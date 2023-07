"Se não sair, vai custar caro para o país. É a chance de sair de um sistema maluco, antiquado, com 27 enciclopédias para cada estado",

de ARMÍNIO FRAGA // ex-presidente do BC, sobre a reforma tributária.

Os bancos não apoiam o projeto nº 4188, tentativa ousada do lobby dos cartórios de aumentar o próprio faturamento. Para as instituições, o "marco" significará o inverso: aumenta o custo da transação. Aprovado pela Câmara e desfigurada pelo relator do Senado.

Mais: o projeto atende ao lobby dos cartórios para substituir a Justiça, na privatização da execução e retomada de bens financiados, mediante taxas extorsivas. Muito dizem que o "marco" estimulará o crédito: os bancos garantem que não é verdade.

Na ponta do lápis

Conta feita na ponta do lápis no gabinete de Arthur Lira, presidente da Câmara: ao longo de julho, o governo deverá liberar cerca de R$ 2,3 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde para atender emendas parlamentares. Mais: a tendência é que as requisições de verbas aumentem com o avanço nas votações do arcabouço fiscal e da reforma tributária, dois projetos em tramitação no Congresso de maior interesse do governo agora. Mesmo assim, o orçamento da Saúde ainda terá algo em torno de R$ 6,5 bilhões para emendas parlamentares.

FALSO SEGREDO

O processo de desgaste da imagem das Forças Armadas, para quem tem memória curta, começa no famoso tuíte do general (muito respeitado na época) Villas-Boas, às vésperas do julgamento do habeas corpus de Lula no STF. O ex-comandante do Exército ganharia um assento no Planalto na gestão Bolsonaro, assumindo cargo simbólico (durou pouco devido a problemas de saúde). Mais: Bolsonaro sempre disse que ele e Villas-Boas "tem um segredo", tipo algo capaz de abalar a República. O "segredo" nunca existiu.

Espaço na agenda

Na Argentina, onde assumiu a presidência do Mercosul, Lula achou espaço na reunião com Sérgio Massa, ministro da Economia do quebrado vizinho e candidato da esquerda para substituir Alberto Fernández. Com a reunião, Lula ultrapassa duas ministras de seu próprio governo que nunca tiveram uma agenda privada com o petista: Anielle Franco (Igualdade Racial) e Simone Tebet (Planejamento). Massa se igualou a 14 ministros do governo brasileiro: todos tiveram, em seis meses, uma única reunião privada com Lula.

ESPECIAL

Ainda a falta de reuniões de Lula com figuras de seu governo: há pouco dias, até a secretária-executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, também secretária de Relações Internacionais do PT, foi recebida no Planalto pelo presidente. Ela é militante do partido e casada com Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, preso em 2018. Agora solto, ele faz suas primeiras aparições nos círculos petistas e até pensa em se candidatar a um posto legislativo

Virou as costas

O ex-presidente Jair Bolsonaro já teria se esquivado de pelo menos duas tentativas de contato feitas pelo general Mauro César Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, seu ex-ajudante-de-ordens no Planalto. A frustrada interlocução se deu através do general Luiz Eduardo Ramos, ex-secretário-geral da Presidência. Nos círculos militares, o general Mauro Cid não esconde sua irritação com a postura de Bolsonaro diante do cerco da justiça a seu filho, preso desde 3 de maio. Mais: o Alto Comando quer distância do caso e as Forças Armadas procuram a reabilitação de sua imagem.

Vencendo os desafios

A atriz e cantora Bruna Griphao, 24 anos, que já era bastante conhecida pelos seus personagens, viu sua vida mudar após sua participação no Big Brother Brasil, no qual ficou em terceiro lugar. "É muita coisa para absorver, muita coisa para entender. É uma vida muito diferente de quando entrei. Mas é uma delícia ao mesmo tempo". Bruna garante também que aprendeu muito durante a permanência no reality-show e que se pudesse faria algumas coisas diferentes. "Agora não tem como voltar no tempo, é só pegar o que aconteceu e tentar melhorar. Sempre. É uma capacidade que eu tenho, de reconhecer meus erros e pedir desculpas".

