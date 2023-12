Olá!

Se você é servidor público federal, estadual ou municipal esse artigo pode lhe interessar!

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça- STJ , promoveu o julgamento do tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça – Resp. nº. 1.895.936 originário do Estado do Tocantins que reconheceu falhas no pagamento do PASEP referente ao período anterior a 1988.

O PASEP era um recolhimento feito pelo empregador, com base no salário, para garantir benefícios como abono salarial e participação na receita dos órgãos e entidades para os servidores e empregados públicos, administrado pelo Banco do Brasil.