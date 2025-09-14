Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Suprema perseguição"

Deputado Mario Frias (PL-RJ) sobre o STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

14/09/2025 - 07h00
Oposição quer votar anistia nesta semana

Do jeito que o Supremo Tribunal Federal (STF) acelerou o processo contra Jair Bolsonaro, agora condenado no suposto “golpe”, a oposição quer dar tração ao texto que anistia acusados pela arruaça. Caminhava Inicialmente para que apenas a urgência do projeto fosse votada, na quarta-feira (17), e o mérito só depois da saída de Luís Roberto Barroso da presidência da Corte. O prazo poderia até ser mais elástico, avançando para 2026, para ter o processo como transitado em julgado.

Pedala, Motta

O plano mudou. A semana terminou com lideranças de oposição e centro, como PP, União Brasil, PSD e PL, cobrando pé no acelerador.

Pé na tábua

A pressão é para a urgência do projeto, que acelera a tramitação, ser votada na terça-feira (16) e o mérito já no dia seguinte.

Má vontade

Devoto de Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem segurado o projeto em razão de compromisso de não anistiar o ex-presidente.

Morre na praia

A desculpa de Motta, contam deputados, é que o texto “amplo, geral e irrestrito” não irá avançar no Senado e ele teme a reação do Supremo.

Pena de Bolsonaro supera as de Lula por corrupção

A pena de 27 anos e 3 meses do ex-presidente Jair Bolsonaro é superior à soma das penas aplicadas em Lula (PT), atual presidente. Ele foi condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No caso do tríplex do Guarujá (SP), teve pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, após três instâncias, e 17 anos, um mês e 10 dias no caso do sítio de Atibaia (SP), após duas instâncias. Total: 26 anos.

Dois processos

A condenação de Lula no caso do sítio foi decidida quando o petista já estava preso pelo caso do triplex. Passou 580 dias em cana.

Três julgamentos, um caso

Lula tomou 9 anos em primeira instância, no caso do triplex, mas o TRF aumentou para 12. Voltou a ser reduzida no STJ, terceira instância.

Dois juízos

Já no caso do sítio de Atibaia, Lula foi condenado a quase 13 anos pela juíza Gabriela Hardt na primeira instância. Passou a 17 anos no TRF.

Tô fora

Ninguém quer mesmo a inglória empreitada de defender o governo na CPMI da ladroagem do INSS. O bloco do PDT e PT tem direito a três vagas de suplentes. Como ninguém topa, as cadeiras estão vagas.

Demorou!

Carlos Viana (Pode-MG) celebrou a prisão de duas peças-chave no esquema que afanou bilhões de aposentados do INSS, mas o presidente da CPMI acha pouco: “é só o primeiro passo”.

Ministro ‘extravagante’

Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello criticou o presidente, Luís Roberto Barroso, que para tirar casquinha deu as caras no julgamento que nada tem a ver, o de Bolsonaro: “foi extravagante”.

Boa notícia no D

O Distrito Federal surpreendeu e registrou alta de 18,1% na produção de grãos na safra 2024/2025. O volume chegou a 931,5 mil toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Sem transparência

De nada adiantam gastos do “Pé-de-meia” no Portal da Transparência, que tem até etiquetinha de “novo”. Os dados para fiscalização são velhos, de janeiro. A propósito, R$799,5 milhões no mês.

Matsunaga na melhor

A pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo tal “golpe”, 27 anos e 3 meses, que contou com uma tropa de aposentadas, supera a de Elize Matsunaga, que esquartejou o marido (16 anos e 3 meses).

Lula palpiteiro

Apesar de experiente em processos no STF, Lula não parece ter mais domínio do que um ministro do próprio tribunal, mas deu palpite no voto de Luiz Fux, dizendo que as provas contra Bolsonaro seriam “fartas”.

Tornozeleira

Em breve livre para zanzar por aí, Mauro Cid pediu ao Supremo para retirar a tornozeleira eletrônica. A defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro entende que ele já cumpriu os dois anos de pena.0

Pensando bem...

...atentados às instituições jamais podem ser perdoados, a não ser que tenham ocorrido antes de 2019.

