulher bipolar, diz que é muito importante como se apresenta o papel, porque é um assunto da vida real. “Conheço pessoas com essa condição e sei o quanto traz sofrimento para elas próprias. Afinal, não escolheram ser assim e, muitas vezes, são incompreendidas. É muito interessante trabalhar isso numa novela porque é um serviço. E, quando se trata de uma mulher, é logo colocada na caixinha de histérica. Mas, com ajuda terapêutica e medicamentosa, a pessoa pode ficar bem, de uma maneira viável, controlada, sem tanta agressividade e depressão”. Solteira desde 2022 após 25 anos de casada, ela garante que seu relacionamento com José Henrique Fonseca é muito bom. “Mantivemos uma relação ótima, somos superamigos e parceiros de vida. Você precisa ter essa inteligência para lidar com as transformações da idade, do corpo, das amizades. Acho pobre se agarrar a algo, com medo de mudança”.  Aos 54 anos mãe de 4 filhos (Maria de 24 anos, Felipa, 18, José Joaquim, 15, e Pedro Henrique, 13) ela garante que a idade é somente um número. “Digo que você envelhece pelo olhar do outro. Se não falassem para mim coisas do tipo ‘você está ótima para a sua idade’, eu não pensaria sobre isso. Claro que gosto de ouvir que estou bem, mas há um etarismo nesse comentário. Idade é um número. Ser feliz é um estado de espírito”. 

Lula quer reforçar área de inteligência

O governo estuda formas de aumentar a alocação de recursos na área de inteligência, notadamente na Abin. O objetivo principal é reforçar a atuação do órgão no exterior, com foco na aquisição de equipamentos e ampliação do número de agentes fora do Brasil. A Abin tem representações em 18 países, entre os quais os Estados Unidos. O pano de fundo da suplementação orçamentária da Agência é a ofensiva de Trump. O governo Lula parte da premissa de que precisa ter mais informações. As circunstâncias exigem o fortalecimento da estrutura da inteligência. O Brasil destina uma esquálida proporção de 0,005% do PIB para o setor. Nos Estados Unidos, essa fatia chega a 0,4% do PIB. A Abin, cabeça do Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne 48 órgãos, sofre de permanente escassez de verbas. O orçamento da Agência para este ano é de R$ 831 milhões e os recursos estão comprometidos com o custeio. O dinheiro para investimento não passa de R$ 11,5 milhões, metade do valor desembolsado no ano passado.

Além da diplomacia

O governo acha que o impasse com os EUA vai além da diplomacia. Importante é estabelecer canais de negociação e mais ainda ter informações para subsidiar tomada de decisões. Operações rarearam por falta de dinheiro e viagens estão praticamente suspensas. Um dos alvos são as células bolsonaristas dentro e fora do país (leia-se Eduardo Bolsonaro). O "03", não é de hoje, está no radar da Abin, da PF e de diplomatas brasileiros nos EUA. E a Polícia Federal já abriu investigação contra Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e é notório articulador e operador de Eduardo junto ao governo norte-americano.

Giba Um

Parceria de milhões

Um dos grandes nomes da música atual, a cantora anglo-albanesa Dua Lipa aacaba de fechar uma parceria de peso com a Porsche. Em plena turnê  (Radical Optimism) colaborou para leiloar um modelo exclusivo do modelo 911 GT3 RS que mistura a cor turquesa, com faixas em vermelho, dourado e verde-escuro, em referência ao design de palco e às apresentações da cantora e com assinatura “Dua Lipa Rennstall” aparece nas laterais e no capô. O automovel foi leiloado  pela Sotheby's por 365 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) e todo o valor arrecadado será doado para a Sunny Hill Foundation, instituição criada por Dua Lipa em 2018, com foco na promoção da arte e da cultura em Kosovo, país onde a artista — nascida no Reino Unido — viveu durante a adolescência. A parceria não parou por aí. Dua Lipa também estrelou e co-dirigiu um comercial para promover o novo Porsche Macan, totalmente elétrico. Desde o início, ela compartilha de forma criativa seu processo imaginativo ao perguntar: “Como eu produziria um comercial para a Porsche?”. A partir daí, cenas repletas de originalidade surgem: desde escapar de um casamento, ser perseguida por motoqueiros. O clímax ocorre no meio de uma savana, onde é cercada por elefantes, cavalos e outros animais selvagens, criando uma atmosfera única e memorável que reflete toda sua ousadia artística e personalidade vibrante.O comercial dura dois minutos foi realizado pela agência alemã Grabarz & Partner e filmado na Cidade do México.

