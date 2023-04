"Se tem uma profissão honesta, é a do político"

GIBA UM

de ARMÍNIO FRAGA // um dos economistas mais respeitados do país, durante audiência no Senado.

“Se o ano passado foi o ano da democracia, este é o ano da economia. Na minha avaliação, do jeito que as coisas andam, nós estamos arriscados a desembocar em um grande fiasco”,

A cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras deixada por Cleonice Berardinelli (falecida no começo do ano) já tem novo dono. O novo imortal e grande vencedor foi o filósofo e escritor Ricardo Cavaliere ganhando 35 votos dos 38 possíveis.

Mais: na disputa pela vaga ainda estavam o escritor Elois Angeslos D’Arachosia (que concorria pela segunda vez), o escritor e crítico literário Joaquim Branco, o advogado e escritor José Alberto Couto Maciel, o cartunista e escritor Mauricio de Souza e o comentarista político e escritor James Akel.

Extraoficial

Embora Janja atuando como uma espécie de assessora especial de Lula, ouvindo ministros, tomando decisões (as campanhas do carnaval e do tema “O Brasil voltou” foram submetidas a ela) e despachando informações para o presidente (é considerada uma peça forte no governo), sua nomeação oficial para um cargo no Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, mesmo não sendo remunerada, vem sendo empurrada com a barriga. Aliados muito chegados a Lula lembraram que, pelo artigo 50 da Constituição, Câmara, Senado, ou qualquer comissão poderia convocá-la oficialmente. E se ela não topar, viraria “crime de responsabilidade”.

TEMIA “CONFUSÃO”

As imagens do general Gonçalves Dias perambulando pelo Planalto no 8 de janeiro acabaram com a hesitação do governo sobre a necessidade de uma CPI para investigar fatos daquele dia. O próprio Lula vinha sendo contra, alegando que a CPI provocaria uma “grande confusão”. Os atos golpistas já eram investigados pelas autoridades competentes e todo mundo sabia que o presidente temia novo choque com os militares, em meio a uma conjuntura já mais do que complicada.

Escanteio 1

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, jogou o vice-presidente Fernando Sarney para escanteio. Ele não participa mais das discussões estratégicas da entidade e não é mais o articulador junto ao governo e ao Congresso. Há mais de um mês, Fernando já não ocupava o posto de representante da CBF junto à Fifa e à Conmebol. A briga é com peixe grande: o filho do ex-presidente Sarney tem longo histórico de poder na CBF e atua junto à entidade desde 1989, fora o sobrenome que possui.

ESCANTEIO 2

Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, que se aproveitou do vácuo na CBF depois do afastamento de Rogério Caboclo, tem feito mudanças. Entregou a articulação política ao novo secretário da confederação, Alcino Reis Rocha. É o nome certo para o momento: Rocha tem linha direta com o PT. Foi secretário Nacional de Futebol e Defesa do Torcedor no segundo governo de Lula, quando a gestão era de Orlando Silva no Ministério dos Esportes. Também Marco Polo del Nero, ex-presidente da CBF, está em baixa lá.

Acordo com o México

Dirigentes da JBS e BRF (Marfrig) estão com as atenções voltadas para o México. O governo brasileiro, especialmente os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Mauro Vieira (Relações Exteriores), tem feito gestões para a renovação do regime especial adotada pelo país para a compra de carne de frango. O México suspendeu por um ano as tarifas de importação do produto para os países que já tinham frigoríficos habilitados lá. A isenção termina no fim de maio e o Brasil tem sido o maior beneficiado pela medida. No ano passado, exportou 140 mil toneladas para o México.





