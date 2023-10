A obesidade é um problema de saúde pública que afeta milhões de brasileiros, e a cirurgia bariátrica é muitas vezes a última alternativa para pessoas que não conseguem perder peso através de métodos convencionais. Após uma cirurgia, é comum que os pacientes precisem de cirurgias plásticas corretivas para lidar com o excesso de pele resultante da perda de peso substancial.

Nesse contexto, por existirem milhares de ações judiciais no Brasil envolvendo o tema, bem como a certeza de que milhares de outras ações ainda serão distribuídas no judiciário de todo país, o STJ decidiu formalizar o Tema 1.069, para uniformizar o entendimento sobre o assunto. Desta forma o Tribunal decidiu que deve ser de “cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida”.

Isso ocorreu porque inúmeros pacientes, após a perda demasiada de peso acabaram por ficar com excesso de pele, capaz de causar problemas de saúde no paciente, bem como deixar sua vida mais disfuncional, o que prejudicava não só a saúde deste paciente, mas também dificultava com que o mesmo tivesse uma vida normal, inclusive atrapalhando muito a prática de exercícios físicos, o que é essencial para manutenção do peso e do estilo de vida mais saudável de uma pessoa que já teve problemas com excesso de peso.