Taxa de Juros: causas e efeitos

“Juros nesse patamar não se justificam, travam investimentos e tornam a dívida brasileira mais cara. Acredito no bom senso do BC”,

de GERALDO ALCKMIN // vice-presidente e ministro, torcendo pela redução da Selic.

No depoimento à CVM, Miguel Gutierrez, que presidiu a Americanas por 20 anos, contou que, no começo de dezembro de 2022, houve uma reunião da diretoria convocada por Sérgio Rial (um mês antes de assumir o comando).

Mais: Gutierrez não foi convidado. Na ata da reunião, já constava a preocupação com a falta de caixa da empresa. Gutierrez, contando isso, queria mostrar na CVM, que Rial já estava inteirado da situação da empresa antes de assumir a presidência.

O presidente Lula disse, em público (sem citar nomes), que o governo não precisa de “genialidades” e colocava no mesmo pacote os ministros Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Lupi (Previdência) e Márcio França (Portos e Aeroportos) por suas recentes propostas. França acha que seu projeto de passagens aéreas a R$ 200 não sai tão cedo. Defende, contudo, que sua ideia vai ao encontro “do que o presidente Lula me pediu, que mais gente voasse”. O ministro também é contra a privatização do Porto de Santos (sonho de Tarcísio de Freitas): “Não existe porto assim na Noruega, Estados Unidos, França e pequenos exemplos só na Nova Zelândia e na Austrália”.

DINHEIRAMA

Partidos políticos já embolsaram mais de R$ 141 milhões do fundão partidário somente nos dois primeiros meses do ano. Segundo o TSE, o maior beneficiado, o União Brasil, já recebeu R$ 21,7 milhões e o PT de Lula, R$ 19,7 milhões. Os valores já levam em contas bloqueios e multas, como a que foi imposta ao PL, mesmo assim, embolsou R$ 12,9 milhões. O partido que menos recebeu verbas do fundo partidário é o PSC, que faturou cerca de R$ 460 mil em dois meses. no fim do ano, a conta total passará de R$ 1 bilhão.

Renúncias fiscais

Aos poucos, Fernando Haddad (Fazenda) começa a limar as renúncias fiscais deixadas pelo governo Bolsonaro – uma receita da ordem de R$ 300 bilhões que virou fumaça. O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) deverá aprovar o retorno do imposto de importação sobre resinas plásticas às alíquotas anteriores. A redução das taxas ocorreu em agosto do ano passado. A tributação, hoje entre 3,3% e 4,4%, voltará a oscilar entre 9,6% e 11,2% dependendo do produto. Detalhe: não há falta de resinas plásticas no país e o corte do imposto de importação tem prejudicado fabricantes nacionais.

CONTRA NACIONAIS

A visita de Lula à China vem sendo apontada como a origem de uma decisão que pode provocar o fechamento de fábricas brasileiras de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e seringas. A Câmara de Comércio Exterior acaba de prorrogar por mais um ano a isenção de impostos nessas importações, beneficiando chineses. A isenção foi determinada em 2021, auge da pandemia, para reduzir o custo desses produtos. Depois da pandemia, perdeu o sentido.

Nos Emirados

O presidente Lula, que viaja para China acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi convidado e deverá parar nos Emirados Árabes Unidos para uma visita oficial. O país é uma federação de sete emirados. Abu Dhabi, a capital, abriga a Mesquita Xeique Zayed, com lustres de cristal e espaço para 40 mil fiéis. Tem vários tipos de governo: emirado, monarquia, monarquia absoluta, presidencialismo e democracia não partidária.