De volta para valer

A atriz Carolina Dieckmann, 44 anos, que voltou as novelas após quatro anos distante está muito feliz com a repercussão de seu trabalho como a Dra. Lumiar em Vai na fé. E ela teve uma fonte de inspiração para compor a personagem: acompanhou o perfil de Gabriela Prioli. “Ela fala de uma maneira clara o ‘juridiquês’, que sempre achei complicado”. E Dieckmann não está de volta somente a novelas, ela foi chamada para várias campanhas do Dia das Mães. Em duas delas ao lado de seu filho mais novo José Worcman, de 15 anos fruto de seu casamento com Tiago Worcman; e na outra aparece bem sensual dando sugestão de lingerie para os filhos darem para suas mães. A atriz garante que busca seguir os passos de sua mãe (falecida em 2019) para criação dos filhos (seu primogênito Davi tem 24 anos e é fruto de seu relacionamento com Marcos Frota). Mais: ela garante que ter se tornado mãe a ajudou profissionalmente: “Eu acho que a maternidade é um gatilho para todas as emoções. É como ganhar uma caixa com diversos sentimentos desconhecidos e conseguir tocar em outros lugares que apenas quem é mãe consegue acessar. Ser mãe potencializou todos os meus papéis como atriz, pois descobri novas emoções que levo nas minhas atuações”.

Culpada é a morfina

A desculpa apresentada por Jair Bolsonaro, em seu segundo depoimento à Polícia Federal, em Brasília, de que teria postado, sem querer, um vídeo que contesta o sistema eleitoral, dois dias após os ataques golpista de 8 de janeiro, foi dizer que ainda estava sob efeito de morfina, usada no tratamento (crise de obstrução intestinal) por um hospital de Orlando. Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente e Fábio Wajngarten, ex-Secom e atual assessor do depoente, que confirmaram a versão, não foram levados a série: não estavam ao lado de Bolsonaro naquele dia. Agentes da PF que participaram do depoimento do ex-chefe do governo, ironizaram a desculpa. Imaginaram que a morfina pode ser usada em outras ocasiões para salvar a pele dele e querem checar informações no próprio hospital.

Os mesmos agentes da PF de Brasília e mais políticos e outros advogados que acompanham o caso, apostam que as confirmações apresentadas por Paulo Cunha Bueno e Fábio Wajngarten à desculpa do ex-presidente foram devidamente combinadas com Bolsonaro antes do depoimento – e depois, repassadas a jornalistas. Se for depor sobre incitação ao crime por desestimular o uso de máscaras e contravenção penal ao associar vacina da covid-19 com Aids, Bolsonaro poderia recorrer novamente a uso de medicamentos, incluindo morfina. É só dizer que estava sentindo dores no intestino nos dois episódios.

Encontro para inspiração

A modelo, influenciadora, socialite, estilista e empresária Kim Kardashian compartilhou em suas redes sociais um encontro para lá de curioso. E que ela afirmou ser fundamental para sua inspiração. Ela se encontrou com a única herdeira de Karl Lagerfeld, a gata Choupette. A socialite está em Paris, onde participará do Met Gala na próxima segunda-feira (1), que homenageará o estilista falecido aos 85 anos em 2019 vítima de um câncer no pâncreas. Na legenda: “Tive um encontro com @choupetteofficiel em Paris. Passamos um tempo no escritório de @karllagerfeld para obter um pouco de inspiração para o Met”.

Advertido

Alguns jornalistas também quiseram saber quem advertiu Jair Bolsonaro “duas ou três horas depois”, na casa que ocupava em Orlando, que a postagem tinha sido feita de “maneira equivocada” à saída do hospital. Wajngarten disse que “a gente juntou vídeo como se dá a devida postagem” e garantiu que, em nenhum momento, o ex-presidente faz qualquer “juízo de valor” quanto ao conteúdo do vídeo. Supostamente, debilitado ainda pela morfina, ele não estaria em condições de fazer quaisquer comentários, especialmente porque o hospital, na alta, recomendara descanso.

Leite Moço

Lata de leite condensado personalizada com o rosto de Jair Bolsonaro foi idealizada por vizinhos do ex-presidente, novo morador do Condomínio Solar de Brasília, na Asa Sul. E dentro de uma cesta de café da manhã oferecida pelos moradores do residencial ao ex-casal presidencial com os votos de “boas-vindas”. A lata tinha os dizeres “Nosso eterno presidente desde 2019” e “Pátria, família e liberdade”. Foi inspirada na lata de Leite Moça e a Nestlé avisa que não tem nada a ver com isso.