PODER SEM PUDOR

A praia de Jânio

Jânio Quadros levou a mulher, Eloá, para um passeio no sul da Espanha, em 1989. Por sugestão do amigo Augusto Marzagão, que os acompanhava, foram passear na praia de Marbella, onde viram mulheres fazendo topless: “Que falta de respeito!”, exclamou Jânio, “Caminhamos para o apocalipse!” Voltaram para o hotel. Dona Eloá subiu para descansar. Quando Marzagão se preparava para pedir desculpas, Jânio se entregou: “Marzagão, Eloá tem sono pesado. Vamos dar um mergulho naquela praia e ver se pegamos uma boa onda...”

Giba Um

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo"

"Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras", de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas"

12/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Puxada pelos resultados na Argentina (podem mudar se a denúncia de corrupção  no governo de lá ganhar novos capítulos), a melhoria no poder econômico dos países da América Latina e Caribe tem impulsionado a venda de automóveis produzidos no Brasil para esses destinos.

Mais: no ano passado,exportou 68.577 veículos para a região, sendo 40 mil unidades para o país de Lionel Messi. De posse dos dados dos sete primeiros meses de 2025, a montadora japonesa projeta um aumento de 60% nas vendas para os argentinos e de 40% para os países latino-americanos.

Giba Um

Queridinha da publicidade

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa tem dedicado bastaste do seu tempo para a sua grife Ginger. Mas na versão ruiva ou loira ela continua fazendo grande sucesso na publicidade. Nos últimos temos tem feito campanhas ou publics, como são chamadas os posts para as redes sociais para diversas marcas e continua sendo uma das queridinhas das agências devido seu comprometimento e responsabilidade. Entre tantas marcas estão Truss, Sharkbeauty, Ollie, BYD, Kopenhagen, Stella Artois, Vivara, Melissa, Uza Shoes. Nesta semana fez a temperatura subir ao postar fotos de topless, cobrindo partes estratégicas, claro, para a Calzedonia, grife italiana especializada em meias-calças, peças. Em breve Marina poderá ser vista na série Tremembé, da PrimeVideo, que é baseada nos livros “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora” que irá estrear no dia 31 de outubro. Mas ela não para ela já gravando Antártida, que tem também no elenco Andréa Beltrão, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Antônio Calloni, Gero Camilo. Mais noiva do empresário Abdul Fares, ela já sonha em ser mãe, mas sempre quer passar por todas as etapas necessárias primeiro. “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe. É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada".

Moraes vs. Bananinha: declaração de guerra


Vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, sua mulher e depois dela, seus filhos vou atrás de cada um de vocês". Eduardo Bolsonaro, escondido nos Estados Unidos (nenhum oficial de justiça consegue citá-lo), exagerou na dose, já ciente de que seu pai seria condenado pela 1ª Turma do STF. A ameaça aos familiares do ministro do Supremo feita na rede social X, antigo Twitter, provocou providências jurídicas no Brasil e no exterior de Moraes contra o Bananinha (apelido criado por Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro (pai), hoje senador pelo Rio Grande do Sul). Mesmo Eduardo achando que se "excedeu no final",  Alexandre, desta vez, acha que ele poderá surtar e cometer alguma ação violenta contra seus familiares. Por conta, aumentou o número de seguranças armados. Bananinha ainda tentou justificar: "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a opção é ser cordeiro". Não por coincidência, horas depois Trump ameaçou usar seu "poder militar".

Inspiração em Collor

A expressão "saco roxo" usada por Eduardo Bolsonaro, foi inspirada por Fernando Collor quando na presidência do país. É utilizada para indicar coragem e virilidade. Para quem tem memória curta: em abril de 1991, Collor disse ter nascido com "aquilo roxo" e no ano seguinte, sofreu impeachment no Congresso. Neste ano, o mesmo Collor foi condenado por corrupção (está doente e poderá cumprir a pena em casa). No plano de golpe do Capitão havia a possibilidade de três assassinatos: contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

Giba Um

Encontro de rivais

Um encontro de rivais marcou o tapete vermelho na première do filme dele, ‘Uma Batalha Após a Outra’, (One Battle After Another) em Hollywood. O encontro ou melhor o reencontro dos atores Leonardo DiCaprio e Billy Zane . Na verdade ambos atores são amigos na vida real, mas foram rivais interpretando Jack Dawson e Cal Hockley em Titanic (1997). O encontro, ou pelo menos o registro do encontro deles se deu 28 anos após a estreia do filme. Apesar de nunca ter deixado atuar Zane não é tão prestigiado quanto DiCaprio. Aliás se as expectativas se realizarem ambos irão concorrer ao prêmio de melhor ator no Oscar do ano que vem. Zane, por interpertar o lendário Marlon Brando na cinebiografia 'Waltzing with Brando', que estreia em 19 de setembro, e DiCaprio por dar vida a Bob Ferguson, no longa de Paul Thomas Anderson, que estreia em 26 de setembro.