Três na disputa

No próximo dia 23 estreia nos cinemas o longa O Rio do Desejo, baseado no conto “O Adeus do Comandante” de Milton Hatoum e dirigido por Sérgio Machado, que tem no elenco principal Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone e Rômulo Braga. O filme gravado em Itacoatiara (AM), tem como temas principais a paixão, o desejo, a família e traições. A trama envolve uma mulher e três homens apaixonados. Anaíra interpretado por Sophie Charlotte, desperta a paixão em três irmãos: o Capitão Dalberto, Dalmo e Armando vividos respectivamente por Daniel Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone. Com quem Anaíra ficará, você só saberá se ir aos cinemas. Antes de chegar ao público o elenco fez várias pré-estreias por algumas cidades do Brasil entre elas Rio de Janeiro, que reuniu uma legião de celebridades entre os presentes, da esquerda para direita estavam o casal protagonista, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira; em rara aparição o casal Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak; e Renato Góes e Thaila Ayala, na reta final de sua segunda gravidez.

Guerra no consignado

Governo, Conselho Nacional de Previdência Social e bancos (são 27 instituições que operam o consignado, especialmente de pequeno e médio porte) estão tentando reverter a redução de juros para esse tipo de empréstimos para 1,70% ao mês para aposentados e pensionistas porque a concessão do crédito foi suspensa (não cobre os custos da operação). Antes, estavam em 2,14% mensais o que muita gente achava exagerado. Dos 31,6 milhões de aposentados do INSS, 14,5 milhões tomam empréstimo consignado. E desses, 42% estão negativados, ou seja, não conseguem crédito de outra forma – e uma parte usa para complemento de renda. Para Lula, o ministro Carlos Lupi mexeu no lugar errado. A medida empurrará os aposentados para linhas mais caras dos bancos, agiotas ou rotativo de cartões (400% ao ano). A redução dos juros para empréstimos consignados para 1,70% foi determinada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O placar foi de 12 votos a favor e apenas 3 contra. Todos seus membros são subordinados ao ministro Carlos Lupi, que sabia que os bancos não poderiam operar com o nível mais baixo e em razão da trava regulatória. Em 2013, por sugestão do BC, o CNM proibiu o setor financeiro de operar linhas de crédito com margens negativas.

Capa global

A cantora (e que também está atacando como atriz) Ludmilla, que lança no dia 24 nas plataformas digitais e em CDs seu quinto álbum de estúdio batizado de Vilã, que já tem dois singles lançado Sou Má, e Nasci Pra Vencer, está na capa do Global Music Report 2023, relatório da música global realizado pelo IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica), ao lado de nomes como de Taylor Swift, Harry Styles, Ed Sheeran, Lizzo e Rosalía. Este documento que dá destaque a música Latina mostra que o mercado global de música gravada cresceu 9,0% em 2022, e impulsionou o crescimento do streaming de assinatura paga que resultou em receitas comerciais totais de US$ 26,2 bilhões, destes US$ 12,7 bilhões somente dos streamings que teve crescimento de 10,3% nas assinaturas. Ludmilla se apresenta no próximo sábado no palco Budweiser do Lollapalooza por volta das 14h50.

R$ 5 bilhões por mês

Empréstimos consignado para aposentados e pensionistas é um mercado de crédito que movimenta mais de R$ 5 bilhões por mês. Em janeiro, foram mais de R$ 7 bilhões em crédito consignado, justamente num momento em que o governo gostaria de ver expansão de crédito – e não uma contração. Banco do Brasil e Caixa, que respondem por 11% do crédito consignado, cobravam taxas maiores do que 1,70%. O BB operava com 1,96% e a Caixa, com 1,84%. Eram as menores taxas do mercado. Aliados de Lula acham que não se deve mexer em temas complexos com vontade de fazer populismo, que o ministro Carlos Lupi garante que não é o seu caso.

Novo nome

O presidente Lula, que, entre outros programas antigos que estão sendo reciclados, não gosta de usar o nome “Novo PAC”, nos governos anteriores chamado de Plano de Aceleração do Crescimento. Foi muito usado nos governos de Dilma Rousseff e o Chefe do Governo não quer que seja estabelecida essa relação. E mandou o pessoal da Comunicação pensar num novo nome para mostrar que “o governo está inovando e tem criatividade”. Até agora, nenhum novo nome surgiu.

