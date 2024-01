A chinesa BYD (Build Your Dream) levou ao presidente Lula, na semana passada, um SUV elétrico Tan, avaliado em R$ 500 mil, que foi cedido em comodato para o uso da Presidência por um ano. Quem ganhou um test-drive foi a primeira-dama,

Janja da Silva que usava na ocasião um modelo tipo macacão, com calças compridas, na mesma cor do terno de Lula (azul royal escuro). Estava vestida de piloto. Ela adoraria ficar usando o SUV, que é vermelho.

“Se o presidente Lula conseguir impor Guido Mantega como presidente da Vale, tudo pode acontecer. Inclusive virarmos uma República de bananas”,de MAÍLSON DA NÓBREGA.

Grito de Carnaval

O Rosewood Hotel, na Bela Vista, em São Paulo promoveu na quarta-feira (24) um baile de pré-carnaval. O tema da festa de grito de carnaval foi ‘É a nossa natureza’, cuja finalidade era de resgatar o clima dos tradicionais bailes de salão da década de 1960, manifestações artísticas e exaltar a fauna e flora brasileiras. Toda renda foi revertida para instituições de preservação do ecossistema e das raízes do povo brasileiro. Uma delas foi a ONG Casa do Rio uma organização sem fins lucrativos, que acolhe os saberes e as práticas dos povos da floresta do município de Careiro Castanho, cidade a 124 quilômetros ao sul de Manaus (AM). A atriz Mariana Ximenes (primeira foto) foi escolhida como madrinha para representar a ONG. O baile contou com shows de Alceu Valença e Claudia Leitte (segunda foto), que usou um look feito de material reciclado e na cabeça latinhas imitando os antigos bobes (que estão de volta). Passaram também pelo baile, da terceira foto a esquerda para à direita) a atriz Fabiana Karla, a modelo e apresentadora Giane Albertoni, a atriz Isabel Wilker (filha do saudoso José Wilker e Mônica Torres), a blogueira, influenciadora e empresária Camila Coutinho.

Especialista em mineração

Lula sabe que a Vale é uma empresa privada e que ele não tem nenhuma autoridade para nomear um presidente. O que não impediu que ele redobrasse a pressão pelo comando da companhia. Lula também já sabe que a missão de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, junto a acionistas, para que apoiassem Guido Mantega na presidência da Vale, não deu em nada. Ou deu: a maioria ironizou a ideia perguntando se Mantega havia se transformado em “novo especialista em mineração”. O Conselho da empresa vota, nas próximas horas, se Eduardo Bartolomeo fica na presidência ou será substituído. Luis Henrique Guimarães, ex-Cosan, homem de confiança de Rubem Ometto e conselheiro da Vale é cotado para o posto. Se eleito, poderá ganhar R$ 60 milhões por ano (R$ 5 milhões mensais), o que Bartolomeo vinha ganhando. Detalhe: em cima da hora, Lula poderá recuar de sua campanha pró-Mantega.

Como funciona

Se a decisão do Conselho for pela substituição de Eduardo Bartolomeo, será iniciado um processo seletivo, com apoio de uma consultoria de recrutamento de executivos “de padrão internacional” para elaborar uma lista tríplice a partir da qual o mesmo Conselho escolheria o futuro presidente da Vale. Todas as apostas são de que o nome de Guido Mantega jamais ultrapassará esse obstáculo. E observadores estão convencidos de que uma consultoria desse tipo jamais avalizaria o currículo do ex-ministro da Fazenda de três governos do PT, engenheiro de formação e que nunca comandou uma empresa do porte da Vale.