Giba Um

"Não sobe a rampa"

O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que não se  conforma com sua prisão por participar da chamada "Operação 42" planejada dentro do PL, tinha sobre a mesa de um assessor documento com título "Lula não sobe a rampa". Braga Netto também coordenava a pressão sobre outros comandantes militares e aparece como responsável pelo gabinete da crise que daria sustentação ao golpe.
 

Fusca revistado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está reclamando que agentes que participam do monitoramento de Bolsonaro em sua casa de Brasília, revistaram seu fusca para conferir se seu marido estaria saindo escondido da residência. E publicou foto do carro no Instagram, questionando os policiais. "Vocês acham que, na frente de um fusca, cabe um homem de 1m85? Hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos de abrir a frente para ver se Jair não estava escondido lá. Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco pedem para abrir até o porta-luvas. Vai que né?!".

Pérola

"O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarelo. Os acampamentos não foram em porta de igreja: eram na frente dos quartéis. E o que há nos quartéis são fuzis, tanques e metralhadoras",

de  Flávio Dino (STF), lembrando que 8 de janeiro não era movimento de "velhinhas religiosas".

Ameaças de 2021

No calhamaço de páginas do processo do STF sobre atos golpistas, estão evidenciadas ameaças de Bolsonaro, então presidente, preparando o terreno, segundo a PGR. Em agosto de 2021, Bolsonaro resolveu "dar um último recado para que eles entendam o que está acontecendo" e ataca integrantes do Judiciário. No mesmo ano, nas manifestações, ele fez novos ataques ao STF e ao TSE. E faz ameaças: diz que não vai cumprir decisões de Moraes, chama o ministro de "canalha" e afirma que "ele deveria pegar o chapéu" e deixar a Corte. De quebra, Bolsonaro deixa claro que "jamais aceitaria uma derrota nas urnas".

Na campanha de 2018

Mais memória: na campanha de 2018, Bolsonaro deixa claro, segundo analistas, que quer calar a imprensa e emparedar o Judiciário. Ainda como candidato, ameaçou "fuzilar a petralhada” e banir "os marginais vermelhos". Propôs também uma ideia para subjugar o Supremo: aumentar o número de ministros de 11 para 21, fazendo a Corte agir sob suas ordens. O truque quase foi usado na ditadura militar em 1965. Agora, Tarcísio de Freitas repete as mesmas incitações à tropa e aos brasileiros, sem o menor pudor, incluindo "tirar golpistas da cadeia".

"Saiu do corner"

Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário do governo de Tarcísio de Freitas e considerado uma das últimas raposas políticas do Brasil, que já dissera que Lula não se reelegeria, mudou de ideia. Agora, ele vê chances reais do presidente petista ser reeleito em 2026. "Lula saiu do corner, voltou ao ringue e sabe fazer campanha. Já ganhou cinco". Falou há algum tempo, quando Lula se reiniciava no modo "nós contra eles". SE Tarcísio deżidir tentar a Presidência, deve sair do governo em abril e os próximos meses serão complicados.

"Departamento de Guerra"

Até republicanos estão assustados: Donald Trump resolveu mudar o nome do Pentágono para  Ministério da Guerra (o Pentágono também usa o nome de Departamento da Defesa). Na prática, o secretário da Defesa, Peter Hegseth, e outros integrantes da Pasta passam a usar "secretário da Guerra" e "subsecretário da Guerra". Hegseth disse que a alteração serve para "restaurar o espírito guerreiro". O Secretário da Guerra já foi usado em outras guerras mundiais dos Estados Unidos. Trump diz que mudou"por conta da situação mundial".

No chão

A crise financeira da Band chegou a um ponto crítico: a emissora não tem dinheiro para bancar o combustível do helicóptero de seus telejornais. A aeronave, que havia sido cedida por um patrocinador, está parada mesmo com a queda do preço do querosene de aviação, prejudicando programas como o "Brasil Urgente", comandado por Joel Datena (ele é filho de José Luiz Datena, que está na Rede TV). Para amenizar a situação, a Band vendeu parte da madrugada para a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo (segundo a Fortune, fortuna de US$ 1,9 bilhão).