E completa: "Aprender a viver com várias pessoas, aprender a ouvir, olhar para dentro, assumir meus erros, tentar aprender com eles e, principalmente, ser uma mulher corajosa. Antes, eu diria que uma Bruna com sonhos, sonhadora. Depois, uma Bruna forte". Apesar de estar focada na música, com dois singles lançados (Bandida e Queima), quer continuar trabalhando em todas as áreas. "Meu plano para o futuro é continuar trabalhando com arte de todas as formas, com certeza continuar atuando, penso muito em voltar para o teatro, tenho pensado bastante nisso e na música também, com certeza vai vir mais coisa aí". Para manter o corpo sarado e uma barriga negativa conta o segredo: "Alimentação e treino. Eu treino bastante, tenho uma rotina de exercícios muito disciplinada e mantenho uma alimentação saudável também".

Janja quer PF na segurança

"Ainda não há uma definição sobre qual será o formato definitivo que permanecerá na segurança presidencial, incluindo familiares. As regras do novo modelo ainda não foram publicadas no Diário Oficial da União. Contudo, Lula já passou a circular acompanhado de agentes do GSI, comandado pelo general Marcos Antônio Amaro. A primeira-dama Janja cumpre agendas ao lado do marido com proteção da Polícia Federal, sem a presença de militares, o que cria uma saia justa. Ela já foi ao treinamento da seleção feminina de futebol no Estádio Mané Garrincha e nas comemorações da Independência da Bahia, em Salvador, protegida também por policiais civis.

E continua não querendo militares a seu lado: desde janeiro, sua segurança é formada por policiais militares e integrantes da Força Nacional, incluindo mulheres. Assessores chegados e até ministros acham que ela está mesmo é desobedecendo o presidente. O general Amaro acha que o GSI poderia ter alguns policiais militares, mas eles não querem ser subordinados a militares. Desde janeiro, a segurança de Lula era coordenada pela PF por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata, estrutura provisória que vigorou até o final de junho. Em governos anteriores, o trabalho sempre foi feito pelo GSI, mas no início da gestão de Lula houve a mudança porque o presidente receava a infiltração de militares bolsonaristas.





Futuro promissor

A menininha que encantou o Brasil, ao surgir numa propaganda do Itaú aos 2 anos, mas que já tinha atingido o grau máximo de fofura nas redes sociais, ao falar palavras difíceis, Alice Secco, vai dar um passo na carreira artística. Agora com 4 anos e com uma irmã de 7 meses (Julia, que já está falando) é a nova contratada da Globo. De largada ela irá aparecer no quadro Pequenos gênios do Domingão com Huck, mas há quem garanta que a emissora carioca tem planos maiores para a menina prodígio. Ao ser anunciada como contratada da Globo ela fez um vídeo, que explodiu o fofuromêtro, com mais de 600 mil curtidas em 24 horas.

Confisco

Jair Bolsonaro está enfrentando outro problema: é o confisco de valores para quitar as multas impostas pela falta do uso de máscara em eventos públicos durante a pandemia. Agora, a defesa do ex-presidente, em pedido à Justiça de São Paulo, alega que o embargo de seus ativos atingiu "verba alimentar" e solicitou que o bloqueio de suas contas seja substituído pela penhora de um apartamento em Brasília, que tem 111 metros quadrados. A dívida já passa de R$ 1 milhão e Bolsonaro achava que nunca seria cobrado.





"Fim do mundo"

Jair Bolsonaro tem usado várias alegações para dizer que foi "injustiçado" pelo TSE com o resultado de julgamento que o tornou inelegível por oito anos. Uma outra frase surpreendeu até seus aliados: "A inelegibilidade não é o fim do mundo". Para muitos, ele parecia achar que o TSE o livrou da obrigação de concorrer em 2026. Até o pessoal mais chegado do PL tinha essa impressão, a de que poderia enfrentar Lula e ser derrotado, de novo.

