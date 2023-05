“Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático”,

de FLÁVIO DINO (Justiça) // em debate com o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Dos 246 nomes que o presidente Lula escolheu para formar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado ‘Conselhão’, 117 possuem inclinação claramente favorável a seu governo.

Mais: entre os 117, tem de tudo, especialmente profissionais de direito e sindicalistas. No Conselhão original, de 2003, 57% do órgão tinha afinidade com Lula. E esse número chegava a 68% com a inclusão dos dez ministros que tinham assento no grupo.

In - Livro: Todas as suas (im)perfeições

Out - Livro: Minha versão de você

Nova viagem

Depois dos Estados Unidos e China, o Ministério das Relações Exteriores articula uma viagem de Lula à Arábia Saudita. O país é visto como uma peça cada vez mais importante no tabuleiro da política externa brasileira. Um dos temas da agenda de Lula vai ser abordar em Riad um possível acordo na área de fertilizantes. A Arábia Saudita pode vir a ser um novo parceiro para o Brasil reduzir sua dependência da Rússia, de onde vem cerca de 25% do total das importações de insumo. O país árabe é um dos maiores produtores e exportadores de adubo do mundo.

QUER A CABEÇA

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann tem feito forte pressão pela demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Já teria até um nome para o cargo: Cezar Alvarez, ex-assessor da Presidência no primeiro mandato de Lula e ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações no governo Dilma. A indicação conta com apoio de Rui Costa (Casa Civil). Gleisi decidiu reabrir fogo depois que o União Brasil (partido de Juscelino) votou de forma unânime para derrubar as mudanças do marco legal do saneamento feito por Lula.

Raposa no galinheiro

Lula resolveu substituiu o presidente da estatal Telebras, Jarbas Valente, indicado por Gilberto Kassab, dono do PSD, por Frederico de Siqueira Filho, diretor de Vendas Corporativas da Oi Soluções (dizem que a empresa não consegue encontrar soluções para a própria sobrevivência). No mercado, a substituição foi interpretada como “raposa da Oi no galinheiro”. A Telebras, como a Oi, ainda existe por teimosia, segundo analistas: extinta durante a privatização da telefonia no governo FHC, a estatal foi ressuscitada nos governos do PT. A escolha de Siqueira Filho seria para manter viva a agonizante Oi, que tem um passivo de R$ 45 bilhões.

SEM APOIO

O tenente-coronel Mauro Cid, personagem central do esquema de falsificações de cartões de vacinas, com mais de 20 anos de carreira foi o primeiro da artilharia. Em 2018, ia assumir uma função nos Estados Unidos quando foi designado para assessorar Jair Bolsonaro. Ele é filho do general da reserva Mauro César Lourena Cid, que foi colega de classe de Bolsonaro nas Agulhas Negras. Agora, enquanto ex-presidente lhe vira as costas, Cid teve sua imagem abalada entre colegas e oficiais de alta patente do Exército. Seu destino agora cabe à Justiça.

Almanaque

Novo ministro-chefe do GSI, general da reserva Marco Antônio Amaro dos Santos, quer que a segurança presidencial saia da PF e volte para o Gabinete de Segurança Institucional. Em outras democracias, o modelo de segurança dos presidentes varia. Em algumas nações fica com civis; em outras, é dividida com militares. Nos Estados Unidos, a proteção de Joe Biden e da vice Kamala Harris é feita pelo Serviço Secreto (com agentes civis e militares); na França a proteção de Emmanuel Macron cabe ao grupo de Segurança da Presidência, composta por membros da Gendarmaria Nacional e da Polícia Nacional, ambas de origem civil; e na Argentina, a Casa Militar de Alberto Fernández, apesar do nome tem militares e civis.