Recorde

A data de exibição do capítulo final da novela "Vale tudo" está prevista para o dia 17 de outubro, quando já se saberá que "Odete Roitman" (Debora Bloch) está morta e então se revelará quem foi o assassino. A Rede Globo está trabalhando noite e dia para vender, em tabela mais que especial, quanto custará a propaganda para a data, que deverá alcançar nada menos do que R$ 200 milhões. A dinheirama é praticamente igual ao custo da publicidade veiculada no Super Bowl nos Estados Unidos (final da NFL).

Mistura Fina

O entorno do Supremo seguirá, com esquema de segurança reforçado até sexta-feira (12), quando será concluído o julgamento de Bolsonaro, de militares e ex-ministros denunciados por supostos crimes para "trama golpista". A operação integrada reforça, desde a semana passada, o policiamento da Praça dos Três Poderes, com agentes da Segurança Pública do DF e a Polícia Judicial do Supremo. A segurança conta também com 30 policiais convocados de tribunais de todo o Brasil, com cães farejadores em vários locais.

Observadores atentos acham que o Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula, na favela do Moinho, a mulher que foi presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. O irmão dela chefia o PCC na região central de São Paulo. Alguns aliados distribuíram fotos para congressistas, mas sem resultado: o Congresso preferiu não investigar a presença da figura denunciada.

A bancada ruralista articula uma operação trator no Congresso para acelerar o projeto de lei do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) que cria um programa de securitização de dívidas de produtores rurais gaúchos. Em jogo, a renegociação de mais de R$ 60 bilhões. Há uma costura com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que o PL seja votado até outubro. A proposta prevê a repactuação de até R$ 5 milhões por CPF, com prazo de carência de três anos e pagamento diferido ao longo de 20 anos, tudo com taxas de juros subsidiadas.

Ainda a securitização das dívidas: nos bastidores, a narrativa é de terra-arrasada. Deputados e senadores ligados ao agronegócio afirmam que a securitização "é a única solução estrutural" para evitar a quebradeira em massa dos produtores gaúchos e conter o risco de calote generalizados nos bancos públicos, em especial o Banco do Brasil, o maior credor do setor.

Com o título "Energy and Tech Fórum 2025 Brazil-US", o jornal Valor e a Amcham promovem um evento em Nova York, no próximo dia 22, reunindo lideranças empresariais e autoridades dos dois países. O fórum discutirá cooperação em energia limpa, minerais críticos, segurança alimentar e inovação digital. Os promotores vêm preferindo realizar esse tipo de encontro do que se submeter a conhecida organização Lide, de João Doria.

In –  Caipirinha de laranja

Out – Caipirinha de pitaya

Giba Um

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma...

Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda, de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista

11/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 45 mil pacientes deram entrada em pronto-socorro da rede pública do país com sintomas de envenenamento nos últimos dez anos, de 2015 a 2024. Uma média de 12,6 por dia.

Mais: ou se preferir um caso de envenenamento a cada duas horas. E 1.480 deles morreram. Cerca de 7% dos casos registrados nas bases oficiais resultaram de situações decorrentes de intoxicação proposital causada por terceiros.

Giba Um

Sexy sem esforço

A cantora espanhola Rosalía continua em alta, mas não só nas paradas musicais como também no mundo publicitário. Em julho foi nomeada embaixadora global da New Balance e agora é o rosto da campanha de roupas íntimas da Calvin Klein onde apresentas as peças Icon Cotton Modal, Heritage Cotton e Perfectly Fit em cliques surpreendentes feitos por Carlijn Jacobs, onde posou até com uma cobra píton albina. Como em muitas campanhas de roupas íntimas da CK, Rosalía exibe um visual sexy sem esforço algum.  "A lingerie Calvin Klein tem sido um elemento básico no meu guarda-roupa durante anos. Adoro a marca e é uma honra estar na campanha”. Apesar de amar moda, Rosalía diz que não tem um estilo definido. “Eu realmente amo moda. Talvez meus looks de trabalho sejam mais expansivos e poderosos, por assim dizer, mas no meu dia a dia, também é algo que eu seleciono e com o qual me divirto. Não acredito muito em fórmulas, mas tenho preferências, e agora estou me divertindo muito usando saias”. A nova campanha para a temporada de outono vem acompanhada de diversas fotografias e um vídeo, intitulado Rosalía Turns It Up (algo como "Rosalía dá tudo de si"), no qual, com poses sensuais e provocativas com as quais a artista aquece o ambiente, opta pelo minimalismo, tendo o preto e o branco como cores predominantes da proposta estética. Rosalía vem se firmando como um dos nomes mais influentes da moda atual. Ela já estrelou campanhas para Skims, MAC Cosmetics, Acne Studios e Dior. Mais: a cantora não para ela também deve aparecer na terceira temporada de Euphoria, da HBO e embora não tenha confirmado, tudo indica seu quarto álbum de estúdio será lançado em breve.

