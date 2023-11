CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) sobre ao Brasil vir a ter o maior IVA do mundo

“Lula acha que o Brasil tem dinheiro ilimitado. Só pensa em gastar”

Sem embaixador no Catar, Brasil perde interlocução

Diplomatas experientes estão impressionados com os fracassos do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula (PT) no conflito em Israel, da presidência rotativa do conselho de segurança da ONU à negociação para resgatar brasileiros.

Sem embaixador no pais há dois anos, o Brasil perdeu interlocução de alto nível com o Catar, país que praticamente define listas de estrangeiros autorizados a deixar a Gaza do Hamas. O Catar retribui com idêntico desapreço, ignorando o Brasil.

Bajulação ignorada

Nem mesmo a atitude bajuladora do governo Lula em relação ao Hamas abriu caminho para os 34 brasileiros inscritos a saírem.

Caminho errado

Desatualizado, Celso Amorim fez o ministro pau-mandado Mauro Vieira optar pelo caminho errado (Egito-Israel-EUA) para liberar os brasileiros.

Companheirada

O Itamaraty petista mantém acéfala a embaixada no Catar, mas não deixou de nomear seis embaixadores para variados postos em Paris.

Ministro fraco

Plantonista no socorro a autoridades em dias chuvosos, Mauro Vieira é tratado com ironia na Casa: “o guarda-chuva mais rápido do oeste”.

Enel assumiu Eletropaulo e o pódio do Procon

Desde que assumiu o controle da antiga Eletropaulo, a distribuidora de energia Enel figura no pódio de empresas com maior número de reclamações do Procon-SP. Dados mais recentes disponíveis indicam que em 2022 a Enel desbancou bancos, operadoras de telefonia e varejistas, os campeões de queixas.

Assumiu o segundo lugar desse ranking negativo. Das 6.789 reclamações, só 1.043 foram resolvidas, taxa irrisória de 15,36%. Em 2021, o resultado foi ainda pior e ficou no topo das mais reclamadas, só atendeu 6% das 12.766 queixas.

Desanimador

Os dados de 2023 ainda não foram consolidados, mas o painel do Procon registra impressionantes 16.488 reclamações contra a Enel.

Histórico ruim

O triste histórico iniciou em 2018, quando a Enel já figurava em 5ª posição. Em 2019 só resolveu 13% das 1.286 reclamações no Procon.

Deu de ombros

Em 2020, a empresa deu banana ao consumidor, assumindo a liderança nas queixas. Atendeu só 2% das 36.423 reclamações.

Assim, ó

António Costa é mais um primeiro-ministro socialista de Portugal que perde o cargo por corrupção. Outro foi José Sócrates, que até foi preso por roubar o país. Ambos têm em comum uma estreita amizade a Lula.

Casa despencando

Nikolas Ferreira (PL-MG) registrou o pedido da Polícia Federal de mais tempo para investigar denúncia de rachadinha do deputado Janones (Avante-MG): “Eu disse que a casa estava caindo”, lembrou.



Pedala, Aneel

Após quatro dias de apagão em São Paulo, Fabio Wajngarten fez a pergunta que não quer calar: “Onde está a agência reguladora do Lula para defender o povo de São Paulo?”. Alô, Aneel!

Vai que é tua

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) ironizou suposta pressão do governo pela remoção dos nacionais que estão de molho na Faixa de Gaza: “Machão esse Lula. Vai fazer o que?”, provocou.

Pompa para o centrão

Se não cancelar de última hora, Lula empossa quinta (8), com pompa, o novo presidente da Caixa, Carlos Vieira. Já gera ciumeira a cerimônia no Planalto, deferência que alguns ministros não tiveram.



Pé-frio ataca novamente

Foi só o presidente Lula e o PT declararem apoio ao peronista Sergio Massa, ministro que comanda a economia arruinada da Argentina, que o libertário Javier Milei abriu vantagem nas pesquisas.



Assim é fácil

A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), que circula em Brasília com Uber bancado pela Câmara, deu apoio à greve dos rodoviários contra pobre. Talíria torrou R$1.891,71 com Uber só em outubro, por nossa conta.

Desengaveta

“O que falta ainda para virar realidade?”, reagiu o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) ao lembrete de Arthur Lira, presidente da Câmara, de que descumprir a meta fiscal pode dar em crime de responsabilidade.

Pergunta na Esplanada

Ministro desautorizado continua sendo autoridade?

PODER SEM PUDOR

Santa inspiração

Deus não ajudou o governador catarinense Luiz Henrique (MDB) naquele dia de 2004: ele mostrava orgulhoso às freiras de Nova Trento o projeto de construção do santuário de Madre Paulina, tendo ao lado o autor do projeto, Rafael Grecca, ex-ministro e depois deputado federal e prefeito de Curitiba.

Uma das freiras achou-o “carnavalesco” e outra sacramentou: “É incompatível com os ensinamentos da fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus...” Construíram um mais simples, sem dinheiro dos contribuintes.