Coisa mais valiosa

A atriz e empresária Giovanna Antonelli, 47 anos, recém saída da novela Travessia, no qual viveu pela segunda vez a delegada Helô (a primeira foi na novela Salve Jorge), não renovou seu contrato fixo com a Globo. Ela garante que quer dedicar mais tempo ao empreendedorismo. É dona da GioLaser que tem mais de 340 unidades espalhadas pelo Brasil. Ela está cotada para estrelar uma novela numa plataforma de streaming, mas por enquanto está aproveitando as férias, mais do que merecidas, depois de emendar uma novela na outra. Fora da TV já fez uma campanha ao lado dos filhos Pietro, de 17 anos, fruto do relacionamento com Murilo Benício e das gêmeas Antônia e Sofia, de 12 anos, de seu casamento com o diretor Leonardo Nogueira, e outra para coleção outono inverno de uma marca de calçados.

Giovanna garante que fará uma longa pausa. “Busco cada vez mais qualidade de vida, e desacelerar faz parte disso. Esse é o objetivo. Tempo é a coisa mais valiosa que temos”. E completa: “Combino várias atividades ao mesmo tempo, estudo, treino, leio e crio, trabalhando em um ritmo intenso. Adapto meu horário de trabalho e faço o possível para dar conta de tudo. Sou movida pelo desejo de algo novo. Tenho meus próprios cursos, palestras, filmes, séries, projetos digitais que produzo. Esta é a agenda para os próximos meses”.

Galípolo na presidência

A indicação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para ocupar uma diretoria colegiada no Banco Central, é um balão de ensaio para ele assumir a presidência do BC, depois da saída de Roberto Campos Neto (seu mandato vai até o final de 2024), ou antes, se ele resolve renunciar (não há sinal disso). Galípolo já tem se movimentado nos bastidores para ganhar terreno no Banco Central. Quatro dos nomes considerados mais fortes para ocupar uma das vagas no Copom em fevereiro têm ligações próxima com ele. Não faz maioria, mas consegue agitar as reuniões sobre a taxa Selic. Galípolo sabe que se sentaria na cadeira para agradar o presidente Lula para assegurar a indicação no comando do BC. Só que teria de ser aprovado e sabatinado pelo Senado duas vezes (como diretor e outra como presidente).

Galípolo reconhece o direito de Lula de fazer cobranças sobre a política monetária, mas tem destacado que é uma decisão na alçada dos membros do Copom, um gesto de respeito à autonomia do órgão. Caberia à área econômica criar condições, na política fiscal, para o BC cortar os juros. Há pouco tempo, destacou um canal em que a política fiscal influencia a monetária: os preços dos ativos, como o dólar e curva de juros. Suas ideias econômicas são bem diferentes do padrão em que opera a política monetária, aqui e em economias avançadas.

De olho no verde

Uma parceria entre o Salone del Mobile e a grife italiana Bottega Veneta que se uniu ao arquiteto Gaetano Pesce, para a criação de dois modelos de bolsas requintados com inspiração na natureza, com edição limitada fazendo parte da coleção Vieni a Vedere. Para estrelar a campanha a atriz e modelo Mariacarla Boscono, exala confiança nas fotos com designs inspirados na natureza que aumentam seu fascínio pelo meio ambiente. Em clique feitos por Pierre Debusschere, o difícil é se concentrar na bolsa quando a curvas de Mariacarla chama mais a atenção.

Passivo de bilhão

Os principais acionista da CVC estão acertando ponteiros para um aumento de capital até novembro. O aporte evitará a conversão de cerca de R$ 200 milhões em dívidas da companhia em participação societária. A injeção de capital poderá ser de mais de R$ 150 milhões, acima dos R$ 125 milhões acertados com bancos e fornecedores. Metade do valor vai para pagamento de dívidas da empresa de viagens. A CVC está reestruturando um passivo de R$ 1 bilhão.

Mais de 70

Denúncia contra o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello está sendo julgada pelo STF: ele é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro junto à BR Distribuidora, o que está à beira da prescrição. Collor tem mais de 70 anos e o prazo de prescrição é reduzido à metade, penas inferiores a quatro anos já estão prescritas desde 2021, enquanto as superiores podem caducar em agosto próximo.

