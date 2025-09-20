Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sustentabilidade sem rótulos

Precisamos assumir a sustentabilidade como valor coletivo, sem ideologia, mas com sabedoria. O equilíbrio, em tempos polarizados, talvez seja o gesto mais revolucionário

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

20/09/2025 - 07h15
A palavra sustentabilidade precisa, com urgência, ser desideologizada. Trata-se de um termo que, muitas vezes, é apropriado por correntes políticas ou movimentos de interesse específico, quando deveria ser entendido de forma objetiva, universal e inegociável. O motivo é simples: o meio ambiente é um bem comum, compartilhado por todos nós, sem exceções.

Não se trata de uma agenda para ambientalistas radicais ou, ao contrário, de uma preocupação restrita a produtores rurais. O meio ambiente é a base da nossa vida cotidiana. É o ar que respiramos, a água que consumimos, o alimento que chega à mesa. Seja o cidadão que vive em um apartamento urbano, sem contato direto com a terra, seja o agricultor que depende do solo para produzir, todos têm a mesma necessidade: um ambiente equilibrado e preservado.

Essa constatação deveria nos afastar das armadilhas-narrativas que rondam o debate público. De um lado, existem discursos catastrofistas, que paralisam a ação e pintam um futuro de colapso inevitável.

De outro, há uma visão produtivista míope, que ignora os limites da natureza em nome de um crescimento imediato e desregrado. Ambos os extremos são perigosos. O desafio, portanto, está em buscar e sustentar o caminho do meio, no qual informação, responsabilidade e equilíbrio andam juntos.

O Brasil – e, de forma destacada, Mato Grosso do Sul – já mostrou ao mundo que esse caminho é possível. Nossa produção agropecuária combina, cada vez mais, alta produtividade com práticas sustentáveis, resultado de décadas de investimento em ciência, tecnologia e legislação ambiental. Isso não significa ausência de problemas ou complacência com irregularidades.

Significa, sim, valorizar e reforçar um modelo que respeita as leis ambientais, protege biomas estratégicos e garante alimentos de qualidade em larga escala.

É nesse espírito que o País se prepara para a COP30, que será realizada no segundo semestre, em Belém. Mais do que um palco de discursos, o encontro é uma oportunidade única para apresentar ao mundo um exemplo concreto de que produzir e preservar não são ações excludentes. Mato Grosso do Sul, em especial, tem sido um laboratório vivo dessa síntese: cresce, atrai investimentos e, ao mesmo tempo, reforça seu compromisso com a sustentabilidade.

Mas há outro ponto crucial, que não pode ser esquecido: a informação. Em tempos de acesso ilimitado a dados, ainda há quem prefira a ignorância, alimentando preconceitos ou simplificações perigosas. Respeitar o meio ambiente é também respeitar a saúde coletiva, e isso só é possível com conhecimento. Saber um pouco mais, buscar fontes confiáveis, fugir da superficialidade, são atitudes essenciais para qualquer cidadão que deseja participar de maneira responsável desse debate.

A ignorância, neste caso, é mais do que um defeito: é um risco. Arrisca-se o futuro de uma nação que depende de seus recursos naturais para gerar riqueza, empregos e qualidade de vida. Arrisca-se também a credibilidade internacional de um país que tem condições de liderar o diálogo global sobre sustentabilidade.

Por isso, o chamado que se faz neste momento é claro: precisamos abandonar os rótulos, os extremos e as soluções fáceis. Precisamos assumir a sustentabilidade como um valor coletivo, sem ideologia, mas com sabedoria. Porque o equilíbrio, em tempos tão polarizados, talvez seja o gesto mais revolucionário que possamos praticar.

Giba Um

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui...

É um criatório de baratas", de Jair Bolsonaro, em 2021,  em Porto  Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas

19/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Digitalização acelera fechamento de agências e leva uma onda histórica de demissões, alterando perfil de emprego nos maiores bancos do país. Somente no primeiro semestre, Bradesco cortou 1.875 vagas, Santander 1.728 e Itaú mais de 1.000.

