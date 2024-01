"Se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o avô"

PEC das prerrogativas já tem 55 adesões na Câmara

Parlamentares querem endurecer iniciativas contra os avanços do Supremo Tribunal Federal (STF) nas prerrogativas do Congresso, ordenando busca e apreensão e até prisão de parlamentares no exercício do mandato.

Já nos primeiros momentos soma 55 adesões à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que submete mandados contra parlamentares à aprovação da Mesa Diretora da respectiva Casa Legislativa. O projeto é do deputado Rodrigo Valadares (União-SE).

Limites

A PEC das prerrogativas objetiva proteger a inviolabilidade do mandado parlamentar que o STF tornou letra morta em decisões monocráticas.

Perseguições políticas

“É importante para conter perseguições, que claramente estão ocorrendo desde a chegada do governo petista”, afirmou Valadares à coluna.

Constituição ignorada

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), avalia que “se a Justiça funcionasse de acordo com a Constituição, não precisaria de nada disso”.

Governo prevê polêmica

Vice-líder de Lula na Câmara, José Nelto (PP-GO) diz que a proposta é “muito polêmica” e que será um “grande debate” no Congresso.

Bia Kicis: gastos de Lula e Janja são despudorados

A deputada Bis Kicis (PL-DF) classificou as despesas criadas por Lula (PT) e pela primeira-dama Janja com viagens, móveis e outros luxos como “gastos despudorados”. Durante entrevista ao podcast do Diário do Poder esta semana, Kicis afirmou que não combina com a realidade o discurso petista de a classe média gastar demais com o “luxo” de duas televisões: “O que o Lula e a Janja, que o pessoal com toda razão chama de ‘Esbanja’, fazem? Torram o dinheiro do povo. Querem avião novo!”.

Rubor zero

“O povo brasileiro está vendo seu dinheiro gasto com viagem, sofá... gastança horrorosa, sem nenhum pudor. É despudorada”, cravou Kicis.

Meio bilhão, não

Presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara, Kicis comemorou a atuação para impedir o AeroLula 2.0, de pelo menos R$500 milhões.

Comprador reincidente

Meses após a posse, Lula anunciou planos de comprar um enorme Airbus para substituir outro (menor) que ele mesmo comprou, em 2003.

Farsa do PT baiano

Armas letais são usadas à vontade pelos bandidos na Bahia, Estado mais violento do Brasil, mas o governador Jerônimo Rodrigues, do PT que governa a Bahia há 17 anos, resolveu tomar uma atitude: proibiu pistolas d’água nas brincadeiras de carnaval “contra o machismo”.

O mais endividado

Paulo Guedes registrou o triste feito do governo Lula que colocou o Brasil como país mais endividado da América Latina: “demorou um pouco mais que seis meses”, lamentou o ex-ministro da Economia.

Vingança de ONG

Sob Lula, a percepção de corrupção no Brasil piorou dez posições. Mas a ONG que divulgou os dados deu um jeito de incluir entre os “culpados” Bolsonaro, que nunca foi chamado de ladrão e sempre criticou ONGs.

CPI dos Abusos do STF

Ao podcast do Diário do Poder, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) defendeu a CPI do Abuso de Autoridade para disciplinar o STF. “Nós temos 11 Constituições”, critica a parlamentar.

Enorme avanço

O governador do DF, Ibaneis Rocha, lançou novo sistema mecanizado de limpeza e desobstrução da rede de drenagem pluvial para cidades da capital, que até hoje faziam essa limpeza da rede de forma manual.

Marielle deletada

Cada caçada a bolsonarista ajuda a manter a cortina de fumaça sobre quem, afinal, mandou matar Marielle: um aliado dos petistas no Rio, que, como muitos deles, também foi denunciado por ladroagem na Lava Jato.

Contagem aberta

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contou que na operação contra seu irmão Carlos, a PF apreendeu computador e tablet de Tercio Arnaud, assessor de Bolsonaro, que os desbloqueou. Ele já pediu a devolução.

O rombo aumenta

Relatório divulgado nesta terça (30) pelo Tesouro Nacional mostra que o endividamento público bateu nos R$6,5 trilhões em 2023. Fechou o ano com rombo maior do que 2022, quando o registrado foi R$5,9 trilhões.

Pensando bem...

...só no Brasil espiões da Abin são acusados... de fazer espionagem

PODER SEM PUDOR

Férias merecidas

Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro Rafael Greca era deputado no Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, região pela qual tinha curiosidade. De volta, um adversário – que era baixinho – provocou: “V. Exa. gozou férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito de escolher o local das férias, e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea.”