Minerais críticos: corrida de cobiça

Há um amplo arco de cobiça em torno dos minerais críticos do Brasil. Além da ofensiva internacional, que vai de Donald Trump a Pequim, passando pelos grandes grupos do setor, também no front doméstico cresce a pressão por uma fatia maior da riqueza. Prefeitos de municípios mineradores notadamente de Minas Gerais e Pará, estados que concentram mais de 70% da produção mineral brasileira - estão se articulando em Brasília com o objetivo de aumentar as alíquotas da CFEM (Compensação Financeira pelos Recursos Minerais). O movimento mira, sobretudo, na elevação das taxas que incidem sobre minérios estratégicos, como níquel e cobre e terras raras. Todos querem uma lasca dessa pedra preciosa.  Os prefeitos vislumbram, desde já, a oportunidade de aumentar a arrecadação diante das promessas do governo de estímulo à produção de minerais críticos - o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acena com o anúncio de uma política nacional para o segmento até novembro. E municípios cobram o incremento das alíquotas da CFEM como forma de mitigar perdas causadas pela reforma tributária. 

Super-prejuízo

Ainda minerais críticos: prefeitos usam como escudo da Universidade de Minas Gerais apontando um prejuízo superior a R$ 20 bilhões para o universo de 2.100 municípios mineradores do país. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara propondo aumento de alíquotas de CFERM. No caso de níquel e cobre, o projeto prevê aumento de taxas de 2% para 5%. Tomando-se como base apenas a produção atual, o aumento das alíquotas geraria uma arrecadação adicional da ordem de R$ 10 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões repartidos entre municípios mineradores.

Giba Um

Ensaio provocante

A modelo brasileira Narah Baptista que ganhou notoriedade por namorar o ator frances Vicent Cassel, que é 29 anos mais velho acaba de publicar um ensaio em suas redes sociais para lá de provocante. Esbanha profundos decotes e ousados topless escondendo os seios. Mais: sobre o relacionamento de Narah e Cassel, eles estão juntos há 3 anos e já são pais de Caetano, de oito meses. Narah, contratada da agência Elite Models, levou seu charme e talento ao Miss Austrália 2020, onde garantiu um lugar entre as 15 finalistas. Durante sua jornada no concurso, ela compartilhou um sonho especial: alcançar uma carreira como atriz, mostrando que sua paixão vai muito além das passarelas. O ator tem três filhas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, ambas nascidas de seu casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5 anos, fruto de seu segundo casamento com a modelo francesa Tina Kunakey.

Giba Um

Mordomia aérea

Regalia das mais cobiçadas por autoridades em Brasília, os voos em jatinhos da FAB se aproximam este ano das 800 decolagens levando o bloco da mordomia. Entre 1º de janeiro e 3 de setembro, foram 793 viagens para levar ministros de Lula, presidente da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal. A rigor, ministros do STF não poderiam desfrutar da benesse mas deram um jeitinho de liberar. Oficialmente, ministros do Supremo voaram 19 vezes e no topo da regalia estão Fernando Haddad (Fazenda) com 87 voos e Hugo Motta, presidente da Câmara, 85. Luís Roberto Barroso (STF)viajou 82 vezes nas asas da FAB.

Palavra final

Celso de Mello, ministro aposentado do STF e veterano jurista, diz que "anistia aos golpistas é afronta à Constituição". E argumenta que "o Supremo já firmou jurisprudência de que atos sucessivos de clemência, como graça, indulto e anistia, são plenamente suscetíveis de controle jurisdicional e que o Congresso não pode a transgredir a separação de Poderes nem beneficiar quem atentou contra o Estado". E mais: "No caso específico, a proposição legislativa incide em algumas transgressões à Constituição, especialmente porque visa beneficiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito e porque busca converter o congresso em anômalo órgão revisional de decisões do STF".

Pérola

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma. Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda,

de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista.