Mais: no total, mais de 4.600 vagas em 2025. O fenômeno reflete a substituição gradual de agências físicas por operações digitais. A transformação busca eficiência, mas levanta dúvidas sobre impactos sociais e trabalhistas.

Giba Um

120 anos de cultura

Na noite de terça-feira (16), a Pinacoteca de São Paulo viveu um momento histórico ao celebrar seus 120 anos com o tradicional Pina Ball, uma festa que aliou glamour e propósito. O evento foi criado com o objetivo de arrecadar R$ 3,5 milhões, valor que será destinado a importantes iniciativas como exposições, programas públicos e à manutenção dos três edifícios que compõem o museu: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. Grandes marcas apoiaram o evento, trazendo ainda mais brilho à ocasião. Entre os patrocinadores estavam nomes de peso como Chanel, JP Morgan, Bloomberg, G5 Capital, Galápagos Capital, Iguatemi e N’Ideias, reafirmando o protagonismo da Pinacoteca no circuito das artes. Sob a presidência da filósofa e escritora Djamila Ribeiro também patrona da Pinacoteca e membro do conselho da APAC, a cerimônia foi conduzida por Astrid Fontenelle ao lado de seu filho Gabriel. As artes também marcaram presença no destaque dado à artista Lenora de Barros, que criou um múltiplo especial para o evento. Este presente exclusivo distribuído aos convidados foi a inspiração para toda a identidade visual da noite.  Os presentes puderam curtir os shows memoráveis de ícones como Paulinho da Viola e Amaro Freitas. Como esperado, o Pina Ball atraiu uma verdadeira constelação de nomes influentes da cultura, moda e artes. Entre os convidados estavam Ronaldo e Celina Locks, Camila Queiroz, Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Tiago Iorc, Enzo Celulari, Samantha Schmütz, Laura Neiva, Isabella Fiorentino, Silvia Braz, Gloria Kalil, Donata Meirelles, Helena Bordon e Nizan Guanaes.

Países da OTAN: Embraer avança

A Embraer começa a ganhar terreno na OTAN, na esteira do aumento dos gastos militares dos países membros da aliança. A companhia mantém tratativas com a Holanda para a venda do Super Tucano A-29M. Espanha e Itália também sinalizaram a intenção de encomendar um lote de aeronaves. O A-29M tem preço médio de 16 milhões de euros. Trata-se de um modelo desenvolvido para atender as especificações da OTAN. Entre outras adaptações, possui sistemas de comunicações criptografada compatíveis com a STANAG (Standardization Agreement), acordo de padronização firmado para aumentar interoperabilidade entre equipamentosmilitares em junho do ano passado. A empresa tem feito um esforço focado na OTAN, que começa a dar resultados. Em junho do ano passado, a Embraer fechou a venda conjunta de nove aeronaves KC-390, de transporte militar, para a própria Holanda e a Áustria. A divisão de Defesa e Segurança da companhia fechou o primeiro semestre em US$ 4,3 bilhões, o dobro dos pedidos feitos em junho do ano passado.

Olho na Polônia

Ainda os avanços da Embraer: em dezembro passado, assinou um contrato de 200 milhões de euros com a Força Aérea de Portugal (12 Super Tucanos A-29N). Agora, a Embraer quer instalar uma linha de produção na Polônia. Inicialmente, seria com a montagem do KC-390 mas pode se estender ao A-29N. É uma forma da empresa aproximar a fabricação e manutenção de aeronaves militares das cadeias de suprimento financiadas pelos países da OTAN. E mais: a Aliança do Tratado do Atlântico Norte firmou compromisso de aumentar seus gastos na área de defesa para 5% do PIB até 2035 (hoje, em torno de 2,7%).