Acima dos 50 anos

A atriz, modelo, apresentadora e empresária Sofia Vergara está de volta ao topo. Sucesso como Glória Delgado na série Modern Family ela agora vive Griselda Blanco, uma minissérie biográfica da Netflix. Griselda para quem não sabe foi uma traficante colombiana de drogas à base de cocaína que ficou conhecida como a ‘Madrinha da Cocaína’. Solteira desde julho do ano passado, Sofia revelou em entrevista ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen uma regra para os próximos relacionamentos: o homem tem que ter acima dos 50 anos. E explicou: “Meu casamento acabou porque meu marido era mais jovem; ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe idosa. Sinto que não é justo com o bebê. Respeito quem faz isso, mas isso não é mais para mim. Tive um filho aos 19 anos, que agora tem 32, e estou pronta para ser avó, não mãe. Então, se o amor surgir, ele terá que vir com seus próprios filhos”.

Duplo esforço

Nos últimos dias, quando se completava cinco anos da tragédia de Brumadinho, Lula fez uma postagem no X (antigo Twitter) dizendo que, até agora, “a Vale não fez nada para reparar a destruição causada”. Na semana passada, a mineradora foi condenada a pagar R$ 47,6 milhões (atualizados pela inflação) por danos coletivos causados pela tragédia de Mariana (MG) em 2015. No período, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, escreveu que “pouquíssimos brasileiros são tão qualificados quanto ele para compor o Conselho da Vale”. Ninguém levou a série a posição de Hoffmann.

Projeto Sustentável

O governador do Pará, Helder Barbalho, abriu conversações com a Noruega para investimentos em manejo sustentável de florestas e recuperação e conversão de pastagem no estado. Os recursos sairiam do Norfund, fundo do governo norueguês para nações em desenvolvimento. A instituição já aportou mais de US$ 3 bilhões em aproximadamente 180 projetos mundo afora. As tratativas avançaram durante a passagem de Barbalho pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Não gostou

Quem diria: Paulo Pimenta, titular da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) foi às redes sociais – e não aos grandes veículos da mídia brasileira – para lançar suspeitas sobre a idoneidade do jornalismo profissional. Não gostou da cobertura sobre novos investimentos anunciados por Lula na Refinaria Abreu e Lima, um dos maiores símbolos de corrupção de antigos governos do PT (era para custar US$ 2,3 bilhões e alcançou quase US$ 20 bilhões). Achou que os grandes veículos estavam agindo em conluio para sabotar a tentativa do país de “retomar sua política de petróleo e gás”. Pimenta é jornalista e técnico agrícola.

LUZ MAIS CARA

A conta de luz ficará mais cara este ano em 5,6% malgrado os apagões protagonizados por operadoras devido às tempestades e queda de árvores. Será além da inflação e fez ressuscitar a discussão sobre a MP de Dilma Rousseff que baixou a tarifa quase à força em 2012. A Medida Provisória aliviou a conta da luz até 2014, mas criou uma dívida de mais de R$ 62 bilhões ao governo federal com as concessionárias do setor elétrico. Deveria ter sido paga até este ano, mas foi renegociada por conta da pandemia. A fatura começou a ser paga em 2017, renegociada em 2021 e agora os pagamentos vão até 2028.

PL também

O presidente Lula não desiste, o que já foi demonstrado em gestões passadas, em fazer uso político de estatais. Agora, depois do Centrão ganhar a presidência da Caixa Econômica Federal, a instituição demitiu nada menos do que sete vice-presidentes para substituí-los por indicações políticas. Muitos não possuem a menor formação e atuação nessa área. E até o PL, de Valdemar Costa Neto, que abriga e paga Jair Bolsonaro, sua mulher e até o ex-general Braga Neto, teria indicado um dos novos vices. A indicação foi consumada depois de Valdemar dar uma entrevista elogiando Lula.

CARGO COBIÇADO

Ricardo Lewandowski já teria convidado a criminalista Dora Cavalcanti para assumir a Secretaria Nacional de Justiça. Dora trabalhou por muito tempo com Márcio Thomaz Bastos, ministro da Justiça no governo Lula 1. A Secretaria é um dos cargos mais cobiçados da Pasta. É responsável pelas articulações e pela filtragem de indicações de Cortes Superiores do Judiciário, que posteriormente são encaminhadas para aprovação do presidente. Sairia o atual titular da cadeira, Augusto de Arruda Botelho, ligado ao PSB e ao próprio Flávio Dino.