Vacinada

Há dias, Michelle Bolsonaro escreveu numa rede social: “Hoje, a PF fez uma busca e apreensão em nossa casa. Ficamos sabendo pela imprensa que o motivo era ‘a falsificação de cartão de vacina’ do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada”. Nove entre dez psicólogos de plantão, acharam que Michelle está se descolando da família Bolsonaro, porque afirma que é menos radical que o clã e sinaliza que é ela que cuida de si. E mais: eles acham que na campanha ela ajudou costuras com igrejas, agora comanda o PL Mulher e seu desempenho nas redes sociais vem sendo melhor do que a do marido.

JÁ SABIA

Quando, há pouco meses, seu filho Beto Lee comemorava que sua mãe Rita Lee estava curada, por conta do que diziam seus médicos, na realidade seu câncer avançara e ganhara metástases que já projetavam um possível desfecho final. E Rita não quis que os filhos soubessem disso. Ainda o câncer: depois de ter decretado sua aposentadoria e ter ido morar num sítio, manteve sua irreverência até quando recebeu o doloroso diagnóstico. E resolveu homenagear o ex-presidente: batizou o tumor maligno de Jair.

MISTURA FINA

LULA vai se transformar em dois: Presidente da República e Ministro das Relações Institucionais para encarar Arthur Lira, presidente da Câmara. O espaço que ele conquistou no Planalto preocupa: até agora, caravana de mudanças no Orçamento, emendas parlamentares, volume de ministérios e toma lá, dá cá têm melhorado as relações com o Congresso. Lula já deu um pito em Alexandre Padilha. Sabe que se não resolver com Lira, o governo não vai andar. E vai entrar pessoalmente na batalha.

OS presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco respectivamente, acham que Lula precisa aceitar a privatização da Eletrobras e criticam ação da Advocacia-Geral da União (AGU) no STF com objetivo de rever as regras de venda da estatal. E defendem que rever privatizações os preocupam: mudar o quadro que está jogado e definido, pode provocar receio entre investidores para novos leilões. Fora que, no caso da Eletrobras, tudo foi discutido no Congresso, com anuência do TCU.

NESSES dias, em evento em Nova York, Arthur Lira, presidente da Câmara, advertiu ser urgente a necessidade do empenho do governo para aprovar as regas fiscais. Já o deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (União-PE), considera o ministro Fernando Haddad (Economia) “voz solitária na defesa da proposta”. Seu partido tem cadeiras no atual ministério e muitos de seus ocupantes votam contra Lula. Para ele, “é um arcabouço meia-boca”.

JAIR Bolsonaro voltou dos Estados Unidos dizendo que “Flórida é o estado brasileiro que deu certo”. Amanhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eleito praticamente por Bolsonaro, vai se encontrar com o governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis. Quer conhecer as políticas bem-sucedidas da Flórida de substituição tributária. DeSantis é o favorito para disputar a Casa Branca pelos Republicanos, caso Donald Trump fique fora do pleito.

A FLORESTA Amazônica em pé vale R$ 1,5 trilhão por ano, de acordo com o Banco Mundial. O dado consta do relatório “Equilíbrio delicado para a Amazônia Legal Brasileira – Um memorando econômico”, divulgado esta semana e que aponta que o valor é cerca de sete vezes superior ao lucro que pode ser obtido através de diferentes atividades de exploração econômica da região.

REPRESENTANTES da indiana Revolt Mottors estão conversando com o governo do Amazonas e, mais especificamente, com autoridades da Zona Franca de Manaus. A montadora quer instalar uma fábrica de motos elétricas no Brasil. na índia, a Revolt, uma das três maiores do segmento, se notabiliza pela produção de motos populares. Um dos modelos mais baratos da moto elétrica da companhia custa o equivalente a R$ 8 mil.

Colaboração: Paula Rodrigues