Giba Um

Do Brás para o Brasil

Beatriz Reis, ganhou fama ao participar da 24ª edição do Big Brother Brasil, apesar de ter ficado em 5º lugar ganhou o Brasil com seu jeito espontâneo e as vezes até exagerado dentro do reality-show. Depois que saiu da casa mais viajada assinou um contrato com a  Globo e apresentou o  o quadro ‘EconoBia’ no programa Encontro com Patrícia Poeta. Depois fez uma participação  na novela "Família é Tudo". Agora está estreando um novo quanto no mesmo encontro chamado “'Vai Danada”. O quadro será mensal e apresentará ao público histórias reais de empreendedores brasileiros, que estão em busca de soluções para os obstáculos da profissão. No primeiro episódio ‘Bia do Brás’ como ficou conhecida, tem ao seu lado a economista Nath Finanças. “Sinto que, com o quadro, podemos dar visibilidade e valor a uma parcela tão importante da nossa população; os empreendedores. Levar essas histórias para a TV é um privilégio. É como dizer pra cada empreendedor: a sua história importa, e o Brasil precisa ouvir”.

Giba Um

"Picadas de carapanã"

Lula anda exibindo tranquilidade em relação aos preparativos para a COP30. Na última reunião ministerial, dirigindo-se à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse que o evento em Belém será um sucesso. E até brincou que seria bom os estrangeiros sentirem na pele as dificuldades da vida cotidiana na Amazônia e que torcia para eles levarem "picada de carapanã", como lá são chamados os pernilongos. E não abriu a boca sobre o preço das hospedagens. Muitas superam grandes hotéis das capitais europeias.

Outro roubo do INSS

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13a. Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como "Zelotes" e "Greenfield", causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, candidato cotado ao governo do Paraná, fez a avaliação no podcast Irmãos Dias, um dos mais populares do mercado financeiro. Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz Moro, com a segurança de quem entende do assunto. E emenda: "A anulação das operações fez gente sem escrúpulos, sem dignidade, se sentir à vontade para roubar".

Pérola

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui. É um criatório de baratas", 

de Jair Bolsonaro, em 2021,  em Porto  Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua 
condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas.

Memória

Bolsonaristas agora falam que "eleição sem Bolsonaro é golpe". Quase seis anos atrás, quando Evo Morales foi  forçado a renunciar na Bolívia sob pressão de líderes opositores e depois de perder o apoio das Forças Armadas, acusado de fraudes no processo eleitoral. Bolsonaro rechaçou a alegação de que o boliviano fora vítima de um movimento golpista. E disse na ocasião: " A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, não é? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa. A esquerda vai falar que houve golpe agora".

Impeachment, não!

Gilmar Mendes, decano do STF, voltou a falar que o colegiado da Corte não irá aceitar impeachment de ministros, a pedido de lideranças de oposição ao governo  federal. Ele estava num evento em São Paulo intitulado a defender  a soberania e contra a anistia, Estavam lá lideranças  de 11 partidos e um dos objetivos é contrapor o avanço das candidaturas bolsonaristas ao Senado, núcleo que busca impeachment de ministros alegando "abuso de poder" e "perseguição política".  Gilmar foi perguntado sobre sua presença no julgamento de Bolsonaro e não recuou: " É fundamental para perceber que estamos unidos na defesa da democracia”.

Contra Alcione

A cantora Alcione não teve sossego, nos últimos dias, por conta  de um vídeo que viralizou onde ela aparece cantando "Não deixe o samba morrer", ao lado da ministra Cármen Lúcia, que teve participação das mais elogiadas na  defesa de seu voto pela condenação de Bolsonaro no Supremo - fora contra-ataque destinado ao ministro Luiz Fux. Os bolsonaristas não perdoaram Alcione, dedicando-lhe palavras pouco recomendáveis. Só que a gravação é antiga, de 2018, feita durante o evento "Elas por elas", do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília.

Até parque religioso

O prefeito Eduardo Paes, bem cotado nas pesquisas para o governo do Rio de Janeiro, agora vive "uma fase  religiosa". Deu R$ 1,9 milhão à Marcha para Jesus e está construindo um parque temático bíblico  na Zona Oeste do Rio, sob o pretexto de estimular o turismo religioso. Mais do que isso, agora anda de  braço dado com o pastor Silas Malafaia, ao qual jurou lealdade. Malafaia é investigado por coação no Supremo, já chamou Alexandre de Moraes de "ditador de toga" e a Polícia Federal de "polícia nazista". Na manifestação pró-anistia no Rio, Paes bradou: "Mexeu com Silas, mexeu comigo".

