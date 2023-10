Todas as ações envolvendo o Pasep no Brasil estavam suspensas aguardando o julgamento de alguns pontos relacionado ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiria se o Banco do Brasil poderia compor o polo passivo da ação, qual seria o prazo prescricional para entrar com a ação, bem como qual seria o marco inicial para início da contagem do prazo.

Desta forma, no dia 21/09/2023 o STJ decidiu que o Banco do Brasil é sim parte legítima para figurar como réu na ação judicial, bem como definiu que o prazo prescricional é de dez anos, portanto, os cidadãos têm o prazo de 10 anos para entrar com a ação, a contar de quando tiveram ciência do desfalque da sua conta do Pasep. Estes foram os pontos julgados pelo STJ.

A ação do Pasep serve para recompor o saldo das contas de servidores públicos (municipais, estaduais e federais, civis e militares), que tiveram um reajuste menor do que determina a lei. A ação é indicada para aquelas pessoas que entraram no serviço público antes de 19 de agosto de 1988.