Giba Um

Prisão mantida

Depois da audiência de custódia, a deputada federal Carla Zambelli permanecerá presa durante o processo de extradição movido contra ela pela Justiça brasileira. A informação foi confirmada pela embaixada do Brasil na Itália e pela Polícia Federal. Carla está reclusa na penitenciária feminina Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário de Rebobbia, na periferia de Roma. A defesa de Carla pediu que ela aguardasse o processo de extradição em liberdade. O pedido deve ser analisado em meados deste mês. 

Ameaçada de morte

A jornalista Eliane Cantanhêde, 73 anos, acaba de deixar a GloboNews depois de 15 anos de contrato. Era comentarista do programa ‘Em Pauta’ e pediu demissão para reduzir a carga de trabalho.  "Trabalhar das 8h da manhã até as 10 da noite, apanhar de todo lado na internet... Cansei. Tinha de abrir mão de um dos quatro empregos e abri". Detalhe: "Apanhar de todo lado na internet" significa uma campanha de bolsonaristas contra Cantanhêde devido às suas competentes análises da política nacional - e internacional, graças a Trump. Muitos chegaram a ameaçá-la de morte. 

Fortuna de Marta

O jornal espanhol Marca publicou um ranking com as jogadoras mais ricas de futebol que estavam na lista da Copa do Mundo Feminina. A brasileira Marta apareceu na primeira posição com fortuna estimada em US$13 milhões (perto de R$ 73,4 milhões). O salário de Marta no Orlando Pride gira em torno de US$ 400 mil (RS 2,25 milhões) por ano. Neymar, para comparar, recebia 100 milhões de euros por ano (R$ 612,8 milhões) de salário no Al-Hilal, da Arabia Saudita. Agora, a seleção feminina brasileira venceu a Colômbia (nas penalidades) e conquistou o nono título na Copa Americana Feminina.

Mistura Fina

Aliados de Bolsonaro (Valdemar Costa Neto, senador Rogério Marinho e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante) buscaram o ministro Gilmar Mendes (STF) para tentar convencê-lo a apoiar a ideia de remeter o processo da trama golpista à primeira instância. A proposta seria retirar Alexandre de Moraes, relator do caso, do foco dos bolsonaristas e do governo Trump. A conversa foi cordial, mas Gilmar foi direto ao descartar qualquer possibilidade de que os pleitos apresentados fossem atendidos.
 
O Departamento do Tesouro dos EUA explicou que o enquadramento de Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa na Lei Global de Magnitsky, não tem o objetivo de punir e sim de promover uma mudança positiva de comportamento”. Diz que os sancionados podem pedir sua exclusão da lista de atingidos pela lei, mas não há sinais de que o ministro do STF pretenda fazê-lo, nem sinal de que os EUA o concedessem. O Tesouro define o caso como "consequência tangível".
 
Outro objetivo da sanção seria "proteger o sistema financeiro dos EUA de abusos cometidos por essas mesmas pessoas". Entre as proibições impostos para a sancionados pela Magnitsky está a de receber qualquer contribuição ou fundos, bens ou serviços. Mais: assinar streams tipo Netflix, usar qualquer rede social ou WhatsApp e comprar na Amazon estão entre as proibições aos sancionados.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, vai colocar o pé na estrada em busca de investidores para o programa de desestatização do estado. Pretende ir ao Oriente Médio, em road show para a venda da Cemig e da Copasa. O alvo são fundos soberanos, alguns já com investimentos no Brasil, como Mubadala, de Abu Dhabi e do Public Investment Fund, de Arabia Saudita. No caso da Copasa, a ideia é realizar o leilão no primeiro trimestre de 2026.
 
O bloco da direita já se mexe de olho na vaga de Eduardo Bolsonaro para o Senado. Guilherme Derrite (PP), secretário de Segurança Pública de São Paulo, é nome certo. Outros supostos pré-candidatos: Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, o evangélico deputado Cezinha de Madureira (PSD); também deputado Ricardo Salles (Novo), Rodrigo Manga (Republicanos) conhecido como "prefeito do TikTok" por sua atuação nas redes sociais e outros.


In – Torta de Biscoito Champanhe
Out – Torta Banoffee de Travessa 

Cláudio Humberto

"Por que o presidente insiste nessa ideia de jerico?"