Perdendo terreno

O Softbank tem feito uma realocação de seus investimentos em venture capital na América Latina, com remanejamento de recursos para outros mercados, sobretudo México. Há dois anos, o mercado brasileiro concentrava cerca de 60% dos ativos do banco japonês na região. Hoje, esse índice estaria próximo de 50%. E o Softbank não está sozinho. Esse movimento migratório é verificado na indústria do venture capital como um todo. O México, à propósito, ultrapassou o Brasil como principal destino dos investimentos em startups na América Latina: entre janeiro e agosto, com 46% dos recursos alocados,  as empresas brasileiras ficaram com 23%.

Presidente de honra

O Partido Liberal busca assegurar que Bolsonaro continue como presidente de honra da legenda, mesmo depois de uma condenação. Para formalizar essa posição, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu um parecer jurídico interno e pretende consultar o STF sobre a possibilidade de manter o cargo honorário e o salário mensal de R$ 33.800 para o Capitão. A decisão sobre os recursos da defesa do ex-presidente poderá influenciar essa decisão. Valdemar quer conservar a posição de Bolsonaro, além do cargo e benefícios associados. O salário para Walter Braga Netto não será mantido.

Mistura Fina

O governo Lula reservou mais de R$ 650 mil para aquisição de flores destinadas à decoração do Palácio do Planalto. O contrato, com um ano de duração, prevê 132 tipos de flores, além de coroas fúnebres e árvores de Natal artificiais. Entre as espécies listadas estão orquídeas, narcisos, hortênsias, jasmins e tulipas. Os arranjos serão utilizados em eventos oficiais, reuniões e cerimônias realizadas pela Presidência.

O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública acaba de aprovar uma carta aberta ao presidente Lula propondo a recriação do Ministério da Segurança Pública, hoje unido à pasta da Justiça e comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. No documento, o colegiado, que reúne 27 secretários estaduais, afirma que segurança pública é a única área essencial da administração que não possui ministério próprio, o que compromete a atenção que o tema exige.

A operação da PF ordenada pelo ministro André Mendonça (STF) na casa de Antônio Carlos Camilo  Antunes, o "Careca do INSS", apreendeu, além de réplica da MacLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca do ultra luxo Richard Mille, que vale R$ 8 milhões. Além desse, uma farra de relógios, a começar por marcas como Patek Philippe e Rolex, em vários modelos.

O varejo alimentar brasileiro vai ganhar um novo competidor de peso. A rede russa Svetofor, que opera sob a marca Vantajoso vai abrir 50 lojas no país nos próximos três anos, começando por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Com foco no público de renda mais baixa, altamente sensível ao preço, a Vantajoso aposta no modelo elo de hard discount (descontos extremos). As lojas terão estrutura simples, sortimento reduzido e operação de baixíssimo custo (30% menores das redes tradicionais).

A Globo marcou a data em que Odete Roitman será assassinada no remake de "Vale tudo". A morte da vilã, vivida por Débora Bloch, se nada mudar na produção, acontecerá no dia 6 de outubro. No mesmo dia ,irá ao ar a final do reality show musical da  emissora, o "Estrela da Casa". A atração, por sinal, não apresentou os resultados planejados e aguardados em audiência e tampouco em publicidade. Mais à frente, irá se decidir se haverá uma terceira edição ou não.

In – Drinque: Caipifruta de Ameixa

Out – Drinque: Ship

Cláudio Humberto

"O trabalho ali não era de acordo com os meus princípios"

Eduardo Tagliaferro sobre seu tempo como assessor do ministro Alexandre de Moraes

18/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI investiga em agência ligada a petista Contag

A CPI Mista que apura a ladroagem contra aposentadorias do INSS deve apertar o cerco em cima da Orleans Viagens e Turismo, empresa que é suspeita de haver recebido R$5,2 milhões da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). A entidade controlada pelo PT, suspeita de “passar o rodo” em R$3,7 bilhões de aposentados, era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado petista Carlos Veras (PE). Apesar de citada no esquema da gatunagem, a Orleans recebeu generosos repasses e ainda tem contrato ativo com o governo Lula.