R$ 300 milhões este ano 1

Lula custa mais caro sempre que aumenta a reprovação de seu governo, usando dinheiro público para comprar popularidade. Depois das pesquisas revelarem sua reprovação de 53%, mesmo com o tarifaço, o presidente passou a mão em R$ 5 bilhões do contribuinte para comprar simpatias com botijões de gás. Depois de gastos de R$ 285 bilhões em 2024, o Chefe do Governo continua torrando sem controle e pode chegar a R$ 300 bilhões este ano. Especialistas do Instituto Fiscal Independente do Senado apostam que a  gastança levará o Brasil ao colapso já em 2027.

R$ 300 bilhões este ano 2

O governo Lula faz  crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a  R$ 7,9 trilhões e o presidente não parece preocupado (problema do sucessor). Até os técnicos responsáveis do governo alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos. Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, o mesmo Lula persegue a R$ 300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

Bondades ao turismo rural

O governo prepara um pacote de estímulo ao turismo rural, com a concessão de financiamento público. Uma parte dos recursos virá do Fungetur - Fundo Geral do Turismo, gerido pelo próprio Ministério do Turismo. As discussões passam também pela criação de linhas de crédito específicas pela Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O incentivo pode beneficiar cerca de 1,2 milhão de imoveis rurais já destinadas a atividades turísticas, mais de 80% delas de propriedade familiar. Agora, uma portaria regulamenta a Lei Geral do Turismo e permite aos agricultores familiares e produtores rurais o registro no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos.

Gravar vídeos, não

Com a esperada condenação de Bolsonaro, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente para impedir até de gravar vídeos de apoio à campanha presidencial de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. Juristas acham que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas. A liberdade de manifestação só seria proibida em caso de apologia ao crime. A situação seria decidida apenas pelo juízo penal, ou seja, Alexandre de Moraes.

Camisa desprezada 1

Enquanto a Secretaria de Comunicação de Lula usa dinheiro do contribuinte em campanhas milionárias, tentando associar a Seleção Brasileira ao governo petista, o próprio presidente ignora a camisa amarela, nem mesmo em pose para o Instagram. A última postagem do petista com a amarela foi em 5 de dezembro de 2022, quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul. Em 24 de julho de 2023, jogo da seleção feminina, Lula evitou a camisa amarela, posando com roupa de treino azul escuro. 

Camisa desprezada 2

De lá para cá, Lula publicou fotos com peças brancas, tons de azul, jeans e até sem camisa, mas nada de amarelo ou verde-amarelo. É o vermelho que domina o guarda-roupas de Lula. Se nunca enverga o amarelo da Seleção, já vestiu a camisa vermelha do PT em 60 situações e publicações. Artistas do tipo Fafá de Belém e Maria Bethânia evitam o amarelo ou o neutro com Lula. Preferem peças vermelhas para agradar o ídolo. Nos últimos anos, à propósito, camisas amarelas ou verde-amarelas têm sido quase exclusivas dos bolsonaristas.

Mistura Fina

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de "ala" (e elas existem mesmo) do partido a favor de retirar Bolsonaro no projeto de anistia. Ele garante que o partido votará "100% pela anistia". Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou "empresários" a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia. "O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo". Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quer Bolsonaro fora da anistia.

Na reta final de julgamento da trama golpista pelo STF, Bolsonaro pede autorização à Corte para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14). A data pretendida é dois dias depois da sentença. O código indicado para o procedimento é "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", cirurgia para remover lesões da pele, Os motivos e indicados foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto,um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.

Para quem tem a memória curta: num comício de 2021, na Avenida Paulista, a um ano e quatro meses do fim de mandato, Bolsonaro deixou claro que não pretendia deixar o poder em caso de derrota nas urnas. "Só Deus me tira de lá". As investigações da PF mostraram que não era mero arroubo impensado. Já tinha um plano de fuga traçado, "se por ventura lhe faltasse apoio armado, com que contava". A escalada autoritária iria até a tentativas de golpe e à invasão dos três poderes em janeiro de 2023.

O Itaú Unibanco, maior banco privado do país, acaba de demitir (o volume é estimado pelo Sindicato dos Bancários) cerca de mil funcionários de uma penada só. Os profissionais afastados exerciam trabalho remoto em período de quatro horas ou mais de suposta ociosidade. Este ano, o Itaú já havia cortado 518 postos de trabalho, reduzindo seu corpo de trabalho a 85.775. No último semestre, o banco obteve lucro superior a R$ 22,6 bilhões, consolidando-se como o maior banco do país em ativos.

In –   Livro: O Segredo Final

Out -  Livro: A verdade sobre a mentir