Governador mineiro Romeu Zema (Novo), após Lula defender "desdolarizar" o País

05/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Prisão tenta esconder vaza-toga 2, afirma Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite desta segunda-feira (4) que a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o objetivo de “cortina de fumaça” para reduzir os impactos da divulgação da parte 2 do relatório da Vaza-Toga, com revelações inéditas sobre os métodos do ministro do STF Alexandre de Moraes contra a oposição ao governo Lula (PT), como a criação de uma força-tarefa secreta para incriminar bolsonaristas.

 

Certidões produzidas’

O relatório “Arquivos do 8 de Janeiro” aponta que um grupo secreto no WhatsApp produziu “certidões de inteligência” para incriminar pessoas.

 

Pedido de prisão

O deputado mineiro, que ligou para Bolsonaro enquanto discursava na Avenida Paulista, voltou a pedir ontem a prisão de Moraes.

 

Cobrança pública

Nikolas cobrou atitude dos presidentes da Câmara e do Senado e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “cadê vocês?”

 

Jornalismo investigativo

A Vaza-Toga 2 é uma investigação de David Ágape, Eli Vieira e Alex Gutentag e divulgada pelo jornalista americano Michael Shellenberger.

 

Morde-assopra: Motta irá segurar anistia e cassação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), não deve andar com o pedido de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Desde que foi eleito para comandar a Câmara, Motta se equilibra em duas canoas e, para não desagradar apenas governistas, o projeto que anistia presos pelo 8 de janeiro de 2023 também não deve andar. No caso do “zero três”, há ainda o temor de ser alvejado pela severa Lei Global Magnitsky.

 

Com a barriga

Com Eduardo, Motta deve deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido só em 2026, com a contagem das faltas do deputado.

 

Na pressão

A ordem no PL, direto de Valdemar Costa Neto, é, com a retomada dos trabalhos, pressionar por uma resposta após ação contra Bolsonaro.

 

Ofensiva

Além da anistia, a oposição quer votar o fim do foro privilegiado, que só precisa ser pautado para votação no plenário.

 

Apelo à segurança

O jornalista David Ágape, um dos autores da corajosa investigação do escândalo da Vaza Toga 2, admitiu em vídeo que está arriscando tudo: “Minha segurança e da minha família está nas mãos de vocês”.

 

Isso não pode

Carlos Portinho (PL-RJ) reagiu à “Lava-Toga 2”, que mostra a atuação enviesada de juízes do TSE no 8/jan: “o problema do juiz ser juiz e ao mesmo tempo vítima e persecutor é justamente esse, não pode”.

 

O Real sou eu

Lula voltou a defender a “desdolarização” no domingo, mesmo diante da crise com os EUA, que já impôs 50% de tarifas ao Brasil, e reiterou a bobagem: “eu (sic) não preciso ficar subordinado ao dólar”.

 

Novo presidente

Tem mudança no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente Aloysio Corrêa da Veiga se aposenta em 1º de outubro. Vieira de Mello Filho foi eleito ontem para comandar o TST pelos próximos dois anos.

 

Sem utilidade

Ainda sem mostrar qualquer utilidade, o “conselhão” de Lula se reúne nesta terça (5) no Itamaraty. A pauta é o tarifaço e a Cop30, com tudo para ser um vexame mundial. O petista deve participar da reunião.

 

O crime de Bolsonaro

Ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, segundo a própria decisão: porque o ex-presidente, que apareceu em imagens, “produziu conteúdo para publicação em redes sociais de filhos e apoiadores”. Ah, bom.

 

Disputa é dura

Argentinos conhecem a agressividade do Brasil no comércio de carne bovina. Em maio, venderam 16% de 1 milhão de toneladas vendidas a China e Brasil 46%, Um anos antes eram 26% e 42%, respectivamente.

 

No atraso

Não que fosse mudar alguma coisa, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), só foi informado da tornozeleira em Marcos do Val (Pode-ES), colocada por volta das 7h, horas depois, às 11h.

 

Pergunta no código

Qual o artigo da lei que pune o crime de figurar em imagem de terceiros?

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só japonês dá jeito

O ex-presidente Jânio Quadros não botava muita fé na força de trabalho dos agricultores brasileiros. Certa vez, num encontro com o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, promovido no Rio pelo amigo Augusto Marzagão, ele interrompeu assim o discurso do interlocutor sobre a “reforma agrária ideal”: “...e o Instituto de Imigração proporcionaria a cada beneficiado uma família de japoneses para trabalhar!!