Depois dos 70

No rol de brasileiros com obras de domínio público estão desde o início do ano Getúlio Vargas e Roquette Pinto. O destino dos dois se cruzou, num momento da história, em prol da cultura. O médico e escritor, com recursos próprios e ajuda de amigos, comprou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923, doando-a ao Governo de Vargas para que, como emissora ligada ao MEC, dedicasse sua programação à educação e cultura. Quando Getúlio Vargas fez isso, em 1932, entregou dezenas de rádios à população, para o público se habituar a ouvir a estação. A Lei de Direitos Autorais estabelece que, ao completar 70 anos de falecimento de uma pessoa, o que produziu cai em domínio público. Este ano, entre outros, Henri Matisse, Edson Passos e Oswald de Andrade tiveram suas obras também liberadas para uso geral, sem necessidade de pagamento de direitos autorais.

TV RICA

Emissora de televisão rica é outra coisa. O maquiador da apresentadora Cissa Guimarães do programa Sem Censura, na TV Brasil, receberá salário mensal de R$ 16 mil. Pelos 12 meses de produção, o profissional também vai atuar como cabeleireiro, receberá R$ 192 mil. O programa estreia no final de fevereiro. Já a apresentadora Cissa Guimarães receberá mensalmente um salário de R$ 70 mil (R$ 840 mil pelo período de um ano). Mais: para produzir o programa, a EBC, sem licitação, contratou a produtora A Fábrica por R$ 5 milhões. E um figurinista ganhará R$ 26 mil mensais, um assistente outros R$ 12 mil e uma camareira, mais R$ 8 mil.

MISTURA FINA

O MINISTRO Rui Costa (Casa Civil) trabalha pela efetivação de Lilian Capinam na presidência da Funasa, cargo que ocupa temporariamente. Costa joga de tabelinha com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Lilian é ligada ao deputado baiano Antônio Brito, do PSD, partido de Pacheco. A tarefa da dupla não é fácil. O cargo é cobiçado por Arthur Lira, presidente da Câmara e um dos líderes do Centrão. Ele não se esforçou tanto pela recriação da Funasa para a instituição ir parar em mãos alheias. Tem um orçamento de R$ 2,8 bilhões para este ano.

O NOVO secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo quer criar um Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime. A ideia é implementar a versão nacional do Gaeco, modelo criado em 1995 no Ministério Público de São Paulo, hoje chefiado pelo futuro secretário de Segurança de Ricardo Lewandowski. Já funciona em diversos estados. O grupo foi fortalecido durante os dois mandatos de Sarrubbo (2020-2024) e levou as denúncias de mais de 230 integrantes de facções criminosas e mapeamento de movimentação financeira de R$ 1,2 bilhão com exportação de drogas.

LULA e Irfaan Ali, presidente da Guiana deverão se encontrar na primeira semana de março e a conversa não ficará restrita à Venezuela. O governo guianês já avisou à diplomacia que Ali pretende discutir uma parceria para investimentos em exploração e produção de petróleo. A Guiana foi o primeiro país a descobrir petróleo na Margem Equatoril. Suas reservas são estimadas em torno de 11 milhões de barris.

A CRISE financeira da Ana Hickmann está longe de terminar. A prefeitura de São Paulo entrou com nova ação contra a apresentadora e o ex-marido, Alexandre Corrêa, para o pagamento de uma dívida de R$ 21,2 mil de IPTU. O total das dívidas do casal já passam de R$ 7 milhões. Essa é a terceira vez que a prefeitura entra com uma ação para que a dupla pague o IPTU.

In – Torta de coco

Out – Manjar de coco