"Senta o pau no Batista Junior. Povo sofrendo e ele fechado em mordomias"

A repercussão das investigações da Tempus Veritatis está encostando na parede eventuais pré-candidatos à Presidência em 2026, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo e Romeu Tuma (Novo), de Minas Gerais. Não podem se solidarizar com as dores do bolsonarismo.

MAIS: ou se contaminar com os efeitos de que o Capitão liderou um plano fracassado de golpe de Estado. Tarcísio até se mexeu, afastando o major da reserva Angelo Martins Denicoli, que ocupava um cargo no governo de São Paulo. Em algum momento, serão cobrados.

Baile do Copa

O tradicional baile de carnaval do Copa teve como tema Extavangarde! uma junção das palavras 'extravagância' e 'avant-garde'. O tema do evento promoveu um desafio a imaginação, celebrando a extravagância das vanguardas artísticas europeias que revolucionaram o mundo, inspirado nos movimentos artísticos como, o Dadaísmo, o Surrealismo, o Expressionismo e o Cubismo, tudo para render momentos memoráveis. O show ficou por conta de Tiago Abravanel e seu Bloco do Abrava, que revisitou alguns pagodes e axé e por Emanuelle Araújo que incorporou uma abelha da nostálgica música de Luiz Caldas, além da tradicional "sambeata" com passistas e ritmistas que percorre os salões do baile rumo ao palco. Entre tantos presentes estavam as veteranas modelos Magda Cotrofe e Luiza Brunet (primeira foto); a jornalista Ana Paula Araújo (segunda foto); as atrizes Christiane Torloni (terceira foto); Silvia Pfeiffer (quarta foto), e Valentina Herszage (quinta foto), que vem surpreendendo muitos com seu talento tanto na TV como no cinema; e a apresentadora Adriane Galisteu (última foto), que tinha o corpo repleto das palavras "Be Love", de vários tamanhos.

Já apostavam todos na prisão

Todos correm risco caso Lula vença as eleições. Todos aqui têm esse medo. Quero que cada um pense no que pode fazer previamente porque todos nós vamos nos f...". Na reunião de 5 de julho de 2022, gravada e com trechos exibidos em rádios e emissoras do país, do então ministro da Justiça, Anderson Torres (ele foi um dos primeiros a ser preso e passou quatro meses trancafiado), tratava de prevenir os presentes que, esvaziado o golpe, todos acabariam na prisão. E ele ainda aposta que, especialmente cinco oficiais generais, fora outros tantos colaboradores, terão que cumprir pena. Numa lista imaginada, Anderson incluía os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto. Agora, juristas defendem que "dizer que precisar agir no sentido de articular um golpe é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Muitos são taxativos: "O crime é a tentativa de golpe".

Estranho no ninho

Ainda a reunião de julho de 2022: em meio a generais e civis expoentes do golpe, destacava-se alguém totalmente inesperado, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, o "posto Ipiranga". Acompanhava atentamente o que dizia o chefe e outros presentes, especialmente os que incitavam a antecipação do golpe. Não fez comentários, saiu como entrou. Não queria nenhum envolvimento maior. Agora, diante das descobertas da PF, Guedes está recolhido. Não quer dar entrevistas.

Carnaval da Dedé

Ainda sobre carnaval: a atriz Deborah Secco, 44 anos, nunca escondeu de ninguém que é apaixonada por Carnaval e pela segunda vez foi escolhida como musa do Camarote Quem, no qual se diz lisonjeada. Apesar da excelente forma física demonstrada não só na Marquês de Sapucaí, como também fora dela e até das telas, garante que não tem feito nenhum exercícios por conta da sua agenda (cheia de trabalhos). "Ninguém vai acreditar e é horrível mesmo, mas não tenho feito nada. Na verdade, eu acho que eu tenho uma genética muito privilegiada e eu faço alguns procedimentos estéticos. Mas exercício eu realmente não faço". Este ano mostrou que é bem eclética no primeiro dia se fantasiou de Tiazinha, garantindo que Suzana Alves foi sua inspiração para se reconhecer como uma mulher sexy; e no segundo dia, fez uma homenagem a Frida Khalo, além de desfilar também pela Salgueiro.

Autodefinição

Jair Bolsonaro, fora de Brasília, sempre foi visto em fotos, vídeos, em jet-skis, cavalos, motocicletas, festas policiais e militares (especialmente com "meu exército"), nunca em reuniões de trabalho, planos ou obras. Na reunião do golpe, à certa altura, teve uma recaída e definiu sua eleição como "uma cagada". E perguntou: "Como é que alguém vai eleger um deputado fud... como eu? De baixo clero, escrotizado na Câmara, sacaneado, gozado, um p... de um deputado?". Aí, ninguém entendeu nada.

Quem gravou

Para a Polícia Federal e especialmente para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo as gravações da reunião de julho, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2022, não deixam dúvidas que os bolsonaristas conspiravam contra a democracia. O que os agentes não conseguem entender é porque Jair Bolsonaro permitiu que um encontro para tramar um golpe fosse gravado em vídeo. O tenente-coronel Mauro Cid, tinha o hábito de filmar todas as atividades para alimentar as redes sociais. Agora, ele desmente que tenha guardado a prova do crime em seu computador pessoal (é onde foi encontrada a gravação).