Na ponta do lápis

Espaço na agenda

ESPECIAL

Virou as costas

Cigarro eletrônico

A diretoria da Anvisa quer decidir sobre a liberação ou não do cigarro eletrônico até dezembro. Em agosto, o órgão regulador insistirá nas audiências públicas, de onde sairá a elaboração da minuta das normas regulatórias que serão apreciadas pelo colegiado. A diretoria da Anvisa está dividida. O próprio presidente da agência e relator do processo, Antônio Barras Torres, é contra. O argumento é que o cigarro eletrônico faz mal à saúde. Alguns dizem que até é mais prejudicial. Do lado oposto, muito defendem a liberação porque seria a melhor forma de inibir a venda ilegal dos cigarros eletrônicos no país.

VÁRIAS OPINIÕES

Uma peça publicitária celebrando os 70 anos da Volkswagen no Brasil, usando tecnologia de inteligência artificial mostra Maria Rita e sua mãe Elis Regina, falecida há 41 anos, num dueto dirigindo carros (uma kombi antiga e um modelo novo), trocando sorrisos e cantando Como nossos pais, de Belchior. A campanha foi recebida de modo diverso entre o público. De um lado, a emoção da junção das imagens e das vozes originais das duas; de outro lado, muitos não gostaram da utilização da figura de Elis para fins comerciais, apontando mau gosto.

MISTURA FINA

SÓ agora se sabe que, na organização da festa da posse de Lula, comandada pela primeira-dama Janja da Silva, ficou fora da lista de convidados o ex-ministro e ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence. Nas eleições do ano passado, Pertence declarou seu voto em Lula, que o chamou de "amigo" e "grande advogado" (foi advogado do petista em greves no ABC e até recentemente em processos da Lava Jato). A gafe só foi percebida um dia antes da posse.

INTEGRANTES da cúpula do PL detestaram a estratégica do ex-chefe da Secom, Fábio Wajngarten, de publicar uma imagem de Jair Bolsonaro, seminu, que circulou entre as redes sociais e até jornais. O atual assessor de Bolsonaro fez a publicação para comparar a inelegibilidade do ex-presidente, determinada pelo TSE, à facada de 2018, uma analogia torpe. O pessoal da cúpula do PL acredita que a foto mostra Bolsonaro "vulnerável, enfraquecido" e "grotesco". Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, odiou.

O GOVERNADOR de Minas Gerais, Romeu Zema, que agora anda apoiando a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas à presidência em 2026 (ele já desmentiu várias vezes essa possibilidade), foi alvo de uma saraivada de críticas por usar frase do ditador fascista Benedito Mussolini de alerta para riscos de um Estado burocrático. Depois da derrota de Bolsonaro no TSE, Zema publicou no Instagram: "Fomos os primeiros a afirmar que, quando mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo". Depois, recuou: alegou que foi mal interpretado.

O INSTAGRAM suspendeu a conta da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. O motivo foi a divulgação, pela entidade, de uma nota de repúdio a "qualquer tentativa de suprimir ou impossibilitar o livre exercício da manifestação do pensamento". O texto não citava nenhuma empresa e não falava de casos específicos, mas foi publicado após o MP solicitar a cassação de três concessões de radiofusão da Jovem Pan.

LIDERANÇAS do MBL e bolsonaristas em São Paulo que rejeitam a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes querem unir forças contra o prefeito atual no ano que vem. Nessa semana, alguns deputados se reunirão com Ricardo Salles (PL-SP), que retirou sua candidatura para não brigar com Jair Bolsonaro e Kim Kataguiri (União), que seria o candidato. Detalhe: Bolsonaro quer distância do MBL que lhe fez muitas críticas. Mais: o nome de Milton Leite, presidente da Câmara Municipal, também anda cotado.

ATÉ ministros mais chegados atribuem, em conversas íntimas, que os disparates cometidos por Lula em seus discursos de improviso pelo Exterior, poderiam estar ligados a um antigo hábito do petista. Seria o mesmo que ficou visível até na televisão quando ele aguardava a chegada dos agentes da Polícia Federal (horas antes de ser preso) na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP). E igualmente seria o hábito com o qual Leonel Brizola se espantou, há muitos anos, quando fez uma viagem um pouco longa com Lula.