Ela não

Valdemar Costa Neto gostaria de ver a imagem da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas camisetas, calendários e canecas, que poderiam também ser vendidas na Bolsonaro Store, comandada pelo deputado-filho Eduardo Bolsonaro. Dependendo da peça, poderia ter uma mensagem. Nada feito: Eduardo não topou a sugestão. Valdemar, contudo, poderá distribuir camisetas com a imagem de Michelle em suas futuras viagens pelo país – e com mensagens.

EM SEGUNDO

Por falar em Michelle Bolsonaro, ela aparece em segundo lugar na A lista das mulheres mais admiradas do Brasil segundo levantamento feito pela QualiBest com 5,4%. Só perde para a atriz e membro da Academia Brasileira de Letras Fernanda Montenegro (9,4%) que aparece pela quarta vez consecutiva no topo da lista, sendo citada por 1 em cada 10 brasileiros. O levantamento foi feito com 1.506 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023. Completando o pódio em terceiro lugar aparece a cantora e apresentadora Ivete Sangalo (4%).

MISTURA FINA

O DEPUTADO federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) foi nomeado ouvidor-geral da Câmara. Ele é um dos mais importantes integrantes da oposição ao governo Lula e será responsável por ouvir todas as reclamações de cidadãos sobre o trabalho dos deputados. Os mais irônicos já espalham que, se depender da reputação dos parlamentares, Carlos Sampaio terá muito trabalho.

O PRESIDENTE do Solidariedade, Paulinho da Força, está irritado com o PT por ter sido cobrado pelo partido após ceder espaço para o PL na Comissão de Segurança Pública da Câmara. E não deixa por menos: “O PT não tem credibilidade para cobrar nosso partido. Não cumpriu nenhum dos compromissos que o presidente lula assumiu conosco quando o apoiamos no 1º turno”. O partido de Bolsonaro indicou Eduardo Pazuello (RJ) para o cargo.

EX-secretário de Comunicação da Presidência no governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten pretende atuar como consultor do ex-presidente na área, quando ele voltar para o Brasil (agora, a nova data é abril). A ideia é também cuidar da imagem da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que poderá ter projetos eleitorais em 2026 – e já admitidos pelo maridão. Valdemar Costa Neto, dono do PL, não gosta muito da ideia: quer ser o principal homem da comunicação do casal. E não gosta de ver Michelle fazendo comercial de cosméticos para seu cabeleireiro nas redes sociais.

A MONTADORA sino-americana Seres planeja produzir veículos elétricos no Brasil e estuda a instalação de uma fábrica no Nordeste. O governador do Ceará, Elmano Freitas, deverá se encontrar com representantes da montadora e é um dos integrantes da caravana de Lula a Pequim. O governo baiano também tem conversado com a montadora. A Seres foi fundada na Califórnia e depois recebeu aportes de dois grupos chineses, Dingfeng e Sokon. Daí, mudou seu centro de decisões e concentrou sua produção no país asiático.

A DECISÃO de vender o equivalente a R$ 4 bilhões em ativos – entre os quais, toda a divisão de pet food – é apenas uma parte da reestruturação que o Marfrig quer fazer na BRF. As medidas incluem o fechamento de frigoríficos no Brasil e de escritórios no exterior, a começar pela Ásia (lá, mantém seis). Difícil será o próximo passo: buscar junto aos credores da BRF uma repactuação do passivo e já cogita até a possibilidade de uma recuperação extrajudicial. No ano passado, a companhia fechou com uma dívida líquida de R$ 14,6 bilhões.

ANTES do final do mês, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) fará um giro pela Europa e em Paris, celebrará convênio com o Instituto Pasteur para a produção de vacinas. Depois, terá rodadas com investidores em Madri e Londres. O vice Felício Ramuth assume o governo interinamente. E ainda não está definido qual secretário irá com ele: se Arthur Lima (Casa Civil) ou Gilberto Kassab (Secretaria-Geral).

Colaborou: Paula Rodrigues