Dinheiro a rodo

A agência já recebeu R$12.398.310,05 do governo federal. A empresa tem ao menos seis contratos ativos. Outro expirou semana passada.

Oposição na cola

Os sócios Silas Bezerra Alencar e Wagner Ferreira Moita estão na fila da convocação. É pedido do deputado Marcel van Hatten (Novo-RS).

Raspou o tacho

Até uma beirada de emenda parlamentar desaguou na empresa, R$2,6 mil em uma “ação de manejo de espécies da fauna silvestre”. Hum.

Vacas gordas

O contrato mais alto, R$2,6 milhões, foi assinado em fevereiro deste ano. O segundo mais vantajoso, R$2,2 milhões, em novembro de 2023.

Se Tarcísio for a opção, PL o quer filiado para 2026

Se for mesmo o substituto de Jair Bolsonaro na disputa presidencial, o próximo presidente da República, a partir de 1º de janeiro de 2027, será Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, “será eleito”, segundo declaração confiante do deputado Bibo Nunes (PL-RS), durante entrevista ao podcast Diário do Poder. E “pelo PL”, avisou. Bibo Nunes considera o julgamento de Bolsonaro uma “inquisição” e defendeu o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Diversos motivos

Nunes fez oito pedidos de impeachment de ministros do STF, incluindo Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e, claro, Alexandre de Moraes.

Destilaria de ódio

“Todo o Brasil conhece o ódio que [Moraes] destila, ódio e raiva por Bolsonaro e também pela direita. Por quê?”, pergunta ele, intrigado.

Estreia hoje

A entrevista do deputado gaúcho ao podcast Diário do Poder estreia nesta quinta (18), às 18h30, no canal @diariodopodertv no YouTube.

Vai que é tua, Padilha

Alexandre Padilha (Saúde) diz “descartar” qualquer chance de deixar o cargo para ser candidato, em 2026. Ele sabe o que faz e conhece a vontade do eleitorado: em pesquisa divulgada há 20 dias, o petista aparece atrás até de Erika Hilton (Psol) na disputa pelo governo paulista.

Pode isso?

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-RJ) denunciou “pressão do governo” e “pressão do STF” contra deputados de partidos de centro para não votarem a urgência do projeto da anistia na Câmara.

PSD dupla-face

Presidente da CCJ no Senado, Otto Alencar (BA) fala em “enterrar” a PEC da “blindagem”, negando aos colegas votação da proposta. O PSD do senador é o mesmo que ajudou a aprovar a PEC com 18 votos.

Ministro desgovernado

O cargo de Christopher Landau, que descreveu Alexandre de Moraes como “ministro desgovernado”, é subsecretário do Departamento de Estado dos EUA, o “vice-ministro” das Relações Exteriores americano.

Dobradinha no DF

PP e Republicanos caminham para uma dobradinha no DF. Na terça (16), o atual secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, filiou-se ao Republicanos e é cotado para ser vice na chapa de Celina Leão (PP).

Muito bem pago

Diretor da Agência Nacional de Mineração, preso pela Polícia Federal em esquema de corrupção na exploração de minérios, Caio Mário Trivellato Seabra Filho recebeu entre R$17,5 mil e 35,3 mil de salário este ano.

Primeiro passo

Os jovens estão preocupados com o futuro financeiro, segundo aponta levantamento da Nexus. Entre os que têm entre 16 e 24 anos, 84% disseram preocupados ou muito preocupados com dinheiro.

Questão partidária

Carol de Toni (PL-SC) lembrou a petista da lista da Odebrecht que cabe aos partidos a escolha de líderes, ao ouvir ameaça governista de recorrer a amigos STF para barrar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Líder da Minoria.

Pensando bem...

...privilégio agora é não ter foro.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Candidatura confirmada

FHC se convenceu de que o então governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), seria candidatíssimo a presidente após um certo diálogo, em Brasília: “Sou candidato à reeleição”, afirmou governador, enfático. “Então você é mesmo candidato a presidente...”, ironizou FHC. Aécio sorriu: “Por que você diz isso?” O presidente contou: “É que o seu avô (Tancredo Neves) me disse a mesma coisa vinte anos antes...”