Festança

Organizada por Roseana Sarney, a festa comemorativa dos 93 anos do ex-presidente José Sarney, no começo da semana, no Lago Sul, em Brasília, reuniu quase 500 convidados. Estavam lá o presidente em exercício Geraldo Alckmin, o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e vários governadores. O alto escalão do governo Lula também marcou presença: Alexandre Padilha, Juscelino Filho, Flávio Dino e até Gleisi Hoffmann prestigiaram a festança. E mais: Augusto Aras (PGR), Bruno Dantas (TCU) e até o bolsonarista Marcos Pontes (PL-SP) também estiveram lá.

HORA DO CALOURO

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, protagonizaram, num evento no Palácio Tanco, em Lisboa, um dueto em “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Kakay ainda declamava versos do poetinha enquanto Múcio soltava a voz para amigos reunidos na casa do século XVI. Muitos até acharam que eles estão prontos para participar do The Voice Brasil, da Globo.

MISTURA FINA

ATÉ agora, enquanto se sucedem pedidos de soltura de Anderson Torres por causa de seu estado de “risco de autoextermínio”, conforme alegam seus advogados, o ex-secretário da Segurança Pública do DF vem hesitando em partir para a delação premiada, mesmo se sentindo abandonado pelo clã Bolsonaro. Ele é acusado de omissão nas invasões e quebradeira de 8 de janeiro em Brasília, toma antidepressivos, sente falta das filhas e da família e já teria emagrecido 12 quilos.

FOI inútil o Brasil abrir mão de impor visto de países que fazem exigência dos brasileiros. Estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC) revela que o número de visitantes até caiu. Dos Estados Unidos em 2022 vieram 195.110 contra 257.713 de 2019, ano do decreto de Jair Bolsonaro dispensando norte-americanos do visto. Os EUA ignoraram o gesto do Brasil e continuaram impondo visto a brasileiros. Agora, Lula revogou o decreto.

DEPOIS de ler seu discurso em Lisboa, o presidente Lula repetiu a dose em Madri, mais do que aconselhado a não improvisar quando o assunto era a guerra na Ucrânia. Fora do tema, o petista primou no improviso, quando apresenta histórias não confirmadas. Numa delas, disse que “o Brasil parou seis anos na diplomacia”, o que incluía o governo de Michel Temer, cujo chanceler havia sido Aloysio Nunes. Detalhe: Nunes foi um dos primeiros do PSDB a declarar votos em Lula e até fez campanha para ele.

NOVAS frases para colecionar de Lula sobre a guerra da Ucrânia: “A China não faz guerra há muito tempo”; “Não adianta discutir quem está certo ou quem está errado”; “Você só vai discutir o acerto de contas quando pararem de dar tiros”; e “Não cabe a mim decidir de quem é a Criméia. Não sou eu que vou discutir isso, quem vai discutir isso são os russos e ucranianos”. Pelo que se deduz, o presidente petista não conhece o que diz a Carta da ONU sobre a Criméia.

LULA é capa da versão impressa do jornal espanhol El País e foi novamente pressionado por suas declarações sobre a guerra da Ucrânia, especialmente por igualar as responsabilidades da invasora Rússia e do país invadido pelo conflito. E disse o que acha que a União Europeia fez errado até agora. “Na Europa, existe um patrimônio da humanidade, que é a União Europeia. Acho que a Europa tem um papel de mediação, deveria adotar uma espécie de caminho do meio”. Ou seja: errou de novo.

ANALISTAS dizem que é vergonhoso falar do índice de perda de energia por furto. Em 2022, correspondia a 14,5% de toda energia injetada na rede. É mais do que o consumo do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador e Suriname – juntos. É maior do que o consumo de toda América Latina. Detalhe: é zero o furto de energia em países da OCDE.

PREZADOS LEITORES, NOSSA COLUNA NÃO SERÁ PUBLICADO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 1º, DEVIDO AO FERIADO DO DIA DO TRABALHO. VOLTAMOS NA TERÇA-FEIRA DIA 2.