"Senta o pau no Batista Junior. Povo sofrendo e ele fechado em mordomias. Traidor da pátria. Inferniza a vida dele e da família", do general WALTER BRAGA NETTO // em mensagem encontrada pela PF, contra o então comandante da Força Aérea.

"CADERNO DO GOLPE"

Seria trágico se não fosse cômico: o mesmo Augusto Heleno que, quando Jair Bolsonaro perdeu no primeiro turno em 2022, disse "Vamos para o pau" e o mesmo que, na reunião, cobrava "se tiver que virar a mesa é antes das eleições", fazia, durante meses, num caderno escolar, anotações sobre todos os passos planejados pelos candidatos a golpistas. Era o "caderno do golpe", como ele próprio se referia quando conversava com os mais chegados. Mais: juristas dizem que "o Código Penal estipula, como crime, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, do governo legitimamente constituído". O caderno foi apreendido na casa de Heleno pela PF.

Tipo escolinha

Homem de confiança de Jair Bolsonaro, ex-candidato a vice-presidente e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, hoje assalariado de Valdemar Costa Neto na folha de colaboradores do PL, o general Walter Braga Netto vinha procurando aliados ao plano golpista. Quando não conseguia, partia para difamar os que o rechaçaram. Um de seus alvos, o então comandante do Exército, general Gomes Freire, a quem se referiu como "cagão" na reunião de julho de 2022 com Bolsonaro e ministério. Uma de suas armas era infernizar a vida dos colegas de farda usando figurinhas de personagens da Escolinha do Professor Raimundo.

A MESMA MINUTA

Se Jair Bolsonaro tratou logo de arrumar a mala e escapar para a Flórida, de onde demorou a voltar (e ainda sonha em sair do país, por isso seu passaporte foi tomado pelo STF), Anderson Torres, transformado em secretário da Segurança Pública do governo do DF, fez a mesma coisa. Nas primeiras investigações, apareceu uma "minuta de golpe" a mesma encontrada no celular de Mauro Cid, e na sala de Bolsonaro, na sede do PL em Brasília (a versão encontrada com Mauro Cid era "resumida").

"Momento ruim"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), confirmando que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não viajaria mais aos Estados Unidos para um evento com lideranças conservadoras, disse que "ela decidiu ficar perto do marido, é um momento difícil" (sua maratona pelo país também está suspensa). Michelle faria um tour por igrejas evangélicas norte-americanas nesta semana. Fariam palestras em Orlando e Pompano Beach, na Flórida; em Atlanta, na Georgia; e em Boston, em Massachusetts. Ingressos custavam entre US$ 45 a US$ 95. Elas não falam inglês, tampouco espanhol.

OUTRA VEZ

Como bolsonaristas raiz do Congresso andam mesmo sem combustível para as redes sociais ou qualquer outra pauta que valha a pena, deverão lançar, já nos próximos dias, tendo a senadora Damares Alves à frente, uma campanha com o rótulo "Me respeite, sou mulher". O objetivo é alardear avanços dos direitos femininos durante a gestão de Bolsonaro. Os parlamentares de extrema direita vão usar o movimento como pretexto para atacar recentes peças publicitárias do governo federal, que usaram termos como "pessoa que menstrua" e "pessoa que pariu" para se referir à mulher.

MISTURA FINA

NO próximo dia 23, a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) vai se filiar ao PT. Está cotada para assumir o posto de vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) em sua tentativa de reeleição. A ideia inicial dessa composição quem diria é da primeira-dama Janja da Silva, amiga de Anielle, com a qual Paes não concorda. E até Anielle preferiria deixar para 2026, quando quer tentar uma vaga no Senado. Na "fila" do PT tem outros três também querendo disputar.

NA sede do PL em Brasília, conhecidos personagens reforçam a segurança quase semanalmente. Agora, Valdemar Costa Neto, dono do partido, trocou de novo, seu celular. É a terceira vez. Já Jair Bolsonaro está achando que pode ser vítima de um novo atentado, como a facada que levou em Juiz de Fora, durante campanha presidencial em 2018. Encontros públicos com grupo de apoiadores, só de colete à prova de balas. E há quem aposte que o PGR Paulo Gonet poderá apresentar uma denúncia contra Bolsonaro no dia 31 de março.

O MINISTRO da Defesa, José Múcio Monteiro, acertou com os comandantes das Forças Armadas que não haverá manifestação oficial de militares da ativa no próximo dia 31 de março, quando se marca os 60 anos do golpe que depôs o presidente João Goulart, em 1964. O acordo foi feito antes da operação Tempus Veritatis, que atingiu ministros militares do governo de Bolsonaro e 16 oficiais da ativa e da reserva investigados por tramar um golpe de Estado.

O CEO da Gol, Celso Ferrer, quer conversar com quem decide: o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Ferrer e outros dirigentes do setor estão cansados de voar em círculos: em tratativas com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em torno de um possível pacote de ajuda às companhias aéreas, não saem do lugar. Haddad já disse e repetiu que não haverá dinheiro do Tesouro para as empresas, mas teria deixado uma porta aberta para o governo "viabilizar a reestruturação do setor", seja lá o que isso signifique.

In Cama twin

Out Cama tamanho viúva